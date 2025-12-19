Un taximetrist, bătut de un bărbat gelos în mașina de serviciu

16:10

După ce a participat la o audiere publică, Andrian Candu a refuzat să răspundă întrebărilor jurnaliștilor și să ofere declarații presei, argumentând că nu mai consideră că este o persoană publică și, prin urmare, nu se simte obligat să se expună în fața mass-media. Imediat după încheierea audierii, câțiva reporteri au încercat să obțină de la el un comentariu despre […] Articolul Candu a refuzat să vorbească cu presa după audiere: „Nu mai sunt persoană publică” apare prima dată în Subiectul Zilei.