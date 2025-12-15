Salariile conducerii CNPF, ANRE și ANRCETI ar putea fi plafonate

Bizlaw.md, 15 decembrie 2025 15:50

Salariile conducerii Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Agenție...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Bizlaw.md

Acum 30 minute
15:50
Salariile conducerii CNPF, ANRE și ANRCETI ar putea fi plafonate Bizlaw.md
Salariile conducerii Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Agenție...
Acum 2 ore
14:50
S.A. „Bursa Internațională a Moldovei”, înregistrată oficial. Cine face parte din conducere Bizlaw.md
S.A. „Bursa Internațională a Moldovei” (BIM) a fost înregistrată oficial la Age...
14:30
Reprezentanții mediului de afaceri propun ajustări la inițiativa privind modificarea Codului fiscal Bizlaw.md
Reprezentanții mediului de afaceri au transmis autorităților un set ...
Acum 4 ore
12:50
România pierde definitiv la CEDO procesul intentat de Cristi Danileț, după ce a fost sancționat pentru postări pe Facebook Bizlaw.md
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat Român...
Acum 6 ore
11:20
Peste 500 de agenți economici vor fi supuși controalelor fiscale în 2026 Bizlaw.md
Serviciul Fiscal de Stat a publicat pe pagina-web oficială
Acum 8 ore
09:00
Greii din cripto încep să intre în fotbalul mare: Gigantul Tether, care prin stablecoins s-a ancorat ca unul dintre cei mai puternici jucători din industrie, a lansat o ofertă pentru a cumpăr Bizlaw.md
Gigantul din domeniul criptomonedelor Tether a lansat o ofertă integ...
Mai mult de 2 zile în urmă
17:30
Parlamentul aprobă în primă lectură pachetul de schimbări fiscale pentru 2026 Bizlaw.md
Parlamentul a votat în prima lectură măsuri legislative care s...
11:30
Un membru internațional al Comisiei de Evaluare a Judecătorilor își încheie mandatul Bizlaw.md
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a anunțat că mandatul membrului ...
10:10
CtEDO obligă statul să achite despăgubiri de peste 5 mii de euro unei judecătoare, după ce instanțele nu i-au protejat reputația în urma acuzațiilor unui fost președinte al CSM Bizlaw.md
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea &i...
07:00
Polonia, trimisă în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene pentru neimplementarea corectă a legislaţiei ce privește dreptul de acces la un avocat Bizlaw.md
Comisia Europeană a decis să trimită Polonia în faţa Curţii de...
11 decembrie 2025
16:30
Peste jumătate de miliard de lei investiți de cetățeni prin eVMS.md în acest an Bizlaw.md
Subscrierea desfășurată prin platforma eVMS.md, în perioada 1-...
14:40
BNM reduce rata de bază la 5% și continuă relaxarea politicii monetare Bizlaw.md
Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei a decis, în ...
13:50
Un judecător se retrage din concursul pentru un post la Curtea de Apel Centru Bizlaw.md
Judecătorul Roman Pascari, de la Judecătoria Chișinău, și-a retras c...
12:30
Prima tranzacție cu energie electrică pe Piața pentru Ziua Următoare a avut loc pe platforma OPEM Bizlaw.md
Prima tranzacție cu energie electrică pe Piața pentru Ziua Următoare...
11:10
CNAS: Liber-profesioniștii din domeniul justiției trebuie să se înregistreze ca plătitori de contribuții sociale Bizlaw.md
Casa Națională de Asigurări Sociale informează că toate persoanele c...
10:10
Lista subiecților evaluării externe ar putea fi extinsă. Ce categorie de judecători ar urma să treacă prin vetting Bizlaw.md
Lista subiecților supuși evaluării externe a integrității ar putea f...
07:30
O femeie a fost concediată pentru că ajungea la serviciu cu 40 de minute mai devreme. Explicația angajatorului Bizlaw.md
O tânără de 22 de ani din Spania a fost concediată după ce a v...
10 decembrie 2025
14:50
Moldovenii care revin acasă vor putea beneficia încă un an de scutiri la importul bunurilor și al unui automobil Bizlaw.md
Cetățenii Republicii Moldova, care revin cu traiul permanent î...
13:20
Evaluare finalizată pentru judecătorul Petru Triboi, președinte interimar al Judecătoriei Ungheni. Concluzia Comisiei Bizlaw.md
Comisia de Evaluare a Judecătorilor propune Consiliului Superior al ...
12:30
Schimbul automat de informații privind conturile financiare dintre Republica Moldova și alte state va include și criptomonedele Bizlaw.md
Schimbul automat de informații privind conturile financiare dintre R...
10:40
Controale de stat 2026: Inspectoratul de Stat al Muncii Bizlaw.md
Pe parcursul anului viitor, Inspectoratul de Stat al Muncii va efect...
10:10
Două companii, sancționate cu 6 milioane de lei pentru trucarea de oferte la achiziționarea echipamentelor medicale Bizlaw.md
Consiliul Concurenței a adoptat o decizie prin care a aplicat amenzi...
09:10
O femeie a cerut despăgubiri de 30.100 euro după ce a lovit un bărbat pe patinoar. Ce a decis instanța Bizlaw.md
Un accident grav petrecut de Crăciun, în 2021, la un patinoar ...
9 decembrie 2025
16:30
Operatorii termoenergetici, obligați să achite automat compensații pentru serviciile necalitative Bizlaw.md
Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare...
15:50
Noi magistrați în sistem. Trei judecători au depus astăzi jurământul Bizlaw.md
Trei judecători, recent numiți în funcție, au depus astăzi jur...
14:30
O judecătoare de la Curtea de Apel Centru, demisă de CSM după ce nu a promovat evaluarea externă Bizlaw.md
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat, cu 9 voturi &bd...
10:50
Controale de stat 2026: ANTA Bizlaw.md
Pe parcursul anului viitor, Agenția Națională Transport Auto (ANTA) ...
08:50
”Război al ofertelor”: Paramount a lansat o ofertă ostilă pentru preluarea Warner Bros Discovery după ce Netflix anunţase un acord în acest sens Bizlaw.md
Grupul media Paramount Skydance a lansat o ofertă ostilă de 108,4 mi...
8 decembrie 2025
16:00
Noi reguli de acces la dosarul Consiliului Concurenței Bizlaw.md
Începând din 20 noiembrie 2025, au intrat în vigoa...
15:10
Instruire online: „Restituirea TVA - prevederi legale și aplicare practică” Bizlaw.md
Serviciul Fiscal de Stat invită contribuabilii să participe la instr...
14:30
Procurorul General interimar va fi audiat în această săptămână de Comisia de evaluare a procurorilor Bizlaw.md
Comisia de evaluare a procurorilor a anunțat orarul audierilor pentr...
5 decembrie 2025
15:40
8 avocați candidează pentru două funcții în Comisia de licențiere Bizlaw.md
Opt avocați și-au depus dosarele pentru participarea la alegerile priv...
13:30
Patru judecători, așteptați la audieri pentru clarificarea unor dubii de integritate Bizlaw.md
Comisia de Evaluare a Judecătorilor va audia luni, 8 decembrie, și vin...
13:10
O companie obține despăgubiri la CtEDO după ce instanțele naționale au ignorat faptul că nu putea achita taxa de stat din cauza contului blocat Bizlaw.md
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea &i...
11:30
Concurs pentru suplinirea posturilor de judecător la curțile de apel Bizlaw.md
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat concurs...
11:10
S-a decis! Când va avea loc Congresul avocaților Bizlaw.md
Congresul ordinar al avocaților pentru anul 2025 se va desfășura &ic...
10:10
Un procuror, candidat la funcția de judecător la CSJ, s-a retras din concurs Bizlaw.md
Procurorul Ion Covalciuc, candidat la funcția de judecător la Curtea...
08:30
SUA ridică parțial sancțiunile impuse gigantului rus Lukoil. Derogarea este valabilă aproape cinci luni Bizlaw.md
Guvernul american a anunțat că suspendă o parte din sancțiunile impu...
4 decembrie 2025
17:10
Vetting: Un magistrat care candidează pentru un post la CSJ a promovat evaluarea, în timp ce alți doi judecători nu au trecut procedura Bizlaw.md
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a finalizat procedura de evaluar...
15:50
Cât planifică Guvernul să investească anul viitor în economie și care sunt domeniile prioritare Bizlaw.md
Guvernul a aprobat astăzi proiectul Legii bugetului de stat pentru a...
13:10
CSP l-a eliberat din funcție pe procurorul Igor Buliga și a inițiat o procedură disciplinară în privința lui Dumitru Robu Bizlaw.md
Consiliul Superior al Procurorilor a examinat astăzi cauza disciplin...
10:50
Contractele încheiate prin mijloace electronice Bizlaw.md
Contractele comerciale sunt o parte indispensabilă din viața cotidia...
09:10
10 bănci europene au format compania Qivalis pentru a lansa o monedă digitală stabilă Bizlaw.md
Un grup format din 10 bănci europene, inclusiv ING, UniCredit şi BNP P...
3 decembrie 2025
15:50
Concurs pentru suplinirea, prin transfer temporar, a funcției de judecător la Curtea de Apel Centru Bizlaw.md
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a anunțat concurs pentru ...
14:10
Conceptul sistemului informațional JUSTAT, aprobat. Platformă digitală pentru colectarea și analiza datelor judiciare Bizlaw.md
Conceptul sistemului informațional JUSTAT a fost aprobat astăzi. Doc...
13:30
Statul va plăti aproape 130 de mii de euro unor avocați care vor reprezenta Republica Moldova într-un arbitraj internațional Bizlaw.md
Statul va achita 129.600 euro Biroului Asociat de Avocați „Bur...
13:10
Antreprenorii independenți vor fi luați în evidența de stat online și gratuit Bizlaw.md
Agenția Servicii Publice ar putea lua în evidența de stat, &ic...
09:10
26 decembrie: termenul-limită de achitare a impozitului pe avere pentru anul 2025 Bizlaw.md
Data de 26 decembrie este termenul limită de achitare a impozitului ...
08:50
Investigații împotriva TikTok și LinkedIn privind mecanismele de raportare a conținutului ilegal Bizlaw.md
Autoritatea irlandeză de supraveghere a serviciilor digitale a desch...
2 decembrie 2025
14:50
Cota zero la impozitul pe venit la profitul nedistribuit ar putea fi valabilă și în 2026. Ce alte măsuri fiscale propun deputații Bizlaw.md
Bonusurile, discounturile, rabaturile și punctele valorice vor dimin...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.