Femeie din Rîșcani, condamnată la 15 ani de închisoare pentru trafic de copii
Subiectul Zilei, 23 decembrie 2025 17:20
Procuratura Drochia, Oficiul Rîșcani anunță că printr-o sentință recent pronunțată, o femeie de 53 ani, originară din raionul Rîșcani, a fost condamnată la 15 ani de închisoare pentru trafic de copii. Instanța a mai dispus privarea de dreptul de a exercita activitate în domeniul gestionării resurselor umane şi activităţilor conexe legate de minori, pe un […] Articolul Femeie din Rîșcani, condamnată la 15 ani de închisoare pentru trafic de copii apare prima dată în Subiectul Zilei.
• • •
Alte ştiri de Subiectul Zilei
Acum 30 minute
17:20
Procuratura Drochia, Oficiul Rîșcani anunță că printr-o sentință recent pronunțată, o femeie de 53 ani, originară din raionul Rîșcani, a fost condamnată la 15 ani de închisoare pentru trafic de copii. Instanța a mai dispus privarea de dreptul de a exercita activitate în domeniul gestionării resurselor umane şi activităţilor conexe legate de minori, pe un […] Articolul Femeie din Rîșcani, condamnată la 15 ani de închisoare pentru trafic de copii apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:20
Luptătoarea Irina Rîngaci a fost desemnată cea mai bună sportivă a anului 2025, conform votului Asociației Presei Sportive din Moldova. „Anul acesta am încercat pentru prima dată luptele pe plajă și am obținut un rezultat foarte bun. Nu intenționez să mă opresc aici. Sper ca anul viitor să aducă noi realizări”, a declarat în cadrul […] Articolul Irina Rîngaci a fost desemnată cea mai bună sportivă a anului 2025 apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum 2 ore
15:50
Investiții pentru siguranța copiilor și bunăstarea comunității: Deputatul Alexandr Berlinschii propune finanțări suplimentare pentru Cantemir # Subiectul Zilei
Deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, a înaintat un amendament la proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2026, prin care solicită majorarea transferurilor din bugetul de stat către orașul Cantemir, cu scopul de a îmbunătăți condițiile de viață, siguranța copiilor și infrastructura publică a localității. Inițiativa prevede alocări dedicate unor proiecte sociale și comunitare esențiale […] Articolul Investiții pentru siguranța copiilor și bunăstarea comunității: Deputatul Alexandr Berlinschii propune finanțări suplimentare pentru Cantemir apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum 4 ore
15:10
Poliția desfășoară, în prezent, acțiuni de urmărire penală într-o localitate din raionul Anenii Noi, într-un dosar deschis inițial pe cazul dispariției unui bărbat. Potrivit oamenilor legii, în urma măsurilor speciale de investigație întreprinse, anchetatorii au stabilit drept versiune de bază comiterea unui omor. În acest context, polițiștii au reținut un suspect, precum și complicea acestuia […] Articolul Poliția a reținut un suspect și concubina acestuia într-un caz de dispariție apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:50
Un bărbat din raionul Soroca a fost tras la răspundere penală după ce a pătruns ilegal în curtea unei familii și l-a amenințat pe proprietar cu un cuțit, fapt perceput de victimă drept un pericol real pentru viață și integritate fizică. Potrivit materialelor cauzei, incidentul a avut loc după ce între bărbat și membrii familiei […] Articolul A intrat ilegal într-o curte și a scos cuțitul: caz documentat la Soroca apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum 6 ore
13:40
Bălțiul a devenit oficial Capitala Tineretului 2026! Primarul Alexandr Petkov, Partidul Nostru: Este o recunoaștere a încrederii acordate tinerilor noștri și orașului nostru! # Subiectul Zilei
Municipiul Bălți a fost desemnat Capitala Tineretului 2026 în cadrul unui eveniment oficial la care au participat reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării și Agenției Naționale pentru Tineret. Orașul va beneficia de un buget de peste 4 milioane de lei pentru activități și inițiative de tineret în cadrul acestui program național. Primarul municipiului, Alexandr Petkov, […] Articolul Bălțiul a devenit oficial Capitala Tineretului 2026! Primarul Alexandr Petkov, Partidul Nostru: Este o recunoaștere a încrederii acordate tinerilor noștri și orașului nostru! apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:10
Guvernul lansează Registrul online al denumirilor geografice din Republica Moldova # Subiectul Zilei
Căutarea, vizualizarea și descărcarea denumirilor geografice vor fi disponibile online, după ce Cabinetul de miniștri a aprobat Regulamentul resursei informaționale formate de sistemul informațional „Registrul denumirilor geografice”. Noua platformă digitală va colecta, păstra și oferi informații oficiale despre denumirile geografice standardizate, precum numele localităților, râurilor, câmpiilor și altor obiective geografice. Portalul online rdg.gov.md, care urmează […] Articolul Guvernul lansează Registrul online al denumirilor geografice din Republica Moldova apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:10
Permisul de conducere modernizat, dar și un nou tip de permis provizoriu va fi pus în circulație, anul viitor, în Republica Moldova. „Modelul 2025” a fost aprobat, astăzi, de Guvern. Ambele permise vor fi dotate cu elemente noi de securitate și funcționalitate. Printre acestea se numără imprimarea unui cod QR pe verso, care va permite verificarea rapidă […] Articolul Permise auto noi în Republica Moldova: verificare prin cod QR și reguli UE apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:10
Guvernul extinde pachetul de servicii sociale pentru copii, familii, vârstnici și persoane cu dizabilități # Subiectul Zilei
Executivul a aprobat, astăzi, un amplu pachet de măsuri care prevede crearea unor servicii sociale noi și actualizarea mai multor regulamente, cu scopul de a îmbunătăți calitatea și accesibilitatea sprijinului oferit copiilor, familiilor, vârstnicilor, persoanelor cu dizabilități, precum și victimelor violenței și traficului de ființe umane. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a declarat […] Articolul Guvernul extinde pachetul de servicii sociale pentru copii, familii, vârstnici și persoane cu dizabilități apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:00
Mișcarea Alternativa Națională, condusă de Ion Ceban, avertizează că Republica Moldova primește în mod constant semnale clare din partea partenerilor externi privind derapaje serioase în actul de guvernare, însă autoritățile actuale aleg să le ignore. Potrivit formațiunii, această atitudine riscă să agraveze situația internă și să afecteze relațiile externe ale țării. Într-o declarație publică, Ion […] Articolul Ceban: pierdem sprijin extern din cauza modului în care este guvernată țara apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum 8 ore
10:10
Ședința Guvernului Republicii Moldova din 23 decembrie 2025. ABONEAZĂ-TE LA CANALUL NOSTRU DE TELEGRAM SUBIECTUL ZILEI Articolul LIVE// Ședința Guvernului Republicii Moldova apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum 12 ore
09:30
O companie din China oferă apartamente renovate angajaților după 5 ani de serviciu # Subiectul Zilei
O companie din China a atras atenția publicului după ce a anunțat că oferă apartamente gratuite angajaților care rămân în firmă timp de cinci ani, inițiativă care a stârnit admirație, dar și invidie pe rețelele de socializare, relatează South China Morning Post. Este vorba despre Zhejiang Guosheng Automotive Technology Co. Ltd., o companie cu sediul […] Articolul O companie din China oferă apartamente renovate angajaților după 5 ani de serviciu apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum 24 ore
02:30
VIDEO// Serghei Ivanov, Partidul Nostru: Trebuie să lucrăm pentru prevenirea situațiilor de executare silită a agricultorilor. Este nevoie de infuzie de capital! # Subiectul Zilei
Deputatul Serghei Ivanov, președinte al Comisiei agricultură și industrie alimentară și membru al Partidului Nostru, a subliniat necesitatea unor măsuri proactive pentru a proteja fermierii de riscul insolvenței. „Noi trebuie să ne concentrăm pe prevenire, această lege este pentru cei deja aflați în insolvență, dar ce facem cu cei care riscă să ajungă în insolvență, […] Articolul VIDEO// Serghei Ivanov, Partidul Nostru: Trebuie să lucrăm pentru prevenirea situațiilor de executare silită a agricultorilor. Este nevoie de infuzie de capital! apare prima dată în Subiectul Zilei.
Ieri
17:20
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat la 22 decembrie o sentință de condamnare în privința vicepreședintei organizației teritoriale Rîșcani a fostului Partidul Politic Șor, pentru complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării ilegale a partidului din partea unui grup criminal organizat. Instanța a stabilit o pedeapsă de 4 ani de închisoare, cu executarea pedepsei […] Articolul 4 ani de închisoare pentru vicepreședinta organizației Rîșcani a PP „Șor” apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:20
În perioada 24–31 decembrie, cu sprijinul lui Renato Usatîi, Cantina Socială din Bălți va oferi zilnic prânz pentru câte 300 de persoane # Subiectul Zilei
Primăria municipiului Bălți organizează și în acest an activitatea Cantinei Sociale, destinată sprijinirii persoanelor aflate în dificultate, prin oferirea de mese calde în perioada sărbătorilor de iarnă. În intervalul 24–31 decembrie, activitatea Cantinei Sociale este susținută financiar de Renato Usatîi. Inițiativa este realizată în cadrul unei acțiuni caritabile desfășurate de mai mulți ani consecutiv. Cantina […] Articolul În perioada 24–31 decembrie, cu sprijinul lui Renato Usatîi, Cantina Socială din Bălți va oferi zilnic prânz pentru câte 300 de persoane apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:20
La Edineț a fost recepționat un apel prin care se anunța că în sediul Primăria Edineț ar fi fost amplasat un obiect exploziv. În urma sesizării, clădirea a fost izolată, iar toate persoanele aflate în interior au fost evacuate, transmite subiectulzilei.md cu referire la esp.md. Forțele de ordine au restricționat accesul în sediul Primăriei până […] Articolul Apel cu bombă la Edineț. Angajații Primăriei au fost evacuați apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:00
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că Programul municipal antidrog va fi prezentat în zilele următoare, subliniind necesitatea unor acțiuni urgente și coordonate pentru combaterea consumului de droguri. Edilul a declarat că este momentul ca autoritățile și societatea să își unească eforturile în contracararea acestui fenomen, pe care l-a calificat drept un […] Articolul Edilul capitalei cere un front comun împotriva drogurilor apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:00
La Chișinău, astăzi, a avut loc deschiderea reuniunii șefilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Moldova din străinătate, cu participarea ambasadorilor țării noastre acreditați peste hotare, dedicată evaluării priorităților de politică externă și coordonării acțiunilor diplomatice. În debutul evenimentului, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a trasat principalele direcții ale politicii externe pentru anul 2026 […] Articolul Chișinău găzduiește reuniunea anuală a șefilor misiunilor diplomatice apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:20
Fostul premier al Republicii Moldova, Vlad Filat, a reacționat public după ce o instanță din Franța l-a condamnat în lipsă, la începutul lunii decembrie, la doi ani de închisoare și la plata unei amenzi de 100.000 de euro, pentru spălare de bani într-un dosar de corupție. Într-o declarație, Vlad Filat a calificat decizia drept „motivată […] Articolul „Mulțumesc, Maia!” – noua postare a lui Vlad Filat după condamnarea din Franța apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:40
O instanță franceză l-a condamnat în lipsă, la începutul lunii decembrie, pe fostul premier moldovean Vlad Filat la doi ani de închisoare și la plata unei amenzi de 100.000 de euro pentru spălare de bani într-un dosar de corupție, conform hotărârii judecătorești consultate luni de AFP. Prin această decizie datată 8 decembrie, Tribunalul corecțional din […] Articolul Vlad Filat, amendat cu 100.000 de euro într-un dosar de corupție în Franța apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:50
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, anunță că autoritățile municipale vor veni cu propuneri clare de modificare a legislației privind clădirile abandonate, subliniind că problema nu poate fi lăsată exclusiv în responsabilitatea administrațiilor publice locale. Declarațiile vin după măsurile întreprinse de Primăria Chișinău în cazul fostului Hotel Național, unde au fost închise toate intrările […] Articolul Primarul Chișinăului cere implicarea statului în problema clădirilor abandonate apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:30
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a transmis un mesaj de sărbători în ajunul Crăciunului, menționând că, în aceste zile, Primăria Chișinău este vizitată de numeroși colindători. Edilul a subliniat importanța păstrării și transmiterii tradițiilor și s-a declarat bucuros că acestea sunt respectate de generațiile tinere. Totodată, Ion Ceban a adresat urări de bine […] Articolul Primăria Chișinău, vizitată de colindători în ajun de Crăciun apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:50
Funcționarii postului vamal Cahul, împreună cu inspectorii Centrului chinologic, au dejucat două tentative de contrabandă cu țigări, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Primul caz a vizat un Volkswagen LT, care se deplasa spre Belgia. Patrupeda de serviciu Emma a semnalat prezența produselor de tutun într-o valiză, iar în interior au fost descoperite 5.200 […] Articolul Tentative de contrabandă spre Belgia și România, oprite la Cahul apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:50
Un tânăr de 27 de ani și-a pierdut viața într-un accident rutier produs în dimineața zilei de 19 decembrie, în jurul orei 08:00, în apropierea orașului Taraclia. Potrivit informațiilor preliminare, bărbatul se deplasa la volanul unui automobil de marca Seat când, din motive care urmează a fi stabilite de anchetă, a pierdut controlul asupra direcției. […] Articolul Șofer de 27 de ani, găsit fără viață după un grav accident rutier apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:20
Crăciunul pe stil nou va fi marcat de vreme rece în toate zonele țării, cu temperaturi negative pe timpul nopții, vânt și precipitații mixte în ajun. Potrivit prognozei pentru perioada 22–28 decembrie, vremea va intra într-un proces de răcire treptată, după un debut relativ blând. La începutul intervalului sunt așteptate temperaturi pozitive și cer variabil, […] Articolul Crăciun cu vreme rece și nopți geroase în toată țara apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:20
Polițiștii Inspectoratului de Poliție Ciocana, în comun cu ofițerii Inspectoratul Național de Investigații și procurorii Procuratura Chișinău – oficiul Ciocana, au scos din circuit aproximativ 10 kilograme de droguri sintetice, cu o valoare estimată la peste 7 milioane de lei. Potrivit Poliția Republicii Moldova, oamenii legii au reținut în flagrant un bărbat în vârstă de […] Articolul VIDEO// Droguri de peste 7 milioane de lei, confiscate la Chișinău apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:20
Polițiștii din Orhei au documentat un caz de păstrare a substanțelor narcotice, în urma unor acțiuni operative desfășurate într-o localitate din raion. Potrivit Poliția Republicii Moldova, în baza informațiilor acumulate, oamenii legii au efectuat o percheziție la domiciliul unui bărbat din satul Brănești. În locuință a fost depistată masă vegetală uscată și mărunțită, cu miros […] Articolul Un bărbat din Brănești, vizat într-un caz de droguri apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:10
Poliția a fost alertată, în dimineața zilei de astăzi, despre o posibilă amenințare cu bombă la sediul Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. În urma verificărilor efectuate de echipele specializate, s-a constatat că alerta este falsă. Potrivit Poliția Republicii Moldova, apelul a fost recepționat de la un bărbat necunoscut, care a anunțat că sediul instanței ar fi […] Articolul Alertă falsă cu bombă la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:00
Hărțuirea online, distribuirea de imagini intime fără consimțământ și stalking-ul vor fi sancționate penal în Republica Moldova, potrivit unui act normativ care va intra în vigoare în februarie 2026. Legea introduce, în premieră, noțiunea de „violență digitală” și prevede sancțiuni care pot ajunge până la amenzi de aproximativ 2.500 de euro sau pedepse cu închisoarea, […] Articolul Violența digitală devine infracțiune în Republica Moldova apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:20
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 80.404 traversări. Totodată, 22 persoane străine au primit refuz de intrare în Republica Moldova. Cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei rămân a fi: PTF Aeroportul Internațional Chișinău – 19.874 de traversări persoane; PTF Leușeni – 14.359 de […] Articolul Situația la frontieră: 22 de străini au primit refuz de intrare în Moldova apare prima dată în Subiectul Zilei.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:10
Judecătoria Ungheni a condamnat un bărbat de 34 de ani, din raionul Ungheni, pentru huliganism agravat, stabilindu-i o pedeapsă de 5 ani de închisoare. Potrivit probelor administrate în dosar, incidentul a avut loc în seara zilei de 7 decembrie 2024, în jurul orei 22:30, pe o stradă dintr-o localitate din raionul Ungheni. Bărbatul, aflat în […] Articolul Un taximetrist, bătut de un bărbat gelos în mașina de serviciu apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:40
22 de instituții sociale din Chișinău, reabilitate prin proiecte de eficiență energetică # Subiectul Zilei
Primăria Chișinău a lansat, astăzi, două picturi murale pe pereții Grădiniței „Spicușor” din sectorul Ciocana, eveniment desfășurat în prezența înalților oficiali, a reprezentanților Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și a altor invitați. Instituția este cea mai mare grădiniță din Chișinău și din Republica Moldova. Grădinița „Spicușor” este una dintre beneficiarii Proiectului de eficiență […] Articolul 22 de instituții sociale din Chișinău, reabilitate prin proiecte de eficiență energetică apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:00
Serviciul Hidrometeorologic a emis astăzi, 19 decembrie, un Cod Galben de ceață, aproape în toată țara. Alerta este valabilă pentru perioada 19 decembrie, ora 17:00, și 20 decembrie, ora 11:00. În zonele vizate se va forma ceață cu vizibilitatea de 200 de metri și mai puțin, conform hărții oficiale emise de Serviciul Hidrometeorologic de Stat. […] Articolul Alertă meteo: Cod Galben de ceață apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:00
Victimele violenței în familie nu vor mai putea retrage plângerea prealabilă în cazul anumitor infracțiuni, potrivit unor modificări legislative publicate marți, 16 decembrie 2025, în Monitorul Oficial. Noile prevederi au ca scop consolidarea protecției victimelor violenței domestice și prevenirea presiunilor exercitate asupra acestora de către agresori. Cea mai importantă modificare vizează infracțiunile prevăzute la articolele […] Articolul Victimele violenței domestice, mai bine protejate prin lege apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:30
Pe rețelele de socializare au apărut imagini video în care se poate vedea starea podului situat în extravilanul localității Maiaki-Udobnoe (Ucraina), lovit ieri, 18 decembrie, de drone cu încărcătură explozivă. Imaginile arată o gaură în carosabil, precum și o porțiune de pe margine ruptă, cu structura de rezistență expusă, transmite subiectulzilei.md cu referire la Știri.md.Podul amplasat pe […] Articolul Cum arată podul de la granița Moldovei lovit de drone cu încărcătură explozivă apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:30
Copiilor care se întorc în țară după ce au trăit în diaspora li se va oferi un program de integrare lingvistică, a relatat Logos Press. Ministerul Educației și Cercetării a elaborat un pachet de modificări la Codul Educației. Potrivit ministrului Dan Perchun, proiectul se află în procedură de avizare în Guvern. Se intenționează ca acesta […] Articolul Copiii din diaspora vor urma cursuri de integrare lingvistică apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:00
Partidul de guvernare nu a prevăzut în bugetul pentru 2026 majorarea salariilor profesorilor. Acum, din nou, promit că „în următorii ani, salariul mediu al cadrelor didactice ar urma să se apropie de salariul mediu pe economie”. În opinia deputatului Alexandr Berlinschii, Partidul Nostru, aceste declarații nu înseamnă nimic altceva decât celebra expresie: „Bani nu sunt, […] Articolul VIDEO// Berlinschii: educația, lăsată pe ultimul loc în bugetul pentru 2026 apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:50
Un fenomen natural spectaculos a atras atenția internațională după ce marea și plajele de pe Insula Hormuz, din sudul Iranului, s-au colorat într-un roșu intens în urma unor ploi abundente. Imaginile surprinse de localnici și turiști au devenit rapid virale pe rețelele sociale, generând mii de reacții și comparații cu scene desprinse din filme apocaliptice. […] Articolul VIDEO// Imagini ca dintr-un film apocaliptic: marea din Iran s-a colorat în roșu apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:50
Primii colindători au ajuns, astăzi, la Primăria Chișinău, aducând atmosfera sărbătorilor de iarnă prin cântece tradiționale și momente artistice. Potrivit primarului general Ion Ceban, elevii de la Liceul Teoretic cu Profil de Arte „Ion și Doina Aldea-Teodorovici”, Liceul Teoretic „Bogdan Petriceicu Hasdeu” – Ansamblul Folcloric „Stejarii”, Ansamblul „Doinița” și Ansamblul Vocal „Major Kids” au încântat […] Articolul VIDEO// Primăria Chișinău, vizitată de primele cete de colindători apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:20
Un angajat din China a fost concediat după ce compania la care lucra a constatat că acesta petrecea perioade îndelungate în toaleta biroului, uneori ajungând până la patru ore pe zi. Cazul a ajuns în instanță, iar tribunalul a decis că măsura concedierii a fost disproporționată, acordându-i bărbatului o despăgubire financiară. Potrivit South China Morning […] Articolul Un angajat a fost concediat pentru că stătea mai mult în toaletă apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:00
Poliția din Dubai a făcut joi apel către populație să rămână în locuințe, cu excepția situațiilor de „necesitate absolută”, în contextul ploilor abundente prognozate până vineri la prânz în Emiratele Arabe Unite, informează AFP. Avertismentul a fost emis la câteva ore după ce precipitațiile puternice au provocat inundații pe mai multe străzi din Dubai. Autoritățile […] Articolul VIDEO// Ploi torențiale în Dubai: populația, îndemnată să rămână în case apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:40
Noi afaceri, sprijin municipal: 27 de proiecte acceptate la finanțare în cadrul programului START-UP # Subiectul Zilei
Alte 27 de proiecte investiționale au fost aprobate spre finanțare în cadrul Programului Municipal „START-UP pentru TINERI ȘI MIGRANȚI”, implementat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul Centrului Municipal pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (CMDA). Decizia a fost luată în urma unei noi ședințe a Consiliului de coordonare al programului, în cadrul căreia au fost evaluate 60 de dosare de proiect. În urma procesului […] Articolul Noi afaceri, sprijin municipal: 27 de proiecte acceptate la finanțare în cadrul programului START-UP apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:00
Autoritățile trimit în judecată cazul țigărilor de aproape un milion de bucăți de la Leușeni # Subiectul Zilei
Procurorii au trimis în instanță dosarul privind cazul celor circa 1 000 000 de țigarete găsite la punctul de trecere Leușeni, după ce actele de urmărire penală au fost finalizate și au fost adunate probe suficiente pentru a susține acuzațiile în fața judecătorilor. Ancheta a vizat descoperirea unei cantități impresionante de țigarete care ar fi trebuit să […] Articolul Autoritățile trimit în judecată cazul țigărilor de aproape un milion de bucăți de la Leușeni apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:00
Deputatii Ivanov și Berlinschii contestă aderarea obligatorie la camerele agricole # Subiectul Zilei
Un grup de deputați ai Partidului Nostru a depus o sesizare la Curtea Constituțională pentru controlul constituționalității Legii privind organizarea și funcționarea camerelor agricole. Legea impune agricultorilor aderarea obligatorie la camerele agricole, fără consimțământ, precum și asumarea unor obligații financiare și administrative aferente acestei apartenențe. Autorii sesizării sunt deputații Serghei Ivanov, președintele Comisiei agricultură și […] Articolul Deputatii Ivanov și Berlinschii contestă aderarea obligatorie la camerele agricole apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:00
Primăria municipiului Chișinău continuă să investească constant în modernizarea și dezvoltarea infrastructurii educaționale, inclusiv în suburbii. La Liceul Teoretic „Ștefan Vodă” din Vadul lui Vodă, municipalitatea a finanțat integral proiectul de construcție a unui acoperiș nou, iar în parteneriat cu Primăria locală au fost realizate lucrări de termoizolare a clădirilor și modernizare a stadionului de pe teritoriul școlii. Valoarea totală a investițiilor depășește 4,2 […] Articolul Elevii din Vadul lui Vodă beneficiază de condiții sigure și moderne în școală apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:30
Tragedie în SUA: șapte persoane și-au pierdut viața după ce avionul în care erau s-a prăbușit # Subiectul Zilei
În Statele Unite ale Americii a avut loc o tragedie aviatică după ce un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit la scurt timp după decolare, provocând moartea tuturor celor șapte persoane aflate la bord. Incidentul s-a petrecut în zona Carolinei de Nord, unde aeronava, un avion privat, încerca să revină la aeroport din cauza unor […] Articolul Tragedie în SUA: șapte persoane și-au pierdut viața după ce avionul în care erau s-a prăbușit apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:30
Situația la frontieră: peste 56 800 de traversări în ultimele 24 de ore și încălcări depistate # Subiectul Zilei
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere ale frontierei de stat ale Republicii Moldova au fost înregistrate peste 56 800 de traversări de persoane, indicând un trafic intens de călători între țară și străinătate. În acest context, polițiștii de frontieră au depistat și mai multe încălcări ale regimului de frontieră și a regulilor […] Articolul Situația la frontieră: peste 56 800 de traversări în ultimele 24 de ore și încălcări depistate apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:30
Tragedie în Chișinău: o femeie și‑a pierdut viața într‑un incendiu izbucnit în locuință # Subiectul Zilei
În Chișinău, o femeie și‑a pierdut viața după ce în locuința sa a izbucnit un incendiu, iar flăcările i‑au fost fatale. Pompierii și echipajele de urgență au intervenit la fața locului după ce focul a fost observat de vecini sau de trecători, însă la sosirea acestora incendiul se manifestase deja puternic. Serviciile de intervenție au […] Articolul Tragedie în Chișinău: o femeie și‑a pierdut viața într‑un incendiu izbucnit în locuință apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:10
Ședință tensionată la Parlamentul Bulgariei: legislatorii se iau la bătaie în plen # Subiectul Zilei
În timpul dezbaterilor privind bugetul de stat, deputați din Parlamentul Bulgariei au ajuns la un conflict fizic în plen, generând un adevărat scandal în forul legislativ. Incidentul a avut loc în timpul unei discuții aprinse pe marginea propunerilor bugetare, când divergențele politice au degenerat în altercații directe între parlamentari. Confruntarea fizică între legislatori a surprins […] Articolul Ședință tensionată la Parlamentul Bulgariei: legislatorii se iau la bătaie în plen apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:40
La Odesa, locuitorii au blocat recent o stradă importantă pentru a protesta față de lipsa prelungită a energiei electrice, care durează deja de aproximativ o săptămână. Demonstrația, prin care traficul a fost oprit, reflectă nemulțumirea populației față de întreruperile prelungite ale furnizării de curent, situație care afectează viața de zi cu zi și serviciile de […] Articolul Fără curent și fără răbdare: locuitorii din Odesa blochează străzi din frustrare apare prima dată în Subiectul Zilei.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.