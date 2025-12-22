Focuri de armă în sediul Inspectoratului de Poliție Centru: conducerea instituției și polițistul care a împușcat - demiși

16:20

Volumul economiilor păstrate în bănci de moldoveni s-a redus în noiembrie cu aproape 11 la sută, constituind peste 2.7 miliarde de lei. Suma depozitelor noi depuse în această lună a fost de peste 3.5 miliarde de lei și s-a diminuat cu peste 20 la sută față de octombrie, potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei.