Drepturile omului, integrate în instruirea medicală la USMF „Nicolae Testemițanu”

Flancul estic al Europei se conturează ca un bloc politic și militar independent, pe măsură ce statele din prima linie își reevaluează securitatea în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei și al incertitudinii crescânde cu privire la angajamentele SUA față de Europa. În cadrul unui interviu acordat TVP World, fostul ministru al Apărării și al Afacerilor Externe al Letoniei, Artis Pabriks, a declarat că decizia Uniunii Europene de a finanța Ucraina prin împrumuturi garantate din bugetul blocului reprezintă „doar o victorie parțială”.