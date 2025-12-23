(video) Ședința Guvernului, cu replici și zâmbete. Munteanu: Camera de Comerț e foarte activă astăzi. Harea: De 107 ani, de când a fost creată
UNIMEDIA, 23 decembrie 2025 12:40
Guvernul s-a întrunit astăzi, 23 decembrie, într-o nouă ședință. Pe ordinea de zi figurează 42 de subiecte, printre care și proiectele cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Energiei și a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină.
• • •
Acum 5 minute
13:00
(video) Alegeri fără surprize la CSP: Membrii și-au votat președintele pentru următorii doi ani. Ce alte subiecte au fost examinate la ședință # UNIMEDIA
Plenul Consiliului Superior al Procurorilor s-a întrunit astăzi, 23 decembrie, în ședință. Pe ordinea de zi au figurat 7 subiecte, printre care și alegerea președintelui CSP.
13:00
(video) Dispute pe Arcul de Triumf, la CMC: „- E al capitalei, totuși? - După aceeași logică, și Guvernul ar trebui să fie al Chișinăului # UNIMEDIA
Ping-pongul dintre autoritățile centrale și cele municipale pe Arcul de Triumf a ajuns și la CMC. Consilierul MAN Valentin Cebotari a întrebat cui, totuși, aparține momumentul. „După logica asta, dacă e în Chișinău, și clădirea Guvernului ar trebui să aparțină Chișinăului”, i-a răspuns reprezentantul Direcției cultură a Primăriei.
Acum 15 minute
12:50
Alegeri fără alegere, la CSP: Dumitru Obadă, singurul candidat înscris, a fost votat președinte pe încă 2 ani # UNIMEDIA
Dumitru Obadă a fost reales președinte al Consiliului Superior al Procurorilor pentru următorii doi ani. Acesta a fost singurul candidat care a depus cerere pentru a ocupa această funcție.
Acum 30 minute
12:40
(video) Ședința Guvernului, cu replici și zâmbete. Munteanu: Camera de Comerț e foarte activă astăzi. Harea: De 107 ani, de când a fost creată # UNIMEDIA
Guvernul s-a întrunit astăzi, 23 decembrie, într-o nouă ședință. Pe ordinea de zi figurează 42 de subiecte, printre care și proiectele cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Energiei și a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină.
Acum o oră
12:30
(video) Ședința Guvernului, cu replici. Munteanu: Camera de Comerț e foarte activă astăzi. Harea: De 107 ani, de când a fost creată # UNIMEDIA
Guvernul se întrunește astăzi, 23 decembrie, într-o nouă ședință. Pe ordinea de zi figurează 42 de subiecte, printre care și proiectele cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Energiei și a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină.
12:30
(video) „Depuneți-vă mandatele și cărați-vă.” Bulgac, către aleșii PAS, care lipsesc de la ședința CMC: „Căutați-vă de treabă în altă parte” # UNIMEDIA
Consilierii municipali din Chișinău au facut, astăzi, o nouă încercare de a se întruni în ședință, a 13-a la număr, care, însă, a eșuat ca și precedentele. Aleșii prezenți în sală au adresat mai multe apeluri către colegii din PAS și PSRM, să li se alăture, pentru a avea cvorum, dar zadarnic. Însă pentru că se apropie sărbătorile de iarnă, la ușa CMC au bătut colindătorii.
12:20
(live) „Depuneți-vă mandatele și cărați-vă.” Bulgac, către aleșii PAS, care lipsesc de la ședința CMC: „Căutați-vă de treabă în altă parte” # UNIMEDIA
Cosilierii municipali din Chișinău fac o nouă încercare de a se întruni în ședință, astăzi. La ușa CMC au bătut colindătorii. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
12:20
„Este o nebunie!”. În epoca dronelor, soldații ruși au urcat pe cai și au atacat liniile fortificate ucrainene. Asaltul surprinzător s-a încheiat rapid # UNIMEDIA
Soldați ruși pe cai au încercat să străpungă liniile ucrainene, dar au fost rapid opriți de dronele kamikaze, după cum pare să arate un clip publicat de o unitate ucraineană de pe linia frontului, scrie Kyiv Post, citat de hotnews.ro
12:10
Plenul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) se întrunește astăzi, 23 decembrie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 7 subiecte, printre care și alegerea președintelui Consiliului Superior al Procurorilor.
12:10
„Dacă taceai, filosof rămâneai”. Eșanu, după reacția CSM la protestul judecătoarei Marina Rusu: O dovadă clară că nu au conștientizat gravitatea situației # UNIMEDIA
Juristul Nicolae Eșanu critică Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), după reacția la protestul magistratei Marina Rusu, susținând că autorii nu au conștientizat gravitatea situației și nu și-au asumat responsabilitatea pentru problemele semnalate.
Acum 2 ore
12:00
(foto) Vedeta din România care a fost abuzată ani de zile de unchiul ei: „Nu este ușor să nu te simți viu în viața ta” # UNIMEDIA
Printre puținele sale apariții publice, Laura Andreșan a vorbit despre unul dintre cele mai traumatizante evenimente din copilăria ei. Ani la rând a fost abuzată emoțional de unchiul ei, traumă despre care mărturisește că – cel mai probabil – nu se va vindeca niciodată, scrie Can Can.
11:50
(live) „O luptă politică aiurită, bătaie de joc.” CMC, cu 22 de consilieri în sală. Șova: Iarna e grea, omătul e mare, aleșii PAS și PSRM nu pot ajunge # UNIMEDIA
Cosilierii municipali din Chișinău fac o nouă încercare de a se întruni în ședință, astăzi. La ușa CMC au bătut colindătorii. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
11:40
Tragedie la Hîncești: Un bărbat, care mergea pe carosabil, a fost spulberat de un BMW. Victima a murit la spital # UNIMEDIA
Un bărbat de 67 de ani a decedat la spital, după ce a fost lovit de un BMW. Potrivit informațiilor, accidentul a avut loc pe data de 22 decembrie pe traseul Logănești–Stolniceni.
11:30
(live) CSP, în ședință: Consiliul a examinat, cu ușile închise, cererea ex-adjunctului PA, Vasile Plevan, cu privire la apărarea reputației profesionale # UNIMEDIA
Plenul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) se întrunește astăzi, 23 decembrie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 7 subiecte, printre care și alegerea președintelui Consiliului Superior al Procurorilor.
11:30
Demisii și numiri la Guvern, în prag de Crăciun: Cine pleacă și cine preia o funcție în Executiv # UNIMEDIA
Guvernul a aprobat schimbări de cadre în cadrul ședinței din 23 decembrie, în ajunul Crăciunului pe rit nou.
11:20
(live) CSP, în ședință: Consiliul examinează, cu ușile închise, cererea adjunctului PA Vasile Plevan cu privire la apărarea reputației profesionale # UNIMEDIA
Plenul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) se întrunește astăzi, 23 decembrie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 7 subiecte, printre care și alegerea președintelui Consiliului Superior al Procurorilor.
11:20
(video) Igor Dodon anunță condițiile în care aleșii PSRM vor vota bugetul Chișinăului: „Mingea e pe terenul dvs, domnule primar” # UNIMEDIA
Liderul PSRM, Igor Dodon, a anunțat, într-o conferință de presă, care sunt condițiile pentru ca aleșii socialiști din CMC să participe la ședințele Consiliului, dar și să voteze bugetul mun. Chișinău pentru anul viitor. „Mingea e pe terenul dvs, domnule primar. Dacă astăzi ne așezăm la discuții, votăm bugetul până la sfârșit de an. E necesar să mă implic personal, vin la dvs la Primărie, haideți să discutăm”, a declarat Dodon, într-o adresare către Ceban.
11:20
(video) Explozia unei rachete SpaceX a pus în pericol 3 avioane cu pasageri: Decizia pe care au luat-o piloții # UNIMEDIA
Explozia unei rachete SpaceX, companie fondată de Elon Musk, din 16 ianuarie, a reprezentat un pericol mai mare pentru avioanele aflate în zbor decât se știa public, scrie adevarul.ro.
11:10
Ultima ședință din acest an în dosarul lui Vlad Plahotniuc: Ex-liderul PDM nu s-a prezentat în instanță # UNIMEDIA
Fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, învinuit în dosarul „Frauda bancară” nu s-a prezentat la ședința de judecată programată pentru astăzi, 23 decembrie, ultima din acest an.
Acum 4 ore
11:00
(live/update) Miniștrii, în ședință. Munteanu: Camera de Comerț e foarte activă astăzi. Harea: De 107 ani, de când a fost creată # UNIMEDIA
Guvernul se întrunește astăzi, 23 decembrie, într-o nouă ședință. Pe ordinea de zi figurează 42 de subiecte, printre care și poriectele cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Energiei și a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină.
11:00
(live) CMC, cu colindători la ușă, dar fără consilieri. Șova: Iarna e grea, omătul e mare, aleșii PAS și PSRM nu pot ajunge la ședință # UNIMEDIA
Cosilierii municipali din Chișinău fac o nouă încercare de a se întruni în ședință, astăzi. La ușa CMC au bătut colindătorii. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
11:00
Un colonel, numit în funcția de șef adjunct al Centrului Național de Management al Crizelor, creat de Guvernul Recean: Despre cine este vorba # UNIMEDIA
Executivul a aprobat numirea colonelului Vadim Cemîrtan în funcția de director general adjunct al Centrului Național de Management al Crizelor, instituție recent creată de Guvernul Recean.
10:40
Un Nissan și un Ford s-au lovit frontal la Drochia: Unul dintre șoferi, descarcerat dintre fiare și spitalizat, iar alte 4 persoane, rănite # UNIMEDIA
Un accident rutier grav s-a produs în după-amiaza zilei de 22 decembrie, în raionul Drochia, satul Nicoreni, unde un șofer a rămas blocat în urma impactului dintre două automobile. Pentru efectuarea lucrărilor de descărcare, la fața locului a intervenit o echipă de salvatori și pompieri.
10:30
(live) CMC, cu colindători la ușă, dar fără consilieri. Șova: Aleșii PAS și PSRM nu au venit din nou la muncă # UNIMEDIA
Cosilierii municipali din Chișinău fac o nouă încercare de a se întruni în ședință, astăzi. La ușa CMC au bătut colindătorii. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
10:20
(live/update) Miniștrii, în ședință cu agendă plină. Alexandru Munteanu: „Batem astăzi recordul!” # UNIMEDIA
Guvernul se întrunește astăzi, 23 decembrie, într-o nouă ședință. Pe ordinea de zi figurează 42 de subiecte, printre care și poriectele cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Energiei și a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină.
10:20
Ceban: PAS sfidează deschis partenerii externi ai RM și își promovează interesele de partid. Dacă era altă guvernare, ce scandal ar fi fost # UNIMEDIA
Liderul MAN, Ion Ceban, declară că „în ultima perioadă, R. Moldova a primit mai multe semnale clare de la partenerii externi privind lucrurile care nu merg bine în țara noatră, dar guvernarea se face a nu le înțelege și aceasta poate agrava și mai mult situația internă și deteriora relația cu partenerii externi”. În acest context, primarul general a amintit despre relația cu FMI și tranșa ratată, negocierile de aderare la UE, poziția Comisiei de la Veneția pe crearea PACCO, dar și raportul Amnesty International a dat un verdict dur situației în care a ajuns presa din RM. „Dacă ar fi o altă guvernare la conducerea RM și nu ar ține cont de recomandările partenerilor exerni, cât scandal public ar fi promovat de cei care astăzi încalcă aceste recomandări”, punctează Ceban.
10:20
Cazul de batjocură într-un liceu sportiv din Comrat. Ombudsmanul cere anchetă de serviciu pe administrația instituției: „Elevii nu au fost monitorizați suficient” # UNIMEDIA
Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Vasile Coroi, a reacționat la cazul de violență care ar fi fost comis de un grup de adolescenți asupra unui alt copil la un liceu sportiv din Comrat. În urma examinării situației, Ombudsmanul a constatat deficiențe serioase în prevenirea și monitorizarea comportamentului elevilor din partea administrației și a colectivului pedagogic și a cerut anchetă de serviciu.
10:10
(live) Miniștrii, în ședință cu agendă plină: Organizarea și funcționarea Ministerului Energiei și a CNAM, în discuții # UNIMEDIA
Guvernul se întrunește astăzi, 23 decembrie, într-o nouă ședință. Pe ordinea de zi figurează 42 de subiecte, printre care și poriectele cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Energiei și a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină.
10:10
Petr Vlah, la a 31-a aniversare a UTA Găgăuzia: Astăzi, UE este un spaţiu de stabilitate şi prosperitate şi locul găgăuzilor este anume acolo # UNIMEDIA
Politicianul Petr Vlah a adresat un mesaj de felicitare cu ocazia celei de-a 31-a aniversări a Unității Administrativ-Teritoriale Găgăuzia (UTAG). El afirmă că, constituirea autonomiei găgăuze a fost un pas corect, pentru că astfel s-a găsit o soluţie paşnică pentru un conflict care devenea tot mai pronunţat.
10:00
Peste 132 de mii de ouă cu salinomicină, care au fost retrase la început de decembrie, eliminate complet de pe piață. ANSA: Producătorul poate relua vânzările # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță finalizarea cu succes a acțiunilor de retragere și distrugere a loturilor de ouă neconforme (cod 3 MD IL 017 SRL „ADALVA”), în care fusese depistată prezența de reziduuri de medicamente de uz veterinar, cu antibioticul salinomicin, din grupa coccidiostatice.
09:50
(video) Unul dintre creatorii celebrului joc „Call of Duty”, Vince Zampella, a murit după ce s-a izbit cu Ferrariul într-un parapet: Accidentul a fost filmat # UNIMEDIA
Co-creatorul „Call of Duty”, Vince Zampella, o figură importantă în lumea jocurilor video, a murit duminică la vârsta de 55 de ani într-un accident de mașină în suburbia Los Angelesului, a anunțat luni compania Electronic Arts (EA), relatează AFP, citat de hotnews.ro.
09:40
Proiect militar exploziv: Președintele SUA anunță planul de construire a unor nave de război „clasa Trump” # UNIMEDIA
Preşedintele Donald Trump a anunţat luni planuri de construire a unei noi clase de nave de război intitulată „Trump” - vase mai mari, mai rapide şi „de 100 de ori mai puternice” decât oricare altele înainte - cu scopul de a consolida dominaţia navală a SUA, în cadrul unei „Flote de aur” extinse, relatează Reuters şi CNN, citat de news.ro.
09:40
Găgăuzia, 31 de ani de autonomie. Dodon: Respectul pentru oameni și regiuni va constitui o bază reală pentru dezvoltarea întregii țări # UNIMEDIA
Fostul șef de stat, Igor Dodon, a venit cu un mesaj de felicitare cu ocazia a 31 de ani de la înființarea Autonomiei Găgăuze în Republica Moldova. „Le doresc găgăuzenilor pace, prosperitate și încredere pentru ziua de mâine. Consider că respectul pentru oameni și regiuni va constitui o bază reală pentru dezvoltarea întregii țări”, a scris Dodon.
09:30
(video) „Karma”. Un șofer, surprins în timp ce se întoarce cu mașina peste linia dublă continuă, chiar sub ochii polițiștilor: „Как красиво” # UNIMEDIA
Un șofer a efectuat manevra de întoarcere cu mașina peste linia dublă continuă, chiar sub ochii polițiștilor. Potrivit imaginilor video, incidentul a avut loc noaptea trecută, iar șoferul a fost somat să oprească.
09:20
Rușii au atacat puternic lângă granița României: La Galați și Tulcea s-a emis mesaj RO-Alert # UNIMEDIA
În cursul nopții de 22 spre 23 decembrie au avut loc atacuri puternice ale trupelor rusești, chiar lângă granița cu România. Sistemele radar ale Ministerului Apărării au monitorizat situația, iar preventiv a fost emis mesaj RO-Alert în Tulcea și Galați, dar din fericire nicio dronă nu a pătruns pe teritoriul țării noastre, scrie stiripesurse.
09:10
Pe 23 decembrie, Constantin Ipsilanti a fost reinstalat în București și a avut loc premiera operei „Capra cu trei iezi”.
09:10
Plenul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) se întrunește astăzi, 23 decembrie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 7 subiecte, printre care și alegerea președintelui Consiliului Superior al Procurorilor.
Acum 6 ore
08:50
Mircea Surdu, despre scandalul de la TRM: Cândva luptam cu „dușmanul”, acum luptăm cu ai noștri. Actuala clasă politică e o dezamăgire totală # UNIMEDIA
Fostul director TeleFilm Chișinău, Mircea Surdu, se declară dezamăgit de actuala clasă politică, în contextul scandalului de amploare, care a izbucnit în ultima perioadă la TeleradioMoldova, după ce s-a aflat despre remunerarea grasă pentru șeful TRM, Vlad Țurcanu. „Este enorm de complicat să lupți cu ai tăi, este imposibil, este lupta pierdută, chiar dacă într-un final vor pleca niște oameni, pentru că nu au cum să rămână acolo, după acele investigații, bani rătăciți prin coridoarele radioului sau televiziunii. E un risc prea mare pentru clasa politică, dacă nu vrea să subsemneze. Eu cred că în acest moment se caută soluții, mai ortodoxe, mai puțin ortodoxe”, a spus jurnalistul, la podcastul „Mulțumesc pentru întrebare” cu Nata Albot.
08:30
Vărsătorii întâlnesc dragostea, iar Fecioarele pot aștepta câștiguri financiare: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi ne îndeamnă să ne reevaluăm direcțiile în viață. Fiecare semn zodiacal va resimți această influență într-un mod unic, provocând arhetipurile noastre interioare să se manifeste. Horoscopul zilnic de astăzi ar putea dezvălui indicii personalizate despre cum să navigăm aceste ape cosmice.
08:10
„Minciună și propagandă”: Șefa serviciilor de informații din SUA neagă că Putin vrea toată Ucraina și Europa de Est # UNIMEDIA
Directorul Serviciilor Naționale de Informații ale SUA, Tulsi Gabbard, a descris drept „o minciună și propagandă” un raport Reuters care susține că liderul rus Vladimir Putin intenționează să cucerească întreaga Ucraină și să recupereze părți din Europa care au aparținut odată Uniunii Sovietice, scrie Ukrainska Pravda.
08:00
Leul moldovenesc a înregistrat o consolidare în raport cu euro și dolarul american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
07:40
Regina Camilla și Kate Middleton, în centrul unui nou scandal la Palat: Soția regelui Charles a „clocotit de furie. De la ce ar fi pornit totul # UNIMEDIA
Prințesa Catherine a stârnit tensiuni uriașe în cadrul Casei Regale după ce a purtat cea mai mare tiară de până acum la un recent banchet de stat, iar surse apropiate spun pentru RadarOnline.com că regina Camilla ar fi fost lăsată „clocotind de furie”, considerând gestul un „joc de putere îndrăzneț”, scrie protv.ro.
07:20
Astăzi, vremea în Moldova va fi caracterizată de condiții atmosferice predominant noroase, fără precipitații semnificative, iar temperaturile vor rămâne relativ constante pe parcursul zilei.
07:10
Zelenski a căzut de acord cu SUA: Probabil că nu totul este perfect, dar planul este aici # UNIMEDIA
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că este pregătit setul de documente de bază referitoare la un plan de pace menit să încheie războiul cu Rusia şi care a fost elaborat în comun de Ucraina şi SUA, relatează agenţia EFE, citat de presa română.
Acum 24 ore
22:10
(video) „E important să nu fie făcut circ din fiecare incident”. Radu Marian, despre împușcăturile de la IP Centru: Se întâmplă # UNIMEDIA
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Radu Marian, a comentat incidentul produs pe 19 decembrie, la Inspectoratul de Poliție Centru din capitală, unde s-au tras mai multe focuri de armă. Oficialul a precizat că nu trebuie să fie creat „circ” din astfel de situații. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Forum” de la Vocea Basarabiei.
22:00
Ministrul Educației din România, Daniel David, a demisionat: Ar fi fost la cererea premierului Ilie Bolojan # UNIMEDIA
Daniel David și-a depus demisia din funcția de ministru al Educației al României, au declarat surse guvernamentale pentru HotNews. Această demisie a venit la solicitarea premierului, au explicat sursele. O altă variantă, susținută de surse din apropierea lui Daniel David, spune că demisia nu i-a fost cerută de premier ci a fost decizia ministrului.
21:50
Doliu în sistemul medical. Svetlana Cecoi, specialist reabilitolog, s-a stins din viață: „Dumnezeu să o odihnească în pace” # UNIMEDIA
Medicul specialist reabilitolog, Svetlana Cecoi, s-a stins din viață. Anunțul trist a fost făcut de IMSP Spitalul Clinic Bălți, unde femeia a activat 29 de ani.
21:40
De la colinde la muzică simfonică. Seară de poveste în PMAN în ajun de Crăciun și de Revelion: Cetățenii, invitați la sărbătoare # UNIMEDIA
În ajunul Crăciunului, 24 decembrie, dar și în seara de Revelion, Primăria Chișinău organizează tradiționalele evenimente culturale dedicate sărbătorilor de iarnă. Despre aceasta a anunțat edilul capitalei, Ion Ceban, care a invitați cetățenii în centrul orașului.
21:10
„Supravegheați copiii și verificați instalațiile electrice”. Recomandările IGSU pentru cetățeni la împodobirea brazilor de Crăciun # UNIMEDIA
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a emis recomandări pentru cetățeni privind instalarea și împodobirea brazilor de Crăciun, în contextul sărbătorilor de iarnă, pentru a preveni incendiile și alte situații de risc în locuințe.
21:00
Atac cibernetic la Poșta franceză înainte de Crăciun: serviciile online ale La Poste sunt inaccesibile # UNIMEDIA
La aproape o săptămână de la atacul cibernetic în timpul căruia au fost furate zeci de fişiere cu informații „extrem de sensibile” ale Ministerului de Interne francez, grupul La Poste, cea mai importantă companie de servicii de curierat din Franța, a căzut victimă unui atac cibenertic de tip „denial of service”, relatează AFP, citată de digi24.ro.
