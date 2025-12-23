Anna Kournikova și Enrique Iglesias anunță venirea pe lume al celui de-al patrulea copil. Fanii: „Cel mai frumos cadou de Crăciun!”

11:20

Liderul PSRM, Igor Dodon, a anunțat, într-o conferință de presă, care sunt condițiile pentru ca aleșii socialiști din CMC să participe la ședințele Consiliului, dar și să voteze bugetul mun. Chișinău pentru anul viitor. „Mingea e pe terenul dvs, domnule primar. Dacă astăzi ne așezăm la discuții, votăm bugetul până la sfârșit de an. E necesar să mă implic personal, vin la dvs la Primărie, haideți să discutăm”, a declarat Dodon, într-o adresare către Ceban.