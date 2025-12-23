LIVE// Ședința Guvernului Republicii Moldova

16:00

Un agricultor din Republica Moldova a declarat public că se confruntă cu presiuni și blocarea conturilor bancare după ce ar fi refuzat să ofere mită unor persoane care îi solicitau sume de bani în schimbul facilitării unor proceduri sau acorduri legate de activitatea sa agricolă. Potrivit fermierului, solicitările de mită ar fi făcut parte dintr-un […]