Are 21 de ani, conduce un imperiu financiar și a fost desemnată lider în topul celor mai bogate jucătoare de tenis din 2025. Cifrele sunt amețitoare
UNIMEDIA, 22 decembrie 2025 17:40
Coco Gauff, jucătoarea americană de 21 de ani, domină din nou clasamentul Forbes al sportivelor cu cele mai mari venituri. În 2025, aceasta a strâns aproximativ 33 de milioane de dolari, performanță care îi aduce primul loc pentru al doilea an consecutiv, scrie adevarul.ro.
• • •
„Progrese lente” și „tentative răuvoitoare”. Rusia critică negocierile cu SUA privind pacea în Ucraina # UNIMEDIA
Rusia a deplâns, luni, „progresele lente” în negocierile cu Statele Unite privind un plan în vederea opririi războiului din Ucraina şi a denunțat „tentative răuvoitoare” ale anumitor ţări de a face să eşueze negocierile, relatează AFP, citat de digi24.ro.
(video) „Ce salarii nesimțite!” Victoria Sanduța, cu replici la membrii CSM: „Cât aveți pe lună? 68 mii lei. Vă e rușine să spuneți, dl Caraman?” # UNIMEDIA
Replici acide la Consiliul Superior al Magistraturii, acolo unde judecătoarea Marina Rusu a venit să protesteze, după ce a aflat că i se repartizează un număr de dosare la fel ca și colegilor săi de instanță, deși este remunerată doar pentru 4 ore de lucru, conform programului redus pe care l-a ales, fiind în concediu de maternitate. Ex-magistrata Victoria Sanduța, care s-a alăturat protestului, i-a întrebat pe membrii CSM ce salariu au: „ Declarați public. Vă e rușine, într-o țară cu sărăcie extremă, să spuneți ce salariu aveți? 68 de mii de lei pe lună, din declarația de avere și interese. Atât are un membru CSM”.
Vacanța de iarnă bate la ușă: Elevii din capitală vor avea 15 zile de odihnă. Cum vor funcționa școlile și grădinițele de sărbători # UNIMEDIA
Elevii din municipiul Chișinău vor intra în vacanța de iarnă joi, 25 decembrie 2025, ultima zi de studii fiind miercuri, 24 decembrie. Vacanța se va încheia pe 8 ianuarie 2026, astfel copiii vor beneficia de 15 zile de odihnă, a anunțat șeful adjunct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, Andrei Pavaloi.
(video) Scandal într-un mall din Chișinău. Un tânăr, care făcea „o provocare” și a venit îmbrăcat în rochie, dat afară de pază: „Pațanul e în obraz” # UNIMEDIA
Un tânăr a fost dat afară dintr-un centru comercial din capitală de către agenții de pază, după ce a intrat îmbrăcat în rochie. Potrivit imaginilor apărute pe rețelele sociale, acesta le-a spus agenților că gestul său făcea parte dintr-o provocare.
(foto) „În spatele fiecărui indicator de performanță stă un om”. Ziua Energeticianului, marcată astăzi. Mesajul lui Junghietu # UNIMEDIA
Astăzi, 22 decembrie, în Republica Moldova este marcată Ziua Energeticianului. Cu acest prilej, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a transmis un mesaj de felicitare angajaților din domeniu.
Amendă de aproape 100 de milioane de euro pentru Apple în Italia. Ce motiv invocă autoritățile # UNIMEDIA
Autoritatea italiană pentru concurență (ACGM) a anunțat luni că a amendat compania americană de tehnologie Apple cu 98 de milioane de euro pentru un presupus abuz de poziție dominantă pe piața aplicațiilor mobile, transmite AFP, citată de hotnews.ro.
(video) „Sunt profund onorat”: Emilian Crețu, desemnat Cetățean de onoare al satului Negureni. Ce mesaj a avut pentru toți moldovenii # UNIMEDIA
Zi plină de emoții pentru Emilian Crețu. Actorul și creatorul de conținut a fost desemnat Cetățean de onoare al satului Negureni, localitatea sa de baștină, o distincție care i-a adus vizibilă emoție și recunoștință. Momentul a avut loc pe scena din centrul satului unde a fost organizată cea de-a 4 ediție a festivalului „Căldura pomului de Crăciun”, petrecută de Emilian cu mare fast și surprize pentru consătenii și oaspeții săi, scrie SHOK.md.
„Suntem tratați drept proști.” Olesea Stamate, după incidentul cu împușcături la IP Centru: „Au încercat să ascundă informația” # UNIMEDIA
Fosta deputată PAS Olesea Stamate critică reacția tardivă a Poliției la incidentul care a avut loc în IP Centru, unde unul dintre șefi a tras mai multe focuri de armă, în seara de vineri spre sâmbătă. „Faptul că s-a încercat ascunderea informației ne arată că suntem tratați drept proști. Cineva continuă să creadă că, dacă ascunzi gunoiul sub preș, acesta nu se vede. Se vede. Și, din păcate, explodează — de regulă, atunci când ți-e viața mai dulce. Dacă nu rezolvi problemele sistemice, vei continua să lupți cu Telegramul, pentru că acesta mai scoate adevărul la suprafață”, a scris Stamate, într-o postare pe rețele.
Alertă cu bombă la primăria din municipiul Edineț. Clădirea a fost încercuită, iar forțele de ordine au evacuat toate persoanele, scrie esp.md.
Irina Vlah: Raportul ENEMO confirmă că Partidul Republican „Inima Moldovei” şi candidaţii săi au fost excluşi din cursa electorală în mod abuziv # UNIMEDIA
Partidul Republican „Inima Moldovei” salută raportul final al Misiunii de Observare Electorală ENEMO, „care confirmă ceea ce formaţiunea noastră a denunţat demult: scrutinul din 28 septembrie 2025 s-a desfăşurat într-un cadru legal cu deficienţe majore, care au permis excluderea abuzivă a unor concurenţi electorali din alegeri”.
Accident fatal la Taraclia: Un tânăr de 27 de ani a decedat, după ce a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat # UNIMEDIA
Un tânăr de 27 de ani a decedat într-un accident la Taraclia. Potrivit informației, șoferul nu a adaptat viteza la condițiile de drum, a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat cu mașina pe traseu.
(video) „Sunt prizonieră în mantie.” Judecătoarea Marina Rusu, la protestul de la CSM: Membrii Consiliului au inversat situația, ca și cum eu aș fi problema # UNIMEDIA
Judecătoarea Marina Rusu se arată indignată de faptul că CSM, în loc să caute o soluție pentru problema în care s-a pomenit, primimd un volum mare de dosare, deși are program redus de muncă și este achitată doar pentru 4 ore, membrii Consiliului au inversat situația. „Ca și cum eu sunt problemă pentru tot sistemul, pentru restul judecătorilor. M-au sunat colegi să mă întrebe dacă chiar nu sunt plătită pentru 8 ore”, a spus Marina Rusu, în timp ce protesta cu copilul în brațe, la sediul CSM .
Pasul făcut de Ucraina, după apelul lui Donald Trump pentru organizarea de alegeri: Parlamentul anunță un grup de lucru # UNIMEDIA
Unul dintre liderii partidului de guvernământ din Ucraina a anunțat, luni, că parlamentul va forma un grup de lucru pentru a studia posibilitatea de a fi organizate alegeri prezidențiale în timpul legii marțiale, potrivit agenției de știri Anadolu și publicației Ukrainska Pravda, scrie presa română.
Câţi bani a încasat Trump din taxele puse la începutul anului. Suma, făcută publică de Casa Albă # UNIMEDIA
Casa Albă a declarat duminica aceasta că Trezoreria SUA a colectat 235 de miliarde de dolari din tarife de la începutul anului, scrie observatornews.ro.
„Mulțumesc, Maia!”. Este mesajul fostului premier, Vlad Filat, recent condamnat de o instanță franceză la doi ani de închisoare și la plata unei amenzi de 100.000 de euro pentru spălare de bani într-un dosar de corupție.
„La mulți ani, domnule președinte!” Fostul șef de stat, Nicolae Timofti își sărbătorește ziua de naștere: Câți ani a împlinit # UNIMEDIA
Fostul președinte al Republicii Moldova, Nicolae Timofti, care a condus țara între 2012 și 2016, aniversează astăzi venerabila vârstă de 77 de ani.
Moldcell anunță o schimbare semnificativă pentru toți utilizatorii săi: începând cu 22 decembrie, noul Abonament Lumo aduce posibilitatea de a folosi telefonul în Uniunea Europeană la aceleași tarife ca acasă. Este un pas important pentru conectivitatea cetățenilor și o pregătire practică pentru integrarea Republicii Moldova în spațiul european al comunicațiilor.
(doc) Transportatorii cer Guvernului modificări urgente în legislație: „În caz contrar ieșim la proteste” # UNIMEDIA
Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) solicită implicarea prim-ministrului pentru a rezolva criza transporturilor de pasageri din Republica Moldova și a evita protestele transportatorilor. Adresarea vine după proiectul de modificare a Codului transporturilor rutiere propus de MIDR și ANTA.
Gelandewagen-ul care a aterizat pe trotuar, ieri, era condus de un bărbat de 40 de ani: Poliția, cu detalii despre accidentul din centrul capitalei # UNIMEDIA
Gelandewagen-ul făcut zob, ieri în centrul capitalei, după ce a aterizat pe trotuar, era condus de un bărbat de 40 de ani, în momentul impactului. Informația a fost comunicată, pentru UNIMEDIA, de purtătoarea de cuvânt a Direcției de Poliție a municipiului Chișinău, Cristina Talpă.
În perioada 24–31 decembrie, cu sprijinul lui Renato Usatîi, Cantina Socială din Bălți va oferi zilnic prânz pentru câte 300 de persoane.
„A trimis un certificat medical fără semnătură”: Nicanor Ciochină, acuzat că l-a lovit mortal pe Mihăiță, va fi adus silit la judecată # UNIMEDIA
Fostul primar al satului Boldureşti, raionul Nisporeni, Nicanor Ciochină, judecat pentru că a accidentat mortal un copil de 14 ani și a fugit de la locul faptei, va fi adus silit la următoarea ședința de judecată. Astăzi, 22 decembrie, urma să continue audierea acestuia, dar el nu s-a prezentat, scrie TVR Moldova.
Filat, condamnat în Franța la 2 ani de închisoare. Fostul premier: E dosarul pe partajarea bunurilor după divorțul din 2012. E o decizie motivată politic și puternic influențată din RM # UNIMEDIA
O instanță franceză l-a condamnat în lipsă la începutul lunii decembrie pe fostul premier Vlad Filat la doi ani de închisoare și la plata unei amenzi de 100.000 de euro pentru spălare de bani într-un dosar de corupție, conform hotărârii judecătorești consultate luni de AFP, citată de agrepres.ro. La rândul său, Filat susține că decizia instanței franceze e legată de partajarea bunurilor după divorțul său din 2012, și este „motivată politic și puternic influențată din Republica Moldova”.
(video 18+) Tăcere de mormânt din partea poliției în cazul șocant de la Comrat, unde un elev a fost violat de colegi. Mama: Copilul a vrut să se înece, iar agresorii spun că e huliganism. Unul a fugit din țară # UNIMEDIA
Un caz extrem de grav a zguduit comunitatea din Comrat - un elev de 15 ani ar fi fost agresat sexual de mai mulți colegi, în căminul unui liceu din oraș. Potrivit declarațiilor familiei, faptele s-ar fi produs la sfârșitul lunii noiembrie, iar oamenii legii, solicitaţi pentru o reacţie, până în prezent nu au oferit niciun comentariu.
Sondaj: Aproape jumătate dintre români nu sunt îngrijorați de o vecinătate cu Rusia. Ce spun despre trimiterea de trupe în Ucraina # UNIMEDIA
Românii sunt divizați în privința amenințării reprezentate de Rusia, arată un sondaj IRSOP dat publicității luni. Aproape jumătate dintre respondenți spun că o eventuală vecinătate cu Rusia nu i-ar îngrijora prea mult, în timp ce un procent aproape egal declară contrariul. Opiniile sunt împărțite și în ceea ce privește riscul ca Rusia să atace Europa – 45% susțin că un astfel de scenariu nu există – iar 76% dintre respondenți consideră că statele europene nu ar trebui să trimită trupe în Ucraina, transmite digi24.ro.
Youtuberul Jake Paul, învins prin KO într-un meci de box cu Anthony Joshua: Are două fracturi la maxilar și i s-au implantat plăci de titan # UNIMEDIA
Jake Paul a suferit două fracturi la maxilar, care au necesitat implantarea a două plăci de titan şi extragerea unor dinţi, după meciul de vineri noapte cu Anthony Joshua, care a avut loc în Miami, scrie digi24.ro.
În etapa a 18-a din Spania, Real Madrid a învins-o sâmbătă pe FC Sevilla și s-a apropiat la un singur pentru de liderul Barcelona, care are meci azi (ora 17:15) cu Villarreal, iar francezul Kylian Mbappé a egalat recordul lui CR7: 59 de goluri într-un an calendaristic, scrie adevarul.ro.
(video) Cum a răspuns Plahotniuc, întrebat dacă are materiale compromițătoare pe mai mulți oficiali actuali # UNIMEDIA
Oficiali de la Chișinău, ținuți în suspans de răspunsul dat de Vlad Plahotniuc la întrebarea dacă el are "materiale compromițătoare în adresa mai multor ofiriciali"
„Posibil a utilizat arma personală.” Cernăuțeanu, cu detalii la 2 zile după împușcăturile din IP Centru: În sectorul de Poliție era doar un angajat # UNIMEDIA
Chestorul Viorel Cernăuțeanu a confirmat incidentul din Sectorul de Poliție Centru, unde unul dintre șefi a a efectuat mai multe împușcături, în noaptea de vineri spre sâmbătă. „Am sesizat Procuratura, pentru a examina toate circumstanțele și a nu fi acuzați de interes și mușamalizare”, a declarat șeful IGP, pentru Realitatea.
Săptămâna începe cu ieftiniri la pompă: Top stații PECO unde sunt cele mai mici prețuri la carburanți # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a afișat noile prețuri la carburanți pentru mâine, 23 decembrie. Astfel, mâine prețul benzinei și al motorinei se va ieftini cu 15 bani.
În timp ce numărul studenților crește la Universitatea din Cahul, MEC vrea comasare. Consilieri, cu cerere la Maia Sandu: „Nu e doar un centru academic, ci un reper de dezvoltare a regiunii” # UNIMEDIA
Consilierii municipali din Cahul cer președintei Maia Sandu și premierului Alexandru Munteanu să renunțe la planurile de reorganizare a Universității de Stat „B.P. Hasdeu”, chiar în contextul în care numărul studenților crește constant, ajungând la 1025 în 2025. În adresarea oficială, aleșii locali subliniază că instituția, cu un istoric de peste 25 de ani, reprezintă un pilon al vieții intelectuale și culturale din sudul țării și că reorganizarea nu reprezintă o soluție potrivită pentru dezvoltarea acesteia.
O moldoveancă de 38 de ani, găsită moartă într-un apartament din Italia: Ce spun anchetatorii # UNIMEDIA
O moldoveancă de 38 de ani a fost găsită fără viață în seara de 18 decembrie 2025, în locuința sa de lângă Roma. Aceasta ar fi suferit o rană la cap care i-a fost fatală. Carabinierii investighează cazul, iar ancheta ia în calcul ipoteza unei crime, scrie rotalianul.
CSM o contrazice pe Marina Rusu: Magistrata are 68 de dosare în procedură, în timp ce colegii săi de instanță - peste 400 # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Magistraturii a venit cu o reacție, după dezvăluirile judecătoarei Marina Rusu, care s-a plâns pe faptul că, fiind mamă în concediul de maternitate, a decis să revină la serviciu cu program redus, însă muncește peste 8 ore pe zi, fiind remunerată doar pentru 4. „CSM respectă dreptul fiecărui judecător la condiții de muncă adaptate situațiilor familiale și de sănătate, inclusiv regimul de muncă parțial conform legii”, se menționează în comunicatul remis de Consiliu. Cât despre cazul magistartei Rusu, aceasta „are în gestiune circa 17% din sarcina de lucru a unui judecător din instanța din care vine, ceea ce constituie mai puțin de 44%”.
(video) Racheta japoneză H3 a eşuat în încercarea sa de a plasa un satelit pe orbita Pământului. Motorul „s-a oprit prematur” # UNIMEDIA
Agenţia Spaţială Japoneză (JAXA) a anunţat că racheta niponă H3 a eşuat luni în tentativa ei de a plasa pe orbita terestră un satelit de geolocalizare, după oprirea prematură a unuia dintre motoarele sale, informează AFP, citată de Agerpres și adevarul.ro.
(video) Ședința Primăriei. Ceban, despre blocajul din CMC: „Aleșii PAS și PSRM nu vin intenționat, ca să nu fie votat bugetul. Faceți-le o invitație specială” # UNIMEDIA
Primarul general, Ion Ceban, a convocat astăzi, 22 decembrie, ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău. Pe ordinea de zi au figurat cinci subiecte. Totodată, edilul capitalei a abordat subiectul privind blocajul în cadrul Consiliului Municipal. „Aleșii PAS și PSRM nu vin intenționat la ședințe, ca să nu fie votat bugetul. Domnule Talmaci, faceți-le o invitație specială”, a declarat Ceban.
(video) „Aveți puterea în mâini și abuzați de noi.” Marina Rusu și Victoria Sanduța, cu copiii în brațe la sediul CSM. Replici acide cu Sergiu Caraman # UNIMEDIA
Magistra Marina Rusu și ex-judecătoarea Victoria Sanduța au organizat un protest la sediul CSM, cu copiii în brațe. Membrii Consiliului, în frunte cu președintele Sergiu Caraman, au avut mai multe schimburi de replici cu acestea, timp ce circa două ore. Discuțiile au fost în mare parte pe tonuri ridicate.
(video) Oaspeți așteptați la ședința Primăriei Chișinău. Prima ceată de colindători a pășit pragul cu urări. Ceban: „Vă mulțumim din suflet, sunteți extraordinari!” # UNIMEDIA
Primăria Chișinău a avut parte de o vizită specială în cadrul ședinței serviciilor municipale din 22 decembrie. Prima ceată de colindători din acest an, un grup de elevi de la Liceul Teoretic „Mihai Viteazul”, a pășit pragul instituției, aducând urări de sărbători și voie bună.
(video) „Стой на месте”. Un bărbat beat și cu cuțit în mână, filmat în timp ce amenința trecătorii, în centrul capitalei: Individul, stropit cu gaze lacrimogene # UNIMEDIA
Un bărbat beat și înarmat cu un cuțit a fost filmat în centrul capitalei în timp ce amenința trecătorii. Incidentul a stârnit panică, iar agenții de paza a centrului comercial situat în preajmă au intervenit și au folosit gaze lacrimogene pentru a-l opri și a proteja oamenii.
Incendiu la un liceu de la Botanica: Toții elevii și angajații au fost evacuați. Cinci echipaje de pompieri au intervenit # UNIMEDIA
Un incendiu a izbucnit în dimineața zilei de 22 decembrie la Liceul Teoretic „Iulia Hasdeu” din municipiul Chișinău. Pompierii au fost alertați la ora 10:43, iar la fața locului au intervenit cinci echipaje de salvatori.
(live) „Aveți puterea în mâini și abuzați de noi.” Marina Rusu și Victoria Sanduța, cu copiii în brațe la sediul CSM # UNIMEDIA
Magistra Marina Rusu și ex-judecătoarea Victoria Sanduța au organizat un protest la sediul CSM, cu copiii în brațe. Membrii Consiliului sunt în discuții cu acestea, iar declarațiile sunt transmise live.
(foto/video) Surpriză de lux la miez de noapte pentru Ana Beregoi: Influencerița a primit de ziua sa un BMW cu fundă roșie # UNIMEDIA
Influencerița Ana Beregoi își sărbătorește astăzi, 22 decembrie, ziua de naștere. Cu această ocazie, sora ei, Iuliana Beregoi, părinții și apropiații au decis să-i facă o surpriză de proporții și i-au dăruit, la miezul nopții, un BMW.
(live/update) Primăria, în ședință. Ceban, despre blocajul din CMC: „Aleșii PAS și PSRM nu vin intenționat, ca să nu fie votat bugetul” # UNIMEDIA
Primarul general, Ion Ceban, convoacă astăzi, 22 decembrie, ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău. Pe ordinea de zi figurează cinci subiecte.
Procuratura Chișinău a pornit un proces penal pe împușcăturile de la Sectorul de Poliție Centru: Acțiuni procesuale, efectuate în regim de urgență # UNIMEDIA
Procuratura Generală a confirmat, pentru UNIMEDIA, incidentul de la Inspectoratul de Poliție Centru, unde unul dintre șefi a efectuat mai multe împușcături, în noapte de vineri spre sâmbătă. „Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Centru a înregistrat un proces penal”, ne-a comunicat Violina Moraru.
(live/update) Primăria, în ședință cu „surprize” în debut. Ion Ceban: Haideți, începeți voi?! # UNIMEDIA
Primarul general, Ion Ceban, convoacă astăzi, 22 decembrie, ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău. Pe ordinea de zi figurează cinci subiecte.
Ultima oră! Șeful IP Centru, adjunctul și un polițist, dați afară după incidentul cu focurile de armă. Ce spune IGP despre cele întâmplate # UNIMEDIA
Inspectoratul General al Poliției anunță că, în urma incidentului cu focuri de armă din sediul Inspectoratului de Poliție Centru, produs pe 19 decembrie, polițistul vizat și conducerea instituției – șeful și șeful adjunct – au fost eliberați din funcție. Pe caz a fost sesizată Procuratura.
(live) „Nu mințiți și nu manipulați.” Marina Rusu și Victoria Sanduța, protest cu copiii în brațe la sediul CSM: Nu e din gașcă și nu execută comenzi politice # UNIMEDIA
Magistra Marina Rusu și ex-judecătoarea Victoria Sanduța au organizat un protest la sediul CSM. Membrii Consiliului sunt în discuții cu acestea, iar declarațiile sunt transmise live.
Atenție, călători! Vamele Tudora–Starokazacie și Palanca-Maiaki-Udobnoe, deschise după atacul cu drone # UNIMEDIA
Ca urmare a ultimelor evoluții din zona de frontieră, Poliția de Frontieră informează că, activitatea PTF Tudora-Starokazacie și PTF Palanca-Maiaki-Udobnoe, se desfășoară în regim normal.
Primarul general, Ion Ceban, convoacă astăzi, 22 decembrie, ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău. Pe ordinea de zi figurează cinci subiecte.
