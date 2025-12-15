Salariile conducerii CNPF, ANRE și ANRCETI ar putea fi plafonate
Bizlaw.md, 15 decembrie 2025 15:50
Salariile conducerii Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Agenție...
• • •
Acum 30 minute
15:50
Salariile conducerii Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Agenție...
Acum 2 ore
14:50
S.A. „Bursa Internațională a Moldovei”, înregistrată oficial. Cine face parte din conducere # Bizlaw.md
S.A. „Bursa Internațională a Moldovei” (BIM) a fost înregistrată oficial la Age...
14:30
Reprezentanții mediului de afaceri propun ajustări la inițiativa privind modificarea Codului fiscal # Bizlaw.md
Reprezentanții mediului de afaceri au transmis autorităților un set ...
Acum 4 ore
12:50
România pierde definitiv la CEDO procesul intentat de Cristi Danileț, după ce a fost sancționat pentru postări pe Facebook # Bizlaw.md
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat Român...
Acum 6 ore
11:20
Serviciul Fiscal de Stat a publicat pe pagina-web oficială
Acum 8 ore
09:00
Greii din cripto încep să intre în fotbalul mare: Gigantul Tether, care prin stablecoins s-a ancorat ca unul dintre cei mai puternici jucători din industrie, a lansat o ofertă pentru a cumpăr # Bizlaw.md
Gigantul din domeniul criptomonedelor Tether a lansat o ofertă integ...
Mai mult de 2 zile în urmă
17:30
Parlamentul a votat în prima lectură măsuri legislative care s...
11:30
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a anunțat că mandatul membrului ...
10:10
CtEDO obligă statul să achite despăgubiri de peste 5 mii de euro unei judecătoare, după ce instanțele nu i-au protejat reputația în urma acuzațiilor unui fost președinte al CSM # Bizlaw.md
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea &i...
07:00
Polonia, trimisă în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene pentru neimplementarea corectă a legislaţiei ce privește dreptul de acces la un avocat # Bizlaw.md
Comisia Europeană a decis să trimită Polonia în faţa Curţii de...
11 decembrie 2025
16:30
Subscrierea desfășurată prin platforma eVMS.md, în perioada 1-...
14:40
Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei a decis, în ...
13:50
Judecătorul Roman Pascari, de la Judecătoria Chișinău, și-a retras c...
12:30
Prima tranzacție cu energie electrică pe Piața pentru Ziua Următoare a avut loc pe platforma OPEM # Bizlaw.md
Prima tranzacție cu energie electrică pe Piața pentru Ziua Următoare...
11:10
CNAS: Liber-profesioniștii din domeniul justiției trebuie să se înregistreze ca plătitori de contribuții sociale # Bizlaw.md
Casa Națională de Asigurări Sociale informează că toate persoanele c...
10:10
Lista subiecților evaluării externe ar putea fi extinsă. Ce categorie de judecători ar urma să treacă prin vetting # Bizlaw.md
Lista subiecților supuși evaluării externe a integrității ar putea f...
07:30
O femeie a fost concediată pentru că ajungea la serviciu cu 40 de minute mai devreme. Explicația angajatorului # Bizlaw.md
O tânără de 22 de ani din Spania a fost concediată după ce a v...
10 decembrie 2025
14:50
Moldovenii care revin acasă vor putea beneficia încă un an de scutiri la importul bunurilor și al unui automobil # Bizlaw.md
Cetățenii Republicii Moldova, care revin cu traiul permanent î...
13:20
Evaluare finalizată pentru judecătorul Petru Triboi, președinte interimar al Judecătoriei Ungheni. Concluzia Comisiei # Bizlaw.md
Comisia de Evaluare a Judecătorilor propune Consiliului Superior al ...
12:30
Schimbul automat de informații privind conturile financiare dintre Republica Moldova și alte state va include și criptomonedele # Bizlaw.md
Schimbul automat de informații privind conturile financiare dintre R...
10:40
Pe parcursul anului viitor, Inspectoratul de Stat al Muncii va efect...
10:10
Două companii, sancționate cu 6 milioane de lei pentru trucarea de oferte la achiziționarea echipamentelor medicale # Bizlaw.md
Consiliul Concurenței a adoptat o decizie prin care a aplicat amenzi...
09:10
O femeie a cerut despăgubiri de 30.100 euro după ce a lovit un bărbat pe patinoar. Ce a decis instanța # Bizlaw.md
Un accident grav petrecut de Crăciun, în 2021, la un patinoar ...
9 decembrie 2025
16:30
Operatorii termoenergetici, obligați să achite automat compensații pentru serviciile necalitative # Bizlaw.md
Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare...
15:50
Trei judecători, recent numiți în funcție, au depus astăzi jur...
14:30
O judecătoare de la Curtea de Apel Centru, demisă de CSM după ce nu a promovat evaluarea externă # Bizlaw.md
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat, cu 9 voturi &bd...
10:50
Pe parcursul anului viitor, Agenția Națională Transport Auto (ANTA) ...
08:50
”Război al ofertelor”: Paramount a lansat o ofertă ostilă pentru preluarea Warner Bros Discovery după ce Netflix anunţase un acord în acest sens # Bizlaw.md
Grupul media Paramount Skydance a lansat o ofertă ostilă de 108,4 mi...
8 decembrie 2025
16:00
Începând din 20 noiembrie 2025, au intrat în vigoa...
15:10
Serviciul Fiscal de Stat invită contribuabilii să participe la instr...
14:30
Procurorul General interimar va fi audiat în această săptămână de Comisia de evaluare a procurorilor # Bizlaw.md
Comisia de evaluare a procurorilor a anunțat orarul audierilor pentr...
5 decembrie 2025
15:40
Opt avocați și-au depus dosarele pentru participarea la alegerile priv...
13:30
Comisia de Evaluare a Judecătorilor va audia luni, 8 decembrie, și vin...
13:10
O companie obține despăgubiri la CtEDO după ce instanțele naționale au ignorat faptul că nu putea achita taxa de stat din cauza contului blocat # Bizlaw.md
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea &i...
11:30
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat concurs...
11:10
Congresul ordinar al avocaților pentru anul 2025 se va desfășura &ic...
10:10
Procurorul Ion Covalciuc, candidat la funcția de judecător la Curtea...
08:30
SUA ridică parțial sancțiunile impuse gigantului rus Lukoil. Derogarea este valabilă aproape cinci luni # Bizlaw.md
Guvernul american a anunțat că suspendă o parte din sancțiunile impu...
4 decembrie 2025
17:10
Vetting: Un magistrat care candidează pentru un post la CSJ a promovat evaluarea, în timp ce alți doi judecători nu au trecut procedura # Bizlaw.md
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a finalizat procedura de evaluar...
15:50
Cât planifică Guvernul să investească anul viitor în economie și care sunt domeniile prioritare # Bizlaw.md
Guvernul a aprobat astăzi proiectul Legii bugetului de stat pentru a...
13:10
CSP l-a eliberat din funcție pe procurorul Igor Buliga și a inițiat o procedură disciplinară în privința lui Dumitru Robu # Bizlaw.md
Consiliul Superior al Procurorilor a examinat astăzi cauza disciplin...
10:50
Contractele comerciale sunt o parte indispensabilă din viața cotidia...
09:10
Un grup format din 10 bănci europene, inclusiv ING, UniCredit şi BNP P...
3 decembrie 2025
15:50
Concurs pentru suplinirea, prin transfer temporar, a funcției de judecător la Curtea de Apel Centru # Bizlaw.md
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a anunțat concurs pentru ...
14:10
Conceptul sistemului informațional JUSTAT, aprobat. Platformă digitală pentru colectarea și analiza datelor judiciare # Bizlaw.md
Conceptul sistemului informațional JUSTAT a fost aprobat astăzi. Doc...
13:30
Statul va plăti aproape 130 de mii de euro unor avocați care vor reprezenta Republica Moldova într-un arbitraj internațional # Bizlaw.md
Statul va achita 129.600 euro Biroului Asociat de Avocați „Bur...
13:10
Agenția Servicii Publice ar putea lua în evidența de stat, &ic...
09:10
Data de 26 decembrie este termenul limită de achitare a impozitului ...
08:50
Investigații împotriva TikTok și LinkedIn privind mecanismele de raportare a conținutului ilegal # Bizlaw.md
Autoritatea irlandeză de supraveghere a serviciilor digitale a desch...
2 decembrie 2025
14:50
Cota zero la impozitul pe venit la profitul nedistribuit ar putea fi valabilă și în 2026. Ce alte măsuri fiscale propun deputații # Bizlaw.md
Bonusurile, discounturile, rabaturile și punctele valorice vor dimin...
