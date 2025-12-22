De la colinde la muzică simfonică. Seară de poveste în PMAN în ajun de Crăciun și de Revelion: Cetățenii, invitați la sărbătoare

17:50

Replici acide la Consiliul Superior al Magistraturii, acolo unde judecătoarea Marina Rusu a venit să protesteze, după ce a aflat că i se repartizează un număr de dosare la fel ca și colegilor săi de instanță, deși este remunerată doar pentru 4 ore de lucru, conform programului redus pe care l-a ales, fiind în concediu de maternitate. Ex-magistrata Victoria Sanduța, care s-a alăturat protestului, i-a întrebat pe membrii CSM ce salariu au: „ Declarați public. Vă e rușine, într-o țară cu sărăcie extremă, să spuneți ce salariu aveți? 68 de mii de lei pe lună, din declarația de avere și interese. Atât are un membru CSM”.