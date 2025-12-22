În detenție până pe 23 ianuarie 2026: Arestul preventiv în privința lui Vladimir Plahotniuc, prelungit pentru a treia oară
Moldova1, 22 decembrie 2025 11:10
Fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, va petrece încă 30 de zile în Penitenciarul nr. 13, după ce magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, au decis luni, 22 decembrie, prelungirea măsurii de arest preventiv. Instanța a admis integral demersul procurorilor anticorupție, iar fostul politician va rămâne în detenție până pe 23 ianuarie 2026.
• • •
Alte ştiri de Moldova1
Acum 10 minute
11:20
Consilier PAS, acționat în judecată de primarul Ion Ceban. Ion Melnic: „Nu-i place că îi deconspir hoția” # Moldova1
Ion Melnic, consilier din partea fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) în Consiliul Municipal Chișinău, anunță că primarul capitalei, Ion Ceban, l-a acționat în judecată, încercând astfel să îl intimideze pentru dezvăluirile pe care le-ar fi făcut despre presupuse încălcări comise de edil.
Acum 30 minute
11:10
În detenție până pe 23 ianuarie 2026: Arestul preventiv în privința lui Vladimir Plahotniuc, prelungit pentru a treia oară # Moldova1
Fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, va petrece încă 30 de zile în Penitenciarul nr. 13, după ce magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, au decis luni, 22 decembrie, prelungirea măsurii de arest preventiv. Instanța a admis integral demersul procurorilor anticorupție, iar fostul politician va rămâne în detenție până pe 23 ianuarie 2026.
11:10
Fermierii cer din nou prelungirea licențierii importului de cereale și oleaginoase din Ucraina # Moldova1
Fermierii solicită autorităților să prelungească din nou obligativitatea licențierii importurilor de cereale și oleaginoase din Ucraina. Potrivit lor, instituirea unui mecanism permanent este necesară până la finalizarea războiului din Ucraina pentru a proteja producția locală și a salva exporturile moldovenești pe piețele europene.
Acum o oră
10:50
General rus, ucis într-o explozie, în sudul Moscovei. Comitetul rus de anchetă acuză „serviciile speciale ucrainene” # Moldova1
Un general din cadrul Statul major rus a fost ucis luni-dimineață, 22 decembrie, în explozia unei mașini. Cazul a avut loc în sudul Moscovei, anunță Comitetul rus de anchetă, care precizează că urmărește o pistă ucraineană, relatează AFP.
10:40
Arestul preventiv în privința lui Vladimir Plahotniuc, prelungit pentru a treia oară. Va rămâne în detenție până pe 23 ianuarie 2026 # Moldova1
Fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, va petrece încă 30 de zile în penitenciar, după ce magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, au decis luni, 22 decembrie, prelungirea măsurii de arest preventiv. Instanța a admis integral demersul procurorilor anticorupție, iar fostul politician va rămâne în detenție până pe 23 ianuarie 2026.
10:30
Captură de droguri de peste șapte milioane de lei la Chișinău. Un bărbat, reținut în flagrant delict # Moldova1
O cantitate mare de droguri sintetice, estimată la peste șapte milioane de lei, a fost scoasă din circuit de oamenii legii, în urma unei capturi realizate în sectorul Ciocana al capitalei. Un bărbat de 45 de ani a fost reținut în flagrant delict, fiind bănuit de trafic ilicit de droguri în proporții deosebit de mari.
Acum 2 ore
10:20
Captură de droguri de peste 7 milioane de lei la Chișinău. Un bărbat, reținut în flagrant # Moldova1
O cantitate mare de droguri sintetice, estimată la peste 7 milioane de lei, a fost scoasă din circuit de oamenii legii, în urma unei capturi realizate în sectorul Ciocana al capitalei. Un bărbat de 45 de ani a fost reținut în flagrant, fiind bănuit de trafic ilicit de droguri în proporții deosebit de mari.
10:00
Proiect moldo-român de peste jumătate de milion de euro pentru biodiversitate, lansat la Taraclia # Moldova1
În cinci școli din raionul Taraclia vor fi create grădini experimentale, iar în localitatea Albota de Sus va fi amenajată o grădină demonstrativă, pe o suprafață de aproximativ 3.000 de metri pătrați. Inițiativele fac parte dintr-un nou proiect transfrontalier, „ECO SMART NATURA”, implementat în cooperare cu județul Galați din România.
09:50
A lovit un Jaguar parcat în Chișinău și a fugit: tânărul care a urcat băut la volan, reținut pe urme fierbinți # Moldova1
A urcat băut la volan și a accidentat un Jaguar parcat în sectorul Râșcani al capitalei, după care a fugit de la locul accidentului. Oamenii legii l-au găsit la scurt timp după producerea accidentului și l-au reținut.
Acum 4 ore
09:20
RETROSPECTIVA 2025 | Lumina de la capătul... facturii: Anul în care R. Moldova a făcut pasul decisiv spre independența energetică # Moldova1
Un singur domeniu din R. Moldova a înregistrat, pe parcursul anului 2025, „progrese substanțiale” în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Este vorba despre sectorul energiei, în care sunt derulate proiecte importante de infrastructură menite să asigure, spun autoritățile, independența energetică a R. Moldova. Însă tranziția costă, iar consumatorii au resimțit din plin acest lucru în facturile la energia electrică și gazele naturale.
09:00
Cele mai consistente sechestre, aplicate în cauze de corupție și spălare de bani: 118.7 milioane de lei în 2025 # Moldova1
Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a executat, în perioada ianuarie – decembrie curent, 280 de solicitări ale procurorilor și organelor de urmărire penală și a aplicat sechestre pe bunuri în sumă totală de 191.7 milioane de lei. Aproape două treimi din sechestre au vizat cauze de corupție și de spălare de bani.
08:50
Japonia a făcut luni ultimul pas major pentru reluarea activității celei mai mari centrale nucleare din lume, după ce Adunarea Prefecturală din Niigata a votat în favoarea guvernatorului care susține repornirea centralei Kashiwazaki-Kariwa. Decizia marchează un moment-cheie în revenirea Japoniei la energia nucleară, la aproape 15 ani de la dezastrul de la Fukushima, scrie Reuters.
08:40
NATO mizează pe Trump pentru încheierea războiului din Ucraina. Rutte: Doar președintele SUA îl poate convinge pe Putin # Moldova1
Doar președintele SUA, Donald Trump, îl poate determina pe liderul rus, Vladimir Putin, să accepte o pace în Ucraina. Declarația a fost făcută de secretarul general al NATO, Mark Rutte, într-un interviu publicat duminică, 21 decembrie, de publicația germană Bild am Sonntag.
08:30
Locuitorii din Condrița vor fi protejați de riscul inundațiilor, datorită unui proiect european # Moldova1
Locuitorii din satul Condrița, municipiul Chișinău, vor fi protejați de riscul inundațiilor. Asta datorită unui proiect european transfrontalier, care va fi realizat cu sprijinul Uniunii Europene (UE). Proiectul prevede curățarea bazinelor de apă, consolidarea digurilor și reabilitarea canalelor de scurgere a apelor pluviale. Inițiativa va aduce beneficii și pentru peste 19 mii de persoane din alte trei localități de pe ambele maluri ale Prutului. Implementarea este estimată să dureze aproape doi ani.
08:00
În localitatea Volna, din raionul Temriuk regiunea rusă Krasnodar, două docuri și două nave au fost avariate în urma unui atac cu drone, a anunțat în noaptea de luni, 22 decembrie, statul major operativ al regiunii, într-un comunicat publicat pe Telegram.
08:00
Echipa Academiei de Studii Economice din Moldova a cucerit pentru a patra oară la rând Cupa Moldovei la baschet feminin. În finală, „economistele” au învins formația Spartans Chișinău cu 83-39.
07:40
Kremlinul: Majoritatea propunerilor discutate la Miami „nu vor fi acceptabile” pentru Rusia # Moldova1
Majoritatea propunerilor formulate în cadrul negocierilor de la Miami dintre SUA, Europa și Ucraina privind o posibilă soluționare pașnică a războiului din Ucraina „nu vor fi acceptabile” pentru Moscova. Declarația a fost făcută de Iuri Ușakov, consilier al președintelui Federației Ruse, care a declaratt că poziția oficială a Kremlinului va fi stabilită după revenirea emisarului rus din Statele Unite, notează DW.
07:30
Un tânăr din țară produce 100 de tone de prune uscate pe an, 90 la sută din producție este exportată # Moldova1
Într-un context în care tot mai mulți tineri aleg să se întoarcă la sat și să valorifice potențialul agriculturii din Republica Moldova, apar exemple de inițiativă și curaj care demonstrează că pasiunea și munca pot suplini lipsa studiilor de specialitate. Alexandru Locoman face parte din noua generație de agricultori care, deși nu a urmat studii în domeniu, a decis să investească în agricultură.
Acum 6 ore
07:20
Corespondență Dan Alexe | Cine e Bart De Wever, premierul belgian separatist, cu alură europeană, care a blocat folosirea activelor rusești # Moldova1
După săptămâni de dezbateri tensionate între liderii europeni, Uniunea Europeană a decis în sfârșit să nu folosească activele rusești înghețate pentru a finanța ajutorul acordat Ucrainei. O mică victorie pentru premierul belgian Bart De Wever, care s-a opus planului de la bun început.
07:00
Elevii Colegiului Tehnic Agricol din localitatea Svetlîi beneficiază de condiții moderne pentru instruirea practică # Moldova1
Cei aproape 500 de elevi ai Colegiului Tehnic Agricol din localitatea Svetlîi, raionul Comrat, beneficiază de condiții moderne pentru instruirea practică. Asta datorită construcției unei stațiuni de procesare a producției horticole și mentenanță a utilajelor agricole. Astfel, viitorii agronomi, mecanici agricoli și specialiști în digitalizarea agriculturii vor lucra direct cu echipamentele pe care le vor utiliza în activitatea profesională.
Acum 24 ore
22:00
Serviciile secrete americane: Putin vrea să cucerească părți din Europa și țări membre NATO # Moldova1
Președintele rus Vladimir Putin încă intenționează să cucerească întreaga Ucraină și să recucerească părți din Europa care au aparținut odată Uniunii Sovietice, deși au loc negocieri pentru a pune capăt războiului, arată rapoarte ale agențiilor de informații din Statele Unite ale Americii (SUA), citate de Reuters.
22:00
Elevii și profesorii de la Centrul de Excelență în Energetică, despre mutarea la un alt sediu: „Ne conformăm, dar am vrea să rămânem aici” # Moldova1
Colectivul Centrului de Excelență în Energetică și Electronică este gata să se conformeze deciziei Ministerului Educației și Cercetării de a se muta din edificiul situat în sectorul Ciocana, în sediul de pe strada Melestiu. Se întâmplă după transmiterea în comodat a clădirii instituției către Primăria municipiului Chișinău. Totuși, discuțiile cu profesorii și elevii rămân intense, pe fondul îngrijorărilor legate de spațiu, dotări și adaptarea la noile condiții de studiu.
21:50
Rapoarte ale serviciilor secrete americane: Putin vrea să cucerească părți din Europa și țări membre NATO # Moldova1
Președintele rus Vladimir Putin încă intenționează să cucerească întreaga Ucraină și să recucerească părți din Europa care au aparținut odată Uniunii Sovietice, deși au loc negocieri pentru a pune capăt războiului, arată rapoarte ale agențiilor de informații din Statele Unite ale Americii (SUA), citate de Reuters.
21:30
Brad natural de 17 metri la Comrat: ce puteți găsi la orășelul de Crăciun din inima Găgăuziei # Moldova1
După o săptămână de pregătiri, atmosfera de sărbătoare a cuprins Comratul. În centrul orașului a fost amenajat un oraș de Crăciun, zone pentru fotografii și căsuțe decorative. Startul sărbătorilor de iarnă a fost dat sâmbătă-seară, 20 decembrie. Vedeta evenimentului a fost un brad natural de 17 metri, împodobit cu sute de globuri și peste 400 de metri de ghirlande electrice.
21:30
Punct de colectare „ECO SAVE” la un liceu din Soroca | Sunt aduse obiecte uzate și nefuncționale # Moldova1
Elevii și profesorii de la Liceul Teoretic „Petru Rareș” din Soroca fac un pas important pentru mediu. În curtea școlii a fost instalat un punct de colectare ECO SAVE pentru deșeuri periculoase. Aici pot fi aduse echipamente electrice și electronice vechi, baterii sau acumulatori uzați. De asemenea, întreaga maculatură adunată de ani buni în școală a fost colectată și pregătită pentru reciclare.
21:00
Atmosfera de sărbătoare a cuprins Comratul cu un brad natural de 17 metri și un orășel de Crăciun # Moldova1
După o săptămână de pregătiri, atmosfera de sărbătoare a cuprins Comratul. În centrul orașului a fost amenajat un oraș de Crăciun, zone pentru fotografii și căsuțe decorative. Startul sărbătorilor de iarnă a fost dat sâmbătă seara. Vedeta evenimentului a fost un brad natural de 17 metri, împodobit cu sute de globuri și peste 400 de metri de ghirlande electrice.
20:50
Covoarele tradiționale sunt mărturii vii ale identității noastre culturale. Țesute cu migală, după tehnici transmise din mamă în fiică, acestea păstrează simboluri ale credinței, familiei și legătura cu pământul. La Chișinău, meșteri populari din mai multe regiuni ale țării și-au dat întâlnire la Târgul Național „Covorul Dorului”, pentru a arăta publicului că tradiția este apreciată, inclusiv de noile generații.
20:30
Covoarele tradiționale sunt mărturii vii ale identității noastre culturale. Țesute cu migală, după tehnici transmise din mamă în fiică, acestea păstrează simboluri ale credinței, familiei și legătura cu pământul. La Chișinău, meșteri populari din mai multe regiuni ale țării și-au dat întâlnire la Târgul Național „Covorul Dorului”, pentru a arăta publicului că tradiția este apreciată, inclusiv de noile generații.
20:10
Președintele ucrainean vrea să se consulte cu aliații europeni, după negocierile cu SUA de la Miami # Moldova1
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a pronunțat duminică, 21 decembrie, în favoarea unei noi întâlniri cu aliații europeni după discuțiile dintre o delegație ucraineană și partea americană de la Miami, în contextul în care continuă eforturile diplomatice pentru a pune capăt războiului din Ucraina.
20:00
FC Barcelona este de neoprit în La Liga! Echipa catalană a obținut a opta victorie consecutivă în prima divizie a fotbalului spaniol # Moldova1
FC Barcelona rămâne confortabil în fotoliul de lider al clasamentului. De această dată, FC Barcelona a învins în deplasare pe FC Villarreal cu scorul de 2:0. Catalanii au marcat primul gol în minutul 12 prin Raphinha, din penalty.
19:20
Tradiții, produse autohtone și acțiuni de caritate la Târgul sărbătorilor de iarnă din Călărași # Moldova1
Tradiții din străbuni, produse autohtone, acțiuni de caritate și multă voie bună - toate acestea au fost la Târgul sărbătorilor de iarnă, organizat în Scuarul Consiliului Raional Călărași. Bucuria, semnificația și lumina sărbătorilor au fost transmise și de prezența pe scenă a colectivelor de artiști amatori din localitățile raionului, precum și a artiștilor profesioniști, care au evoluat în cadrul programului „Acces la cultură”.
19:10
Autoritățile din Ucraina au anunțat duminică, 21 decembrie, că circulația pe traseul Odesa-Reni a fost restabilită integral în ambele direcții. Cât privește transporturile de mărfuri din sudul Ucrainei, inclusiv camioanele cu produse vitale și bunuri umanitare, acestea vor fi redirecționate temporar prin Republica Moldova.
18:10
Oamenii din Fâșia Gaza trăiesc în tabere improvizate | Medic: „Copiii cu hipotermie ajung frecvent la spital, unii nu supraviețuiesc” # Moldova1
Oamenii din Gaza care trăiesc în tabere improvizate se confruntă cu o amenințare mortală din cauza frigului extrem, fiind lipsiți de acces la ajutor umanitar esențial, haine adecvate pentru a se menține calzi. Corturile fragile oferă puțină protecție împotriva frigului și a ploilor abundente. O furtună severă care a lovit Fâșia Gaza, afectată de război, în ultimele săptămâni a dus deja la moartea a 13 copii strămutați în tabere improvizate, potrivit medicilor.
18:10
Prima victorie a sezonului! Italianca Sofia Goggia a câștigat concursul de Super-G de la Val d'Isere # Moldova1
Italianca Sofia Goggia a câștigat concursul de slalom super-uriaș din cadrul etapei Cupei Mondiale de schi alpin, ce se desfășoară în stațiunea franceză Val d'Isere. Goggia, campioană olimpică la coborâre în 2018, a fost cronometrată cu un minut 20 de secunde și 24 sutimi.
17:30
Sistemul energetic, sub presiune: autoritățile îndeamnă consumatorii să economisească lumina # Moldova1
Consumul de energie electrică crește în mod special în orele de vârf, dimineața între orele 07:00-11:00 și seara între 18:00 și 23:00, atunci când majoritatea aparatelor din gospodării funcționează simultan și energia importată costă mai mult. În aceste perioade este importantă reducerea consumului pentru stabilitatea sistemului și pentru bugetul familiilor, atenționează autoritățile.
17:00
The Moldovan real estate market has been primarily shaped by the war in Ukraine, with many Ukrainian citizens investing in local housing, according to Victoria Belous, Vice-Chair of the Parliamentary Committee on Economy, Budget, and Finance.
16:50
Bugetul asigurărilor sociale rămâne expus riscurilor generate de schimbările demografice, piața muncii și situația economică, afirmă șefa CNAS # Moldova1
Bugetul asigurărilor sociale rămâne expus riscurilor generate de schimbările demografice, piața muncii și situația economică. Potrivit directoarei Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS), Elena Țîbîrnă, totuși indicatorii actuali semnalează o evoluție pozitivă a sistemului după ce deficitul bugetului a atins în anul 2023 un nivel record.
16:20
Volumul economiilor păstrate în bănci de moldoveni s-a redus în noiembrie cu aproape 11 la sută, constituind peste 2.7 miliarde de lei. Suma depozitelor noi depuse în această lună a fost de peste 3.5 miliarde de lei și s-a diminuat cu peste 20 la sută față de octombrie, potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei.
16:10
Autoritățile pregătesc al doilea raport semianual pentru a primi o nouă tranșă de 1.9 miliarde de euro # Moldova1
Autoritățile pregătesc cel de-al doilea raport semianual privind progresul înregistrat pentru a putea primi o nouă tranșă din sprijinul european pentru creșterea economică în valoare de 1.9 miliarde de euro, potrivit ministrului Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eurgen Osmochescu.
15:50
De ce s-au scumpit apartamentele în R. Moldova? Explicația fostei șefe a Serviciului Fiscal de Stat # Moldova1
Mulți ucraineni au venit și au investit în procurarea locuințelor, fapt ce a influențat piața imobiliară din R. Moldova, precum și războiul din Ucraina, afirmă vicepreședinta Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, Victoria Belous, fosta șefă a Serviciului Fiscal de Stat. Alți factori care au dus la scumpirea apartamentelor sunt declinul construcțiilor, scumpirea terenurilor și a materialelor de construcții, precum și faptul că tot mai mulți agenți economici se conformează legislației și achită impozite și taxe la stat.
15:30
Factorii care au determinat scumpirea apartamentelor în R. Moldova, enumerați de fosta șefă a Serviciului Fiscal de Stat # Moldova1
Piața imobiliară a fost influențată, în primul rând, de războiul din Ucraina și de faptul că mulți ucraineni au venit și au investit în procurarea locuințelor, afirmă vicepreședinta Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, Victoria Belous. Alți factori care au dus la scumpirea apartamentelor sunt declinul construcțiilor, scumpirea terenurilor și a materialelor de construcții, dar și faptul că tot mai mulți agenți economici se conformează legislației și achită impozite și taxe la stat.
15:00
Președintele României anunță un referendum printre magistrați, cu o singură întrebare: „CSM acționează în interes public?” # Moldova1
Președintele român, Nicușor Dan, a anunțat duminică, 21 decembrie, la Palatul Cotroceni, că va iniția în luna ianuarie un referendum în cadrul corpului magistraților cu întrebarea: „Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) acționează în interes public sau în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?”.
14:10
Arbori lalea, alei iluminate și mobilier modern: Parcul din Criuleni, renovat cu aproape 15 milioane de lei # Moldova1
Locuitorii din orașul Criuleni se bucură de un parc riveran renovat și un bulevard pietonal modern, date în exploatare la finele săptămânii curente. Valoarea totală a investiției s-a ridicat la 14.35 de milioane de lei.
14:00
Ucraina, atacată cu aproape 100 de drone pe parcursul nopții: sunt patru morți și cel puțin 19 răniți # Moldova1
Atacurile rusești împotriva Ucrainei au ucis patru civili și au rănit alți cel puțin 19 în ultimele 24 de ore, au raportat autoritățile regionale pe 21 decembrie, citate de The Kyiv Independent.
13:40
O dronă cu o parașută atașată de ea a fost găsită prăbușită într-o pădure din județul Argeș, România. Drona a fost găsită duminică, 21 decembrie, de un bărbat care era la o partidă de vânătoare, în comuna Lerești din județul Argeș. El a alertat autoritățile, care au izolat zona și fac verificări pentru a stabili cum a ajuns aparatul de zbor acolo și de unde provine, scrie Hot News.
13:30
Ministra Afacerilor Externe a României, Oana-Silvia Țoiu, va întreprinde luni, 22 decembrie, o vizită de lucru la Chișinău, la invitația viceprim-ministrului Mihai Popșoi, în contextul participării la Reuniunea șefilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Moldova din străinătate.
13:20
Locuitorii din orașul Criuleni au parte de un parc riveran renovat și un bulevard pietonal modern. Valoarea totală a investiției este de 14.35 de milioane de lei.
12:50
Intoxicație cu monoxid de carbon la Puhoi. Trei persoane, inclusiv doi copii, au avut nevoie de îngrijiri medicale # Moldova1
Trei persoane, inclusiv doi copii, s-au intoxicat cu monoxid de carbon de la o sobă de încălzit defectă. Cazul a avut loc în dimineața zilei de duminică, 21 decembrie, într-o gospodărie din localitatea Puhoi, raionul Ialoveni.
12:30
Negocierile SUA-Rusia privind războiul din Ucraina. Kiril Dimitriev: „Discuțiile au fost constructive și vor continua” # Moldova1
Negociatorii americani s-au întâlnit, sâmbătă, 20 decembrie, în Florida cu oficialii ruși pentru a purta discuții în vederea obținerii păcii în Ucraina. Kremlinul a transmis duminică faptul că perspectivele unei păci în Ucraina nu au fost îmbunătățite de modificările aduse de Europa și Ucraina propunerilor americane.
12:30
Smart agriculture is the newest specialization available at the Technical University of Moldova (UTM). The program offers students the opportunity to master digital technologies in farming, aiming to train experts capable of implementing innovations that enhance productivity and sustainability across the country’s agricultural sector.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.