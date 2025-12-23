Regina Camilla și Kate Middleton, în centrul unui nou scandal la Palat: Soția regelui Charles a „clocotit de furie. De la ce ar fi pornit totul
UNIMEDIA, 23 decembrie 2025 07:40
Prințesa Catherine a stârnit tensiuni uriașe în cadrul Casei Regale după ce a purtat cea mai mare tiară de până acum la un recent banchet de stat, iar surse apropiate spun pentru RadarOnline.com că regina Camilla ar fi fost lăsată „clocotind de furie”, considerând gestul un „joc de putere îndrăzneț”, scrie protv.ro.
• • •
Acum 10 minute
08:10
„Minciună și propagandă”: Șefa serviciilor de informații din SUA neagă că Putin vrea toată Ucraina și Europa de Est # UNIMEDIA
Directorul Serviciilor Naționale de Informații ale SUA, Tulsi Gabbard, a descris drept „o minciună și propagandă” un raport Reuters care susține că liderul rus Vladimir Putin intenționează să cucerească întreaga Ucraină și să recupereze părți din Europa care au aparținut odată Uniunii Sovietice, scrie Ukrainska Pravda.
Acum 30 minute
08:00
Leul moldovenesc a înregistrat o consolidare în raport cu euro și dolarul american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
Acum o oră
07:40
Regina Camilla și Kate Middleton, în centrul unui nou scandal la Palat: Soția regelui Charles a „clocotit de furie. De la ce ar fi pornit totul
Prințesa Catherine a stârnit tensiuni uriașe în cadrul Casei Regale după ce a purtat cea mai mare tiară de până acum la un recent banchet de stat, iar surse apropiate spun pentru RadarOnline.com că regina Camilla ar fi fost lăsată „clocotind de furie”, considerând gestul un „joc de putere îndrăzneț”, scrie protv.ro.
07:20
Astăzi, vremea în Moldova va fi caracterizată de condiții atmosferice predominant noroase, fără precipitații semnificative, iar temperaturile vor rămâne relativ constante pe parcursul zilei.
Acum 2 ore
07:10
Zelenski a căzut de acord cu SUA: Probabil că nu totul este perfect, dar planul este aici # UNIMEDIA
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că este pregătit setul de documente de bază referitoare la un plan de pace menit să încheie războiul cu Rusia şi care a fost elaborat în comun de Ucraina şi SUA, relatează agenţia EFE, citat de presa română.
Acum 12 ore
22:10
(video) „E important să nu fie făcut circ din fiecare incident”. Radu Marian, despre împușcăturile de la IP Centru: Se întâmplă # UNIMEDIA
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Radu Marian, a comentat incidentul produs pe 19 decembrie, la Inspectoratul de Poliție Centru din capitală, unde s-au tras mai multe focuri de armă. Oficialul a precizat că nu trebuie să fie creat „circ” din astfel de situații. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Forum” de la Vocea Basarabiei.
22:00
Ministrul Educației din România, Daniel David, a demisionat: Ar fi fost la cererea premierului Ilie Bolojan # UNIMEDIA
Daniel David și-a depus demisia din funcția de ministru al Educației al României, au declarat surse guvernamentale pentru HotNews. Această demisie a venit la solicitarea premierului, au explicat sursele. O altă variantă, susținută de surse din apropierea lui Daniel David, spune că demisia nu i-a fost cerută de premier ci a fost decizia ministrului.
21:50
Doliu în sistemul medical. Svetlana Cecoi, specialist reabilitolog, s-a stins din viață: „Dumnezeu să o odihnească în pace” # UNIMEDIA
Medicul specialist reabilitolog, Svetlana Cecoi, s-a stins din viață. Anunțul trist a fost făcut de IMSP Spitalul Clinic Bălți, unde femeia a activat 29 de ani.
21:40
De la colinde la muzică simfonică. Seară de poveste în PMAN în ajun de Crăciun și de Revelion: Cetățenii, invitați la sărbătoare # UNIMEDIA
În ajunul Crăciunului, 24 decembrie, dar și în seara de Revelion, Primăria Chișinău organizează tradiționalele evenimente culturale dedicate sărbătorilor de iarnă. Despre aceasta a anunțat edilul capitalei, Ion Ceban, care a invitați cetățenii în centrul orașului.
21:10
„Supravegheați copiii și verificați instalațiile electrice”. Recomandările IGSU pentru cetățeni la împodobirea brazilor de Crăciun # UNIMEDIA
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a emis recomandări pentru cetățeni privind instalarea și împodobirea brazilor de Crăciun, în contextul sărbătorilor de iarnă, pentru a preveni incendiile și alte situații de risc în locuințe.
21:00
Atac cibernetic la Poșta franceză înainte de Crăciun: serviciile online ale La Poste sunt inaccesibile # UNIMEDIA
La aproape o săptămână de la atacul cibernetic în timpul căruia au fost furate zeci de fişiere cu informații „extrem de sensibile” ale Ministerului de Interne francez, grupul La Poste, cea mai importantă companie de servicii de curierat din Franța, a căzut victimă unui atac cibenertic de tip „denial of service”, relatează AFP, citată de digi24.ro.
20:40
Șoferi vitezomani și beți la volan: Mii de amenzi, împărțite de polițiști în acest weekend # UNIMEDIA
Weekendul a fost unul „aglomerat” pentru polițiștii de patrulare. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, în ultimele două zile, au fost documentate aproape 3000 de încălcări ale regulamentului circulației rutiere.
20:40
(stop cadru) Chicu, după focurile de armă, la IP Centru: „Arma era de tip sovietic. Ca și vodka. Ca și miliționerul…” # UNIMEDIA
Deputatul Blocului Alternativa, Ion Chicu, fost premier, a ironizat comunicatul Inspectoratului General de Poliție referitor la incidentul cu focuri de armă din 19 decembrie. „Arma era de tip sovietic. Ca și vodka. Ca și miliționerul…”, a menționat parlamentarul.
20:30
Țara europeană care crește vârsta rezerviștilor la 65 de ani: „Îşi asumă securitatea, astăzi şi în viitor'' # UNIMEDIA
O țară europeană, membră NATO, a anunțat luni, 22 decembrie, că va crește în 2026 vârsta limită a rezerviștilor armatei sale de la 60 de ani la 65 de ani, în scopul pregătirii militare a statului în fața amenințării reprezentate de Rusia, relatează AFP, citată de digi24.ro.
20:20
Faceți rezerve de apă: Se anunță sistări pe mai multe străzi din capitală. Iată graficul și adresele # UNIMEDIA
Locuitorii de pe mai multe străzi din capitală rămân, mâine, 23 decembrie, fără apă la robinete. Apă-Canal Chişinău anunță sistări, în legătură cu executarea unor lucrări planificate.
20:10
Lacrimi și durere în familia Mariei Ciorici. Tatăl interpretei s-a stins din viață: „Casa fără tine nu va mai fi la fel… Te vom purta mereu în inimile noastre” # UNIMEDIA
Tatăl interpretei Maria Ciorici s-a stins din viață. Despre aceasta a anunțat artista, într-o postare pe rețelele de socializare. „Ai fost un om bun, demn și harnic, un agronom care a iubit pământul atât de mult, iar dragostea pentru pământ ți-a lungit viața”, a scris aceasta.
19:50
„Felicitări”. Vadim Ceban, șeful de la Moldovagaz, mesaj de Ziua Energeticianului: „Pentru îndeplinirea sarcinilor profesionale mulți colegi sacrifică familia și sănătatea” # UNIMEDIA
Președintele companiei MoldovaGaz, Vadim Ceban, a adresat un mesaj de felicitare specialiștilor din domeniul energetic cu prilejul Zilei Energeticianului. Economistul a subliniat importanța esențială a muncii acestora pentru întreaga societate. „Profesia noastră revine acelor specialități, care pe drept pot fi numite invizibile și, totodată, indispensabile”, a scris Ceban pe rețele.
19:30
Concursul pentru șefia liceului Rahmaninov s-a încheiat: Vitalie Gavrouc, ex-deputatul PAS, despre care se zvonea că va câștiga funcția, nu a fost ales director # UNIMEDIA
Ministerul Educației și Cercetării a anunțat rezultatele concursului pentru ocuparea funcției de director al Liceului Republican de Muzică „Serghei Rahmaninov” din Chișinău. Potrivit comunicatului MEC, câștigătoare a fost Liubov Goldenberg.
19:30
Chris Rea, cunoscut pentru hituri precum „Driving Home For Christmas” şi „The Road To Hell”, a încetat din viaţă la vârsta de 74 de ani, potrivit unui purtător de cuvânt al familiei, scrie protv.ro.
Acum 24 ore
19:10
(video) „Cușma lui Guguță e tort?”. Cum a răspuns manelistul Babasha, aflat în vizită la Chișinău # UNIMEDIA
Manelistul român Babasha a fost zilele acestea la Chișinău, unde a susținut un concert într-un club din capitală. În timpul vizitei, artistul a gustat mai multe bucate tradiționale, printre care și Cușma lui Guguță, despre care circulă pe TikTok o glumă populară: „Cușma lui Guguță nu e tort, dar clătite frumos aranjate”.
18:50
O masă de grăsime de 100 de tone, descoperită în canalizarea din Londra. Ce au aruncat oamenii # UNIMEDIA
O masă de grăsime care ar cântări aproximativ 100 de tone a fost descoperită în canalizare în estul Londrei, scrie protv.ro.
18:40
(video) „Lucrăm și în weekend, ca să facem față avalanșei de dosare.” Judecător din Ungheni, solidar cu Marina Rusu: Mi-a inspirat curaj # UNIMEDIA
Magistratul Constantin Chilian de la Judecătoria Ungheni este solidar cu colega sa de breaslă, Marina Rusu, care a protestat astăzi la CSM, cerând condiții echitabile de muncă, fiind mamă a 7 copii și având un pogram redus la serviciu, de 4 ore, salariul achitat fiind, la fel, pentru ore. „Lucrăm frecvent în weekend, pentru a face față avalanșei de dosare. Această practică nesănătoasă a devenit o regulă nescrisă, dar am decis să o încalc. Nu am ieșit la lucru, deși teancurile de dosare mă așteaptă pe birou”, a scris Constantim Chilian într-o postare distribuită pe rețele duminică, 21 decembrie.
18:10
Alegeri locale noi la Orhei și Taraclia, după ce primarii și-au dat demisia: Ce dată a stabilit CEC # UNIMEDIA
Comisia Electorală Centrală a stabilit data de 17 mai 2026 pentru organizarea alegerilor locale noi pentru funcția de primar în orașul Taraclia, raionul Taraclia și în municipiul Orhei, raionul Orhei.
18:00
„Progrese lente” și „tentative răuvoitoare”. Rusia critică negocierile cu SUA privind pacea în Ucraina # UNIMEDIA
Rusia a deplâns, luni, „progresele lente” în negocierile cu Statele Unite privind un plan în vederea opririi războiului din Ucraina şi a denunțat „tentative răuvoitoare” ale anumitor ţări de a face să eşueze negocierile, relatează AFP, citat de digi24.ro.
17:50
(video) „Ce salarii nesimțite!” Victoria Sanduța, cu replici la membrii CSM: „Cât aveți pe lună? 68 mii lei. Vă e rușine să spuneți, dl Caraman?” # UNIMEDIA
Replici acide la Consiliul Superior al Magistraturii, acolo unde judecătoarea Marina Rusu a venit să protesteze, după ce a aflat că i se repartizează un număr de dosare la fel ca și colegilor săi de instanță, deși este remunerată doar pentru 4 ore de lucru, conform programului redus pe care l-a ales, fiind în concediu de maternitate. Ex-magistrata Victoria Sanduța, care s-a alăturat protestului, i-a întrebat pe membrii CSM ce salariu au: „ Declarați public. Vă e rușine, într-o țară cu sărăcie extremă, să spuneți ce salariu aveți? 68 de mii de lei pe lună, din declarația de avere și interese. Atât are un membru CSM”.
17:40
Are 21 de ani, conduce un imperiu financiar și a fost desemnată lider în topul celor mai bogate jucătoare de tenis din 2025. Cifrele sunt amețitoare # UNIMEDIA
Coco Gauff, jucătoarea americană de 21 de ani, domină din nou clasamentul Forbes al sportivelor cu cele mai mari venituri. În 2025, aceasta a strâns aproximativ 33 de milioane de dolari, performanță care îi aduce primul loc pentru al doilea an consecutiv, scrie adevarul.ro.
17:30
Vacanța de iarnă bate la ușă: Elevii din capitală vor avea 15 zile de odihnă. Cum vor funcționa școlile și grădinițele de sărbători # UNIMEDIA
Elevii din municipiul Chișinău vor intra în vacanța de iarnă joi, 25 decembrie 2025, ultima zi de studii fiind miercuri, 24 decembrie. Vacanța se va încheia pe 8 ianuarie 2026, astfel copiii vor beneficia de 15 zile de odihnă, a anunțat șeful adjunct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, Andrei Pavaloi.
17:20
(video) Scandal într-un mall din Chișinău. Un tânăr, care făcea „o provocare” și a venit îmbrăcat în rochie, dat afară de pază: „Pațanul e în obraz” # UNIMEDIA
Un tânăr a fost dat afară dintr-un centru comercial din capitală de către agenții de pază, după ce a intrat îmbrăcat în rochie. Potrivit imaginilor apărute pe rețelele sociale, acesta le-a spus agenților că gestul său făcea parte dintr-o provocare.
16:50
(foto) „În spatele fiecărui indicator de performanță stă un om”. Ziua Energeticianului, marcată astăzi. Mesajul lui Junghietu # UNIMEDIA
Astăzi, 22 decembrie, în Republica Moldova este marcată Ziua Energeticianului. Cu acest prilej, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a transmis un mesaj de felicitare angajaților din domeniu.
16:40
Amendă de aproape 100 de milioane de euro pentru Apple în Italia. Ce motiv invocă autoritățile # UNIMEDIA
Autoritatea italiană pentru concurență (ACGM) a anunțat luni că a amendat compania americană de tehnologie Apple cu 98 de milioane de euro pentru un presupus abuz de poziție dominantă pe piața aplicațiilor mobile, transmite AFP, citată de hotnews.ro.
16:30
(video) „Sunt profund onorat”: Emilian Crețu, desemnat Cetățean de onoare al satului Negureni. Ce mesaj a avut pentru toți moldovenii # UNIMEDIA
Zi plină de emoții pentru Emilian Crețu. Actorul și creatorul de conținut a fost desemnat Cetățean de onoare al satului Negureni, localitatea sa de baștină, o distincție care i-a adus vizibilă emoție și recunoștință. Momentul a avut loc pe scena din centrul satului unde a fost organizată cea de-a 4 ediție a festivalului „Căldura pomului de Crăciun”, petrecută de Emilian cu mare fast și surprize pentru consătenii și oaspeții săi, scrie SHOK.md.
16:20
„Suntem tratați drept proști.” Olesea Stamate, după incidentul cu împușcături la IP Centru: „Au încercat să ascundă informația” # UNIMEDIA
Fosta deputată PAS Olesea Stamate critică reacția tardivă a Poliției la incidentul care a avut loc în IP Centru, unde unul dintre șefi a tras mai multe focuri de armă, în seara de vineri spre sâmbătă. „Faptul că s-a încercat ascunderea informației ne arată că suntem tratați drept proști. Cineva continuă să creadă că, dacă ascunzi gunoiul sub preș, acesta nu se vede. Se vede. Și, din păcate, explodează — de regulă, atunci când ți-e viața mai dulce. Dacă nu rezolvi problemele sistemice, vei continua să lupți cu Telegramul, pentru că acesta mai scoate adevărul la suprafață”, a scris Stamate, într-o postare pe rețele.
16:10
Alertă cu bombă la primăria din municipiul Edineț. Clădirea a fost încercuită, iar forțele de ordine au evacuat toate persoanele, scrie esp.md.
16:10
Irina Vlah: Raportul ENEMO confirmă că Partidul Republican „Inima Moldovei” şi candidaţii săi au fost excluşi din cursa electorală în mod abuziv # UNIMEDIA
Partidul Republican „Inima Moldovei” salută raportul final al Misiunii de Observare Electorală ENEMO, „care confirmă ceea ce formaţiunea noastră a denunţat demult: scrutinul din 28 septembrie 2025 s-a desfăşurat într-un cadru legal cu deficienţe majore, care au permis excluderea abuzivă a unor concurenţi electorali din alegeri”.
16:00
Accident fatal la Taraclia: Un tânăr de 27 de ani a decedat, după ce a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat # UNIMEDIA
Un tânăr de 27 de ani a decedat într-un accident la Taraclia. Potrivit informației, șoferul nu a adaptat viteza la condițiile de drum, a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat cu mașina pe traseu.
16:00
(video) „Sunt prizonieră în mantie.” Judecătoarea Marina Rusu, la protestul de la CSM: Membrii Consiliului au inversat situația, ca și cum eu aș fi problema # UNIMEDIA
Judecătoarea Marina Rusu se arată indignată de faptul că CSM, în loc să caute o soluție pentru problema în care s-a pomenit, primimd un volum mare de dosare, deși are program redus de muncă și este achitată doar pentru 4 ore, membrii Consiliului au inversat situația. „Ca și cum eu sunt problemă pentru tot sistemul, pentru restul judecătorilor. M-au sunat colegi să mă întrebe dacă chiar nu sunt plătită pentru 8 ore”, a spus Marina Rusu, în timp ce protesta cu copilul în brațe, la sediul CSM .
15:50
Pasul făcut de Ucraina, după apelul lui Donald Trump pentru organizarea de alegeri: Parlamentul anunță un grup de lucru # UNIMEDIA
Unul dintre liderii partidului de guvernământ din Ucraina a anunțat, luni, că parlamentul va forma un grup de lucru pentru a studia posibilitatea de a fi organizate alegeri prezidențiale în timpul legii marțiale, potrivit agenției de știri Anadolu și publicației Ukrainska Pravda, scrie presa română.
15:40
Câţi bani a încasat Trump din taxele puse la începutul anului. Suma, făcută publică de Casa Albă # UNIMEDIA
Casa Albă a declarat duminica aceasta că Trezoreria SUA a colectat 235 de miliarde de dolari din tarife de la începutul anului, scrie observatornews.ro.
15:40
„Mulțumesc, Maia!”. Este mesajul fostului premier, Vlad Filat, recent condamnat de o instanță franceză la doi ani de închisoare și la plata unei amenzi de 100.000 de euro pentru spălare de bani într-un dosar de corupție.
15:30
„La mulți ani, domnule președinte!” Fostul șef de stat, Nicolae Timofti își sărbătorește ziua de naștere: Câți ani a împlinit # UNIMEDIA
Fostul președinte al Republicii Moldova, Nicolae Timofti, care a condus țara între 2012 și 2016, aniversează astăzi venerabila vârstă de 77 de ani.
15:20
Moldcell anunță o schimbare semnificativă pentru toți utilizatorii săi: începând cu 22 decembrie, noul Abonament Lumo aduce posibilitatea de a folosi telefonul în Uniunea Europeană la aceleași tarife ca acasă. Este un pas important pentru conectivitatea cetățenilor și o pregătire practică pentru integrarea Republicii Moldova în spațiul european al comunicațiilor.
15:10
(doc) Transportatorii cer Guvernului modificări urgente în legislație: „În caz contrar ieșim la proteste” # UNIMEDIA
Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) solicită implicarea prim-ministrului pentru a rezolva criza transporturilor de pasageri din Republica Moldova și a evita protestele transportatorilor. Adresarea vine după proiectul de modificare a Codului transporturilor rutiere propus de MIDR și ANTA.
15:00
Gelandewagen-ul care a aterizat pe trotuar, ieri, era condus de un bărbat de 40 de ani: Poliția, cu detalii despre accidentul din centrul capitalei # UNIMEDIA
Gelandewagen-ul făcut zob, ieri în centrul capitalei, după ce a aterizat pe trotuar, era condus de un bărbat de 40 de ani, în momentul impactului. Informația a fost comunicată, pentru UNIMEDIA, de purtătoarea de cuvânt a Direcției de Poliție a municipiului Chișinău, Cristina Talpă.
14:50
În perioada 24–31 decembrie, cu sprijinul lui Renato Usatîi, Cantina Socială din Bălți va oferi zilnic prânz pentru câte 300 de persoane.
14:40
Gelandewagen-ul care a aterizat pe trotuar, ieri, era condus de un bărbat de 40 de ani: Poliția, cu detalii despre accindentul din centrul capitalei
Gelandewagen-ul făcut zob, ieri în centrul capitalei, după ce a aterizat pe trotuar, era condus de un bărbat de 40 de ani, în momentul impactului. Informația a fost comunicată, pentru UNIMEDIA, de purtătoarea de cuvânt a Direcției de Poliție a municipiului Chișinău, Cristina Talpă.
14:30
„A trimis un certificat medical fără semnătură”: Nicanor Ciochină, acuzat că l-a lovit mortal pe Mihăiță, va fi adus silit la judecată # UNIMEDIA
Fostul primar al satului Boldureşti, raionul Nisporeni, Nicanor Ciochină, judecat pentru că a accidentat mortal un copil de 14 ani și a fugit de la locul faptei, va fi adus silit la următoarea ședința de judecată. Astăzi, 22 decembrie, urma să continue audierea acestuia, dar el nu s-a prezentat, scrie TVR Moldova.
14:10
Filat, condamnat în Franța la 2 ani de închisoare. Fostul premier: E dosarul pe partajarea bunurilor după divorțul din 2012. E o decizie motivată politic și puternic influențată din RM # UNIMEDIA
O instanță franceză l-a condamnat în lipsă la începutul lunii decembrie pe fostul premier Vlad Filat la doi ani de închisoare și la plata unei amenzi de 100.000 de euro pentru spălare de bani într-un dosar de corupție, conform hotărârii judecătorești consultate luni de AFP, citată de agrepres.ro. La rândul său, Filat susține că decizia instanței franceze e legată de partajarea bunurilor după divorțul său din 2012, și este „motivată politic și puternic influențată din Republica Moldova”.
13:50
(video 18+) Tăcere de mormânt din partea poliției în cazul șocant de la Comrat, unde un elev a fost violat de colegi. Mama: Copilul a vrut să se înece, iar agresorii spun că e huliganism. Unul a fugit din țară # UNIMEDIA
Un caz extrem de grav a zguduit comunitatea din Comrat - un elev de 15 ani ar fi fost agresat sexual de mai mulți colegi, în căminul unui liceu din oraș. Potrivit declarațiilor familiei, faptele s-ar fi produs la sfârșitul lunii noiembrie, iar oamenii legii, solicitaţi pentru o reacţie, până în prezent nu au oferit niciun comentariu.
13:40
Sondaj: Aproape jumătate dintre români nu sunt îngrijorați de o vecinătate cu Rusia. Ce spun despre trimiterea de trupe în Ucraina # UNIMEDIA
Românii sunt divizați în privința amenințării reprezentate de Rusia, arată un sondaj IRSOP dat publicității luni. Aproape jumătate dintre respondenți spun că o eventuală vecinătate cu Rusia nu i-ar îngrijora prea mult, în timp ce un procent aproape egal declară contrariul. Opiniile sunt împărțite și în ceea ce privește riscul ca Rusia să atace Europa – 45% susțin că un astfel de scenariu nu există – iar 76% dintre respondenți consideră că statele europene nu ar trebui să trimită trupe în Ucraina, transmite digi24.ro.
13:30
Youtuberul Jake Paul, învins prin KO într-un meci de box cu Anthony Joshua: Are două fracturi la maxilar și i s-au implantat plăci de titan # UNIMEDIA
Jake Paul a suferit două fracturi la maxilar, care au necesitat implantarea a două plăci de titan şi extragerea unor dinţi, după meciul de vineri noapte cu Anthony Joshua, care a avut loc în Miami, scrie digi24.ro.
