Un angajat a fost concediat pentru că stătea mai mult în toaletă
Subiectul Zilei, 19 decembrie 2025 15:20
Un angajat din China a fost concediat după ce compania la care lucra a constatat că acesta petrecea perioade îndelungate în toaleta biroului, uneori ajungând până la patru ore pe zi. Cazul a ajuns în instanță, iar tribunalul a decis că măsura concedierii a fost disproporționată, acordându-i bărbatului o despăgubire financiară. Potrivit South China Morning […] Articolul Un angajat a fost concediat pentru că stătea mai mult în toaletă apare prima dată în Subiectul Zilei.
• • •
Alte ştiri de Subiectul Zilei
Acum 15 minute
15:20
Un angajat din China a fost concediat după ce compania la care lucra a constatat că acesta petrecea perioade îndelungate în toaleta biroului, uneori ajungând până la patru ore pe zi. Cazul a ajuns în instanță, iar tribunalul a decis că măsura concedierii a fost disproporționată, acordându-i bărbatului o despăgubire financiară. Potrivit South China Morning […] Articolul Un angajat a fost concediat pentru că stătea mai mult în toaletă apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum o oră
15:00
Poliția din Dubai a făcut joi apel către populație să rămână în locuințe, cu excepția situațiilor de „necesitate absolută”, în contextul ploilor abundente prognozate până vineri la prânz în Emiratele Arabe Unite, informează AFP. Avertismentul a fost emis la câteva ore după ce precipitațiile puternice au provocat inundații pe mai multe străzi din Dubai. Autoritățile […] Articolul VIDEO// Ploi torențiale în Dubai: populația, îndemnată să rămână în case apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum 2 ore
13:40
Noi afaceri, sprijin municipal: 27 de proiecte acceptate la finanțare în cadrul programului START-UP # Subiectul Zilei
Alte 27 de proiecte investiționale au fost aprobate spre finanțare în cadrul Programului Municipal „START-UP pentru TINERI ȘI MIGRANȚI”, implementat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul Centrului Municipal pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (CMDA). Decizia a fost luată în urma unei noi ședințe a Consiliului de coordonare al programului, în cadrul căreia au fost evaluate 60 de dosare de proiect. În urma procesului […] Articolul Noi afaceri, sprijin municipal: 27 de proiecte acceptate la finanțare în cadrul programului START-UP apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum 4 ore
13:00
Autoritățile trimit în judecată cazul țigărilor de aproape un milion de bucăți de la Leușeni # Subiectul Zilei
Procurorii au trimis în instanță dosarul privind cazul celor circa 1 000 000 de țigarete găsite la punctul de trecere Leușeni, după ce actele de urmărire penală au fost finalizate și au fost adunate probe suficiente pentru a susține acuzațiile în fața judecătorilor. Ancheta a vizat descoperirea unei cantități impresionante de țigarete care ar fi trebuit să […] Articolul Autoritățile trimit în judecată cazul țigărilor de aproape un milion de bucăți de la Leușeni apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:00
Deputatii Ivanov și Berlinschii contestă aderarea obligatorie la camerele agricole # Subiectul Zilei
Un grup de deputați ai Partidului Nostru a depus o sesizare la Curtea Constituțională pentru controlul constituționalității Legii privind organizarea și funcționarea camerelor agricole. Legea impune agricultorilor aderarea obligatorie la camerele agricole, fără consimțământ, precum și asumarea unor obligații financiare și administrative aferente acestei apartenențe. Autorii sesizării sunt deputații Serghei Ivanov, președintele Comisiei agricultură și […] Articolul Deputatii Ivanov și Berlinschii contestă aderarea obligatorie la camerele agricole apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:00
Primăria municipiului Chișinău continuă să investească constant în modernizarea și dezvoltarea infrastructurii educaționale, inclusiv în suburbii. La Liceul Teoretic „Ștefan Vodă” din Vadul lui Vodă, municipalitatea a finanțat integral proiectul de construcție a unui acoperiș nou, iar în parteneriat cu Primăria locală au fost realizate lucrări de termoizolare a clădirilor și modernizare a stadionului de pe teritoriul școlii. Valoarea totală a investițiilor depășește 4,2 […] Articolul Elevii din Vadul lui Vodă beneficiază de condiții sigure și moderne în școală apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum 6 ore
11:30
Tragedie în SUA: șapte persoane și-au pierdut viața după ce avionul în care erau s-a prăbușit # Subiectul Zilei
În Statele Unite ale Americii a avut loc o tragedie aviatică după ce un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit la scurt timp după decolare, provocând moartea tuturor celor șapte persoane aflate la bord. Incidentul s-a petrecut în zona Carolinei de Nord, unde aeronava, un avion privat, încerca să revină la aeroport din cauza unor […] Articolul Tragedie în SUA: șapte persoane și-au pierdut viața după ce avionul în care erau s-a prăbușit apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:30
Situația la frontieră: peste 56 800 de traversări în ultimele 24 de ore și încălcări depistate # Subiectul Zilei
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere ale frontierei de stat ale Republicii Moldova au fost înregistrate peste 56 800 de traversări de persoane, indicând un trafic intens de călători între țară și străinătate. În acest context, polițiștii de frontieră au depistat și mai multe încălcări ale regimului de frontieră și a regulilor […] Articolul Situația la frontieră: peste 56 800 de traversări în ultimele 24 de ore și încălcări depistate apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:30
Tragedie în Chișinău: o femeie și‑a pierdut viața într‑un incendiu izbucnit în locuință # Subiectul Zilei
În Chișinău, o femeie și‑a pierdut viața după ce în locuința sa a izbucnit un incendiu, iar flăcările i‑au fost fatale. Pompierii și echipajele de urgență au intervenit la fața locului după ce focul a fost observat de vecini sau de trecători, însă la sosirea acestora incendiul se manifestase deja puternic. Serviciile de intervenție au […] Articolul Tragedie în Chișinău: o femeie și‑a pierdut viața într‑un incendiu izbucnit în locuință apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:10
Ședință tensionată la Parlamentul Bulgariei: legislatorii se iau la bătaie în plen # Subiectul Zilei
În timpul dezbaterilor privind bugetul de stat, deputați din Parlamentul Bulgariei au ajuns la un conflict fizic în plen, generând un adevărat scandal în forul legislativ. Incidentul a avut loc în timpul unei discuții aprinse pe marginea propunerilor bugetare, când divergențele politice au degenerat în altercații directe între parlamentari. Confruntarea fizică între legislatori a surprins […] Articolul Ședință tensionată la Parlamentul Bulgariei: legislatorii se iau la bătaie în plen apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:40
La Odesa, locuitorii au blocat recent o stradă importantă pentru a protesta față de lipsa prelungită a energiei electrice, care durează deja de aproximativ o săptămână. Demonstrația, prin care traficul a fost oprit, reflectă nemulțumirea populației față de întreruperile prelungite ale furnizării de curent, situație care afectează viața de zi cu zi și serviciile de […] Articolul Fără curent și fără răbdare: locuitorii din Odesa blochează străzi din frustrare apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum 8 ore
09:00
Serviciul Vamal informează că, potrivit informațiilor primite de la autoritățile ucrainene, la ora 04:10 traversarea podului Maiaki-Udobnoe a fost suspendată ca urmare a unui nou atac cu drone. Pentru siguranța cetățenilor, toate mijloacele de transport care se deplasează spre Odesa sunt redirecționate și se întorc pe teritoriul Republicii Moldova, transmite subiectulzilei.md cu referire la Știri.md. „Activitatea […] Articolul Un nou atac cu drone: Traversarea podului Maiaki-Udobnoe a fost suspendată apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum 24 ore
18:30
Primarul municipiului Chișinău a participat la Gala Performanțelor Sportive 2025, un eveniment dedicat sportivilor și antrenorilor care, prin muncă, disciplină și sacrificiu, transformă visurile în rezultate și aduc prestigiu orașului și Republicii Moldova. În cadrul galei, oficialul și-a exprimat recunoștința față de sportivi și antrenori pentru dăruirea și determinarea cu care își urmează parcursul spre performanță. El a […] Articolul Investiții record în sport: Primăria Chișinău susține performanța sportivă apare prima dată în Subiectul Zilei.
18:10
La Curtea de Apel s‑a desfășurat un protest al fermierilor, care și‑au exprimat nemulțumirea față de modul în care este tratat dosarul fraților Grosu și au cerut justiție corectă și transparentă din partea instanțelor de judecată. Protestatarii s‑au adunat în fața instituției judecătorești purtând mesaje prin care solicită ca deciziile în acest dosar să fie […] Articolul „Justiție, nu amânări!” — fermierii protestează în sprijinul fraților Grosu apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:30
Autoritățile locale din Ocnița au aplicat amenzi în valoare de 20 000 lei persoanelor surprinse în timp ce ardea resturi vegetale în afara cadrului legal, sancțiunea venind după constatarea unor încălcări ale normelor de mediu și siguranță împotriva incendiilor. Verificările efectuate de inspectorii de mediu și de reprezentanții serviciilor de prevenire au relevat că arderea […] Articolul Peste 20 000 lei în amenzi după focuri ilegale cu resturi vegetale la Ocnița apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:30
Decizie în Legislativ: Ion Creangă nu mai conduce Direcția Juridică a Parlamentului # Subiectul Zilei
Ion Creangă a fost demis din funcția de șef al Direcției Juridice a Parlamentului, ca urmare a unei decizii luate în conducerea Legislativului. În urma revocării, postul la conducerea serviciului juridic se va elibera, iar procedurile pentru numirea unui succesor vor fi demarate în conformitate cu regulamentele interne ale instituției. Revocarea survine într-un context administrativ […] Articolul Decizie în Legislativ: Ion Creangă nu mai conduce Direcția Juridică a Parlamentului apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:30
Franța se confruntă cu o epidemie de gripă care a cuprins toate regiunile țării. Autoritățile sanitare au declarat stare de alertă și au avertizat că presiunea asupra spitalelor va crește în perioada sărbătorilor de iarnă. Vârful epidemic este estimat în perioada Crăciunului, iar sistemul medical se pregătește pentru un aflux masiv de pacienți. Virusurile gripale […] Articolul Franța se confruntă cu un val epidemic de gripă și creștere a spitalizărilor apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:40
La Comrat a avut loc un accident rutier violent în urma căruia două autoturisme s-au ciocnit cu un tractor, iar în urma impactului există victime. Evenimentul s-a produs pe un tronson de drum unde circulația a fost perturbată, iar echipajele de urgență s-au deplasat imediat la fața locului pentru a acorda asistență și a evalua […] Articolul Coliziune gravă la Comrat: impact între două autoturisme și un tractor apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:00
Un agricultor acuză presiuni și blocarea conturilor pentru că a refuzat să dea mită # Subiectul Zilei
Un agricultor din Republica Moldova a declarat public că se confruntă cu presiuni și blocarea conturilor bancare după ce ar fi refuzat să ofere mită unor persoane care îi solicitau sume de bani în schimbul facilitării unor proceduri sau acorduri legate de activitatea sa agricolă. Potrivit fermierului, solicitările de mită ar fi făcut parte dintr-un […] Articolul Un agricultor acuză presiuni și blocarea conturilor pentru că a refuzat să dea mită apare prima dată în Subiectul Zilei.
Ieri
15:30
Renato Usatîi: Voi veni cu un regulament care nu va plăcea nimănui, dar va fi corect # Subiectul Zilei
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a anunțat că va veni cu o propunere proprie de modificare a Regulamentului Parlamentului, menită să eficientizeze activitatea Legislativului și să reducă timpul pierdut în ședințele plenare. Declarațiile au fost făcute în plen, în contextul dezbaterilor privind schimbările operate la ordinea de zi. Renato Usatîi a criticat modul în care […] Articolul Renato Usatîi: Voi veni cu un regulament care nu va plăcea nimănui, dar va fi corect apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:10
Drumul de ocolire a orașului Vulcănești a fost oficial deschis circulației, oferind participanților la trafic o rută nouă pentru evitarea traversării prin centrul localității. Această infrastructură rutieră este menită să reducă blocajele din oraș, să fluidizeze traficul și să sporească siguranța rutieră pentru locuitori și vizitatori. Construcția drumului de ocolire face parte dintr‑un plan mai amplu de modernizare […] Articolul Vulcănești are o nouă rută: drumul de ocolire intră în exploatare apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:10
Moțiune simplă împotriva ministrului Agriculturii: Opoziția cere măsuri urgente pentru salvarea fermierilor # Subiectul Zilei
Moțiune simplă împotriva ministrului agriculturii, prezentată în Parlament de Serghei Ivanov, Partidul Nostru și susținută de 42 de deputați de opoziție Serghei Ivanov, deputatul Partidului Nostru și președintele Comisiei pentru Agricultură și Industrie Alimentară, a prezentat în plenul Parlamentului moțiunea simplă împotriva Ministrului Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga. Moțiunea a fost semnată de 42 […] Articolul Moțiune simplă împotriva ministrului Agriculturii: Opoziția cere măsuri urgente pentru salvarea fermierilor apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:20
Consultări extinse pentru bugetul municipal 2026, dar opoziția lipsește de la ședințe # Subiectul Zilei
Bugetul municipal pentru anul 2026 a fost finalizat și pregătit pentru a fi propus spre vot în cadrul ședinței Consiliului Municipal Chișinău. Autoritățile municipale au organizat multiple consultări cu consilierii pentru a colecta propuneri și cerințe legate de alocarea fondurilor și prioritățile bugetare. Primăria a transmis că discuțiile au fost deschise și că orice consilier care are sugestii poate […] Articolul Consultări extinse pentru bugetul municipal 2026, dar opoziția lipsește de la ședințe apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:10
În orașul Sângerei, un accident rutier a avut loc după ce un șofer a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina în gardul unei gospodării. Evenimentul s‑a produs pe o stradă locală, iar impactul a provocat pagube materiale semnificative la proprietatea afectată.Martorii au relatat că șoferul a pierdut controlul direcției, iar autoturismul a părăsit […] Articolul Accident la Sângerei: un șofer a intrat cu mașina în gardul unei gospodării apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:30
Drumurile de acces către suburbiile Colonița, Budești și Dumbrava au fost reparare capital în ultimii doi ani, prin investiții alocate de Primăria Municipiului Chișinău. Proiectele multianuale de reparație pentru Colonița și Budești au fost inițiate în 2024 și finalizate în acest an, în timp ce calea de acces către satul Dumbrava din suburbia Sîngera a fost reparată tot în 2024. […] Articolul Primăria Chișinău a finalizat reparația drumurilor de acces către suburbii apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:00
Continuă audierile în dosarul „Furtul Miliardului”: Plahotniuc și Filat față în față în instanță # Subiectul Zilei
Procedurile judiciare în dosarul „Furtul Miliardului” au continuat, cu o nouă rundă de audieri în instanță în care principalele figuri vizate de anchetă — Vladimir Plahotniuc și Vlad Filat — au apărut în același context procedural. Audierile au adus în prim‑plan dezbateri și declarații care urmăresc clarificarea circumstanțelor în care s‑au produs anumite tranzacții și […] Articolul Continuă audierile în dosarul „Furtul Miliardului”: Plahotniuc și Filat față în față în instanță apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:40
Fostul președinte Igor Dodon a confirmat public că el este cel care i‑a făcut cunoștință lui Andrian Candu cu Vladimir Plahotniuc, recunoscând astfel rolul său direct în facilitarea unei întâlniri între cei doi lideri politici influenți din Republica Moldova. În declarațiile sale, Dodon a arătat că întâlnirea a avut loc în contextul unor discuții politice […] Articolul Dodon: eu i‑am făcut cunoștință lui Candu cu Plahotniuc apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:30
Un autocar în care se aflau aproximativ 40 de elevi a fost implicat într‑o coliziune gravă pe un drum din România, într‑un eveniment rutier care a mobilizat serviciile de urgență. Accidentul a avut loc la o oră aglomerată, iar autoritățile au intervenit prompt pentru a acorda asistență medicală și pentru a asigura siguranța celor implicați. […] Articolul Accident grav în România: un autocar cu 40 de elevi, implicat într‑o coliziune apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:30
Un fugar căutat de autoritățile Republicii Moldova urmează să fie extrădat din Statele Unite ale Americii, după ce autoritățile americane au aprobat cererea de predare formulată de partea moldoveană. Decizia marchează un pas important în cooperarea judiciară internațională dintre cele două state în domeniul extrădărilor și al combaterii infracționalității transfrontaliere. Bărbatul în cauză este vizat […] Articolul Un fugar căutat de autoritățile din Moldova va fi extradat din SUA apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:00
Primarul Ion Ceban a transmis felicitări cu ocazia Zilei Poliției tuturor colaboratorilor și veteranilor din sistemul de ordine publică. El și-a exprimat respectul pentru munca depusă de fiecare polițist și a subliniat dificultățile și provocările cu care se confruntă zilnic cei din acest domeniu. Mesajul primarului a inclus un apel la demnitate și responsabilitate, încurajându-i pe polițiști să își mențină […] Articolul Ion Ceban urează La Mulți Ani de Ziua Poliției colaboratorilor și veteranilor apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:00
A șasea seară de proteste la București pentru reforma justiției – „Bolojan, te sună România!” # Subiectul Zilei
La București s‑a desfășurat pentru a șasea seară consecutivă un protest în Piața Victoriei, manifestanții cerând reforma sistemului de justiție și schimbări legislative urgente. Acțiunea face parte dintr‑o serie de proteste declanșate după difuzarea unui documentar critic la adresa sistemului judiciar și pe fondul nemulțumirilor legate de amânarea reformei justiției de către autorități. Cei adunați […] Articolul A șasea seară de proteste la București pentru reforma justiției – „Bolojan, te sună România!” apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:10
Orchestra Municipală „Camerata Chișinău” a organizat tradițional concertul de Crăciun intitulat „Barock Ba Romantic”, oferind publicului momente muzicale deosebite și contribuind la atmosfera festivă a orașului. Primăria Municipiului Chișinău susține astfel de evenimente culturale, considerând cultura un element esențial al vieții urbane și un factor de consolidare a identității artistice și culturale a capitalei. Evenimentul a fost apreciat atât de […] Articolul Chișinăul sărbătorește Crăciunul prin muzica tradițională a „Camerata Chișinău” apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:00
Dare de mită şi complicitate – DNA îl reţine pe fostul ministru al Transporturilor # Subiectul Zilei
Un fost ministru al Transporturilor din România, Răzvan-Alexandru Cuc, a fost reţinut de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie într-un dosar de corupţie, iar ulterior a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de Tribunalul Bucureşti, în urma deciziei judecătorilor. Autorităţile îl acuză pe Cuc de complicitate la dare de mită, în legătură cu o procedură de […] Articolul Dare de mită şi complicitate – DNA îl reţine pe fostul ministru al Transporturilor apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:30
Municipiul Bălți se confruntă cu o criză serioasă în gestionarea deșeurilor, determinate de o datorie acumulată de peste 2,5 milioane de lei către operatorii de salubritate. Această situație financiară a afectat capacitatea de a asigura ridicarea și transportul regulat al gunoiului, ceea ce a condus la acumulări vizibile de deșeuri pe străzile orașului și nemulțumiri […] Articolul Criză în gestionarea deșeurilor la Bălți: o datorie de peste 2,5 milioane de lei apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:20
În ultimele 24 de ore, granițele Republicii Moldova au fost traversate de peste 53 300 de persoane, reflectând un flux intens de călători la punctele de trecere a frontierei. Această cifră include atât intrările, cât și ieșirile din țară, iar traficul a fost dinamizat atât de deplasările de rutină, cât și de cele aferente sezonului, […] Articolul Situația la frontieră: peste 53 300 de traversări în ultimele 24 de ore apare prima dată în Subiectul Zilei.
17 decembrie 2025
18:00
Încă un inculpat audiat în dosarul uciderii lui Sergiu Oaia — ce acuzații i se aduc? # Subiectul Zilei
Un nou inculpat a fost audiat în dosarul privind uciderea lui Sergiu Oaia, în contextul unei anchete care continuă să se desfășoare sub supravegherea procurorilor. Autoritățile au extins cercetările, iar persoana adusă la audieri este suspectată de implicare în faptele pentru care se efectuează urmărirea penală. În cadrul audierilor, anchetatorii i-au adus acuzații care vizează […] Articolul Încă un inculpat audiat în dosarul uciderii lui Sergiu Oaia — ce acuzații i se aduc? apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:20
Atenție: Cod Galben de ceață densă pe întreg teritoriul R. Moldova până joi dimineață # Subiectul Zilei
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare meteo de Cod Galben pentru ceață densă, valabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova până joi dimineață. Fenomenul este caracterizat de condiții de vizibilitate semnificativ redusă, ceea ce poate crea dificultăți pentru participanții la trafic și pentru deplasările cotidiene. Meteorologii prognozează că ceața va persista în arii extinse și va […] Articolul Atenție: Cod Galben de ceață densă pe întreg teritoriul R. Moldova până joi dimineață apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:30
Control la vamă: trei persoane străine au încercat să intre în țară cu bunuri neînregistrate # Subiectul Zilei
Trei cetățeni străini au fost opriți la granița Republicii Moldova după ce au încercat să intre în țară cu bunuri care nu erau declarate, în pofida obligației legale de a informa autoritățile vamale despre obiectele transportate. Controalele de rutină efectuate de angajații vamali au identificat obiecte care nu figurau în declarațiile prezentate de călători la […] Articolul Control la vamă: trei persoane străine au încercat să intre în țară cu bunuri neînregistrate apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:10
Candu a refuzat să vorbească cu presa după audiere: „Nu mai sunt persoană publică” # Subiectul Zilei
După ce a participat la o audiere publică, Andrian Candu a refuzat să răspundă întrebărilor jurnaliștilor și să ofere declarații presei, argumentând că nu mai consideră că este o persoană publică și, prin urmare, nu se simte obligat să se expună în fața mass-media. Imediat după încheierea audierii, câțiva reporteri au încercat să obțină de la el un comentariu despre […] Articolul Candu a refuzat să vorbească cu presa după audiere: „Nu mai sunt persoană publică” apare prima dată în Subiectul Zilei.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:30
Profesori din mai multe instituții de învățământ din Republica Moldova au organizat, marți dimineață, proteste în interiorul școlilor, solicitând majorarea salariilor și îmbunătățirea condițiilor de muncă. Acțiunile s-au desfășurat sub genericul „Demnitate pentru educație”, cadrele didactice afișând foi și cearșafuri albe, ca simbol al demnității profesionale și al nemulțumirii față de nivelul actual al remunerației, […] Articolul FOTO// Salarii mai mari pentru profesori: Acțiuni de protest în mai multe școli apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:20
Fracțiunea Partidului Nostru a depus în Parlament mai multe amendamente la proiectul bugetului 2026 pentru profesori, agricultori și dezvoltarea localităților # Subiectul Zilei
Partidul Nostru a depus la Parlament o serie de amendamente la proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2026, vizând creșterea salariilor în educație, susținerea agricultorilor, finanțarea proiectelor de dezvoltare a localităților. Toate sunt justificate, bine argumentate și respectă prioritățile sociale și economice ale țării și așteptările cetățenilor. Unul din amendamentele propuse de Fracțiunea Partidului […] Articolul Fracțiunea Partidului Nostru a depus în Parlament mai multe amendamente la proiectul bugetului 2026 pentru profesori, agricultori și dezvoltarea localităților apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:10
Serialul „Plaha”, regizat de Igor Cobileanski și inspirat din corupţia din Republica Moldova, va putea fi urmărit pe Netflix, asta după ce platforma de streaming a cumpărat drepturile de difuzare. Platforma a anunţat deja că serialul va fi disponibil din 1 ianuarie 2026, transmite subiectulzilei.md cu referire la cancan.md. Serialul abordează corupţia din Republica Moldova şi are în […] Articolul „Plaha” ajunge pe Netflix: serialul inspirat din corupția din Moldova apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:30
Într‑un nou capitol al dosarului „Laundromat”, doi foști judecători au fost declarați vinovați, însă nu vor primi pedepse privative de libertate sau sancțiuni penale, decizia provocând reacții și critici din partea societății civile și a experților juridici.Instanța a constatat vinovăția celor doi magistrați pentru fapte care fac parte din schema complexă investigată în dosarul „Laundromat”, […] Articolul Dosarul „Laundromat” continuă să stârnească critici după decizia instanței apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:20
Un bărbat de 32 de ani, condamnat la un an de închisoare pentru violență asupra unui polițist # Subiectul Zilei
Un bărbat în vârstă de 32 de ani a fost condamnat la un an de închisoare, după ce a fost găsit vinovat de violență comisă asupra unei persoane cu funcție de răspundere, în timpul unei intervenții a poliției. Incidentul a avut loc în noaptea de 1 mai 2025, în sectorul Botanica al municipiului Chișinău. Potrivit […] Articolul Un bărbat de 32 de ani, condamnat la un an de închisoare pentru violență asupra unui polițist apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:10
Controverse la audierea unui procuror anticorupție: Comisia de Vetting cere clarificări suplimentare # Subiectul Zilei
Un procuror anticorupție va fi audiat repetat de Comisia de Vetting, ca urmare a unor neclarități și întrebări care au rămas fără răspuns în timpul audierii inițiale. Decizia a fost luată de membrii comisiei în cadrul unei ședințe în care s‑au evaluat performanțele și integritatea profesională a magistratului. Motivul pentru audierea repetată este necesitatea obținerii unor […] Articolul Controverse la audierea unui procuror anticorupție: Comisia de Vetting cere clarificări suplimentare apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:10
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță retragerea de pe piață a unui lot de ouă de găină destinate consumului uman, comercializate de operatorul din domeniul alimentar „ADALVA” SRL. Potrivit ANSA, este vorba despre ouă marcate cu codul 3MD IL 017, având data durabilității minimale până la 28 decembrie 2025, inclusiv. Decizia a fost luată […] Articolul ANSA retrage de pe piață ouă de consum contaminate cu reziduuri de antibiotice apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:30
Washington presează pentru compromis, Kievul pune conditii clare: „Pământul nu se negociază” # Subiectul Zilei
Deși Statele Unite au intensificat presiunile asupra Ucrainei pentru a explora concesii teritoriale ca parte a unui plan de pace susținut de Washington, autoritățile de la Kiev rămân ferm împotriva cedării de terenuri controlate de Rusia sau ocupate în urma conflictului. Poziția liderilor ucraineni reflectă opoziția larg răspândită în rândul populației și a clasei politice […] Articolul Washington presează pentru compromis, Kievul pune conditii clare: „Pământul nu se negociază” apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:30
Înșelătorie în Germania: o bătrână păcălită să‑și arunce banii pe fereastră de „polițiști falși” # Subiectul Zilei
Poliția din Germania investighează un caz de înșelătorie sofisticată în care o femeie în vârstă de 94 de ani a fost păcălită să arunce banii din economii pe fereastră în urma unor instrucțiuni primite de la persoane care s‑au prezentat ca fiind ofițeri de poliție. Cazul s‑a petrecut în orașul Bremen, unde escrocii au sunat […] Articolul Înșelătorie în Germania: o bătrână păcălită să‑și arunce banii pe fereastră de „polițiști falși” apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:30
Autoritățile fiscale au desfășurat recent controale fiscale ample în rândul taximetriștilor din Chișinău, în urma cărora au fost aplicate amenzi totale de peste 35 000 lei pentru diverse încălcări ale legislației în materie de fiscalizare și evidență a veniturilor. Potrivit inspectorilor, verificările au vizat atât respectarea normelor de înregistrare și raportare a veniturilor obținute din […] Articolul Controale fiscale la taximetriștii din Chișinău: amenzi de peste 35 000 lei apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:00
Aproximativ 500 kg de biscuiți de import reținuți și interziși spre comercializare # Subiectul Zilei
Autoritățile de control au reținut și interzis spre comercializare circa 500 kg de biscuiți de import, în urma unor verificări efectuate în punctele de vânzare. Măsura a fost dispusă după ce s-au constatat neconformități privind calitatea și etichetarea produselor, ceea ce ar fi putut pune în pericol sănătatea consumatorilor. Produsele afectate urmau să fie puse […] Articolul Aproximativ 500 kg de biscuiți de import reținuți și interziși spre comercializare apare prima dată în Subiectul Zilei.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.