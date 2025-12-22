CONCURS | Grădinițele și școlile pot solicita bani de la stat pentru a-și moderniza grupurile sanitare nefuncționale
Moldova1, 22 decembrie 2025 16:30
Grădinițele și școlile care au grupuri sanitare nefuncționale, insuficiente sau amplasate în exteriorul clădirilor vor putea beneficia de finanțare pentru modernizare. Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a lansat, pe 22 decembrie, concursul de proiecte pentru anul 2026, destinat construcției, renovării și reabilitării blocurilor sanitare din instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal.
• • •
Fruntașă a fostului partid Șor, condamnată la închisoare pentru acceptarea a peste 544.000 de lei din surse ilicite # Moldova1
Vicepreședinta organizației teritoriale Râșcani a fostului partid Șor a fost condamnată, în lipsă, la patru de închisoare, cu executare în penitenciar de tip semiînchis. Aceasta a fost acuzată de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat.
Jucătorul american Learner Tien a câștigat Turneul Next Gen ATP Finals, rezervat celor mai bine clasați jucători de tenis din lume ce nu ating vârsta de 20 de ani. Situat actualmente pe locul 28 ATP, Tien l-a învins în 3 seturi în finală pe Alexander Blockx din Belgia, numărul 116 mondial. Turneul s-a jucat într-un format special, cu seturi până la 4, iar scorul finalei a fost de 4:3, 4:2 și 4:1.
CONCURS | Grădinițele și școlile pot solicita bani de la stat pentru a-și moderniza grupurile sanitare nefuncționale # Moldova1
„Ne sufocau cu pungi, ne torturau, ne obligau să le satisfacem poftele sexuale”. Mărturia unei ucrainence ajunse în sclavie sub ocupația rusă # Moldova1
Tribunalul Penal Internațional de la Haga a acceptat, la sfârșitul lunii octombrie 2025, mărturia Olenei Yagupova, o femeie din orașul Kameanka-Dniprovska, regiunea Zaporojie, care a relatat că a fost răpită de militari ruși, supusă torturii și ținută în sclavie prin muncă și abuzuri pe teritoriile ocupate ale Ucrainei. Povestea sa a fost documentată într-un amplu interviu publicat de The Insider.
Risc sporit de îmbolnăviri în perioada sărbătorilor: autoritățile recomandă măsuri preventive # Moldova1
Autoritățile sanitare din Chișinău anticipează o creștere a numărului cazurilor de îmbolnăviri în perioada sărbătorilor de iarnă. Marina Buga, șefa adjunctă a Direcției generale asistență medicală și socială, a atenționat asupra riscurilor legate de creșterea incidenței infecțiilor căilor respiratorii, gripei și COVID-ului, precum și a infecțiilor digestive acute.
Sprijinul oferit de România Republicii Moldova rămâne un element central al parcursului european, al consolidării securității și al stabilității economice, iar declarațiile recente ale miniștrilor de Externe de la Chișinău și București sunt susținute și de experți.
Fostul premier Vlad Filat, condamnat la închisoare în Franța pentru spălare de bani. „Nu poate fi extrădat în Franța” # Moldova1
Fostul premier al Republicii Moldova, Vlad Filat, a fost condamnat în lipsă de o instanță din Franța la doi ani de închisoare și la plata unei amenzi de 100.000 de euro pentru spălare de bani, într-un dosar de corupție. Decizia a fost pronunțată la începutul lunii decembrie și reiese dintr-o hotărâre judecătorească consultată, pe 22 decembrie, de AFP. Vlad Filat acuză o „motivație politică”, iar experții spun că acesta nu va putea fi extrădat în Franța pentru executarea unei pedepse definitive.
Și-a agresat sora și a încercat să-l omoare pe partenerul ei de viață: 10 ani și jumătate de închisoare pentru un bărbat din Călărași # Moldova1
Indicele integrității, în scădere în universități. Ministru: „Fără integritate academică, nu există valoare adăugată” # Moldova1
Studenții din Republica Moldova își apreciază experiența universitară ca fiind „bună” spre „foarte bună”, iar mulți dintre ei ar recomanda universitatea în care studiază. Integritatea academică rămâne însă „punctul sensibil”, potrivit unui studiu prezentat de Ministerul Educației și Cercetării (MEC) la Conferința Națională „Integritate și Calitate în Învățământul Universitar”.
Elevii din R. Moldova intră de joi, 25 decembrie, în vacanță. Vor reveni la ore pe 9 ianuarie # Moldova1
Elevii din Republica Moldova vor merge de joi, 25 decembrie, în vacanța de iarnă. Vacanța va dura 15 zile, până pe 9 ianuarie.
Finalitatea procesului de evaluare externă a integrității etice și profesionale a procurorilor este departe, recunosc responsabilii din Comisia Vetting. Până în prezent, au fost notificați 190 de procurori, iar rapoartele au fost finalizate în cazul a doar 50 dintre aceștia.
O judecătoare, mamă a șapte copii, a protestat la CSM împotriva „abuzurilor” la care este supusă # Moldova1
Magistrata Marina Rusu de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, mamă a șapte copii, unul dintre care mai mic de doi ani, reclamă abuzuri și încălcări frecvente ale drepturilor sale. Aceasta a protestat, pe 22 decembrie, la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).
Relația Chișinău – București, la cel mai înalt nivel: „Interesele noastre devin mai puternice când sunt urmărite împreună” # Moldova1
Relația dintre Republica Moldova și România se află într-un moment de vârf, înregistrând rezultate importante în economie, infrastructură și pe parcursul european. Comerțul bilateral a depășit 3 miliarde de euro, proiectele strategice de conectare avansează, iar cooperarea diplomatică este una dintre cele mai solide din lume. Mesajele a fost transmise de miniștrii de externe din cele două țări,ndupă reuniunea șefilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Moldova din străinătate, desfășurată la Chișinău.
Fostul premier Vlad Filat, condamnat la închisoare în Franța pentru spălare de bani. „Decizia este motivată politic” # Moldova1
Fostul premier al Republicii Moldova, Vlad Filat, a fost condamnat în lipsă de o instanță din Franța la doi ani de închisoare și la plata unei amenzi de 100.000 de euro pentru spălare de bani, într-un dosar de corupție. Decizia a fost pronunțată la începutul lunii decembrie și reiese dintr-o hotărâre judecătorească consultată, pe 22 decembrie, de AFP.
Reuniunea ambasadorilor | Maia Sandu: „Pentru R. Moldova există o singură strategie viabilă – aderarea la UE” # Moldova1
Republica Moldova poate supraviețui ca stat democratic, liber și suveran doar prin aderarea la Uniunea Europeană. Mesajul a fost transmis de președinta țării, Maia Sandu, la reuniunea anuală a ambasadorilor Republicii Moldova, desfășurată la Chișinău.
Transportatorii amenință cu noi proteste, fiind nemulțumiți de modificările propuse la Codul transporturilor rutiere # Moldova1
Transportatorii de pasageri anunță că ar putea ieși din nou la protest. Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) solicită o întrevedere cu prim-ministrul Alexandru Munteanu. Într-o scrisoare deschisă, aceștia fac referire la un proiect de modificare a Codului transporturilor rutiere, care, în opinia lor, nu are legătură cu problemele reale din ramură. În același timp, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale susține că va ține cont de propunerile făcute de asociațiile profesionale pentru documentul final.
Și-a agresat sora și a încercat să-i omoare partenerul de viață: 10 ani și jumătate de închisoare pentru un bărbat din Călărași # Moldova1
BILANȚ | Ministrul Junghietu: 2025, „anul maturizării sectorului energetic al R. Moldova” # Moldova1
Republica Moldova încheie anul 2025 „mai sigură energetic, mai conectată la Europa și mai pregătită pentru viitor”, afirmă ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Potrivit oficialului, după o perioadă îndelungată în care sistemul energetic a fost fragil, dependent și vulnerabil la șantajul politic, statul a ajuns într-o etapă de maturitate, având instrumentele și capacitatea de a reacționa rapid în situații de criză.
Selecționata Marocului a debutat cu victorie, scor 2-0 în fața reprezentativei statului Insulelor Comore, în meciul de deschidere de la Cupa Africii pe Națiuni 2025. Țara gazdă a început cu un penalty ratat Soufiane Rahimi, dar apoi Brahim Diaz și Ayoub El Kaabi au adus victoria gazdelor.
Criza gazelor la Tiraspol | Expert: Rusia cheltuiește mult mai puțin decât se vehiculează # Moldova1
Schema de aprovizionare cu gaze a regiunii transnistrene rămâne neclară, afirmă Valeriu Pașa, președintele Comunității Watchdog.MD. Expertul atrage atenția că populația regiunii nu este obișnuită să plătească pentru energie, iar autoritățile constituționale de la Chișinău trebuie să intervină înainte ca situația să degenereze.
Peste 1.200 de elevi, 87 de cadre didactice și 10 angajați auxiliari au fost evacuați „în 30 de scunde” luni, 22 decembrie, din clădirea Liceului Teoretic „Iulia Hasdeu” din municipiul Chișinău, urmare a unui incendiu izbucnit la un panou electric situat la etajului trei. Autoritățile transmit că nicio persoană nu a avut de suferit, iar focul nu s-a răspândit datorită intervenției rapide a salvatorilor.
Focuri de armă în sediul Inspectoratului de Poliție Centru: conducerea instituției și polițistul care a împușcat - demiși # Moldova1
Șeful și șeful adjunct al Inspectoratului de Poliție (IP) Centru din Chișinău, precum și un polițist au fost demiși după ce, la finele săptămânii trecute, ultimul a tras focuri de armă în incinta inspectoratului. Pe acest caz a fost dispusă și o anchetă de serviciu.
Aston Villa Birmingham a obținut a 10-a sa victorie consecutivă în toate competițiile. În etapa a 17-a a primei divizii engleze, echipa condusă de spaniolul Unai Emery a învins cu 2:1 acasă pe Manchester United și a rămas pe locul 3 în clasament, la 3 puncte distanță de liderul Arsenal Londra. Absența lui Kobbie Mainoo a fost subiectul principal înainte de startul partidei de pe Villa Park, poate și agitația mediatică contribuind la începutul ezitant al lui Manchester United.
Focuri de armă în sediul Inspectoratului de Poliție Centru: conducerea instituției a fost demisă # Moldova1
Șeful și șeful adjunct al Inspectoratului de Poliție (IP) Centru din Chișinău, precum și un polițist au fost demiși după ce, la finele săptămânii trecute, au fost trase focuri de armă în incinta inspectoratului. Pe acest caz a fost dispusă și o anchetă de serviciu, pentru elucidarea tuturor circumstanțelor acestui incident.
Ultima zi în care agenții economici pot depune cererile pentru compensarea cheltuielilor la energia electrică # Moldova1
Agenții economici mai pot depune doar luni, 22 decembrie, cereri pentru compensarea cheltuielilor pentru energie electrică, anunță Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului.
FCSB a obținut a doua victorie consecutivă în Superliga românescă de fotbal. În capul de afiș al etapei a 21-a, echipa condusă de cipriotul Elias Charalambous a învins cu 2:1 pe concitadina Rapid. În meciul disputat pe Arena Națională din București, campioana en titre a deschis scorul în minutul 24. Darius Olaru a marcat cu un șut din interiorul careului după o combinație cu Daniel Bîrligea.
Cotația aurului a depășit pentru prima dată în istorie pragul de 4.400 de dolari pe uncie pe piața spot, pe fondul așteptărilor că Rezerva Federală a SUA (Fed) va reduce din nou dobânzile și al cererii ridicate, transmite Reuters.
Brad natural de 17 metri la Comrat: ce puteți găsi în orășelul de Crăciun din inima Găgăuziei # Moldova1
După o săptămână de pregătiri, atmosfera de sărbătoare a cuprins Comratul. În centrul orașului a fost amenajat un oraș de Crăciun, zone pentru fotografii și căsuțe decorative. Startul sărbătorilor de iarnă a fost dat sâmbătă-seară, 20 decembrie. Vedeta evenimentului a fost un brad natural de 17 metri, împodobit cu sute de globuri și peste 400 de metri de ghirlande electrice.
Consilier PAS, acționat în judecată de primarul Ion Ceban. Ion Melnic: „Nu-i place că îi deconspir hoția” # Moldova1
Ion Melnic, consilier din partea fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) în Consiliul Municipal Chișinău, anunță că primarul capitalei, Ion Ceban, l-a acționat în judecată, încercând astfel să îl intimideze pentru dezvăluirile pe care le-ar fi făcut despre presupuse încălcări comise de edil.
În detenție până pe 23 ianuarie 2026: Arestul preventiv în privința lui Vladimir Plahotniuc, prelungit pentru a treia oară # Moldova1
Fermierii cer din nou prelungirea licențierii importului de cereale și oleaginoase din Ucraina # Moldova1
Fermierii solicită autorităților să prelungească din nou obligativitatea licențierii importurilor de cereale și oleaginoase din Ucraina. Potrivit lor, instituirea unui mecanism permanent este necesară până la finalizarea războiului din Ucraina pentru a proteja producția locală și a salva exporturile moldovenești pe piețele europene.
General rus, ucis într-o explozie, în sudul Moscovei. Comitetul rus de anchetă acuză „serviciile speciale ucrainene” # Moldova1
Un general din cadrul Statul major rus a fost ucis luni-dimineață, 22 decembrie, în explozia unei mașini. Cazul a avut loc în sudul Moscovei, anunță Comitetul rus de anchetă, care precizează că urmărește o pistă ucraineană, relatează AFP.
Arestul preventiv în privința lui Vladimir Plahotniuc, prelungit pentru a treia oară. Va rămâne în detenție până pe 23 ianuarie 2026 # Moldova1
Captură de droguri de peste șapte milioane de lei la Chișinău. Un bărbat, reținut în flagrant delict # Moldova1
O cantitate mare de droguri sintetice, estimată la peste șapte milioane de lei, a fost scoasă din circuit de oamenii legii, în urma unei capturi realizate în sectorul Ciocana al capitalei. Un bărbat de 45 de ani a fost reținut în flagrant delict, fiind bănuit de trafic ilicit de droguri în proporții deosebit de mari.
Captură de droguri de peste 7 milioane de lei la Chișinău. Un bărbat, reținut în flagrant # Moldova1
Proiect moldo-român de peste jumătate de milion de euro pentru biodiversitate, lansat la Taraclia # Moldova1
În cinci școli din raionul Taraclia vor fi create grădini experimentale, iar în localitatea Albota de Sus va fi amenajată o grădină demonstrativă, pe o suprafață de aproximativ 3.000 de metri pătrați. Inițiativele fac parte dintr-un nou proiect transfrontalier, „ECO SMART NATURA”, implementat în cooperare cu județul Galați din România.
A lovit un Jaguar parcat în Chișinău și a fugit: tânărul care a urcat băut la volan, reținut pe urme fierbinți # Moldova1
A urcat băut la volan și a accidentat un Jaguar parcat în sectorul Râșcani al capitalei, după care a fugit de la locul accidentului. Oamenii legii l-au găsit la scurt timp după producerea accidentului și l-au reținut.
RETROSPECTIVA 2025 | Lumina de la capătul... facturii: Anul în care R. Moldova a făcut pasul decisiv spre independența energetică # Moldova1
Un singur domeniu din R. Moldova a înregistrat, pe parcursul anului 2025, „progrese substanțiale” în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Este vorba despre sectorul energiei, în care sunt derulate proiecte importante de infrastructură menite să asigure, spun autoritățile, independența energetică a R. Moldova. Însă tranziția costă, iar consumatorii au resimțit din plin acest lucru în facturile la energia electrică și gazele naturale.
Cele mai consistente sechestre, aplicate în cauze de corupție și spălare de bani: 118.7 milioane de lei în 2025 # Moldova1
Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a executat, în perioada ianuarie – decembrie curent, 280 de solicitări ale procurorilor și organelor de urmărire penală și a aplicat sechestre pe bunuri în sumă totală de 191.7 milioane de lei. Aproape două treimi din sechestre au vizat cauze de corupție și de spălare de bani.
Japonia a făcut luni ultimul pas major pentru reluarea activității celei mai mari centrale nucleare din lume, după ce Adunarea Prefecturală din Niigata a votat în favoarea guvernatorului care susține repornirea centralei Kashiwazaki-Kariwa. Decizia marchează un moment-cheie în revenirea Japoniei la energia nucleară, la aproape 15 ani de la dezastrul de la Fukushima, scrie Reuters.
NATO mizează pe Trump pentru încheierea războiului din Ucraina. Rutte: Doar președintele SUA îl poate convinge pe Putin # Moldova1
Doar președintele SUA, Donald Trump, îl poate determina pe liderul rus, Vladimir Putin, să accepte o pace în Ucraina. Declarația a fost făcută de secretarul general al NATO, Mark Rutte, într-un interviu publicat duminică, 21 decembrie, de publicația germană Bild am Sonntag.
Locuitorii din Condrița vor fi protejați de riscul inundațiilor, datorită unui proiect european # Moldova1
Locuitorii din satul Condrița, municipiul Chișinău, vor fi protejați de riscul inundațiilor. Asta datorită unui proiect european transfrontalier, care va fi realizat cu sprijinul Uniunii Europene (UE). Proiectul prevede curățarea bazinelor de apă, consolidarea digurilor și reabilitarea canalelor de scurgere a apelor pluviale. Inițiativa va aduce beneficii și pentru peste 19 mii de persoane din alte trei localități de pe ambele maluri ale Prutului. Implementarea este estimată să dureze aproape doi ani.
În localitatea Volna, din raionul Temriuk regiunea rusă Krasnodar, două docuri și două nave au fost avariate în urma unui atac cu drone, a anunțat în noaptea de luni, 22 decembrie, statul major operativ al regiunii, într-un comunicat publicat pe Telegram.
Echipa Academiei de Studii Economice din Moldova a cucerit pentru a patra oară la rând Cupa Moldovei la baschet feminin. În finală, „economistele” au învins formația Spartans Chișinău cu 83-39.
Kremlinul: Majoritatea propunerilor discutate la Miami „nu vor fi acceptabile” pentru Rusia # Moldova1
Majoritatea propunerilor formulate în cadrul negocierilor de la Miami dintre SUA, Europa și Ucraina privind o posibilă soluționare pașnică a războiului din Ucraina „nu vor fi acceptabile” pentru Moscova. Declarația a fost făcută de Iuri Ușakov, consilier al președintelui Federației Ruse, care a declaratt că poziția oficială a Kremlinului va fi stabilită după revenirea emisarului rus din Statele Unite, notează DW.
Un tânăr din țară produce 100 de tone de prune uscate pe an, 90 la sută din producție este exportată # Moldova1
Într-un context în care tot mai mulți tineri aleg să se întoarcă la sat și să valorifice potențialul agriculturii din Republica Moldova, apar exemple de inițiativă și curaj care demonstrează că pasiunea și munca pot suplini lipsa studiilor de specialitate. Alexandru Locoman face parte din noua generație de agricultori care, deși nu a urmat studii în domeniu, a decis să investească în agricultură.
Corespondență Dan Alexe | Cine e Bart De Wever, premierul belgian separatist, cu alură europeană, care a blocat folosirea activelor rusești # Moldova1
După săptămâni de dezbateri tensionate între liderii europeni, Uniunea Europeană a decis în sfârșit să nu folosească activele rusești înghețate pentru a finanța ajutorul acordat Ucrainei. O mică victorie pentru premierul belgian Bart De Wever, care s-a opus planului de la bun început.
Elevii Colegiului Tehnic Agricol din localitatea Svetlîi beneficiază de condiții moderne pentru instruirea practică # Moldova1
Cei aproape 500 de elevi ai Colegiului Tehnic Agricol din localitatea Svetlîi, raionul Comrat, beneficiază de condiții moderne pentru instruirea practică. Asta datorită construcției unei stațiuni de procesare a producției horticole și mentenanță a utilajelor agricole. Astfel, viitorii agronomi, mecanici agricoli și specialiști în digitalizarea agriculturii vor lucra direct cu echipamentele pe care le vor utiliza în activitatea profesională.
Serviciile secrete americane: Putin vrea să cucerească părți din Europa și țări membre NATO # Moldova1
Președintele rus Vladimir Putin încă intenționează să cucerească întreaga Ucraină și să recucerească părți din Europa care au aparținut odată Uniunii Sovietice, deși au loc negocieri pentru a pune capăt războiului, arată rapoarte ale agențiilor de informații din Statele Unite ale Americii (SUA), citate de Reuters.
