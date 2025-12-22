Operațiune masivă împotriva traficului de droguri în Italia: aproape 400 de arestări și sute de kilograme de droguri confiscate

08:00

Putin vizează ocuparea deplină a Ucrainei şi a unor părţi ale Europei, arată Reuters, citând surse din serviciile de informaţii ale SUA, transmite Monitorulapararii.RO. Serviciile de informaţii americane avertizează că dictatorul rus se concentrează asupra confiscării întregii Ucraine şi a ţărilor „returnate” care au aparţinut cândva URSS. Printre acestea se numără şi statele baltice, care […] Articolul Serviciile de informaţii ale SUA estimează că Putin vrea să cucerească tot teritoriul Ucrainei, dar şi unele ţări care au aparţinut URSS apare prima dată în SafeNews.