VIDEO | Acțiune operativă în Orhei: ce au găsit oamenii legii într-o gospodărie
SafeNews, 22 decembrie 2025 10:30
Un bărbat din raionul Orhei a ajuns în vizorul poliției, după ce oamenii legii au descoperit substanțe suspecte în locuința sa. Cazul a fost documentat în urma unor acțiuni operative desfășurate de polițiștii din Orhei într-o localitate din raion. Pe baza informațiilor acumulate, polițiștii au efectuat o percheziție la domiciliul bărbatului din satul Brănești. În […]
• • •
Acum 5 minute
10:50
VIDEO | Conflicte și focuri de armă la Poliția Centru din Chișinău. Deputatul Costiuc: „A tras de 30 de ori, geamurile sparte, e dezastru” # SafeNews
„La sediul Inspectoratului de Poliție Centru din Chișinău ar fi avut loc trageri cu arma de foc". Semnalul de alarmă a fost tras de către deputatului Vasile Costiuc, liderul Partidului Democrația Acasă, potrivit căruia, totul s-ar fi întâmplat în noaptea de vineri spre sâmbătă, 20 decembrie. Parlamentarul susține că incidentul ar fi implicat șefi din […]
Acum 15 minute
10:40
Un bărbat de 45 de ani a fost reținut în flagrant de oamenii legii, fiind bănuit de trafic ilicit de droguri în proporții deosebit de mari. Intervenția a avut loc în urma unei informații operative și a fost realizată de ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, împreună cu polițiștii de la IP Ciocana și […]
10:40
Un bărbat de 51 de ani a fost condamnat la 7 ani de închisoare pentru escrocherie, după ce instanța a constatat că acesta a înșelat mai multe persoane prin promisiuni false, pe parcursul a aproape patru ani. Informația a fost comunicată de Procuratura municipiului Chișinău. Potrivit sentinței, bărbatul este vinovat de comiterea a nouă episoade […]
Acum 30 minute
10:30
Acum o oră
10:10
Aproape 3.000 de abateri rutiere au fost depistate de poliție în weekend, în urma controalelor desfășurate pe drumurile din țară. Inspectorii de patrulare au înregistrat peste 2.980 de încălcări ale Regulamentului circulației rutiere. Cele mai multe sancțiuni au fost aplicate pentru depășirea limitei de viteză, fiind vizați 1.204 șoferi. Alți 737 de conducători auto nu […]
10:10
LIVE | PAS Chișinău: Ivan Ceban intimidează consilierii incomozi și folosește banii chișinăuienilor pentru interese de partid # SafeNews
Articolul LIVE | PAS Chișinău: Ivan Ceban intimidează consilierii incomozi și folosește banii chișinăuienilor pentru interese de partid apare prima dată în SafeNews.
Acum 2 ore
09:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat informează că temperaturile maxime vor ajunge la valori cuprinse între +1 și +6 grade Celsius. Vântul va sufla din est, slab până la moderat, cu rafale de până la 9 km pe oră. Umiditatea aerului va fi ridicată, între 80 și 100 la sută. În nordul Republicii Moldova se vor înregistra […]
Acum 4 ore
08:50
Trafic intens la frontieră în ultimele 24 de ore. Peste 80 de mii de persoane au traversat hotarul Republicii Moldova. Poliția de Frontieră anunță 80.404 traversări înregistrate într-o singură zi. Totodată, 22 de cetățeni străini nu au primit permisiunea de intrare în țară. Cel mai mare flux s-a înregistrat la Aeroportul Internațional Chișinău, cu 19.874 […]
08:50
Iarna astronomică a început oficial pe 21 decembrie 2025, odată cu producerea solstițiului de iarnă, anunță Inspectoratul pentru Protecția Mediului. Potrivit instituției, acesta a fost momentul în care Soarele a ajuns la cea mai joasă poziție pe cer. Ziua a avut cea mai scurtă durată din an, sub nouă ore de lumină, iar noaptea a […]
08:40
Un tânăr de 27 de ani a murit într-un accident rutier produs în dimineața zilei de 19 decembrie, în apropierea orașului Taraclia. Potrivit surselor PulsMedia.MD, tragedia s-a produs în jurul orei 08:00. Tânărul se deplasa la volanul unui automobil de marca Seat. Din motive care urmează să fie stabilite, acesta a pierdut controlul volanului. Mașina […]
08:00
Astăzi, 22 decembrie 2025, între orele 09:00 și 17:00, mai mulți locuitori din Chișinău vor rămâne fără apă la robinet. Întreruperea este programată pe străzile șos. Hîncești (112-140/4), Porumbiței, T. Malai, Cimbrului, Crinelor și Văleni, din cauza lucrărilor planificate de S.A. „Apă-Canal Chişinău". Autoritățile recomandă locuitorilor afectați să își facă rezerve de apă pentru consum […]
07:50
Serviciul Fiscal Federal (FTS) din Rusia a actualizat lista țărilor și teritoriilor cu care face schimb automat de informații financiare, incluzând nouă state noi și eliminând patru jurisdicții. Printre noile țări se află Republica Moldova, Kenya, Mongolia, Papua Noua Guinee, Senegal, Saint Martin, Thailanda, Trinidad și Tobago și Uganda. În schimb, Bermuda, Insulele Virgine Britanice, […]
07:40
Blocul Operator al Institutului de Medicină Urgentă a înregistrat în 2025 peste 16.000 de intervenții chirurgicale. Potrivit informațiilor furnizate, în cele 20 de săli de operație, echipa spitalului a efectuat peste 2.000 de endoprotezări, circa 1.100 de operații oftalmologice, inclusiv pentru cataractă, și aproximativ 1.000 de intervenții laparoscopice, printre care apendicectomii, hernioplastii și rezecții hepatice. […]
07:30
Nicușor Dan vrea referendum printre magistrați: „CSM acționează în interes public sau al breslei?”. Inițiativa stârnește critici parlamentare # SafeNews
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat duminică, 21 decembrie 2025, că va organiza în luna ianuarie un referendum în rândul magistraților, cu întrebarea: „Consiliul Superior al Magistratului acționează în interes public sau acționează în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?". Șeful statului a motivat că inițiativa vine ca urmare a sesizărilor primite de la […]
07:20
Persoanele care trăiesc până la 100 de ani și chiar mai mult își datorează longevitatea nu doar stilului de viață, ci și moștenirii genetice strămoșilor lor, arată un studiu recent publicat în revista GeroScience. Cercetătorii au analizat genomurile a 333 de italieni centenari și le-au comparat cu datele genetice a 690 de adulți sănătoși în […]
07:10
Scandal în direct: Ghimpu îl acuză pe Plîngău de legături cu Țopa și proteste finanțate ilegal: „Niște cățeluși duși de funiuță” # SafeNews
„Țopiștilor ce sunteți, ați fost băgați în lupta cu Plahotniuc. Iată voi ce ați făcut și mai mult nimic, decât ați urlat în piață". Este acuzația adusă în direct de liderul Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, deputatului PAS Dinu Plîngău, în cadrul unei emisiuni televizate. Ghimpu l-a acuzat pe parlamentarul guvernării că organizatorii protestelor antiguvernamentale de […]
07:00
Google și Apple, două dintre cele mai mari companii de tehnologie din lume, au transmis avertismente interne către angajații lor care se află în Statele Unite pe bază de viză, recomandându-le să evite călătoriile internaționale. Potrivit unei investigații publicate de Business Insider, măsura vine în contextul unor întârzieri neobișnuit de mari în procesarea vizelor de […]
07:00
„Fă-o pentru președinte”. Trezoreria SUA le cere companiilor și oamenilor de afaceri să contribuie la „Conturile Trump pentru copii” # SafeNews
Noua inițiativă de economii „Conturile Trump pentru copii" a atras donații semnificative de la miliardari precum Michael Dell și Ray Dalio, precum și sprijin parțial din partea unor mari companii, inclusiv Visa, Mastercard și Blackrock. Programul, care va permite depuneri anuale de până la 5.000 de dolari pentru copii și va include un capital inițial […]
07:00
Atac cibernetic la Apele Române. 1.000 de sisteme IT&C sunt compromise. Hackerii cer răscumpărare # SafeNews
Un atac cibernetic de tip ransomware a avut loc asupra mai multor staţii de lucru şi servere care aparţin Administraţiei Naţionale Apele Române şi a unui număr de 10, din 11 administraţii bazinale de apă din ţară, inclusiv Oradea, Cluj, Iaşi, Siret, Buzău, anunţă Apele Române. Autoritatea română precizează că a fost transmisă o notă […]
Acum 6 ore
06:50
Operațiune masivă împotriva traficului de droguri în Italia: aproape 400 de arestări și sute de kilograme de droguri confiscate # SafeNews
Poliția italiană a efectuat o operațiune de amploare împotriva traficului de droguri, reținând 384 de persoane și confiscând 1,4 tone de substanțe ilegale, anunță agenția Reuters. Ancheta a vizat 655 de persoane, dintre care 39 minori, și a condus la confiscarea a 35 de kilograme de cocaină și peste 40 de arme de foc. Operațiunea […]
06:40
STUDIU | De ce alimentele au devenit mai calorice, mai puțin nutritive și potențial mai toxice # SafeNews
Un studiu recent realizat de cercetători olandezi arată că nivelurile tot mai mari de dioxid de carbon din atmosferă afectează substanțial calitatea alimentelor. Alimentele cultivate în aceste condiții devin mai calorice, dar mai sărace în nutrienți esențiali și, în unele cazuri, potențial mai toxice. Sterre ter Haar, lector la Universitatea Leiden, a explicat că echipa […]
06:30
Energocom, la un pas de 1 miliard de euro: profiturile uriașe din tarifele mari la energie # SafeNews
În prima jumătate a acestui an cele mai mari profituri între întreprinderile controlate de stat le-au avut entităţile din sectorul energetic, arată datele monitorizării financiare realizate de Ministerul Finanţelor, scrie Mold-street.md Lider la profit, între întreprinderile statului, a fost SA Energocom (100% capital de stat, companie responsabilă de furnizarea centralizată de energie electrică și gaze naturale) […]
06:20
Începutul de an rămâne o perioadă populară pentru schimbarea locului de muncă, iar salariul continuă să fie unul dintre factorii decisivi pentru angajați. Datele Eurostat pentru 2024 arată însă diferențe semnificative între statele membre ale Uniunii Europene, atât în valori nominale, cât și ajustate la puterea de cumpărare, relatează Euronews. Salariul mediu anual al unui […]
06:10
Averea lui Elon Musk a crescut spectaculos și a ajuns la aproximativ 749 de miliarde de dolari, vineri seara, potrivit clasamentului miliardarilor realizat de revista Forbes. Creșterea vine după ce Curtea Supremă din statul american Delaware a decis să restabilească un pachet de opțiuni pe acțiuni în valoare de 139 de miliarde de dolari, acordat […]
Acum 24 ore
21:10
21:00
Fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, a respins zvonurile apărute în spațiul public potrivit cărora ar fi plecat din Republica Moldova. Într-o postare publică, aceasta a declarat că se află în continuare în Chișinău și că informațiile despre o eventuală plecare definitivă sunt false. Ala Nemerenco spune că este tot mai des întrebată dacă se […]
20:30
FLASH | Trei persoane, inclusiv două minore, intoxicate cu monoxid de carbon în raionul Ialoveni # SafeNews
Trei persoane, dintre care două minore, au ajuns la spital după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon, într-o gospodărie din localitatea Puhoi, raionul Ialoveni. Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 21 decembrie 2025. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 04:52. Potrivit informațiilor preliminare, o femeie de 60 de ani […]
19:10
În acest moment, la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiulești-Galați sunt multe mașini și persoane care așteaptă să iasă din Moldova. Aglomerația este mai mare din cauza Sistemului de Intrare/Ieșire (EES), care implică controale suplimentare și poate întârzia trecerea frontierei. Poliția de Frontieră lucrează la capacitate maximă pentru a grăbi trecerea. Călătorii sunt sfătuiți să […]
18:40
În noaptea de sâmbătă spre duminică, autoritățile suedeze au urcat la bordul containerului rusesc Adler, aparținând companiei M Leasing LLC, parte a lanțului de export de arme către Rusia, informează SVT, preluat de SafeNews.md. Vasul a ancorat lângă Gøganes după ce sâmbătă a avut probleme tehnice la motor. Operațiunea de verificare a fost condusă de […]
18:10
O dronă de mari dimensiuni, echipată cu un dispozitiv artizanal și o parașută, a fost descoperită duminică într-o pădure din satul Voinești, județul Argeș, anunță sindicatul Europol. Aparatul este de origine neidentificată, iar autoritățile nu știu dacă are legătură cu conflictul din Ucraina. Drona a fost observată de mai mulți vânători, care au alertat serviciul […]
17:10
Armata Statelor Unite va opri practica de a împușca porci și capre în cadrul antrenamentelor pentru pregătirea medicilor militari care tratează soldați răniți pe câmpul de luptă. Decizia face parte din noul proiect de lege anual privind apărarea și vine pe fondul dezvoltării simulatoarelor moderne care pot imita mult mai bine rănile suferite în război, […] Articolul Porcii și caprele nu vor mai fi folosite în pregătirea medicilor militari americani apare prima dată în SafeNews.
16:50
Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 grade pe scara Richter s-a produs duminică dimineața, 21 decembrie 2025, în România, a anunțat Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Potrivit specialiștilor, seismul a avut loc în zona seismică Vrancea – Buzău, la o adâncime de 137,3 kilometri, la ora 08:27. Cutremurul s-a produs în apropierea mai […] Articolul Seism la 137 km adâncime în zona Vrancea apare prima dată în SafeNews.
15:00
14:50
14:30
FLASH | Trei persoane, inclusiv două minore, intoxicate cu monoxid de carbon în raionul Ialoveni # SafeNews
14:20
Ministra afacerilor externe a României, Oana-Silvia Țoiu, va efectua luni, 22 decembrie, o vizită de lucru în Republica Moldova. Vizita are loc la invitația viceprim-ministrului și ministrului afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, și se desfășoară în contextul Reuniunii șefilor misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare ale Republicii Moldova din străinătate. Pe agenda vizitei […] Articolul Ministra de externe a României vine în vizită de lucru la Chișinău apare prima dată în SafeNews.
11:10
Ieri
10:50
10:30
Putin, deschis la dialog cu Macron: discuții posibile pe fondul negocierilor pentru Ucraina # SafeNews
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, este pregătit să poarte un dialog cu omologul său francez, Emmanuel Macron. Informația a fost confirmată de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru agenția rusă RIA Novosti. Potrivit lui Peskov, Vladimir Putin și-a exprimat deja disponibilitatea pentru discuții în cadrul recentei sale conferințe anuale de presă, cunoscută sub numele […] Articolul Putin, deschis la dialog cu Macron: discuții posibile pe fondul negocierilor pentru Ucraina apare prima dată în SafeNews.
10:00
Poliția de Frontieră informează că, în ultimele 24 de ore, 20 decembrie 2025, fluxul de persoane la punctele de trecere a frontierei a constituit 66 847 de traversări. Cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei au fost PTF Aeroportul Internațional Chișinău, cu 17 757 de traversări, urmat de PTF Leușeni – 10 359 de […] Articolul Situația la frontieră în ultimele 24 de ore: peste 66 de mii de traversări apare prima dată în SafeNews.
09:50
Banca Națională a Moldovei (BNM) a publicat cursurile oficiale de schimb valutar pentru ziua de astăzi, 21 decembrie 2025. Potrivit datelor comunicate, principalele valute au înregistrat următoarele valori. Astfel, un euro este cotat la 19 lei și 80 de bani.Dolarul american are valoarea de 16 lei și 89 de bani.Leul românesc este stabilit la 3 […] Articolul Curs valutar oficial pentru 21 decembrie 2025, stabilit de BNM apare prima dată în SafeNews.
09:10
Ceața densă s-a instalat pe întreg teritoriul țării, iar polițiștii le cer șoferilor să circule cu maximă atenție. Meteorologii au emis un Cod galben de ceață, valabil până pe 21 decembrie, ora 12:00, perioadă în care vizibilitatea poate scădea sub 200 de metri. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, condițiile meteo cresc riscul de accidente, motiv […] Articolul METEO | Ceața reduce vizibilitatea pe drumurile din țară. Șoferii, îndemnați la prudență apare prima dată în SafeNews.
09:00
Catlabuga, despre compania sa cu „bio” în denumire: Dacă nu respectă legea, va fi sancționată # SafeNews
Ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga, a reacționat ferm după criticile legate de compania sa care conține „bio” în denumire.Ea a declarat în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la Rlive TV, că dacă firma nu se va conforma reglementărilor, va fi sancționată și administratorul va fi tras la răspundere, transmite unimedia.info. „Compania pe care o dețineți tot conține cuvântul […] Articolul Catlabuga, despre compania sa cu „bio” în denumire: Dacă nu respectă legea, va fi sancționată apare prima dată în SafeNews.
08:50
Livrările de arme către Ucraina nu s-au diminuat în urma deciziei preşedintelui american Donald Trump de a opri donaţiile directe ale SUA, a declarat generalul Maik Keller, comandantul adjunct al misiunii de „Asistenţă de Securitate şi Instruire NATO pentru Ucraina” (NATO Security Assistance and Training for Ukraine – NSATU). Potrivit lui Maik Keller, această misiune, […] Articolul NATO va avea în România a doua platformă de aprovizionare militară a Ucrainei apare prima dată în SafeNews.
08:40
Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, a explicat că fondurile în valoare de 1,9 miliarde de euro acordate Republicii Moldova de Uniunea Europeană prin Planul de Creștere vor fi direcționate către domenii strategice care să asigure modernizarea și transformarea durabilă a economiei. Potrivit oficialului, Planul de Creștere reprezintă cea mai amplă investiție în dezvoltarea […] Articolul Ministrul Economiei explică cum vor fi investiți cei 1,9 miliarde de euro în Moldova apare prima dată în SafeNews.
08:30
Federația Rusă a pus capăt acordurile militare bilaterale încheiate în anii 90 cu 11 țări, printre care și cel încheiat cu România în martie 1994. Au fost, de asemenea, reziliate acordurile parafate cu state precum Germania, Marea Britanie și Polonia. Prim-ministrul rus Mihail Mișustin a semnat un decret prin care instruiește Ministerul Apărării să pună […] Articolul Rusia a pus capăt acordului militar încheiat cu România în 1994 apare prima dată în SafeNews.
08:20
Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, afirmă că Republica Moldova va trece la un nou model de dezvoltare economică, axat pe producție, investiții și industrializare modernă, în locul consumului. Potrivit ministrului, schimbarea de paradigmă este esențială pentru dezvoltarea reală a economiei și pentru apropierea Republicii Moldova de standardele Uniunii Europene. În acest sens, statul […] Articolul Moldova schimbă modelul economic: accent pe producție și investiții apare prima dată în SafeNews.
08:10
Furt de veselă în palatul prezidențial al lui Macron. Un angajat de la Élysée este principalul suspect # SafeNews
Angajatul însărcinat cu argintăria palatului prezidențial din Franța și alte două persoane urmează să fie judecate pentru furt de porțelanuri și alte tipuri de veselă, informează Reuters, citat de Hotnews.RO. Palatul Élysée a raportat dispariția unor piese de argintărie sau de veselă pentru dineurile de stat și alte evennimente oficiale, valoarea bunurilor dispărute fiind estimată […] Articolul Furt de veselă în palatul prezidențial al lui Macron. Un angajat de la Élysée este principalul suspect apare prima dată în SafeNews.
08:00
Serviciile de informaţii ale SUA estimează că Putin vrea să cucerească tot teritoriul Ucrainei, dar şi unele ţări care au aparţinut URSS # SafeNews
Putin vizează ocuparea deplină a Ucrainei şi a unor părţi ale Europei, arată Reuters, citând surse din serviciile de informaţii ale SUA, transmite Monitorulapararii.RO. Serviciile de informaţii americane avertizează că dictatorul rus se concentrează asupra confiscării întregii Ucraine şi a ţărilor „returnate” care au aparţinut cândva URSS. Printre acestea se numără şi statele baltice, care […] Articolul Serviciile de informaţii ale SUA estimează că Putin vrea să cucerească tot teritoriul Ucrainei, dar şi unele ţări care au aparţinut URSS apare prima dată în SafeNews.
07:50
Igor Grosu a fost reales în funcția de președinte al Partidului Acțiune și Solidaritate. Anunțul a fost făcut în cadrul ședinței de ieri a Consiliului Politic Național al PAS. La eveniment, Grosu a făcut totalurile anului curent. Șeful legislativului a vorbit despre alegerile parlamentare și campania pentru acest scrutin, ținând să le mulțumească celor 3 […] Articolul Igor Grosu a fost reales în funcția de președinte PAS apare prima dată în SafeNews.
