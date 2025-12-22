VIDEO Costiuc: La un inspectorat s-au tras 30 de focuri de armă. Cernăuțeanu confirmă
Realitatea.md, 22 decembrie 2025 10:30
La Inspectoratul de Poliție Centru s-ar fi tras 30 de focuri de armă în seara zilei de 18 decembrie, afirmă deputatul Vasile Costiuc. Conform lui, doi ofițeri s-au luat la ceartă în localul unde se marca Ziua Poliției. A fost efectuat apel la Serviciul 112, iar echipajul care a intervenit i-a transportat la inspectorat. Acolo, […]
• • •
Acțiune de protest la CSM: o magistrată cere condiții echitabile pentru părinții cu copii mici # Realitatea.md
Un protest are loc luni, 22 decembrie, în fața sediului Consiliul Superior al Magistraturii din Chișinău. Acțiunea este inițiată de judecătoarea Marina Rusu, care cere respectarea drepturilor părinților din sistemul judecătoresc. Alături de ea se află și fosta judecătoare Victoria Sanduța. Judecătoarea Marina Rusu a declarat că nu este obișnuită să participe la proteste, însă […]
VIDEO A vrut să-și ia cafeaua fără să coboare din mașină? Un șofer a distrus gardul unei cafenele # Realitatea.md
Un automobil a lovit un pilon și un gard din apropierea unei cafenele din Chișinău, potrivit unor imagini video publicate pe rețelele de socializare. Incidentul a avut loc duminică, 21 decembrie, pe strada Miron Costin. „Potrivit informațiilor preliminare, conducătorul unui automobil Mercedes, un tânăr de 21 de ani, în timpul deplasării, în circumstanțe ce urmează […]
Forța Fermierilor cere din nou prelungirea licențierii importurilor de cereale și oleaginoase din Ucraina # Realitatea.md
Asociația Obștească „Forța Fermierilor" solicită repetat Guvernului prelungirea sistemului de licențiere a importului de cereale și oleaginoase din Ucraina, pe care îl consideră o măsură esențială pentru protejarea producției agricole locale și a exporturilor autentice moldovenești pe piețele Uniunii Europene. Potrivit asociației, este necesară instituirea unui mecanism permanent de licențiere cel puțin până la finalizarea […]
Magistrații de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, au prelungit arestul preventiv pe numele fostului lider PDM, Vlad Plahotniuc, cu încă 30 de zile. Decizia a fost luată la solicitarea procurorilor și este cu drept de atac. Tot astăzi continuă audierea martorilor în dosarul "furtul miliardului", în care este cercetat penal Vlad Plahotniuc. Fostul lider PDM […]
Ion Sturzu, fost viceguvernator al Băncii Naționale, este audiat în calitate de martor în dosarul „furtul miliardului". Ședința de judecată în care este vizat Vladimir Plahotniuc are loc luni, 22 decembrie. Ion Sturzu a declarat în instanță că, timp de șase ani, nu a fost chemat de autorități pentru a răspunde la întrebări privind criza […]
Incident într-un avion: O familie este suspectată că ar fi prezentat cadavrul bunicii ca fiind adormit # Realitatea.md
Un zbor EasyJet programat pe ruta Malaga – Londra Gatwick a fost serios întârziat după ce autoritățile spaniole au stabilit că o pasageră în vârstă de 89 de ani era decedată înainte de decolare. Incidentul a avut loc pe aeroportul din Malaga, potrivit informațiilor publicate de The Mirror și citate de MediaFax. Conform relatărilor, femeia […]
FOTO Un șofer băut a provocat un accident în Capitală: După impact a dat bir cu fugiții # Realitatea.md
Un șofer a fost reținut pentru 72 de ore după ce a provocat un accident rutier în sectorul Rîșcani al Capitalei, iar ulterior a fugit de la fața locului. Incidentul a avut loc duminică, 21 decembrie. Polițiștii au stabilit că în coliziune a fost implicat un automobil Volkswagen, al cărui șofer a lovit un Jaguar […]
Un accident de amploare a avut loc pe calea ferată în regiunea Jitomîr, Ucraina, potrivit informațiilor publicate de rbc.ua. Incidentul a implicat un tren de marfă, din care zece vagoane goale au deraiat, afectând circulația feroviară din zonă. Din cauza deraierii, mai multe trenuri de pasageri înregistrează întârzieri semnificative, conform aceleiași surse. Autoritățile feroviare au […]
Un general din Statul Major rus, ucis în explozia unei mașini-capcană la sud de Moscova # Realitatea.md
Un general din Statul Major General al Federației Ruse a fost ucis în urma exploziei unei mașini-capcană, produsă la sud de Moscova, informează Reuters și AFP, care citează Comitetul de Anchetă al Rusiei. Potrivit autorităților ruse, victima este Fanil Sarvarov, general-locotenent și șef al direcției de instruire operațională a forțelor armate din cadrul Statul Major […]
Transportatorii se adresează premierului și amenință cu proteste: I se plâng pe Ministerul Infrastructurii și ANTA # Realitatea.md
Transportatorii se plâng premierului Alexandru Munteanu pe Agenția Națională Transport Auto (ANTA) și Ministerul Infrastructurii. Aceștia susțin că termenii de cinci zile pentru prezentarea propunerilor privind modificarea Codului Transportului Rutier (CTR) nu sunt suficiente. Totodată, ministrul Vladimir Bolea este acuzat că ar tolera și ar proteja corupția de la ANTA. Aceștia susțin că, după modificarea […]
ALERTĂ cu bombă la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Poliția a fost alertată de un bărbat # Realitatea.md
La Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a declanșată luni, 22 decembrie, o alertă cu bombă unde este examinat dosarul lui Vladimir Plahotniuc. La fața locului au intervenit serviciile specializate. „În această dimineață, Poliția a recepționat un apel telefonic de la un bărbat necunoscut, care a comunicat că sediul Judecătoriei Buiucani este minat. În urma tuturor verificărilor […]
Creștinii ortodocși de stil vechi prăznuiesc astăzi Zămislirea Sfintei Fecioare Maria # Realitatea.md
Creștinii ortodocși de stil vechi prăznuiesc astăzi Zămislirea Sfintei Fecioara Maria, sărbătoare care amintește de momentul binevestit de Dumnezeu părinților ei, Sfinții Ioachim și Ana, ajunși la bătrânețe și lipsiți mult timp de copii. Potrivit tradiției bisericești, Ioachim și Ana trăiau o viață curată și bineplăcută lui Dumnezeu, împărțindu-și câștigul între săraci și jertfa adusă […]
Bucurați-vă de sărbători în siguranță! IGSU vine cu recomandări pentru prevenirea situațiilor de risc # Realitatea.md
Sărbătorile de iarnă aduc în casele oamenilor lumină, culoare și emoție, iar bradul de Crăciun rămâne unul dintre cele mai importante simboluri ale acestor momente pline de magie. Pentru ca atmosfera de sărbătoare să fie una sigură și lipsită de incidente, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) îndeamnă cetățenii să acorde o atenție deosebită […]
Macron anunță că a aprobat construirea unui nou portavion nuclear: „Va transporta drone de toate tipurile” # Realitatea.md
Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat duminică lansarea oficială a programului de construcție a unui nou portavion, care îl va înlocui pe actualul „Charles de Gaulle", urmând să intre în serviciu în anul 2038, relatează AFP. „Acest nou portavion va fi ilustrarea puterii națiunii noastre, puterii industriei, tehnicii, puterii în serviciul libertății pe mări (…)", […]
Noi reguli în centrul Bruxelles-ului: biciclete și trotinete interzise după ora 11:00 # Realitatea.md
Autoritățile din Bruxelles au anunțat o nouă reglementare care va interzice, începând din ianuarie, circulația bicicletelor și trotinetelor electrice în majoritatea zonei pietonale centrale, denumită Le Piétonnier. Accesul va fi permis doar dimineața, între orele 4:00 și 11:00. În restul zilei, utilizatorii vor trebui să coboare și să împingă vehiculul dacă doresc să traverseze perimetrul […]
Ministra de externe a României, Oana-Silvia Țoiu, efectuează astăzi o vizită de lucru la Chișinău # Realitatea.md
Ministra afacerilor externe a României, Oana-Silvia Țoiu, efectuează astăzi, 22 decembrie, o vizită de lucru în Republica Moldova, la invitația viceprim-ministrului și ministrului afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi. Vizita are loc în contextul participării oficialului român la reuniunea șefilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Moldova din străinătate. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, […]
Negocierile pentru pace de la Miami: Ucraina anunță discuții „productive și constructive” cu SUA și UE # Realitatea.md
Delegația Ucrainei a avut întâlniri „productive și constructive" cu negociatorii americani și europeni în weekend, au anunțat șeful ucrainean pentru securitate națională, Rustem Umerov, și emisarul special al SUA, Steve Witkoff, într-o declarație comună publicată pe rețeaua X. „Ucraina rămâne pe deplin angajată în realizarea unei păci juste și durabile", au afirmat Umerov și Witkoff. […]
Atentatul antisemit de la Bondi: Autorii s-ar fi antrenat în Australia înaintea atacului soldat cu 15 morți # Realitatea.md
Cei doi atacatori implicați în atentatul antisemit de pe plaja Bondi, din Sydney, s-ar fi pregătit pe teritoriul Australiei înainte de masacrul din 14 decembrie, soldat cu 15 victime, potrivit unor documente judiciare făcute publice luni. Despre acest lucru informează Poliția australiană. Conform aceloraşi documente ale anchetei, poliţia a menţionat şi existenţa unei înregistrări video […]
VIDEO Emilian Crețu, desemnat cetățean de onoare al comunei Negureni. Ce mesaj a transmis actorul # Realitatea.md
Actorul și prezentatorul Emilian Crețu a fost desemnat cetățean de onoare al comunei Negureni, în semn de apreciere pentru investițiile și proiectele realizate în beneficiul comunității locale. Primarul comunei Negureni, Ion Popa, a anunțat că i-a înmânat lui Emilian Crețu primul titlu de „cetățean de onoare" din istoria localității. „Este o recunoaștere oferită unui om […]
Vacanța perfectă pentru odihnă: Hotel din Elveția oferă sejururi de somn de la 10.000 de euro # Realitatea.md
Persoanele care se confruntă cu epuizarea pot opta pentru o adevărată „vacanță a somnului" într-un hotel de lux din Elveția. Experiența nu este accesibilă oricui, având în vedere că un sejur pentru o singură persoană pornește de la 10.000 de euro. Pachetul oferit promite reglarea ritmurilor circadiene cu ajutorul tehnologiei de ultimă generație și al […]
Prognoza meteo pentru 23 decembrie: Cer noros, ceață și temperaturi de până la +6 grade # Realitatea.md
Pe 23 decembrie, cerul va fi predominant noros în cea mai mare parte a țării. Nu sunt prognozate precipitații, iar vântul va sufla slab. Pe timpul nopții și dimineața, local, se pot forma ceață și polei slab. Meteorologii anunță temperaturi de până la +6 grade în timpul zilei, în timp ce noaptea valorile termice vor […]
Horoscopul zilei de 23 decembrie. Zodia care are nevoie de sfaturile celor dragi. Ai multe îndoielile sau ezitări # Realitatea.md
Ziua de astăzi vine cu provocări, dar și cu oportunități care te pot scoate din rutină și te pot ajuta să evoluezi. Astrele te îndeamnă să fii atentă la semnalele din jurul tău, să analizezi fiecare situație cu luciditate și să nu te grăbești atunci când iei decizii importante. Lecțiile acestei zile vin din experiențe […]
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit datele oficiale de schimb valutar pentru ziua de astăzi, 23 decembrie 2025. Astfel, un euro are valoarea de 19 lei și 80 de bani. Dolarul american costă 16 lei și 89 de bani. Leul românesc costă 3 lei și 88 de bani. Rubla rusească costă 21 de bani, […]
Reducerea aportului caloric ar putea contribui la o viață mai lungă și la încetinirea îmbătrânirii creierului, potrivit unui studiu recent publicat în revista Aging Cell. Cercetători americani au descoperit că o dietă cu un aport caloric redus cu 30%, urmată timp de 20 de ani de maimuțe rhesus, a încetinit semnificativ semnele îmbătrânirii cerebrale. Ce […]
Kremlinul anunță că Putin este gata pentru o discuție cu Macron. Reacția președinției franceze # Realitatea.md
Președintele rus Vladimir Putin este pregătit de dialog cu omologul său francez Emmanuel Macron, a declarat purtătorul de cuvânt al Krem
Un cetățean român, prins în flagrant pentru trafic de migranți. Patru cetățeni străini depistați în autoturismul său # Realitatea.md
Patru cetățeni din Bangladesh care intenţionau să ajungă ilegal în Italia și un bărbat implicat în traficul de migranți au fost stopați de Poliția de Frontieră Iași în colaborare cu polițiștii de frontieră din Republica Moldova. Potrivit autorităților, un autoturism, înmatricult în România, condus de un ieșean în vârstă de 51 de ani a fost […] Articolul Un cetățean român, prins în flagrant pentru trafic de migranți. Patru cetățeni străini depistați în autoturismul său apare prima dată în Realitatea.md.
Protest tăcut la Chișinău: judecătoarea Marina Rusu cere respectarea drepturilor părinților și copiilor # Realitatea.md
Un protest tăcut va avea loc luni, 22 decembrie, în fața sediului Consiliului Superior al Magistraturii din Chișinău, pentru a evidenția provocările cu care se confruntă părinții care lucrează și au grijă de copiii mici. Evenimentul va fi transmis live pe RLIVE TV. Într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook, judecătoarea Marina Rusu explică că […] Articolul Protest tăcut la Chișinău: judecătoarea Marina Rusu cere respectarea drepturilor părinților și copiilor apare prima dată în Realitatea.md.
Peste 500 de inițiative au fost implementate de Primăria municipiului Chișinău împreună cu administrațiile locale din suburbii. Una dintre acestea este reabilitarea drumului de acces dinspre Tohatin spre Colonița, a anunțat primarul Ion Ceban. „Sunt la Colonița, accesul dinspre Tohatin, iar drumul nu a fost reparat integral de mai bine de 30 de ani. Cu […] Articolul Drumul de acces dinspre Tohatin spre Colonița, reparat integral după 30 de ani apare prima dată în Realitatea.md.
Alertă în Argeș! O dronă a fost găsită prăbușită într-o pădure, cu o parașută atașată de ea # Realitatea.md
O dronă din categoria celor de recunoaștere a fost găsită căzută într-o pădure din comuna Lerești, Argeș. A fost anunțat Parchetul General, scrie antena3.ro. Un bărbat din comuna Lerești, județul Argeș, a anunțat la 10.40, la Poliția Municipiului Câmpulung, că un obiect posibil de tip dronă era prăbușit printre copaci. Bărbatul de 49 de ani […] Articolul Alertă în Argeș! O dronă a fost găsită prăbușită într-o pădure, cu o parașută atașată de ea apare prima dată în Realitatea.md.
Ministra Afacerilor Externe a României, Oana Țoiu, vine luni în vizită oficială la Chișinău # Realitatea.md
Ministra afacerilor externe a României, Oana-Silvia Țoiu, va întreprinde luni, 22 decembrie, o vizită de lucru în Republica Moldova, la invitația viceprim-ministrului, ministrului afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, în contextul participării la Reuniunea șefilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Moldova din străinătate. Agenda vizitei include întrevederi cu viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, […] Articolul Ministra Afacerilor Externe a României, Oana Țoiu, vine luni în vizită oficială la Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
În regiunea Odesa, traficul pe drumul M-15 Odesa – Reni, care fusese oprit după loviturile rusești, a fost reluat. Informația a fost transmisă de adjunctul șefului Departamentului de Poliție Rutieră, Alexei Biloșițki, pe Telegram, transmite Ukrainska Pravda. „Restricția de circulație în ambele direcții pe drumul M-15 Odesa – Reni, pe teritoriul localității Maiaki, a fost ridicată”. […] Articolul Odesa: Circulația pe ruta Odesa–Reni, redeschisă după atacurile care au avut loc apare prima dată în Realitatea.md.
Directorul general al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), Radu Musteață, a explicat în cadrul Podcastului ZdCe motivele pentru care instituția a cerut unui producător de lactate să retragă de pe rafturi produsele care purtau pe etichetă termenul „bio”. Potrivit lui Radu Musteață, inițiativa ANSA a pornit în urma unei sesizări depuse de Asociația producătorilor […] Articolul Directorul ANSA clarifică: Produse lactate „bio” autohtone nu există pe piață apare prima dată în Realitatea.md.
Trei persoane, dintre care două minore, intoxicate cu monoxid de carbon într-o locuință din Ialoveni # Realitatea.md
Trei persoane, dintre care două minore, au ajuns la spital cu intoxicație cu monoxid de carbon, în urma unui incident produs într-o gospodărie din localitatea Puhoi, raionul Ialoveni. Cazul a fost înregistrat în dimineața zilei de 21 decembrie 2025. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de urgență al MAI, apelul la Serviciul 112 a fost recepționat […] Articolul Trei persoane, dintre care două minore, intoxicate cu monoxid de carbon într-o locuință din Ialoveni apare prima dată în Realitatea.md.
Statele Unite au propus un nou cadru de discuții pentru pacea dintre Ucraina și Rusia. Formatul ar putea include Ucraina, SUA, Rusia și, posibil, Europa, transmite mediafax.ro. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat sâmbătă că Statele Unite au prezentat o posibilă formulă nouă pentru discuțiile de pace dintre Ucraina și Rusia. Varianta aceasta nouă ar […] Articolul SUA propun un nou format de negocieri cu Ucraina şi Rusia, spune Zelenski apare prima dată în Realitatea.md.
Solstițiul de iarnă 2025: Cea mai lungă noapte a anului. De când începe să crească durata zilei # Realitatea.md
Pe 21 decembrie 2025 are loc solstițiul de iarnă, cea mai scurtă zi a anului, care marchează începutul iernii astronomice. Această zi este momentul anului în care întunericul atinge maximul și începe să cedeze luminii, din punct de vedere metaforic. Este cea mai lungă noapte, iar după acest moment, ziua crește treptat. Solstițiul de iarnă […] Articolul Solstițiul de iarnă 2025: Cea mai lungă noapte a anului. De când începe să crească durata zilei apare prima dată în Realitatea.md.
Pentru ziua de duminică, 21 decembrie, meteorologii anunță cer noros pe întreg teritoriul țării și ceață ușoară aproape în toată țara. Temperaturile vor varia nesemnificativ față de ziua de sâmbătă. În zona de centru sunt prognozate temperaturi maxime de 3 grade și minime de 2 grade Celsius, cu vânt slab. În nord, valorile termice vor […] Articolul METEO Cer noros și ceață slabă în Republica Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
Scandalul Epstein: Trump, „pomenit” mai rar decât anterior în documente. Și un alt fost președinte american este vizat # Realitatea.md
Departamentul de Justiţie al Statelor Unite al Aemricii (SUA) a publicat mii de documente masiv redactate, referitoare la Jeffrey Epstein, implicat într-un scandal care se referă la abuzul sexual al minorilor. În dosar se menționează frecvent numele fostului lider american Bill Clinton, dar este pomenit și Donald Trump. Dispariția numelui lui Trump pare suspectă, deoarece […] Articolul Scandalul Epstein: Trump, „pomenit” mai rar decât anterior în documente. Și un alt fost președinte american este vizat apare prima dată în Realitatea.md.
Racii îți exprimă sentimentele, iar Leii au nevoie de apreciere. Zodia care este în pragul unui nou început # Realitatea.md
Weekendul aduce energie și reflecții mai multor zodii. Soarele intră curând în Capricorn, favorizând liniștea, claritatea emoțională și alegerile mature. Perioada este potrivită pentru odihnă, conversații sincere și reconectare. Berbec Acest weekend te îndeamnă să încetinești ritmul. Chiar dacă ai multe idei sau planuri, ai nevoie de pauză și de timp pentru tine. Sâmbăta este […] Articolul Racii îți exprimă sentimentele, iar Leii au nevoie de apreciere. Zodia care este în pragul unui nou început apare prima dată în Realitatea.md.
Macron, vulnerabil în fața hoților? Furt de 40.000€ de la Palatul Elysee. Vreo legătură cu incidentul de la Luvre? # Realitatea.md
Un angajat responsabil de argintăria palatului prezidențial din Franța și alte două persoane urmează să fie judecate pentru furt de porțelanuri și alte tipuri de veselă. Valoarea veselei sustrase este estimată între 15.000 și 40.000 de euro. Obiectele erau folosite pentru dineuri de stat și alte evenimente oficiale. Suspecții au fost reținuți marți, iar ulterior Poliția […] Articolul Macron, vulnerabil în fața hoților? Furt de 40.000€ de la Palatul Elysee. Vreo legătură cu incidentul de la Luvre? apare prima dată în Realitatea.md.
Ajutor pentru Ucraina: Tabără mobilă la Palanca și permis de tranzitare a Moldovei pentru camioanele cu marfă # Realitatea.md
Camioanele cu mărfuri esențiale, care se deplasează spre Ucraina, vor tranzita temporar Republica Moldova. Decizia a fost luată de către Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC). Autoritățile de la Chișinău au luat decizia după bombardarea podului Odesa-Reni, care traversează Nistrul și a dus la blocarea unor rute logistice. Autoritățile de la Chișinău consideră că […] Articolul Ajutor pentru Ucraina: Tabără mobilă la Palanca și permis de tranzitare a Moldovei pentru camioanele cu marfă apare prima dată în Realitatea.md.
Un bărbat a să treacă vama Albița cu un BMW furat din Germania. Vehiculul valorează aproape un milion de lei moldovenești sau circa 240.000 de roni. Pe 19 decembrie, în jurul orei 23:10, un bucureștean de 39 de ani s-a prezentat la vama Albița. Bărbatul transporta vehiculul pe o platformă. Pentru cele mai importante știri, abonează-te […] Articolul Un bucureștean, prins la Albița cu BMW furat din Germania. Prețul bolidului reținut apare prima dată în Realitatea.md.
Minuni de sărbători: Pompierii vor deveni Moși Crăciuni pentru o seară, iar autospecialele se transformă în sănii # Realitatea.md
Mai multe autospeciale ale pompierilor, decorate și iluminate vor face un tur al Chișinăului. Într-un final, salvatorii vor ajunge în instituții medicale și centre de plasament, pentru a le oferi cadouri copiilor. Evenimentul se va desfășura pe 24 decembrie, la ora 17:30. Caravana pompierilor va porni din fața Ministerului Afacerilor Interne. Coloana va trece de […] Articolul Minuni de sărbători: Pompierii vor deveni Moși Crăciuni pentru o seară, iar autospecialele se transformă în sănii apare prima dată în Realitatea.md.
Moldova în pericol? Rapoarte americane arată că Putin vrea teritorii ale fostei URSS. Balticii cred că vor fi primii # Realitatea.md
Putin vrea să preia mai multe teritorii ale fostei URSS și nu se va opri în Ucraina, se arată în rapoarte ale agențiilor de informații americane. Serviciile de inteligență consideră că inclusiv Republica Moldova ar fi în pericol. Cea mai recentă analiză de acest gen a fost elaborată la sfârșitul lunii septembrie, conform Antena3. Datele […] Articolul Moldova în pericol? Rapoarte americane arată că Putin vrea teritorii ale fostei URSS. Balticii cred că vor fi primii apare prima dată în Realitatea.md.
Igor Grosu și Cristian Jardan și-au schimbat meseria pentru puțin timp. Aceștia, alături de mai mulți artiști și influenceri din țară, au participat la o campanie caritabilă. Unii cumpărători nu s-au așteptat, iar alții au făcut fotografii și au dat mâna cu oficialii, dar și cu vedetele de pe internet. Au fost și persoane care […] Articolul STOP CADRU Grosu și Jardan au devenit casieri. De ce și-au schimbat meseria? apare prima dată în Realitatea.md.
Detalii despre accidentul de la Ceadîr-Lunga: Microbuzul a ieșit pe contrasens și a tamponat Poliția # Realitatea.md
Microbuzul implicat în accidentul din raionul Ceadîr-Lunga a ieșit pe contrasens și a tamponat mașina oamenilor legii, informează Poliția Națională. Nimeni dintre șoferi nu era în stare de ebrietate, conform rezultatelor testelor alcoolscopice. Impactul s-a produs pe 20 decembrie, în jurul orei 10:00. Echipajul se afla în misiune și avea semnalele luminoase pornite. Vehiculul Poliției […] Articolul Detalii despre accidentul de la Ceadîr-Lunga: Microbuzul a ieșit pe contrasens și a tamponat Poliția apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Victimele ceții? O mașină a Poliției și un microbuz s-au tamponat la sudul țării # Realitatea.md
O mașină a Poliției și un microbuz s-au tamponat la sudul țării. Impactul a avut loc în apropiere de Ceadîr-Lunga. Din imaginile publicate pe rețelele de socializare de martori și canalele locale de Telegram se observă că vehiculul oamenilor legii a fost grav deteriorat. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! Microbuzul […] Articolul VIDEO Victimele ceții? O mașină a Poliției și un microbuz s-au tamponat la sudul țării apare prima dată în Realitatea.md.
Pensionar, atacat de bou la Chițcani. A fost internat în reanimare, în stare extrem de gravă # Realitatea.md
Un bărbat de 64 de ani a ajuns în reanimare după ce a fost atacat de bou. Incidentul a avut loc pe 19 decembrie la Chițcani, stânga Nistrului. Pensionarul de 64 de ani a scos animalul la păscut în grădină. Ulterior, bărbatul a vrut să îi schimbe locul, însă boul a devenit agresiv. Pentru cele […] Articolul Pensionar, atacat de bou la Chițcani. A fost internat în reanimare, în stare extrem de gravă apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Scandal în fața camerelor: Mihai Ghimpu și Dinu Plîngău nu s-au putut înțelege cine a furat miliardul # Realitatea.md
Mihai Ghimpu și Dinu Plîngău nu s-au putut înțelege cine a furat miliardul. Politicienii au făcut schimb acid de replici în fața camerelor de filmat, în cadrul emisiunii „Întreabă Ghețu”, difuzată la TV8. Cei doi și-au amintit despre mai multe evenimente care au avut loc în perioada guvernării PLDM și PDM. Ghimpu a susținut că […] Articolul VIDEO Scandal în fața camerelor: Mihai Ghimpu și Dinu Plîngău nu s-au putut înțelege cine a furat miliardul apare prima dată în Realitatea.md.
