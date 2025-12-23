LIVE TEXT/ Rusia a lansat multiple drone și rachete asupra Ucrainei. În mai multe regiuni, alarma aeriană este activă. Război în Ucraina, ziua 1398

10:00

Agențiile de informații din două țări NATO suspectează Rusia că ar dezvolta o nouă armă care va viza sateliții de comunicații Starlink ai lui Elon Musk, se arată în rapoartele consultate de Associated Press. Conform rapoartelor, arma va încerca să bombardeze orbitele sateliților cu sute de mii de mici proiectile, care vor rămâne nedetectate de...