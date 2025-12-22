Extinderea Aeroportului Chișinău: Patru companii au depus oferte
Moldova1, 22 decembrie 2025 22:40
Patru oferte comerciale au fost depuse pentru extinderea terminalului Aeroportului Internațional „Eugen Doga” din Chișinău (AIC). Anunțul a fost făcut de administratorul aeroportului, Sergiu Spoială, în cadrul emisiunii PE FAȚĂ de la Moldova 1.
• • •
Acum 30 minute
22:40
Acum o oră
22:10
Premierul Munteanu, despre recuperarea activelor „Lukoil-Moldova”: „O infrastructură strategică monopolizată ilegal” # Moldova1
Decizia Guvernului de a prelua activele petroliere deținute de „Lukoil-Moldova” deschide o nouă etapă de gestionare a infrastructurii strategice de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău, cu implicații juridice și economice. Premierul Alexandru Munteanu a detaliat, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, condițiile „suspecte” care au permis transformarea unui obiectiv de securitate națională într-un monopol privat, invocând atât nereguli istorice, cât și riscuri pentru securitatea națională.
22:10
Ministrul român al Educației, Daniel David, a demisionat: „Motivația retragerii mele este simplă” # Moldova1
Ministrul român al Educației, Daniel David, și-a depus demisia. Demisia ar veni la solicitarea premierului Ilie Bolojan, scrie Hot News. O altă variantă, susținută de surse din apropierea lui Daniel David, spune că demisia nu i-a fost cerută de premier, ci a fost decizia ministrului.
Acum 2 ore
21:40
Circulația troleibuzelor, perturbată pe șoseaua Hâncești după prăbușirea unui pilon de contact # Moldova1
Circulația troleibuzelor din sectorul Botanica al capitalei a fost temporar perturbată, în urma unui deranjament la rețeaua de contact, produs la intersecția șoselei Hâncești cu strada Academiei.
21:30
Eurovision 2026 | Finala din acest an se anunță a fi inedită. Organizatorii și interpreții promit show de excepție # Moldova1
Finala națională Eurovision din acest an se anunță a fi una inedită. În premieră, evenimentul nu se va desfășura într-un studio de filmare, ci va avea loc pe scena Chișinău Arena, într-un format deschis publicului larg, cu bilete disponibile pentru până la 3.000 de spectatori. Pe 22 decembrie, finaliștii s-au întâlnit cu regizorii competiției pentru a afla detalii despre conceptul artistic și producția scenică. Organizatorii promit un show de excepție.
21:10
Guvernul va prezenta „în câteva luni” o soluție optimă privind soarta PA și PCCOCS. Premierul Munteanu: „Nu vrem să facem un pas greșit” # Moldova1
Autoritățile vor propune, „în următoarele câteva luni”, o soluție „optimă” privind inițiativa de comasare a Procuraturii Anticorupție (PA) cu Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), a anunțat premierul Alexandru Munteanu, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1.
21:00
Munteanu: „Nu vrem să facem un pas greșit”. Guvernul va veni „în câteva luni” cu o soluție optimă privind PA și PCCOCS # Moldova1
Autoritățile vor propune, „în următoarele câteva luni”, o soluție optimă privind inițiativa de comasare a Procuraturii Anticorupție cu PCCOCS, a declarat premierul Alexandru Munteanu, în emisiunea „În Context” de la Moldova 1. Șeful Guvernului a subliniat că decizia nu va fi una grăbită și că Executivul analizează atent modelele existente, inclusiv recomandările partenerilor internaționali.
Acum 4 ore
20:50
EXCLUSIV | Premierul Munteanu: „Nimeni nu ne vrea în Europa ca o țară săracă. Trebuie să ajungem acolo ca o țară cu dezvoltare dinamică” # Moldova1
Economia Republicii Moldova „a început să crească” spre final de an, iar efectele investițiilor se văd deja, spune premierul Alexandru Munteanu. Autoritățile vor „mări viteza” pentru ca R. Moldova să devină „o țară europeană cu o economie europeană”, a promis șeful Guvernului, la emisiunea „În Context” de la Moldova 1, ediția din 22 decembrie.
20:40
Premierul Munteanu: „Spre sfârșitul anului economia a început să crească. Nimeni nu se aștepta” – FMI a revăzut prognoza la 2,3% # Moldova1
Economia Republicii Moldova „a început să crească” spre final de an, iar efectele investițiilor se văd deja, spune premierul Alexandru Munteanu. Invitat la emisiunea „În Context” de la Moldova 1, șeful Guvernului a declarat că inclusiv Fondul Monetar Internațional (FMI) și-a revăzut recent prognoza macroeconomică, după o misiune desfășurată săptămâna trecută la Chișinău.
20:20
Două instalații energetice din Odesa, lovite de drone. Peste 120 de mii de oameni au rămas fără energie electrică # Moldova1
Două instalații energetice din regiunea Odesa au fost lovite de drone rusești și peste 120 de mii de oameni au rămas fără energie electrică. Totodată, rușii au atacat pentru a treia zi consecutiv portul Iujnîi din Odesa, avariind infrastructura portuară. Ținta loviturilor a fost și infrastructura feroviară. Drept urmare, un tren de marfă și locomotiva unui tren de pasageri au deraiat, iar patru oameni au fost răniți.
19:30
Sărbători cu gust de acasă | Coletele din R. Moldova aduc Crăciunul în inimile moldovenilor din Belgia # Moldova1
Pentru mii de moldoveni stabiliți în Belgia, sărbătorile de iarnă încep cu miros de brânză de casă, gust de vin roșu și dulciuri trimise de acasă. Conaționalii noștri așteaptă, mai ales în ajun de Crăciun, colete cu bunătăți care le vor face sărbătorile mai frumoase și vor aduce tradițiile moldovenești chiar în inima Bruxelles-ului.
Acum 6 ore
18:40
Municipiul Bălți, desemnat Capitala Tineretului 2026. Va beneficia de peste patru milioane de lei pentru activitățile tinerilor # Moldova1
Municipiul Bălți a fost desemnat Capitala Tineretului 2026, în cadrul unui eveniment oficial. Astfel, localitatea va beneficia de un buget de peste patru milioane de lei pentru activități și inițiative de tineret.
18:20
Emisiunea „Bună Dimineața” de la Moldova 1, de 23 de ani în casele telespectatorilor din R. Moldova # Moldova1
Emisiunea „Bună Dimineața” de la Moldova 1 intră zilnic, deja de 23 de ani, în casele telespectatorilor din Republica Moldova, devenind parte din rutina de dimineață a mai multor generații. Lansată pe 22 decembrie 2002 și difuzată de postul public de televiziune, producția își păstrează statutul de cea mai longevivă emisiune matinală din țară, un reper constant al televiziunii publice.
18:10
18:10
România, partener-cheie al R. Moldova în integrarea europeană și dezvoltarea economică: „Este doar începutul” # Moldova1
Relațiile dintre Republica Moldova și România au intrat într-o nouă etapă, orientată spre proiecte concrete de interconectare și investiții strategice, susțin analiștii politici. Potrivit acestora, accentul este pus tot mai mult pe rezultate tangibile, România având un rol esențial și în procesul de aderare a țării noastre la Uniunea Europeană.
18:10
Premierul Munteanu, discuție cu ministra Țoiu: România a reacționat prompt, ajutându-ne să menținem stabilitatea sistemului energetic # Moldova1
România a reacționat, „prompt și solidar”, ajutându-ne să menținem stabilitatea sistemului electroenergetic național, după atacurile intensificate ale Rusiei asupra infrastructurii din Ucraina și și-a reconfirmat, în 2025, statutul de principalul partener comercial și investițional al Republicii Moldova.
17:40
CEC propune introducerea votului prin corespondență într-un capitol distinct al Codului electoral # Moldova1
Comisia Electorală Centrală (CEC) propune introducerea unui capitol distinct în Codul electoral: „Votarea prin corespondență”. Sugestia a fost formulată în contextul aprobării, în ședința din 22 decembrie, a Raportului privind implementarea parțială a votului prin corespondență la alegerile parlamentare din 28 septembrie.
Acum 8 ore
16:50
Fruntașă a fostului partid Șor, condamnată la închisoare pentru acceptarea a peste 544.000 de lei din surse ilicite # Moldova1
Vicepreședinta organizației teritoriale Râșcani a fostului partid Șor a fost condamnată, în lipsă, la patru de închisoare, cu executare în penitenciar de tip semiînchis. Aceasta a fost acuzată de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat.
16:50
Jucătorul american Learner Tien a câștigat Turneul Next Gen ATP Finals, rezervat celor mai bine clasați jucători de tenis din lume ce nu ating vârsta de 20 de ani. Situat actualmente pe locul 28 ATP, Tien l-a învins în 3 seturi în finală pe Alexander Blockx din Belgia, numărul 116 mondial. Turneul s-a jucat într-un format special, cu seturi până la 4, iar scorul finalei a fost de 4:3, 4:2 și 4:1.
16:30
CONCURS | Grădinițele și școlile pot solicita bani de la stat pentru a-și moderniza grupurile sanitare nefuncționale # Moldova1
Grădinițele și școlile care au grupuri sanitare nefuncționale, insuficiente sau amplasate în exteriorul clădirilor vor putea beneficia de finanțare pentru modernizare. Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a lansat, pe 22 decembrie, concursul de proiecte pentru anul 2026, destinat construcției, renovării și reabilitării blocurilor sanitare din instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal.
16:30
„Ne sufocau cu pungi, ne torturau, ne obligau să le satisfacem poftele sexuale”. Mărturia unei ucrainence ajunse în sclavie sub ocupația rusă # Moldova1
Tribunalul Penal Internațional de la Haga a acceptat, la sfârșitul lunii octombrie 2025, mărturia Olenei Yagupova, o femeie din orașul Kameanka-Dniprovska, regiunea Zaporojie, care a relatat că a fost răpită de militari ruși, supusă torturii și ținută în sclavie prin muncă și abuzuri pe teritoriile ocupate ale Ucrainei. Povestea sa a fost documentată într-un amplu interviu publicat de The Insider.
16:20
Risc sporit de îmbolnăviri în perioada sărbătorilor: autoritățile recomandă măsuri preventive # Moldova1
Autoritățile sanitare din Chișinău anticipează o creștere a numărului cazurilor de îmbolnăviri în perioada sărbătorilor de iarnă. Marina Buga, șefa adjunctă a Direcției generale asistență medicală și socială, a atenționat asupra riscurilor legate de creșterea incidenței infecțiilor căilor respiratorii, gripei și COVID-ului, precum și a infecțiilor digestive acute.
16:00
Sprijinul oferit de România Republicii Moldova rămâne un element central al parcursului european, al consolidării securității și al stabilității economice, iar declarațiile recente ale miniștrilor de Externe de la Chișinău și București sunt susținute și de experți.
15:50
Fostul premier Vlad Filat, condamnat la închisoare în Franța pentru spălare de bani. „Nu poate fi extrădat în Franța” # Moldova1
Fostul premier al Republicii Moldova, Vlad Filat, a fost condamnat în lipsă de o instanță din Franța la doi ani de închisoare și la plata unei amenzi de 100.000 de euro pentru spălare de bani, într-un dosar de corupție. Decizia a fost pronunțată la începutul lunii decembrie și reiese dintr-o hotărâre judecătorească consultată, pe 22 decembrie, de AFP. Vlad Filat acuză o „motivație politică”, iar experții spun că acesta nu va putea fi extrădat în Franța pentru executarea unei pedepse definitive.
15:40
Și-a agresat sora și a încercat să-l omoare pe partenerul ei de viață: 10 ani și jumătate de închisoare pentru un bărbat din Călărași # Moldova1
Și-a lovit sora cu muchia unui topor în regiunea capului și a încercat să îi omoare partenerul de viață. Un bărbat de 54 de ani din raionul Călărași a fost condamnat la 10 ani și șase luni de închisoare, fiind găsit vinovat de violență în familie și tentativă de omor.
15:40
Indicele integrității, în scădere în universități. Ministru: „Fără integritate academică, nu există valoare adăugată” # Moldova1
Studenții din Republica Moldova își apreciază experiența universitară ca fiind „bună” spre „foarte bună”, iar mulți dintre ei ar recomanda universitatea în care studiază. Integritatea academică rămâne însă „punctul sensibil”, potrivit unui studiu prezentat de Ministerul Educației și Cercetării (MEC) la Conferința Națională „Integritate și Calitate în Învățământul Universitar”.
15:30
Elevii din R. Moldova intră de joi, 25 decembrie, în vacanță. Vor reveni la ore pe 9 ianuarie # Moldova1
Elevii din Republica Moldova vor merge de joi, 25 decembrie, în vacanța de iarnă. Vacanța va dura 15 zile, până pe 9 ianuarie.
15:00
Acum 12 ore
14:50
O judecătoare, mamă a șapte copii, a protestat la CSM împotriva „abuzurilor” la care este supusă # Moldova1
Magistrata Marina Rusu de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, mamă a șapte copii, unul dintre care mai mic de doi ani, reclamă abuzuri și încălcări frecvente ale drepturilor sale. Aceasta a protestat, pe 22 decembrie, la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).
14:40
Relația Chișinău – București, la cel mai înalt nivel: „Interesele noastre devin mai puternice când sunt urmărite împreună” # Moldova1
Relația dintre Republica Moldova și România se află într-un moment de vârf, înregistrând rezultate importante în economie, infrastructură și pe parcursul european. Comerțul bilateral a depășit 3 miliarde de euro, proiectele strategice de conectare avansează, iar cooperarea diplomatică este una dintre cele mai solide din lume. Mesajele a fost transmise de miniștrii de externe din cele două țări,ndupă reuniunea șefilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Moldova din străinătate, desfășurată la Chișinău.
14:30
Fostul premier al Republicii Moldova, Vlad Filat, a fost condamnat în lipsă de o instanță din Franța la doi ani de închisoare și la plata unei amenzi de 100.000 de euro pentru spălare de bani, într-un dosar de corupție. Decizia a fost pronunțată la începutul lunii decembrie și reiese dintr-o hotărâre judecătorească consultată, pe 22 decembrie, de AFP.
14:20
Reuniunea ambasadorilor | Maia Sandu: „Pentru R. Moldova există o singură strategie viabilă – aderarea la UE” # Moldova1
Republica Moldova poate supraviețui ca stat democratic, liber și suveran doar prin aderarea la Uniunea Europeană. Mesajul a fost transmis de președinta țării, Maia Sandu, la reuniunea anuală a ambasadorilor Republicii Moldova, desfășurată la Chișinău.
13:50
Transportatorii amenință cu noi proteste, fiind nemulțumiți de modificările propuse la Codul transporturilor rutiere # Moldova1
Transportatorii de pasageri anunță că ar putea ieși din nou la protest. Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) solicită o întrevedere cu prim-ministrul Alexandru Munteanu. Într-o scrisoare deschisă, aceștia fac referire la un proiect de modificare a Codului transporturilor rutiere, care, în opinia lor, nu are legătură cu problemele reale din ramură. În același timp, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale susține că va ține cont de propunerile făcute de asociațiile profesionale pentru documentul final.
13:40
13:30
BILANȚ | Ministrul Junghietu: 2025, „anul maturizării sectorului energetic al R. Moldova” # Moldova1
Republica Moldova încheie anul 2025 „mai sigură energetic, mai conectată la Europa și mai pregătită pentru viitor”, afirmă ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Potrivit oficialului, după o perioadă îndelungată în care sistemul energetic a fost fragil, dependent și vulnerabil la șantajul politic, statul a ajuns într-o etapă de maturitate, având instrumentele și capacitatea de a reacționa rapid în situații de criză.
13:30
Selecționata Marocului a debutat cu victorie, scor 2-0 în fața reprezentativei statului Insulelor Comore, în meciul de deschidere de la Cupa Africii pe Națiuni 2025. Țara gazdă a început cu un penalty ratat Soufiane Rahimi, dar apoi Brahim Diaz și Ayoub El Kaabi au adus victoria gazdelor.
13:20
Criza gazelor la Tiraspol | Expert: Rusia cheltuiește mult mai puțin decât se vehiculează # Moldova1
Schema de aprovizionare cu gaze a regiunii transnistrene rămâne neclară, afirmă Valeriu Pașa, președintele Comunității Watchdog.MD. Expertul atrage atenția că populația regiunii nu este obișnuită să plătească pentru energie, iar autoritățile constituționale de la Chișinău trebuie să intervină înainte ca situația să degenereze.
13:10
Peste 1.200 de elevi, 87 de cadre didactice și 10 angajați auxiliari au fost evacuați „în 30 de scunde” luni, 22 decembrie, din clădirea Liceului Teoretic „Iulia Hasdeu” din municipiul Chișinău, urmare a unui incendiu izbucnit la un panou electric situat la etajului trei. Autoritățile transmit că nicio persoană nu a avut de suferit, iar focul nu s-a răspândit datorită intervenției rapide a salvatorilor.
13:00
Focuri de armă în sediul Inspectoratului de Poliție Centru: conducerea instituției și polițistul care a împușcat - demiși # Moldova1
Șeful și șeful adjunct al Inspectoratului de Poliție (IP) Centru din Chișinău, precum și un polițist au fost demiși după ce, la finele săptămânii trecute, ultimul a tras focuri de armă în incinta inspectoratului. Pe acest caz a fost dispusă și o anchetă de serviciu.
12:50
Aston Villa Birmingham a obținut a 10-a sa victorie consecutivă în toate competițiile. În etapa a 17-a a primei divizii engleze, echipa condusă de spaniolul Unai Emery a învins cu 2:1 acasă pe Manchester United și a rămas pe locul 3 în clasament, la 3 puncte distanță de liderul Arsenal Londra. Absența lui Kobbie Mainoo a fost subiectul principal înainte de startul partidei de pe Villa Park, poate și agitația mediatică contribuind la începutul ezitant al lui Manchester United.
12:30
12:20
12:20
Ultima zi în care agenții economici pot depune cererile pentru compensarea cheltuielilor la energia electrică # Moldova1
Agenții economici mai pot depune doar luni, 22 decembrie, cereri pentru compensarea cheltuielilor pentru energie electrică, anunță Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului.
12:20
FCSB a obținut a doua victorie consecutivă în Superliga românescă de fotbal. În capul de afiș al etapei a 21-a, echipa condusă de cipriotul Elias Charalambous a învins cu 2:1 pe concitadina Rapid. În meciul disputat pe Arena Națională din București, campioana en titre a deschis scorul în minutul 24. Darius Olaru a marcat cu un șut din interiorul careului după o combinație cu Daniel Bîrligea.
12:10
Cotația aurului a depășit pentru prima dată în istorie pragul de 4.400 de dolari pe uncie pe piața spot, pe fondul așteptărilor că Rezerva Federală a SUA (Fed) va reduce din nou dobânzile și al cererii ridicate, transmite Reuters.
11:50
Brad natural de 17 metri la Comrat: ce puteți găsi în orășelul de Crăciun din inima Găgăuziei # Moldova1
După o săptămână de pregătiri, atmosfera de sărbătoare a cuprins Comratul. În centrul orașului a fost amenajat un oraș de Crăciun, zone pentru fotografii și căsuțe decorative. Startul sărbătorilor de iarnă a fost dat sâmbătă-seară, 20 decembrie. Vedeta evenimentului a fost un brad natural de 17 metri, împodobit cu sute de globuri și peste 400 de metri de ghirlande electrice.
11:20
Consilier PAS, acționat în judecată de primarul Ion Ceban. Ion Melnic: „Nu-i place că îi deconspir hoția” # Moldova1
Ion Melnic, consilier din partea fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) în Consiliul Municipal Chișinău, anunță că primarul capitalei, Ion Ceban, l-a acționat în judecată, încercând astfel să îl intimideze pentru dezvăluirile pe care le-ar fi făcut despre presupuse încălcări comise de edil.
11:10
În detenție până pe 23 ianuarie 2026: Arestul preventiv în privința lui Vladimir Plahotniuc, prelungit pentru a treia oară # Moldova1
Fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, va petrece încă 30 de zile în Penitenciarul nr. 13, după ce magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, au decis luni, 22 decembrie, prelungirea măsurii de arest preventiv. Instanța a admis integral demersul procurorilor anticorupție, iar fostul politician va rămâne în detenție până pe 23 ianuarie 2026.
11:10
Fermierii cer din nou prelungirea licențierii importului de cereale și oleaginoase din Ucraina # Moldova1
Fermierii solicită autorităților să prelungească din nou obligativitatea licențierii importurilor de cereale și oleaginoase din Ucraina. Potrivit lor, instituirea unui mecanism permanent este necesară până la finalizarea războiului din Ucraina pentru a proteja producția locală și a salva exporturile moldovenești pe piețele europene.
10:50
General rus, ucis într-o explozie, în sudul Moscovei. Comitetul rus de anchetă acuză „serviciile speciale ucrainene” # Moldova1
Un general din cadrul Statul major rus a fost ucis luni-dimineață, 22 decembrie, în explozia unei mașini. Cazul a avut loc în sudul Moscovei, anunță Comitetul rus de anchetă, care precizează că urmărește o pistă ucraineană, relatează AFP.
