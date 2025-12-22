Atac cibernetic la Apele Române. 1.000 de sisteme IT&C sunt compromise. Hackerii cer răscumpărare
SafeNews, 22 decembrie 2025 07:00
Un atac cibernetic de tip ransomware a avut loc asupra mai multor staţii de lucru şi servere care aparţin Administraţiei Naţionale Apele Române şi a unui număr de 10, din 11 administraţii bazinale de apă din ţară, inclusiv Oradea, Cluj, Iaşi, Siret, Buzău, anunţă Apele Române. Autoritatea română precizează că a fost transmisă o notă […] Articolul Atac cibernetic la Apele Române. 1.000 de sisteme IT&C sunt compromise. Hackerii cer răscumpărare apare prima dată în SafeNews.
• • •
Scandal în direct: Ghimpu îl acuză pe Plîngău de legături cu Țopa și proteste finanțate ilegal: „Niște cățeluși duși de funiuță” # SafeNews
„Țopiștilor ce sunteți, ați fost băgați în lupta cu Plahotniuc. Iată voi ce ați făcut și mai mult nimic, decât ați urlat în piață”. Este acuzația adusă în direct de liderul Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, deputatului PAS Dinu Plîngău, în cadrul unei emisiuni televizate. Ghimpu l-a acuzat pe parlamentarul guvernării că organizatorii protestelor antiguvernamentale de […] Articolul Scandal în direct: Ghimpu îl acuză pe Plîngău de legături cu Țopa și proteste finanțate ilegal: „Niște cățeluși duși de funiuță” apare prima dată în SafeNews.
Google și Apple, două dintre cele mai mari companii de tehnologie din lume, au transmis avertismente interne către angajații lor care se află în Statele Unite pe bază de viză, recomandându-le să evite călătoriile internaționale. Potrivit unei investigații publicate de Business Insider, măsura vine în contextul unor întârzieri neobișnuit de mari în procesarea vizelor de […] Articolul Google și Apple avertizează angajații cu viză să evite călătoriile internaționale apare prima dată în SafeNews.
„Fă-o pentru președinte”. Trezoreria SUA le cere companiilor și oamenilor de afaceri să contribuie la „Conturile Trump pentru copii” # SafeNews
Noua inițiativă de economii „Conturile Trump pentru copii” a atras donații semnificative de la miliardari precum Michael Dell și Ray Dalio, precum și sprijin parțial din partea unor mari companii, inclusiv Visa, Mastercard și Blackrock. Programul, care va permite depuneri anuale de până la 5.000 de dolari pentru copii și va include un capital inițial […] Articolul „Fă-o pentru președinte”. Trezoreria SUA le cere companiilor și oamenilor de afaceri să contribuie la „Conturile Trump pentru copii” apare prima dată în SafeNews.
Operațiune masivă împotriva traficului de droguri în Italia: aproape 400 de arestări și sute de kilograme de droguri confiscate # SafeNews
Poliția italiană a efectuat o operațiune de amploare împotriva traficului de droguri, reținând 384 de persoane și confiscând 1,4 tone de substanțe ilegale, anunță agenția Reuters. Ancheta a vizat 655 de persoane, dintre care 39 minori, și a condus la confiscarea a 35 de kilograme de cocaină și peste 40 de arme de foc. Operațiunea […] Articolul Operațiune masivă împotriva traficului de droguri în Italia: aproape 400 de arestări și sute de kilograme de droguri confiscate apare prima dată în SafeNews.
STUDIU | De ce alimentele au devenit mai calorice, mai puțin nutritive și potențial mai toxice # SafeNews
Un studiu recent realizat de cercetători olandezi arată că nivelurile tot mai mari de dioxid de carbon din atmosferă afectează substanțial calitatea alimentelor. Alimentele cultivate în aceste condiții devin mai calorice, dar mai sărace în nutrienți esențiali și, în unele cazuri, potențial mai toxice. Sterre ter Haar, lector la Universitatea Leiden, a explicat că echipa […] Articolul STUDIU | De ce alimentele au devenit mai calorice, mai puțin nutritive și potențial mai toxice apare prima dată în SafeNews.
Energocom, la un pas de 1 miliard de euro: profiturile uriașe din tarifele mari la energie # SafeNews
În prima jumătate a acestui an cele mai mari profituri între întreprinderile controlate de stat le-au avut entităţile din sectorul energetic, arată datele monitorizării financiare realizate de Ministerul Finanţelor, scrie Mold-street.md Lider la profit, între întreprinderile statului, a fost SA Energocom (100% capital de stat, companie responsabilă de furnizarea centralizată de energie electrică și gaze naturale) […] Articolul Energocom, la un pas de 1 miliard de euro: profiturile uriașe din tarifele mari la energie apare prima dată în SafeNews.
Începutul de an rămâne o perioadă populară pentru schimbarea locului de muncă, iar salariul continuă să fie unul dintre factorii decisivi pentru angajați. Datele Eurostat pentru 2024 arată însă diferențe semnificative între statele membre ale Uniunii Europene, atât în valori nominale, cât și ajustate la puterea de cumpărare, relatează Euronews. Salariul mediu anual al unui […] Articolul Unde sunt cele mai mari salarii în Europa și care sunt diferențele de câștig între țări apare prima dată în SafeNews.
Averea lui Elon Musk a crescut spectaculos și a ajuns la aproximativ 749 de miliarde de dolari, vineri seara, potrivit clasamentului miliardarilor realizat de revista Forbes. Creșterea vine după ce Curtea Supremă din statul american Delaware a decis să restabilească un pachet de opțiuni pe acțiuni în valoare de 139 de miliarde de dolari, acordat […] Articolul Elon Musk devine primul om din lume cu o avere de peste 700 de miliarde de dolari apare prima dată în SafeNews.
Munca cercetătorilor din Republica Moldova este apreciată și are perspective de dezvoltare în țară. Mesajul a fost transmis de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, în cadrul Galei Cercetătorilor 2025, un eveniment dedicat recunoașterii performanțelor din domeniul științei. Gala, organizată anual de Ministerul Educației și Cercetării, a reunit oameni de știință din diferite domenii. În […] Articolul Cercetătorii din Moldova, premiați la Gala Cercetătorilor 2025 apare prima dată în SafeNews.
Fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, a respins zvonurile apărute în spațiul public potrivit cărora ar fi plecat din Republica Moldova. Într-o postare publică, aceasta a declarat că se află în continuare în Chișinău și că informațiile despre o eventuală plecare definitivă sunt false. Ala Nemerenco spune că este tot mai des întrebată dacă se […] Articolul Ala Nemerenco dezminte zvonurile privind plecarea din țară: „Sunt în Chișinău” apare prima dată în SafeNews.
FLASH | Trei persoane, inclusiv două minore, intoxicate cu monoxid de carbon în raionul Ialoveni # SafeNews
Trei persoane, dintre care două minore, au ajuns la spital după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon, într-o gospodărie din localitatea Puhoi, raionul Ialoveni. Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 21 decembrie 2025. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 04:52. Potrivit informațiilor preliminare, o femeie de 60 de ani […] Articolul FLASH | Trei persoane, inclusiv două minore, intoxicate cu monoxid de carbon în raionul Ialoveni apare prima dată în SafeNews.
În acest moment, la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiulești-Galați sunt multe mașini și persoane care așteaptă să iasă din Moldova. Aglomerația este mai mare din cauza Sistemului de Intrare/Ieșire (EES), care implică controale suplimentare și poate întârzia trecerea frontierei. Poliția de Frontieră lucrează la capacitate maximă pentru a grăbi trecerea. Călătorii sunt sfătuiți să […] Articolul ULTIMA ORĂ | Trafic intens la PTF Giurgiulești-Galați, pe sensul de ieșire din Moldova apare prima dată în SafeNews.
În noaptea de sâmbătă spre duminică, autoritățile suedeze au urcat la bordul containerului rusesc Adler, aparținând companiei M Leasing LLC, parte a lanțului de export de arme către Rusia, informează SVT, preluat de SafeNews.md. Vasul a ancorat lângă Gøganes după ce sâmbătă a avut probleme tehnice la motor. Operațiunea de verificare a fost condusă de […] Articolul UE și Suedia urmăresc navele rusești: Adler verificat pentru transport de muniții apare prima dată în SafeNews.
O dronă de mari dimensiuni, echipată cu un dispozitiv artizanal și o parașută, a fost descoperită duminică într-o pădure din satul Voinești, județul Argeș, anunță sindicatul Europol. Aparatul este de origine neidentificată, iar autoritățile nu știu dacă are legătură cu conflictul din Ucraina. Drona a fost observată de mai mulți vânători, care au alertat serviciul […] Articolul FOTO | O dronă misterioasă, cu dispozitiv artizanal, descoperită într-o pădure din Argeș apare prima dată în SafeNews.
Armata Statelor Unite va opri practica de a împușca porci și capre în cadrul antrenamentelor pentru pregătirea medicilor militari care tratează soldați răniți pe câmpul de luptă. Decizia face parte din noul proiect de lege anual privind apărarea și vine pe fondul dezvoltării simulatoarelor moderne care pot imita mult mai bine rănile suferite în război, […] Articolul Porcii și caprele nu vor mai fi folosite în pregătirea medicilor militari americani apare prima dată în SafeNews.
Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 grade pe scara Richter s-a produs duminică dimineața, 21 decembrie 2025, în România, a anunțat Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Potrivit specialiștilor, seismul a avut loc în zona seismică Vrancea – Buzău, la o adâncime de 137,3 kilometri, la ora 08:27. Cutremurul s-a produs în apropierea mai […] Articolul Seism la 137 km adâncime în zona Vrancea apare prima dată în SafeNews.
Ministra afacerilor externe a României, Oana-Silvia Țoiu, va efectua luni, 22 decembrie, o vizită de lucru în Republica Moldova. Vizita are loc la invitația viceprim-ministrului și ministrului afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, și se desfășoară în contextul Reuniunii șefilor misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare ale Republicii Moldova din străinătate. Pe agenda vizitei […] Articolul Ministra de externe a României vine în vizită de lucru la Chișinău apare prima dată în SafeNews.
Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 grade pe scara Richter s-a produs duminică dimineața, 21 decembrie 2025, în România, a anunțat Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Potrivit specialiștilor, seismul a avut loc în zona seismică Vrancea – Buzău, la o adâncime de 137,3 kilometri, la ora 08:27. Cutremurul s-a produs în apropierea mai […] Articolul Seism la 137 km adâncime în zona Vrancea apare prima dată în SafeNews.
Putin, deschis la dialog cu Macron: discuții posibile pe fondul negocierilor pentru Ucraina # SafeNews
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, este pregătit să poarte un dialog cu omologul său francez, Emmanuel Macron. Informația a fost confirmată de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru agenția rusă RIA Novosti. Potrivit lui Peskov, Vladimir Putin și-a exprimat deja disponibilitatea pentru discuții în cadrul recentei sale conferințe anuale de presă, cunoscută sub numele […] Articolul Putin, deschis la dialog cu Macron: discuții posibile pe fondul negocierilor pentru Ucraina apare prima dată în SafeNews.
Poliția de Frontieră informează că, în ultimele 24 de ore, 20 decembrie 2025, fluxul de persoane la punctele de trecere a frontierei a constituit 66 847 de traversări. Cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei au fost PTF Aeroportul Internațional Chișinău, cu 17 757 de traversări, urmat de PTF Leușeni – 10 359 de […] Articolul Situația la frontieră în ultimele 24 de ore: peste 66 de mii de traversări apare prima dată în SafeNews.
Banca Națională a Moldovei (BNM) a publicat cursurile oficiale de schimb valutar pentru ziua de astăzi, 21 decembrie 2025. Potrivit datelor comunicate, principalele valute au înregistrat următoarele valori. Astfel, un euro este cotat la 19 lei și 80 de bani.Dolarul american are valoarea de 16 lei și 89 de bani.Leul românesc este stabilit la 3 […] Articolul Curs valutar oficial pentru 21 decembrie 2025, stabilit de BNM apare prima dată în SafeNews.
Ceața densă s-a instalat pe întreg teritoriul țării, iar polițiștii le cer șoferilor să circule cu maximă atenție. Meteorologii au emis un Cod galben de ceață, valabil până pe 21 decembrie, ora 12:00, perioadă în care vizibilitatea poate scădea sub 200 de metri. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, condițiile meteo cresc riscul de accidente, motiv […] Articolul METEO | Ceața reduce vizibilitatea pe drumurile din țară. Șoferii, îndemnați la prudență apare prima dată în SafeNews.
Catlabuga, despre compania sa cu „bio” în denumire: Dacă nu respectă legea, va fi sancționată # SafeNews
Ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga, a reacționat ferm după criticile legate de compania sa care conține „bio” în denumire.Ea a declarat în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la Rlive TV, că dacă firma nu se va conforma reglementărilor, va fi sancționată și administratorul va fi tras la răspundere, transmite unimedia.info. „Compania pe care o dețineți tot conține cuvântul […] Articolul Catlabuga, despre compania sa cu „bio” în denumire: Dacă nu respectă legea, va fi sancționată apare prima dată în SafeNews.
Livrările de arme către Ucraina nu s-au diminuat în urma deciziei preşedintelui american Donald Trump de a opri donaţiile directe ale SUA, a declarat generalul Maik Keller, comandantul adjunct al misiunii de „Asistenţă de Securitate şi Instruire NATO pentru Ucraina” (NATO Security Assistance and Training for Ukraine – NSATU). Potrivit lui Maik Keller, această misiune, […] Articolul NATO va avea în România a doua platformă de aprovizionare militară a Ucrainei apare prima dată în SafeNews.
Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, a explicat că fondurile în valoare de 1,9 miliarde de euro acordate Republicii Moldova de Uniunea Europeană prin Planul de Creștere vor fi direcționate către domenii strategice care să asigure modernizarea și transformarea durabilă a economiei. Potrivit oficialului, Planul de Creștere reprezintă cea mai amplă investiție în dezvoltarea […] Articolul Ministrul Economiei explică cum vor fi investiți cei 1,9 miliarde de euro în Moldova apare prima dată în SafeNews.
Federația Rusă a pus capăt acordurile militare bilaterale încheiate în anii 90 cu 11 țări, printre care și cel încheiat cu România în martie 1994. Au fost, de asemenea, reziliate acordurile parafate cu state precum Germania, Marea Britanie și Polonia. Prim-ministrul rus Mihail Mișustin a semnat un decret prin care instruiește Ministerul Apărării să pună […] Articolul Rusia a pus capăt acordului militar încheiat cu România în 1994 apare prima dată în SafeNews.
Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, afirmă că Republica Moldova va trece la un nou model de dezvoltare economică, axat pe producție, investiții și industrializare modernă, în locul consumului. Potrivit ministrului, schimbarea de paradigmă este esențială pentru dezvoltarea reală a economiei și pentru apropierea Republicii Moldova de standardele Uniunii Europene. În acest sens, statul […] Articolul Moldova schimbă modelul economic: accent pe producție și investiții apare prima dată în SafeNews.
Furt de veselă în palatul prezidențial al lui Macron. Un angajat de la Élysée este principalul suspect # SafeNews
Angajatul însărcinat cu argintăria palatului prezidențial din Franța și alte două persoane urmează să fie judecate pentru furt de porțelanuri și alte tipuri de veselă, informează Reuters, citat de Hotnews.RO. Palatul Élysée a raportat dispariția unor piese de argintărie sau de veselă pentru dineurile de stat și alte evennimente oficiale, valoarea bunurilor dispărute fiind estimată […] Articolul Furt de veselă în palatul prezidențial al lui Macron. Un angajat de la Élysée este principalul suspect apare prima dată în SafeNews.
Serviciile de informaţii ale SUA estimează că Putin vrea să cucerească tot teritoriul Ucrainei, dar şi unele ţări care au aparţinut URSS # SafeNews
Putin vizează ocuparea deplină a Ucrainei şi a unor părţi ale Europei, arată Reuters, citând surse din serviciile de informaţii ale SUA, transmite Monitorulapararii.RO. Serviciile de informaţii americane avertizează că dictatorul rus se concentrează asupra confiscării întregii Ucraine şi a ţărilor „returnate” care au aparţinut cândva URSS. Printre acestea se numără şi statele baltice, care […] Articolul Serviciile de informaţii ale SUA estimează că Putin vrea să cucerească tot teritoriul Ucrainei, dar şi unele ţări care au aparţinut URSS apare prima dată în SafeNews.
Igor Grosu a fost reales în funcția de președinte al Partidului Acțiune și Solidaritate. Anunțul a fost făcut în cadrul ședinței de ieri a Consiliului Politic Național al PAS. La eveniment, Grosu a făcut totalurile anului curent. Șeful legislativului a vorbit despre alegerile parlamentare și campania pentru acest scrutin, ținând să le mulțumească celor 3 […] Articolul Igor Grosu a fost reales în funcția de președinte PAS apare prima dată în SafeNews.
Platforma TikTok a semnat un acord privind separarea diviziei sale din Statele Unite într-o companie mixtă aflată sub controlul investitorilor americani. Informația reiese dintr-un memorandum intern al companiei și a fost relatată de Axios. Finalizarea tranzacției este programată pentru data de 22 ianuarie. Noua entitate, TikTok USDS Joint Venture LLC, va avea o evaluare estimată […] Articolul TikTok s-a rupt de China. Noua companie din SUA, evaluată la 14 miliarde de dolari apare prima dată în SafeNews.
Înainte de prima întâlnire, lui Witkoff i s-a cerut de către Vladimir Putin un singur lucru, dar complet neobișnuit având în vedere dificultatea discuțiilor și consecințele tratativelor care urmau să aibă loc. Putin i-a spus să vină la Kremlin neînsoțit de agenți CIA, personal diplomatic sau translator, scrie Hotnews. Steve Witkoff, un miliardar cu averea […] Articolul Condiția pusă de Putin emisarului lui Trump ca să se vadă cu el apare prima dată în SafeNews.
Serviciul de Securitate al Ucrainei anunță că drone cu rază lungă au distrus două avioane de vânătoare rusești Su-27 pe aerodromul militar Belbek din Crimeea ocupată, într-un nou atac asupra infrastructurii militare ruse din peninsulă. Drone ucrainene cu rază lungă au lovit două avioane rusești Su-27 pe aerodromul militar Belbek, situat în Crimeea ocupată de […] Articolul Mai multe drone ucrainene au lovit două avioane rusești pe un aerodrom din Crimeea apare prima dată în SafeNews.
Un bărbat din Republica Moldova, dat în urmărire internațională pentru furt, a fost reținut de polițiștii de frontieră români la Punctul de Trecere a Frontierei Stânca. Incidentul a avut loc în momentul în care acesta încerca să intre în România ca pasager într-un autoturism înmatriculat în Republica Moldova. Potrivit autorităților, bărbatul are 38 de ani, […] Articolul Moldovean căutat de autoritățile germane, reținut la frontiera României apare prima dată în SafeNews.
Acordul de încetare a focului dintre Israel și Hamas nu a pus capăt violențelor din Fâșia Gaza. Potrivit Ministerului Sănătății din enclava palestiniană, cel puțin 401 persoane au fost ucise de atacuri israeliene de la intrarea în vigoare a armistițiului, pe 10 octombrie. Doar vineri, spitalele din Gaza au primit 13 cadavre, dintre care șase […] Articolul Bilanț grav în Gaza, în ciuda armistițiului: peste 400 de morți după 10 octombrie apare prima dată în SafeNews.
Caravana salvatorilor pornește prin Chișinău cu surprize pentru copii, în ajun de Crăciun # SafeNews
Chișinăul va fi străbătut, în ajun de Crăciun, de o coloană de autospeciale ale pompierilor și salvatorilor, decorate și iluminate în spiritul sărbătorilor de iarnă. Scopul acțiunii este de a aduce bucurie copiilor din instituții medicale și centre de plasament, care vor primi cadouri din partea salvatorilor. Caravana va fi lansată pe 24 decembrie, la […] Articolul Caravana salvatorilor pornește prin Chișinău cu surprize pentru copii, în ajun de Crăciun apare prima dată în SafeNews.
Centrul Național de Management al Crizelor anunță creșterea transportului de mărfuri din Ucraina prin Republica Moldova. Măsura este temporară. Decizia vine după atacurile asupra infrastructurii de transport din sudul Ucrainei. Podul de pe traseul Odesa Reni, care trece peste Nistru, a fost avariat. Mai multe rute importante au fost blocate. Camioanele transportă alimente, bunuri esențiale […] Articolul FLASH | Transportul de mărfuri din Ucraina, redirecționat temporar prin Moldova apare prima dată în SafeNews.
FOTO | Consulatul Poloniei din Bruxelles, vandalizat cu vopsea roșie și mesaje jignitoare # SafeNews
Consulatul Poloniei din Bruxelles a fost vandalizat în noaptea de joi, când persoane necunoscute au stropit fațada clădirii cu vopsea roșie, au scris mesaje jignitoare și au aruncat murdărie în fața intrării. Incidentul a avut loc în jurul orei 03:00, în ziua în care la Bruxelles se desfășura un summit important al Uniunii Europene privind […] Articolul FOTO | Consulatul Poloniei din Bruxelles, vandalizat cu vopsea roșie și mesaje jignitoare apare prima dată în SafeNews.
Elon Musk a câștigat un apel în fața Curții Supreme din Delaware, care a decis restabilirea pachetului său salarial din 2018 de la Tesla, anterior anulat de o instanță inferioară. Valoarea acestui pachet, considerat cel mai mare din istoria corporativă, este estimată în prezent la 139 de miliarde de dolari. Acordul îi oferă lui Musk […] Articolul Elon Musk, recompensat pentru munca la Tesla. Câte miliarde și-a revendicat apare prima dată în SafeNews.
În ultimele 24 de ore, fluxul de persoane la punctele de trecere a frontierei Republicii Moldova a atins 59.241 de traversări, cele mai tranzitate fiind Aeroportul Internațional Chișinău, cu aproape 16.000 de persoane, urmat de PTF Leușeni, Otaci, Sculeni și Palanca. Pe sensul de intrare în țară, 22 de cetățeni străini au primit refuz de […] Articolul Peste 59.000 de traversări ale frontierei în ultimele 24 de ore apare prima dată în SafeNews.
