VIDEO | SUA au lansat un atac masiv împotriva ISIS în Siria, după uciderea unor militari americani. Anunțul făcut de Trump
Radio Chisinau, 20 decembrie 2025 15:00
Armata americană a desfășurat vineri un „atac masiv” pentru a „elimina luptătorii grupării Stat Islamic, infrastructuri și depozite de arme”, ca răspuns la uciderea a trei cetățeni americani, doi dintre ei militari, într-un atac armat produs în deșertul sirian, anunță Pentagonul, transmite BBC.
• • •
Ministerul Educației și Cercetării lucrează la elaborarea unui curs de inteligență artificială destinat elevilor, care ar urma să fie pus la dispoziție începând de anul viitor. Anunțul a fost făcut de ministrul Educației, Dan Perciun, într-o transmisiune live pe Facebook.
VIDEO | SUA au lansat un atac masiv împotriva ISIS în Siria, după uciderea unor militari americani. Anunțul făcut de Trump
Un accident rutier s-a produs în această dimineață pe traseul R-29, în apropiere de Ceadîr-Lunga. Un echipaj de poliție aflat în misiune a fost tamponat de un microbuz.
Plan B în cadrul NATO: statele din flancul estic fac presiuni pentru unitate împotriva Rusiei
Flancul estic al Europei se conturează ca un bloc politic și militar independent, pe măsură ce statele din prima linie își reevaluează securitatea în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei și al incertitudinii crescânde cu privire la angajamentele SUA față de Europa. În cadrul unui interviu acordat TVP World, fostul ministru al Apărării și al Afacerilor Externe al Letoniei, Artis Pabriks, a declarat că decizia Uniunii Europene de a finanța Ucraina prin împrumuturi garantate din bugetul blocului reprezintă „doar o victorie parțială”.
Poliția de Frontieră: Traversarea prin PTF Tudora–Starokazacie se desfășoară fără restricții
Poliția de Frontieră informează că, traversarea prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Tudora–Starokazacie spre Belgorod-Dnestrovsk, Ucraina, este permisă tuturor călătorilor, fără restricții. Totodată, în direcția regiunii Odesa (Ucraina), traversarea este autorizată doar cetățenilor ucraineni și mijloacelor de transport cu masa de până la 7 tone.
DOSAR TRANSNISTREAN | Oazu Nantoi: Când vorbim despre reîntregire, în primul rând, trebuie să integrăm populația din stânga Nistrului în spațiul valoric al R. Moldova (Audio)
Regimul separatist de la Tiraspol se află în pragul unui colaps și au apărut noi oportunități de reintegrare teritorială a R. Moldova. Procesul, însă, va fi unul foarte complex și va necesita, în primul rând, schimbarea percepției populației de dincolo de Nistru, care a trăit în frică și a fost educată în ideologia „lumii ruse”, a declarat expertul în problema transnistreană Oazu Nantoi, în cadrul emisiunii Dosar Transnistrean de la Radio Chișinău.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis Cod galben de ceață pe aproape întreg teritoriul R. Moldova. Alerta este valabilă de astăzi, de la ora 12:00 și până mâine, 21 decembrie, ora 12:00.
O companie feroviară ucraineană suplimentează vagoane pentru cursele Odesa–Chișinău și Kiev–Chișinău
Compania feroviară ucraineană „Ukrzaliznytsia” a anunțat alocarea unor vagoane suplimentare pentru cursele care leagă Odesa și Kiev de Chișinău. Biletele pentru aceste trenuri vor fi puse în vânzare în cursul zilei de 20 decembrie, anunță UNIAN, preluat de MOLDPRES.
Târgurile din Chișinău de unde poți cumpăra produse și mărfuri autohtone în acest weekend
În acest weekend, în sectoarele capitalei vor fi desfășurate iarmaroace și târguri cu produse și mărfuri autohtone, cu scopul de a sprijini producătorii locali și de a oferi orășenilor acces la produse agricole de sezon.
Platforma petrolieră a Lukoil din Marea Caspică, atacată din nou cu drone de Ucraina
Drone ucrainene au efectuat vineri un nou atac asupra unei platforme petroliere ruse aparținând grupului Lukoil, în Marea Caspică, precum și a unei nave militare de patrulare aflată în apropierea instalației, în contextul intensificării atacurilor Kievului asupra infrastructurii energetice a Rusiei, transmite Reuters.
Investițiile în economie au crescut cu aproape 18% în trimestrul III al anului 2025
Activitatea investițională din Republica Moldova a continuat să crească în anul 2025 și a avut o contribuție importantă la evoluția economiei, potrivit unui comunicat al Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării.
Consiliul Uniunii Europene a aprobat vineri poziția sa de negociere privind euro digital, susținând un model care include atât utilizarea online, cât și offline a monedei digitale, diferit de propunerile anterioare ale Parlamentului European, care puneau accent exclusiv pe funcționarea offline, relatează Reuters.
Ambasada Republicii Moldova în Republica Belarus anunță că va suspenda, începând cu 23 decembrie 2025, recepționarea cererilor ce țin de cetățenia Republicii Moldova, pentru o perioadă nedeterminată, comunică MOLDPRES.
Bombardament cu rachete balistice asupra portului Odesa. Șapte persoane au murit, iar alți 15 oameni au fost răniți
Un atac al forțelor ruse cu rachete balistice, efectuat vineri seara târziu, asupra infrastructurii portuare din jurul orașului ucrainean Odesa, de la Marea Neagră, a ucis șapte persoane și a rănit alți 15 oameni, au anunțat oficialii ucraineni, potrivit Reuters și The Kyiv Independent.
Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie prin punctul de trecere Palanca
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru zona punctului de trecere a frontierei Palanca, în contextul atacurilor cu drone ale Federației Ruse asupra Ucrainei.
METEO | Vreme posomorâtă și cer noros. Câte grade se vor înregistra în acest weekend
Meteorologii prognozează pentru acest weekend vreme fără precipitații esențiale. Cerul va fi noros, pe alocuri variabil.
20 decembrie 1989. În urmă cu 36 de ani, Timișoara se declara primul oraș liber de comunism din România
Pe 20 decembrie 1989, Timișoara se declara primul oraș liber de comunism din România, iar scânteia care aprinsese revolta se transforma în revoluție.
Numărul studenților a crescut cu 6,8% într-un an: în universități învață 63 de mii de tineri
Numărul studenților înscriși în instituțiile de învățământ superior din Moldova în acest an de învățământ constituie aproape 63 000. Dintre ei, 46 700 de tineri fac studii de licență, 10 600 – de master și 5 600 – studii integrate. Datele au fost publicate în raportul anual al Biroului Național de Statistică cu privire la activitatea instituțiilor de învățământ superior, 16 la număr – 11 publice și 5 private.
Primăria Chișinău invită seniorii la o nouă ediție a spectacolelor muzicale în cadrul Proiectului socio-cultural de weekend „Dialog între generații”.
Liderii Uniunii Europene cer ca în următoarea jumătate de an să fie pornite proiecte legate de întărirea capabilităților militare și să fie aplicate restricții suplimentare împotriva campaniilor hibride dinspre Rusia și Belarus.
Salvatorii și pompierii s-au alăturat Campaniei Guvernului Republicii Moldova „Biblioteca de sub brad"
Astăzi, 19 decembrie 2025, salvatorii și pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență din toate subdiviziunile s-au alăturat Campaniei „Biblioteca de sub brad”, lansată de Guvernul Republicii Moldova în ajunul sărbătorilor de iarnă.
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viață (studiu)
Cel mai mare satelit al planetei Saturn, Titan, ar putea ascunde viață într-o lume de tuneluri mocirloase aflată sub crusta înghețată de la suprafață, prin care ar putea circula apă lichidă, conform unui nou studiu publicat miercuri, 17 decembrie, în jurnalul Nature, transmite Live Science.
Secretarul de stat Sergiu Mihov a participat la reuniunea Consiliului Miniștrilor Afacerilor Externe ai statelor membre ale OCEMN
Secretarul de stat Sergiu Mihov a participat astăzi, în format online, la reuniunea Consiliului Miniștrilor Afacerilor Externe ai statelor membre ale Organizației pentru Cooperare Economică la Marea Neagră (OCEMN).
Progresele Republicii Moldova în domeniul climei, prezentate de Ministrul Mediului la Viena
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, împreună cu Secretara de Stat, Aliona Rusnac, au participat la cea de-a 23-a reuniune a Consiliului Ministerial al Tratatului Comunității Energetice, desfășurată la Viena.
Galerie FOTO | Sărbătorile au venit la președinție, unde a fost împodobit bradul de Crăciun
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat că la Președinție a fost inaugurat bradul de Crăciun, marcând astfel începutul sărbătorilor de iarnă.
Examene auto fraudate: ASP anulează 700 de permise de conducere și reafirmă toleranța zero față de corupție
Aproximativ 700 de permise de conducere obținute prin fraudarea examenelor auto, în special a probei teoretice, vor fi anulate de către Agenția Servicii Publice (ASP). În cadrul unei conferințe de presă, instituția a prezentat astăzi metodele folosite de candidați și a subliniat politica de toleranță zero față de corupție, avertizând că astfel de practici conduc la pierderea banilor, a dreptului de a conduce și la dosare penale, transmite MOLDPRES.
Persoanele care au achitat servicii medicale în anul 2025 își pot recupera o parte din bani prin reducerea impozitului pe venit, dacă întrunesc condițiile prevăzute de Codul fiscal. Facilitatea se aplică la depunerea declarației fiscale și permite diminuarea venitului impozabil cu cheltuielile suportate pentru servicii medicale sau pentru asigurarea medicală facultativă, în limita unui salariu mediu pe economie - 16.100 de lei în 2025.
Consiliul Europei și Ministerul Culturii consolidează capacitățile instituțiilor media privind sustenabilitate financiară
Peste 40 de redacții naționale și locale din Republica Moldova au participat la un program de instruire organizat de Ministerul Culturii, cu sprijinul Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, dedicat consolidării capacităților instituțiilor mass-media în domeniul sustenabilității financiare și al elaborării proiectelor eligibile pentru Fondul de subvenționare a mass-mediei.
Alexandru Munteanu, despre realizările din sectorul financiar-bancar: Europa a devenit „Acasă"
Republica Moldova se integrează treptat în arhitectura financiară europeană, în anul 2025 fiind parcurse etape importante – aderarea la Zona Unică de Plăți în Euro SEPA și dezvoltarea sistemului MIA plăți instant.
USMF „Nicolae Testemițanu" și Crucea Roșie din Elveția au semnat un Acord privind instruirea studenților, medicilor și farmaciștilor rezidenți
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie (USMF) „Nicolae Testemițanu” și Crucea Roșie din Elveția au semnat un Acord de colaborare ce vizează instruirea studenților, medicilor și farmaciștilor rezidenți, și a practicienilor din domeniul sănătății. Acțiunile au scopul de a îmbunătăți managementul calității în sănătate și facilitarea accesului grupurilor vulnerabile la serviciile medicale,.
Amenzi de peste 20 mii de lei în urma raziilor efectuate de inspectorii de mediu la Bălți
Inspectorii de mediu din municipiul Bălți au depistat, pe parcursul săptămânii, mai multe încălcări ale legislației privind protecția mediului, în urma unor controale desfășurate în teritoriu.
Comisia de Evaluare a Judecătorilor anunță că a finalizat procedura de evaluare în privința judecătoarei Veronica Cupcea, președintă interimară a Judecătoriei Orhei, constatând că aceasta nu întrunește criteriile de integritate prevăzute de lege.
Republica Moldova primește 150 de milioane de euro de la BERD pentru modernizarea drumurilor strategice
Republica Moldova beneficiază de 150 de milioane de euro suplimentare din partea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) pentru modernizarea drumurilor strategice, în cadrul Proiectului V de reabilitare a infrastructurii rutiere. Acordul de modificare la Acordul de împrumut a fost semnat astăzi de către viceprim-ministrul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, și președinta BERD, Odile Renaud-Basso.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis cod galben de ceață, valabil în aproape toată țara. Avertismentul intră în vigoare la ora 17:00 și va fi valabil până mâine, la ora 11:00.
Poliția de Frontieră : „Cetățenii sunt îndemnați să respecte măsurile de siguranță în cazul depistării dronelor” # Radio Chisinau
Poliția de Frontieră a Republicii Moldova a emis recomandări de securitate pentru populație, în contextul atacurilor cu drone asupra Ucrainei, în apropierea graniței Republicii Moldova. Autoritatea avertizează asupra riscurilor pe care le pot reprezenta dronele sau resturile acestora depistate pe teritoriul țării.
Cetățenii sunt îndemnați să respecte măsurile de siguranță în cazul depistării dronelor
Andrian Gavriliță a avut o întrevedere cu Nikolaos Krikos. Oficiali au abordat subiecte ce țin de dezvoltarea cooperării moldo-elene
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a avut o întrevedere cu Ambasadorul Republicii Elene în Republica Moldova, E.S. Nikolaos Krikos.
Maia Sandu, s-a întâlnit cu Președinta Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Au discutat despre proiecte de dezvoltare și atragerea investițiilor în economia R. Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit astăzi cu președinta Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Odile Renaud-Basso, pentru a discuta modalități de stimulare a creșterii economice și atragere a investițiilor, precum și pentru a valorifica oportunitățile oferite de Planul de Creștere al Uniunii Europene. Tot astăzi, Republica Moldova a semnat un acord de modificare a unui împrumut BERD, care va aduce 150 de milioane de euro suplimentare pentru modernizarea drumurilor strategice.
Transport modern pentru elevi: 23 de microbuze au fost transmise școlilor din R. Moldova
Un număr de 21 de microbuze școlare au fost transmise astăzi către instituțiile de învățământ general din R. Moldova. Acestea vor fi utilizate pentru a transporta circa 700 de elevi din diferite localități ale țării spre școlile în care își fac studiile. În același timp, alte două unități de transport au fost transmise, în premieră, către școli sportive. Pentru achiziționarea noilor unități de transport, Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a alocat 24 de milioane de lei.
Asăzi, 19 decembrie se împlinesc 33 de ani de la reactivarea Mitropoliei Basarabiei ca parte integrantă a Bisericii Ortodoxe Române, prin hotărârea Sfântului Sinod din anul 1992.
A fost lansată Rețeaua Ambasadorilor Locali pentru sprijinirea integrării europene a R. Moldova. Marcel Spătari: „Integrarea Europeană aduce oportunități pentru modernizare, digitalizare și infrastructura regională"
Autoritățile locale din Republica Moldova vor beneficia de un nou instrument de pregătire pentru integrarea europeană, prin lansarea Rețelei Ambasadorilor Locali, o platformă de formare și colaborare creată de Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) împreună cu partenerii suedezi. Platforma, lansată astăzi la Chișinău, își propune să crească capacitatea primăriilor și consiliilor raionale de a absorbi fonduri europene și de a implementa standardele Uniunii Europene în perioada 2025-2028, transmite Radio Chișinău.
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu: „SEPA nu este doar un concept tehnic ci devine un simbol tangibil al conectării Republicii Moldova la Europa"
Republica Moldova a făcut în 2025 un pas istoric spre integrarea financiară europeană, odată cu aderarea la Zona Unică de Plăți în Euro – SEPA și reducerea semnificativă a costurilor pentru plățile în euro. Banca Națională a Moldovei a lansat astăzi prima monedă jubiliară din seria „Moldova Europeană”, cu ocazia evenimentului dedicat bilanțului progreselor financiare europene din acest an, transmite Radio Chișinău.
Noi audieri în dosarul „Frauda bancară": în fața magistraților a venit fostul șef al Comisiei economie, Veaceslav Ioniță
O nouă ședință de judecată a avut loc astăzi în dosarul „Frauda bancară”, în care este vizat fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc. În fața instanței s-a prezentat fostul deputat și fostul președinte al Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, Veaceslav Ioniță, comunică MOLDPRES.
Grupul românesc Electrica SA cumpără toate acțiunile companiei Electrica Furnizare Chișinău
Electrica SA cumpără, de la filiala sa Electrica Furnizare, toate părțile sociale, deținute în procent de 100%, în societatea Electrica Furnizare Grup SRL – Chișinău.
Rusia a atacat infrastructura energetică din șase regiuni ale Ucrainei. Peste 73 de mii de consumatori au rămas fără electricitate la Odesa
Rusia a lansat noi atacuri asupra infrastructurii energetice din șase regiuni ale Ucrainei, provocând pagube semnificative centralelor electrice, rețelelor de transport și distribuție a energiei. Informația a fost prezentată în cadrul unui briefing de către viceministrul ucrainean al Energiei, Oleksandr Vîazovcenko, transmite MOLDPRES cu referire la Unian.
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a finalizat procedura de evaluare în privința judecătoarei Veronica Cupcea, președintă interimară a Judecătoriei Orhei, și a transmis astăzi raportul de evaluare Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Potrivit concluziilor raportului, judecătoarea Veronica Cupcea nu întrunește criteriile de integritate prevăzute de legislație și, în consecință, nu promovează evaluarea.
Prețul la motorină scade sub 19 lei, iar benzina tot mai aproape de un nou minim al ultimilor trei ani
Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul ale produselor petroliere continuă să scadă, atingând în ultimele săptămâni niveluri tot mai reduse comparativ cu perioadele precedente.
Un bărbat a fost condamnat la închisoare pentru finanțarea ilegală a Partidului Politic „Șansa"
Un bărbat a fost condamnat la patru ani de închisoare, fiind găsit vinovat de finanțarea ilegală a partidelor politice din surse interzise de lege. Până la rămânerea definitivă a sentinței, a fost menținută măsura preventivă a arestului preventiv, precum și dosarul de căutare.
