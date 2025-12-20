Consiliul Audiovizualului sancționează 11 televiziuni pentru încălcarea Codului media

14:50

Un număr de 21 de microbuze școlare au fost transmise astăzi către instituțiile de învățământ general din R. Moldova. Acestea vor fi utilizate pentru a transporta circa 700 de elevi din diferite localități ale țării spre școlile în care își fac studiile. În același timp, alte două unități de transport au fost transmise, în premieră, către școli sportive. Pentru achiziționarea noilor unități de transport, Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a alocat 24 de milioane de lei.