Cazurile de infecții acute ale căilor respiratorii superioare sunt în creștere. Recomandările specialiștilor ANSP

14:30

Arhitectul-șef adjunct al municipiului Chișinău, Igor Vrabie ar urma să fie sancționat contravențional, după ce Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis un act de constatare privind un conflict de interese. Anterior, ZdG a scris despre mai mulți locatari ai unui complex de pe strada Bucovinei 3, din sectorul Ciocana al capitalei, care au acuzat...