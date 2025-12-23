LIVE// Ședința Guvernului Republicii Moldova
Subiectul Zilei, 23 decembrie 2025 10:10
Ședința Guvernului Republicii Moldova din 23 decembrie 2025.
• • •
Acum 30 minute
10:10
Acum 2 ore
09:30
O companie din China oferă apartamente renovate angajaților după 5 ani de serviciu # Subiectul Zilei
O companie din China a atras atenția publicului după ce a anunțat că oferă apartamente gratuite angajaților care rămân în firmă timp de cinci ani, inițiativă care a stârnit admirație, dar și invidie pe rețelele de socializare, relatează South China Morning Post. Este vorba despre Zhejiang Guosheng Automotive Technology Co. Ltd., o companie cu sediul
Acum 12 ore
02:30
VIDEO// Serghei Ivanov, Partidul Nostru: Trebuie să lucrăm pentru prevenirea situațiilor de executare silită a agricultorilor. Este nevoie de infuzie de capital! # Subiectul Zilei
Deputatul Serghei Ivanov, președinte al Comisiei agricultură și industrie alimentară și membru al Partidului Nostru, a subliniat necesitatea unor măsuri proactive pentru a proteja fermierii de riscul insolvenței. „Noi trebuie să ne concentrăm pe prevenire, această lege este pentru cei deja aflați în insolvență, dar ce facem cu cei care riscă să ajungă în insolvență,
Acum 24 ore
17:20
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat la 22 decembrie o sentință de condamnare în privința vicepreședintei organizației teritoriale Rîșcani a fostului Partidul Politic Șor, pentru complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării ilegale a partidului din partea unui grup criminal organizat. Instanța a stabilit o pedeapsă de 4 ani de închisoare, cu executarea pedepsei
17:20
În perioada 24–31 decembrie, cu sprijinul lui Renato Usatîi, Cantina Socială din Bălți va oferi zilnic prânz pentru câte 300 de persoane # Subiectul Zilei
Primăria municipiului Bălți organizează și în acest an activitatea Cantinei Sociale, destinată sprijinirii persoanelor aflate în dificultate, prin oferirea de mese calde în perioada sărbătorilor de iarnă. În intervalul 24–31 decembrie, activitatea Cantinei Sociale este susținută financiar de Renato Usatîi. Inițiativa este realizată în cadrul unei acțiuni caritabile desfășurate de mai mulți ani consecutiv. Cantina
16:20
La Edineț a fost recepționat un apel prin care se anunța că în sediul Primăria Edineț ar fi fost amplasat un obiect exploziv. În urma sesizării, clădirea a fost izolată, iar toate persoanele aflate în interior au fost evacuate, transmite subiectulzilei.md cu referire la esp.md. Forțele de ordine au restricționat accesul în sediul Primăriei până
16:00
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că Programul municipal antidrog va fi prezentat în zilele următoare, subliniind necesitatea unor acțiuni urgente și coordonate pentru combaterea consumului de droguri. Edilul a declarat că este momentul ca autoritățile și societatea să își unească eforturile în contracararea acestui fenomen, pe care l-a calificat drept un
16:00
La Chișinău, astăzi, a avut loc deschiderea reuniunii șefilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Moldova din străinătate, cu participarea ambasadorilor țării noastre acreditați peste hotare, dedicată evaluării priorităților de politică externă și coordonării acțiunilor diplomatice. În debutul evenimentului, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a trasat principalele direcții ale politicii externe pentru anul 2026
15:20
Fostul premier al Republicii Moldova, Vlad Filat, a reacționat public după ce o instanță din Franța l-a condamnat în lipsă, la începutul lunii decembrie, la doi ani de închisoare și la plata unei amenzi de 100.000 de euro, pentru spălare de bani într-un dosar de corupție. Într-o declarație, Vlad Filat a calificat decizia drept „motivată
14:40
O instanță franceză l-a condamnat în lipsă, la începutul lunii decembrie, pe fostul premier moldovean Vlad Filat la doi ani de închisoare și la plata unei amenzi de 100.000 de euro pentru spălare de bani într-un dosar de corupție, conform hotărârii judecătorești consultate luni de AFP. Prin această decizie datată 8 decembrie, Tribunalul corecțional din
13:50
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, anunță că autoritățile municipale vor veni cu propuneri clare de modificare a legislației privind clădirile abandonate, subliniind că problema nu poate fi lăsată exclusiv în responsabilitatea administrațiilor publice locale. Declarațiile vin după măsurile întreprinse de Primăria Chișinău în cazul fostului Hotel Național, unde au fost închise toate intrările
13:30
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a transmis un mesaj de sărbători în ajunul Crăciunului, menționând că, în aceste zile, Primăria Chișinău este vizitată de numeroși colindători. Edilul a subliniat importanța păstrării și transmiterii tradițiilor și s-a declarat bucuros că acestea sunt respectate de generațiile tinere. Totodată, Ion Ceban a adresat urări de bine
12:50
Funcționarii postului vamal Cahul, împreună cu inspectorii Centrului chinologic, au dejucat două tentative de contrabandă cu țigări, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Primul caz a vizat un Volkswagen LT, care se deplasa spre Belgia. Patrupeda de serviciu Emma a semnalat prezența produselor de tutun într-o valiză, iar în interior au fost descoperite 5.200
11:50
Un tânăr de 27 de ani și-a pierdut viața într-un accident rutier produs în dimineața zilei de 19 decembrie, în jurul orei 08:00, în apropierea orașului Taraclia. Potrivit informațiilor preliminare, bărbatul se deplasa la volanul unui automobil de marca Seat când, din motive care urmează a fi stabilite de anchetă, a pierdut controlul asupra direcției.
11:20
Crăciunul pe stil nou va fi marcat de vreme rece în toate zonele țării, cu temperaturi negative pe timpul nopții, vânt și precipitații mixte în ajun. Potrivit prognozei pentru perioada 22–28 decembrie, vremea va intra într-un proces de răcire treptată, după un debut relativ blând. La începutul intervalului sunt așteptate temperaturi pozitive și cer variabil,
11:20
Polițiștii Inspectoratului de Poliție Ciocana, în comun cu ofițerii Inspectoratul Național de Investigații și procurorii Procuratura Chișinău – oficiul Ciocana, au scos din circuit aproximativ 10 kilograme de droguri sintetice, cu o valoare estimată la peste 7 milioane de lei. Potrivit Poliția Republicii Moldova, oamenii legii au reținut în flagrant un bărbat în vârstă de
11:20
Polițiștii din Orhei au documentat un caz de păstrare a substanțelor narcotice, în urma unor acțiuni operative desfășurate într-o localitate din raion. Potrivit Poliția Republicii Moldova, în baza informațiilor acumulate, oamenii legii au efectuat o percheziție la domiciliul unui bărbat din satul Brănești. În locuință a fost depistată masă vegetală uscată și mărunțită, cu miros
Ieri
10:10
Poliția a fost alertată, în dimineața zilei de astăzi, despre o posibilă amenințare cu bombă la sediul Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. În urma verificărilor efectuate de echipele specializate, s-a constatat că alerta este falsă. Potrivit Poliția Republicii Moldova, apelul a fost recepționat de la un bărbat necunoscut, care a anunțat că sediul instanței ar fi
10:00
Hărțuirea online, distribuirea de imagini intime fără consimțământ și stalking-ul vor fi sancționate penal în Republica Moldova, potrivit unui act normativ care va intra în vigoare în februarie 2026. Legea introduce, în premieră, noțiunea de „violență digitală" și prevede sancțiuni care pot ajunge până la amenzi de aproximativ 2.500 de euro sau pedepse cu închisoarea,
09:20
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 80.404 traversări. Totodată, 22 persoane străine au primit refuz de intrare în Republica Moldova. Cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei rămân a fi: PTF Aeroportul Internațional Chișinău – 19.874 de traversări persoane; PTF Leușeni – 14.359 de
Mai mult de 2 zile în urmă
18:10
Judecătoria Ungheni a condamnat un bărbat de 34 de ani, din raionul Ungheni, pentru huliganism agravat, stabilindu-i o pedeapsă de 5 ani de închisoare. Potrivit probelor administrate în dosar, incidentul a avut loc în seara zilei de 7 decembrie 2024, în jurul orei 22:30, pe o stradă dintr-o localitate din raionul Ungheni. Bărbatul, aflat în
17:40
22 de instituții sociale din Chișinău, reabilitate prin proiecte de eficiență energetică # Subiectul Zilei
Primăria Chișinău a lansat, astăzi, două picturi murale pe pereții Grădiniței „Spicușor" din sectorul Ciocana, eveniment desfășurat în prezența înalților oficiali, a reprezentanților Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și a altor invitați. Instituția este cea mai mare grădiniță din Chișinău și din Republica Moldova. Grădinița „Spicușor" este una dintre beneficiarii Proiectului de eficiență
17:00
Serviciul Hidrometeorologic a emis astăzi, 19 decembrie, un Cod Galben de ceață, aproape în toată țara. Alerta este valabilă pentru perioada 19 decembrie, ora 17:00, și 20 decembrie, ora 11:00. În zonele vizate se va forma ceață cu vizibilitatea de 200 de metri și mai puțin, conform hărții oficiale emise de Serviciul Hidrometeorologic de Stat.
17:00
Victimele violenței în familie nu vor mai putea retrage plângerea prealabilă în cazul anumitor infracțiuni, potrivit unor modificări legislative publicate marți, 16 decembrie 2025, în Monitorul Oficial. Noile prevederi au ca scop consolidarea protecției victimelor violenței domestice și prevenirea presiunilor exercitate asupra acestora de către agresori. Cea mai importantă modificare vizează infracțiunile prevăzute la articolele
16:30
Pe rețelele de socializare au apărut imagini video în care se poate vedea starea podului situat în extravilanul localității Maiaki-Udobnoe (Ucraina), lovit ieri, 18 decembrie, de drone cu încărcătură explozivă. Imaginile arată o gaură în carosabil, precum și o porțiune de pe margine ruptă, cu structura de rezistență expusă, transmite subiectulzilei.md cu referire la Știri.md.Podul amplasat pe
16:30
Copiilor care se întorc în țară după ce au trăit în diaspora li se va oferi un program de integrare lingvistică, a relatat Logos Press. Ministerul Educației și Cercetării a elaborat un pachet de modificări la Codul Educației. Potrivit ministrului Dan Perchun, proiectul se află în procedură de avizare în Guvern. Se intenționează ca acesta
16:00
Partidul de guvernare nu a prevăzut în bugetul pentru 2026 majorarea salariilor profesorilor. Acum, din nou, promit că „în următorii ani, salariul mediu al cadrelor didactice ar urma să se apropie de salariul mediu pe economie". În opinia deputatului Alexandr Berlinschii, Partidul Nostru, aceste declarații nu înseamnă nimic altceva decât celebra expresie: „Bani nu sunt,
15:50
Un fenomen natural spectaculos a atras atenția internațională după ce marea și plajele de pe Insula Hormuz, din sudul Iranului, s-au colorat într-un roșu intens în urma unor ploi abundente. Imaginile surprinse de localnici și turiști au devenit rapid virale pe rețelele sociale, generând mii de reacții și comparații cu scene desprinse din filme apocaliptice.
15:50
Primii colindători au ajuns, astăzi, la Primăria Chișinău, aducând atmosfera sărbătorilor de iarnă prin cântece tradiționale și momente artistice. Potrivit primarului general Ion Ceban, elevii de la Liceul Teoretic cu Profil de Arte „Ion și Doina Aldea
15:20
Un angajat din China a fost concediat după ce compania la care lucra a constatat că acesta petrecea perioade îndelungate în toaleta biroului, uneori ajungând până la patru ore pe zi. Cazul a ajuns în instanță, iar tribunalul a decis că măsura concedierii a fost disproporționată, acordându-i bărbatului o despăgubire financiară. Potrivit South China Morning […] Articolul Un angajat a fost concediat pentru că stătea mai mult în toaletă apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:00
Poliția din Dubai a făcut joi apel către populație să rămână în locuințe, cu excepția situațiilor de „necesitate absolută”, în contextul ploilor abundente prognozate până vineri la prânz în Emiratele Arabe Unite, informează AFP. Avertismentul a fost emis la câteva ore după ce precipitațiile puternice au provocat inundații pe mai multe străzi din Dubai. Autoritățile […] Articolul VIDEO// Ploi torențiale în Dubai: populația, îndemnată să rămână în case apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:40
Noi afaceri, sprijin municipal: 27 de proiecte acceptate la finanțare în cadrul programului START-UP # Subiectul Zilei
Alte 27 de proiecte investiționale au fost aprobate spre finanțare în cadrul Programului Municipal „START-UP pentru TINERI ȘI MIGRANȚI”, implementat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul Centrului Municipal pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (CMDA). Decizia a fost luată în urma unei noi ședințe a Consiliului de coordonare al programului, în cadrul căreia au fost evaluate 60 de dosare de proiect. În urma procesului […] Articolul Noi afaceri, sprijin municipal: 27 de proiecte acceptate la finanțare în cadrul programului START-UP apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:00
Autoritățile trimit în judecată cazul țigărilor de aproape un milion de bucăți de la Leușeni # Subiectul Zilei
Procurorii au trimis în instanță dosarul privind cazul celor circa 1 000 000 de țigarete găsite la punctul de trecere Leușeni, după ce actele de urmărire penală au fost finalizate și au fost adunate probe suficiente pentru a susține acuzațiile în fața judecătorilor. Ancheta a vizat descoperirea unei cantități impresionante de țigarete care ar fi trebuit să […] Articolul Autoritățile trimit în judecată cazul țigărilor de aproape un milion de bucăți de la Leușeni apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:00
Deputatii Ivanov și Berlinschii contestă aderarea obligatorie la camerele agricole # Subiectul Zilei
Un grup de deputați ai Partidului Nostru a depus o sesizare la Curtea Constituțională pentru controlul constituționalității Legii privind organizarea și funcționarea camerelor agricole. Legea impune agricultorilor aderarea obligatorie la camerele agricole, fără consimțământ, precum și asumarea unor obligații financiare și administrative aferente acestei apartenențe. Autorii sesizării sunt deputații Serghei Ivanov, președintele Comisiei agricultură și […] Articolul Deputatii Ivanov și Berlinschii contestă aderarea obligatorie la camerele agricole apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:00
Primăria municipiului Chișinău continuă să investească constant în modernizarea și dezvoltarea infrastructurii educaționale, inclusiv în suburbii. La Liceul Teoretic „Ștefan Vodă” din Vadul lui Vodă, municipalitatea a finanțat integral proiectul de construcție a unui acoperiș nou, iar în parteneriat cu Primăria locală au fost realizate lucrări de termoizolare a clădirilor și modernizare a stadionului de pe teritoriul școlii. Valoarea totală a investițiilor depășește 4,2 […] Articolul Elevii din Vadul lui Vodă beneficiază de condiții sigure și moderne în școală apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:30
Tragedie în SUA: șapte persoane și-au pierdut viața după ce avionul în care erau s-a prăbușit # Subiectul Zilei
În Statele Unite ale Americii a avut loc o tragedie aviatică după ce un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit la scurt timp după decolare, provocând moartea tuturor celor șapte persoane aflate la bord. Incidentul s-a petrecut în zona Carolinei de Nord, unde aeronava, un avion privat, încerca să revină la aeroport din cauza unor […] Articolul Tragedie în SUA: șapte persoane și-au pierdut viața după ce avionul în care erau s-a prăbușit apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:30
Situația la frontieră: peste 56 800 de traversări în ultimele 24 de ore și încălcări depistate # Subiectul Zilei
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere ale frontierei de stat ale Republicii Moldova au fost înregistrate peste 56 800 de traversări de persoane, indicând un trafic intens de călători între țară și străinătate. În acest context, polițiștii de frontieră au depistat și mai multe încălcări ale regimului de frontieră și a regulilor […] Articolul Situația la frontieră: peste 56 800 de traversări în ultimele 24 de ore și încălcări depistate apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:30
Tragedie în Chișinău: o femeie și‑a pierdut viața într‑un incendiu izbucnit în locuință # Subiectul Zilei
În Chișinău, o femeie și‑a pierdut viața după ce în locuința sa a izbucnit un incendiu, iar flăcările i‑au fost fatale. Pompierii și echipajele de urgență au intervenit la fața locului după ce focul a fost observat de vecini sau de trecători, însă la sosirea acestora incendiul se manifestase deja puternic. Serviciile de intervenție au […] Articolul Tragedie în Chișinău: o femeie și‑a pierdut viața într‑un incendiu izbucnit în locuință apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:10
Ședință tensionată la Parlamentul Bulgariei: legislatorii se iau la bătaie în plen # Subiectul Zilei
În timpul dezbaterilor privind bugetul de stat, deputați din Parlamentul Bulgariei au ajuns la un conflict fizic în plen, generând un adevărat scandal în forul legislativ. Incidentul a avut loc în timpul unei discuții aprinse pe marginea propunerilor bugetare, când divergențele politice au degenerat în altercații directe între parlamentari. Confruntarea fizică între legislatori a surprins […] Articolul Ședință tensionată la Parlamentul Bulgariei: legislatorii se iau la bătaie în plen apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:40
La Odesa, locuitorii au blocat recent o stradă importantă pentru a protesta față de lipsa prelungită a energiei electrice, care durează deja de aproximativ o săptămână. Demonstrația, prin care traficul a fost oprit, reflectă nemulțumirea populației față de întreruperile prelungite ale furnizării de curent, situație care afectează viața de zi cu zi și serviciile de […] Articolul Fără curent și fără răbdare: locuitorii din Odesa blochează străzi din frustrare apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:00
Serviciul Vamal informează că, potrivit informațiilor primite de la autoritățile ucrainene, la ora 04:10 traversarea podului Maiaki-Udobnoe a fost suspendată ca urmare a unui nou atac cu drone. Pentru siguranța cetățenilor, toate mijloacele de transport care se deplasează spre Odesa sunt redirecționate și se întorc pe teritoriul Republicii Moldova, transmite subiectulzilei.md cu referire la Știri.md. „Activitatea […] Articolul Un nou atac cu drone: Traversarea podului Maiaki-Udobnoe a fost suspendată apare prima dată în Subiectul Zilei.
18 decembrie 2025
18:30
Primarul municipiului Chișinău a participat la Gala Performanțelor Sportive 2025, un eveniment dedicat sportivilor și antrenorilor care, prin muncă, disciplină și sacrificiu, transformă visurile în rezultate și aduc prestigiu orașului și Republicii Moldova. În cadrul galei, oficialul și-a exprimat recunoștința față de sportivi și antrenori pentru dăruirea și determinarea cu care își urmează parcursul spre performanță. El a […] Articolul Investiții record în sport: Primăria Chișinău susține performanța sportivă apare prima dată în Subiectul Zilei.
18:10
La Curtea de Apel s‑a desfășurat un protest al fermierilor, care și‑au exprimat nemulțumirea față de modul în care este tratat dosarul fraților Grosu și au cerut justiție corectă și transparentă din partea instanțelor de judecată. Protestatarii s‑au adunat în fața instituției judecătorești purtând mesaje prin care solicită ca deciziile în acest dosar să fie […] Articolul „Justiție, nu amânări!” — fermierii protestează în sprijinul fraților Grosu apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:30
Autoritățile locale din Ocnița au aplicat amenzi în valoare de 20 000 lei persoanelor surprinse în timp ce ardea resturi vegetale în afara cadrului legal, sancțiunea venind după constatarea unor încălcări ale normelor de mediu și siguranță împotriva incendiilor. Verificările efectuate de inspectorii de mediu și de reprezentanții serviciilor de prevenire au relevat că arderea […] Articolul Peste 20 000 lei în amenzi după focuri ilegale cu resturi vegetale la Ocnița apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:30
Decizie în Legislativ: Ion Creangă nu mai conduce Direcția Juridică a Parlamentului # Subiectul Zilei
Ion Creangă a fost demis din funcția de șef al Direcției Juridice a Parlamentului, ca urmare a unei decizii luate în conducerea Legislativului. În urma revocării, postul la conducerea serviciului juridic se va elibera, iar procedurile pentru numirea unui succesor vor fi demarate în conformitate cu regulamentele interne ale instituției. Revocarea survine într-un context administrativ […] Articolul Decizie în Legislativ: Ion Creangă nu mai conduce Direcția Juridică a Parlamentului apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:30
Franța se confruntă cu o epidemie de gripă care a cuprins toate regiunile țării. Autoritățile sanitare au declarat stare de alertă și au avertizat că presiunea asupra spitalelor va crește în perioada sărbătorilor de iarnă. Vârful epidemic este estimat în perioada Crăciunului, iar sistemul medical se pregătește pentru un aflux masiv de pacienți. Virusurile gripale […] Articolul Franța se confruntă cu un val epidemic de gripă și creștere a spitalizărilor apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:40
La Comrat a avut loc un accident rutier violent în urma căruia două autoturisme s-au ciocnit cu un tractor, iar în urma impactului există victime. Evenimentul s-a produs pe un tronson de drum unde circulația a fost perturbată, iar echipajele de urgență s-au deplasat imediat la fața locului pentru a acorda asistență și a evalua […] Articolul Coliziune gravă la Comrat: impact între două autoturisme și un tractor apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:00
Un agricultor acuză presiuni și blocarea conturilor pentru că a refuzat să dea mită # Subiectul Zilei
Un agricultor din Republica Moldova a declarat public că se confruntă cu presiuni și blocarea conturilor bancare după ce ar fi refuzat să ofere mită unor persoane care îi solicitau sume de bani în schimbul facilitării unor proceduri sau acorduri legate de activitatea sa agricolă. Potrivit fermierului, solicitările de mită ar fi făcut parte dintr-un […] Articolul Un agricultor acuză presiuni și blocarea conturilor pentru că a refuzat să dea mită apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:30
Renato Usatîi: Voi veni cu un regulament care nu va plăcea nimănui, dar va fi corect # Subiectul Zilei
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a anunțat că va veni cu o propunere proprie de modificare a Regulamentului Parlamentului, menită să eficientizeze activitatea Legislativului și să reducă timpul pierdut în ședințele plenare. Declarațiile au fost făcute în plen, în contextul dezbaterilor privind schimbările operate la ordinea de zi. Renato Usatîi a criticat modul în care […] Articolul Renato Usatîi: Voi veni cu un regulament care nu va plăcea nimănui, dar va fi corect apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:10
Drumul de ocolire a orașului Vulcănești a fost oficial deschis circulației, oferind participanților la trafic o rută nouă pentru evitarea traversării prin centrul localității. Această infrastructură rutieră este menită să reducă blocajele din oraș, să fluidizeze traficul și să sporească siguranța rutieră pentru locuitori și vizitatori. Construcția drumului de ocolire face parte dintr‑un plan mai amplu de modernizare […] Articolul Vulcănești are o nouă rută: drumul de ocolire intră în exploatare apare prima dată în Subiectul Zilei.
