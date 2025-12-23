Va fi eliberat un nou model de permis de conducere. Când va fi pus în circulație

11:50

La Inspectoratul de Poliție Centru s-ar fi tras 30 de focuri de armă în seara zilei de 18 decembrie, a declarat deputatul Vasile Costiuc, menționând că doi ofițeri s-ar fi luat la ceartă în localul unde se marca Ziua Poliției. Inspectoratul General al Poliției a declarat că s-a autosesizat imediat și pentru „a exclude oricare...