Raport Promo-LEX: Încălcările drepturilor omului în regiunea transnistreană se agravează
Radio Moldova, 23 decembrie 2025 11:40
Situația drepturilor omului în regiunea transnistreană a cunoscut, în luna noiembrie 2025, „o deteriorare accentuată și sistemică”, pe fondul consolidării controlului autoritar, al militarizării și îndoctrinării ideologice, precum și al agravării crizei socio-economice. Concluziile se regăsesc într-o retrospectivă publicată de Asociația Promo-LEX, în urma monitorizării evoluțiilor din regiune.
• • •
Acum 5 minute
12:00
Legea care a temperat tensiunile secesioniste din sudul R. Moldova împlinește 31 de ani # Radio Moldova
Pe 23 decembrie 1994, Parlamentul de la Chișinău aproba Legea nr. 344 privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri) – actul normativ care a instituit Unitatea Teritorial-Autonomă (UTA) Găgăuzia ca parte componentă a Republica Moldova.
Acum 30 minute
11:40
Ministrul Dan Perciun anunță investiții fără precedent în educație: „Nu putem pierde generații. Educația trebuie schimbată din temelii” # Radio Moldova
Republica Moldova intră într-o etapă de transformare profundă a sistemului educațional, cu investiții fără precedent și reforme asumate chiar și acolo unde deciziile sunt sensibile. Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, anunță că, în următorii ani, statul își propune să investească aproximativ șase miliarde de lei în modernizarea grădinițelor, școlilor și universităților.
11:40
Acum o oră
11:30
Programele de eficiență energetică, extinse în 2026: peste 640 de milioane de lei pentru locuințe, EcoVoucher și Casa Verde # Radio Moldova
Programele de eficiență energetică destinate populației, cu un buget total de peste 640 de milioane de lei, vor fi extinse în anul 2026. Autoritățile anunță lansarea unor noi apeluri în cadrul programului Casa Verde, intervenții în mii de locuințe individuale și zeci de blocuri multietajate, precum și continuarea programului EcoVoucher.
11:20
În Găgăuzia „s-a acumulat o masă critică de oameni cărora le pasă de țară”, este convins premierul Munteanu # Radio Moldova
Soluționarea conflictului transnistrean necesită un nou format, se arată convins prim-ministrul Alexandru Munteanu. Invitat la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, premierul a declarat că reintegrarea Republicii Moldova rămâne un obiectiv strategic al Guvernului, abordarea bazându-se exclusiv pe mijloace pașnice, măsuri economice și sustenabilitate.
11:20
R. Moldova introduce permise de conducere cu QR și informații detaliate despre restricții # Radio Moldova
Republica Moldova va elibera permise de conducere de model nou. Acestea vor avea imprimat un cod QR pe verso, care va permite verificarea autenticității documentului prin intermediul portalului guvernamental de verificare a informațiilor. Noul model a fost aprobat în ședința Guvernului din 23 decembrie.
11:20
Importuri fără licență, dar sub supraveghere strictă: decizia Ministerului Agriculturii # Radio Moldova
Licențierea importurilor de cereale și oleaginoase din Ucraina nu va mai fi extinsă și anul viitor, astfel importurile se vor face într-un regim comercial obișnuit, a anunțat ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga. Potrivit oficialei, autoritățile vor menține un mecanism mai strict de monitorizare pentru a putea interveni prompt dacă vor depista dezechilibre majore pe piață.
Acum 2 ore
11:00
R. Moldova ar putea încheia un nou acord du FMI, dar fără finanțare, afirmă ministrul Finanțelor # Radio Moldova
R. Moldova ia în calcul semnarea unui nou acord cu Fondul Monetar Internațional (FMI), însă fără implicații financiare, afirmă ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță. Potrivit oficialului, statul nostru are „surse financiare destule” pentru investiții, prevăzute în Planul de Creștere sprijinit de Uniunea Europeană cu 1.9 miliarde de euro.
10:50
Executivul aprobă numirea lui Daniel Rotaru în funcția de secretar de stat al Guvernului # Radio Moldova
Cabinetul de miniștri a aprobat numirea lui Daniel Rotaru în funcția de secretar de stat al Guvernului, începând cu data de 23 decembrie, la propunerea secretarului general, Alexei Buzu. Daniel Rotaru urmează să contribuie la elaborarea și implementarea politicilor în domeniul diasporei.
10:40
Revista presei | Lecții din 2025 și proiecții pentru 2026: între oportunități și amenințări # Radio Moldova
Mai multe publicații naționale scot în prim-plan realizările R. Moldova din anul 2025 și analizează provocările pentru anul care urmează. Din presă mai aflăm că mai multe întreprinderi din regiunea transnistreană sunt nevoite să intre în șomaj tehnic, dar și că fostul premier, Vlad Filat, a fost condamnat în Franța la doi ani de închisoare pentru spălare de bani.
10:20
Compania Națională pentru Asigurări în Medicină (CNAM) alocă cele mai mari sume pentru medicamente compensate necesare tratamentului bolilor aparatului circulator, iar de cel mai mare sprijin beneficiază persoanele care suferă de malformații congenitale, deformații și anomalii cromozomiale - câte circa 4.000 de lei lunar per pacient.
10:20
Factură zero la energia electrică: Primărie premiată pentru un proiect de energie din surse regenerabile la o grădiniță din Pașcani # Radio Moldova
Grădinița „Catincuța” din satul Pașcani, raionul Cahul, nu mai înregistrează cheltuieli pentru energia electrică, acestea fiind acoperite integral printr-un proiect de valorificare a surselor regenerabile. Pentru această inițiativă, Primăria comunei Manta, din care face parte satul Pașcani, a fost premiată la Gala Moldova Eco Energetică 2025, la categoria „Cel mai bun proiect de eficiență energetică gestionat de o femeie”.
Acum 4 ore
10:00
Un bărbat a ajuns la spital în urma unui accident rutier produs în după-amiaza zilei de 22 decembrie, în apropierea satului Nicoreni, raionul Drochia. Autoturismul pe care îl conducea s-a ciocnit frontal cu un alt vehicul.
10:00
Prețurile petrolului au înregistrat creșteri semnificative pe 22 decembrie, pe fondul îngrijorărilor legate de posibile perturbări ale aprovizionării globale, după ce autoritățile americane au urmărit un petrolier în apropiere de Venezuela, iar atacuri ucrainene au afectat infrastructură maritimă rusă, transmite Reuters.
10:00
Revista presei internaționale | Negocieri complicate în culisele procesului de pace mediat de SUA; Noi tensiuni comerciale între UE și China # Radio Moldova
Presa internațională relatează despre rezultatele preliminare ale negocierilor delegației ucrainene cu emisarii Casei Albe la Miami privind încheierea războiului declanșat de Rusia. Publicațiile occidentale comentează detonarea automobilului unui important general rus, incident interpretat ca o lovitură de imagine pentru Moscova. Agențiile de presă semnalează și tensiunile comerciale dintre Uniunea Europeană și China, după ce Beijingul a impus taxe vamale asupra produselor lactate europene.
10:00
„Nu închideți, nu fuzionați”: Cahulul cere păstrarea autonomiei Universității „B.P. Hasdeu” # Radio Moldova
Profesorii de la Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul (USBPHC) și administrația publică locală se opun propunerii Ministerului Educației și Cercetării (MEC) de a integra instituția în structura Universității Tehnice a Moldovei (UTM) și insistă că aceasta trebuie să rămână autonomă. De cealaltă parte, ministrul Dan Perciun afirmă că integrarea universității de la Cahul în UTM ar aduce investiții, programe noi și stabilitate pe termen lung.
09:40
Stomatologie gratuită pentru copiii și adulții cu nevoi speciale: aproape 250 de pacienți au beneficiat de acest serviciu în 2025 # Radio Moldova
De peste un an și jumătate, persoanele cu nevoi speciale își pot trata gratuit dantura sub anestezie generală. Serviciul este destinat atât copiilor, cât și adulților, iar de la începutul acestui an aproape 250 de pacienți au beneficiat de asistență stomatologică în acest format.
09:10
RETROSPECTIVA 2025 | Prăbușirea modelului economic transnistrean și noua strategie de reintegrare a R. Moldova # Radio Moldova
Anul 2025 se anunța unul de cotitură pentru problema transnistreană și ecuația conflictului înghețat. Criza energetică fără precedent în care a intrat regiunea separatistă prorusă părea să deschidă o fereastră de oportunitate pentru reintegrarea ei în Republica Moldova. Această „oportunitate istorică”, cum au definit-o comentatorii, s-a adeverit iluzorie, din varii motive, principalul fiind - Federația Rusă.
08:40
Capturi de droguri de milioane: substanțe de aproximativ 7.5 milioane de lei, confiscate într-o săptămână # Radio Moldova
Droguri în valoare de aproximativ 7.484.838 de lei au fost scoase din circuit ilegal în perioada 15-21 decembrie, în urma mai multor operațiuni desfășurate de poliție pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
08:30
Cel puțin șase persoane au murit după ce un avion al Marinei Mexicane s-a prăbușit luni după-amiază în Golful Galveston, în apropierea coastei statului Texas, a anunțat Garda de Coastă a Statelor Unite.
08:30
Cameră de păstrare a bagajelor, în curs de amenajare la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău # Radio Moldova
O cameră de păstrare a bagajelor va fi amenajată la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău. Proiectul este în plină desfășurare, a anunțat administratorul aerogării, Sergiu Spoială, la emisiunea PE FAȚĂ de la Moldova 1, ediția din 22 decembrie.
08:10
Bălți, desemnat Capitala Tineretului 2026–2027: peste 10.000 de tineri vor beneficia de programe educaționale, culturale și de voluntariat # Radio Moldova
Municipiul Bălți a fost desemnat Capitala Tineretului pentru perioada 2026–2027, în urma unui eveniment oficial organizat cu participarea reprezentanților Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și ai Agenția Națională pentru Tineret (ANT). Prin programul „Capitala Tineretului 2026”, localitatea va beneficia de un buget de peste 4 milioane de lei, destinat activităților și inițiativelor de tineret.
Acum 6 ore
07:40
NBC News: Luptă între Marco Rubio și reprezentantul american privind pacea în Ucraina # Radio Moldova
Mai mulți actuali și foști oficiali din Statele Unite și Europa au vorbit pentru NBC News despre o luptă privată dintre secretarul de stat american Marco Rubio și reprezentantul special al președintelui Donald Trump, Steve Witkoff, în contextul promovării negocierilor de pace Rusia - Ucraina, scrie Ukrainska Pravda.
07:40
China ar fi plasat peste 100 de rachete nucleare cu rază foarte lungă de acțiune în noi baze subterane construite pe teritoriul său și nu dă semne că ar fi interesată de negocieri internaționale privind limitarea armelor nucleare. Informațiile apar într-un proiect de raport al Pentagonului consultat de Reuters.
07:30
Corespondență Dan Alexe | Ciprul preia președinția rotativă a UE: exemplu încurajator pentru R. Moldova # Radio Moldova
Ciprul și-a dezvăluit prioritățile pentru președinția sa a Consiliului Uniunii Europene, care începe pe 1 ianuarie 2026, cu accent pe autonomia europeană, securitate și apărare, migrație și sprijin comun pentru Ucraina.
07:20
Acum 24 ore
22:40
Patru oferte au fost depuse pentru extinderea terminalului AIC. Precizările directorului Sergiu Spoială # Radio Moldova
Patru oferte comerciale au fost depuse pentru extinderea terminalului Aeroportului Internațional „Eugen Doga” din Chișinău (AIC). Anunțul a fost făcut de administratorul aeroportului, Sergiu Spoială, în cadrul emisiunii PE FAȚĂ de la Moldova 1.
22:10
Statul vizează recuperarea activelor „Lukoil-Moldova”. Premierul: „Guvernul e pregătit de contramăsuri pentru a apăra interesele strategice” # Radio Moldova
Decizia Guvernului de a prelua activele petroliere deținute de „Lukoil-Moldova” deschide o nouă etapă de gestionare a infrastructurii strategice de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău, cu implicații juridice și economice. Premierul Alexandru Munteanu a detaliat, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, condițiile „suspecte” care au permis transformarea unui obiectiv de securitate națională într-un monopol privat, invocând atât nereguli istorice, cât și riscuri pentru securitatea națională.
22:10
Ministrul Educației din România, Daniel David, a demisionat: „Motivația este simplă” # Radio Moldova
Ministrul român al Educației, Daniel David, și-a depus demisia. Demisia ar veni la solicitarea premierului Ilie Bolojan, scrie Hot News. O altă variantă, susținută de surse din apropierea lui Daniel David, spune că demisia nu i-a fost cerută de premier, ci a fost decizia ministrului.
22:00
Incident în capitală: un pilon s-a prăbușit în mijlocul drumului, troleibuzele au avut întârzieri # Radio Moldova
Circulația troleibuzelor în capitală a fost temporar perturbată, în urma unui deranjament la rețeaua de contact, produs la intersecția șoselei Hâncești cu strada Academiei.
21:40
21:30
Finala națională Eurovision 2026 | Organizatorii și interpreții promit un show de excepție # Radio Moldova
Finala națională Eurovision din acest an se anunță a fi una inedită. În premieră, evenimentul nu se va desfășura într-un studio de filmare, ci va avea loc pe scena Chișinău Arena, într-un format deschis publicului larg, cu bilete disponibile pentru până la 3.000 de spectatori. Pe 22 decembrie, finaliștii s-au întâlnit cu regizorii competiției pentru a afla detalii despre conceptul artistic și producția scenică. Organizatorii promit un show de excepție.
21:20
„Vrem să venim cu o soluție optimă care ar funcționa”: Guvernul reexaminează inițiativa privind comasarea PA și PCCOCS # Radio Moldova
Autoritățile vor propune, „în următoarele câteva luni”, o soluție „optimă” privind inițiativa de comasare a Procuraturii Anticorupție (PA) cu Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), a anunțat premierul Alexandru Munteanu, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1.
21:00
20:50
Premierul Munteanu, la Moldova 1: „Spre sfârșitul anului, economia a început să crească. Nimeni nu se aștepta” # Radio Moldova
Economia Republicii Moldova „a început să crească” spre final de an, iar efectele investițiilor se văd deja, spune premierul Alexandru Munteanu. Autoritățile vor „mări viteza” pentru ca R. Moldova să devină „o țară europeană cu o economie europeană”, a promis șeful Guvernului, la emisiunea „În Context” de la Moldova 1, ediția din 22 decembrie.
20:40
20:20
Dronele rusești au lovit din nou Odesa: instalații energetice distruse, portul Iujnîi și calea ferată avariate # Radio Moldova
Două instalații energetice din regiunea Odesa au fost lovite de drone rusești și peste 120 de mii de oameni au rămas fără energie electrică. Totodată, rușii au atacat pentru a treia zi consecutiv portul Iujnîi din Odesa, avariind infrastructura portuară. Ținta loviturilor a fost și infrastructura feroviară. Drept urmare, un tren de marfă și locomotiva unui tren de pasageri au deraiat, iar patru oameni au fost răniți.
19:30
Colete de acasă pentru sărbători. Diaspora din Bruxelles: „De la mama bunătăți: brânză, carne, biscuiți” # Radio Moldova
Pentru mii de moldoveni stabiliți în Belgia, sărbătorile de iarnă încep cu miros de brânză de casă, gust de vin roșu și dulciuri trimise de acasă. Conaționalii noștri așteaptă, mai ales în ajun de Crăciun, colete cu bunătăți care le vor face sărbătorile mai frumoase și vor aduce tradițiile moldovenești chiar în inima Bruxelles-ului.
18:40
Bălți - Capitala Tineretului 2026. Va primi peste patru milioane de lei pentru activitățile și inițiativele tinerilor # Radio Moldova
Municipiul Bălți a fost desemnat Capitala Tineretului 2026, în cadrul unui eveniment oficial. Astfel, localitatea va beneficia de un buget de peste patru milioane de lei pentru activități și inițiative de tineret.
18:20
Emisiunea „Bună Dimineața” de la Moldova 1 intră zilnic, deja de 23 de ani, în casele telespectatorilor din Republica Moldova, devenind parte din rutina de dimineață a mai multor generații. Lansată pe 22 decembrie 2002 și difuzată de postul public de televiziune, producția își păstrează statutul de cea mai longevivă emisiune matinală din țară, un reper constant al televiziunii publice.
18:10
18:10
Experți, la Radio Moldova: 2025 – un an de excepție în relațiile bilaterale dintre Republica Moldova și România # Radio Moldova
Relațiile dintre Republica Moldova și România au intrat într-o nouă etapă, orientată spre proiecte concrete de interconectare și investiții strategice, susțin analiștii politici. Potrivit acestora, accentul este pus tot mai mult pe rezultate tangibile, România având un rol esențial și în procesul de aderare a țării noastre la Uniunea Europeană.
18:10
România a reacționat, „prompt și solidar”, ajutându-ne să menținem stabilitatea sistemului electroenergetic național, după atacurile intensificate ale Rusiei asupra infrastructurii din Ucraina și și-a reconfirmat, în 2025, statutul de principalul partener comercial și investițional al Republicii Moldova.
17:40
Votul prin corespondență, menținut pentru cetățenii din diaspora: CEC propune modificări la Codul electoral # Radio Moldova
Comisia Electorală Centrală (CEC) propune introducerea unui capitol distinct în Codul electoral: „Votarea prin corespondență”. Sugestia a fost formulată în contextul aprobării, în ședința din 22 decembrie, a Raportului privind implementarea parțială a votului prin corespondență la alegerile parlamentare din 28 septembrie.
16:50
O nouă sentință în dosarele Șor: patru ani de închisoare pentru acceptarea a peste 544.000 de lei din surse ilicite # Radio Moldova
Vicepreședinta organizației teritoriale Râșcani a fostului partid Șor a fost condamnată, în lipsă, la patru de închisoare, cu executare în penitenciar de tip semiînchis. Aceasta a fost acuzată de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat.
16:50
Jucătorul american Learner Tien a câștigat Turneul Next Gen ATP Finals, rezervat celor mai bine clasați jucători de tenis din lume ce nu ating vârsta de 20 de ani. Situat actualmente pe locul 28 ATP, Tien l-a învins în 3 seturi în finală pe Alexander Blockx din Belgia, numărul 116 mondial. Turneul s-a jucat într-un format special, cu seturi până la 4, iar scorul finalei a fost de 4:3, 4:2 și 4:1.
16:30
Finanțare pentru modernizarea grupurilor sanitare în școli și grădinițe: 25 de milioane de lei alocate de MEC # Radio Moldova
Grădinițele și școlile care au grupuri sanitare nefuncționale, insuficiente sau amplasate în exteriorul clădirilor vor putea beneficia de finanțare pentru modernizare. Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a lansat, pe 22 decembrie, concursul de proiecte pentru anul 2026, destinat construcției, renovării și reabilitării blocurilor sanitare din instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal.
16:30
„Ne-au luat libertatea, demnitatea și viețile”: confesiunea unei femei ucrainene răpite de militari ruși, în fața justiției internaționale # Radio Moldova
Tribunalul Penal Internațional de la Haga a acceptat, la sfârșitul lunii octombrie 2025, mărturia Olenei Yagupova, o femeie din orașul Kameanka-Dniprovska, regiunea Zaporojie, care a relatat că a fost răpită de militari ruși, supusă torturii și ținută în sclavie prin muncă și abuzuri pe teritoriile ocupate ale Ucrainei. Povestea sa a fost documentată într-un amplu interviu publicat de The Insider.
16:20
Autoritățile sanitare avertizează: risc crescut de îmbolnăviri în perioada sărbătorilor # Radio Moldova
Autoritățile sanitare din Chișinău anticipează o creștere a numărului cazurilor de îmbolnăviri în perioada sărbătorilor de iarnă. Marina Buga, șefa adjunctă a Direcției generale asistență medicală și socială, a atenționat asupra riscurilor legate de creșterea incidenței infecțiilor căilor respiratorii, gripei și COVID-ului, precum și a infecțiilor digestive acute.
16:00
