AMALGAMARE | De ce reforma administrativ-teritorială avansează lent în R. Moldova

Finala națională Eurovision din acest an se anunță a fi una inedită. În premieră, evenimentul nu se va desfășura într-un studio de filmare, ci va avea loc pe scena Chișinău Arena, într-un format deschis publicului larg, cu bilete disponibile pentru până la 3.000 de spectatori. Pe 22 decembrie, finaliștii s-au întâlnit cu regizorii competiției pentru a afla detalii despre conceptul artistic și producția scenică. Organizatorii promit un show de excepție.