Dumitru Obadă a fost reales în funcția de președinte al Consiliului Superior al Procurorilor. „Restanțe nu-s și ceea ce noi ne-am propus, am realizat 99%”

Linia electrică Vulcănești-Chișinău este aproape de a fi dată în exploatare, iar în perioada următoare sunt planificate etapele de testare, a declarat în cadrul unei conferințe de presă, ministrul Energiei, Dorin Junghietu. „Linia Vulcănești-Chișinău este astăzi aproape de a fi dată în exploatare, urmând să înceapă etapele de testare. Această linie conectează direct R. Moldova...