(video) „Karma”. Un șofer, surprins în timp ce se întoarce cu mașina peste linia dublă continuă, chiar sub ochii polițiștilor: „Как красиво”

Fostul director TeleFilm Chișinău, Mircea Surdu, se declară dezamăgit de actuala clasă politică, în contextul scandalului de amploare, care a izbucnit în ultima perioadă la TeleradioMoldova, după ce s-a aflat despre remunerarea grasă pentru șeful TRM, Vlad Țurcanu. „Este enorm de complicat să lupți cu ai tăi, este imposibil, este lupta pierdută, chiar dacă într-un final vor pleca niște oameni, pentru că nu au cum să rămână acolo, după acele investigații, bani rătăciți prin coridoarele radioului sau televiziunii. E un risc prea mare pentru clasa politică, dacă nu vrea să subsemneze. Eu cred că în acest moment se caută soluții, mai ortodoxe, mai puțin ortodoxe”, a spus jurnalistul, la podcastul „Mulțumesc pentru întrebare” cu Nata Albot.