MEMORIAL BASARABEAN | Elena Vasilache, fostă profesoară, despre anii grei de după război: La internat eram îngrijiți mai bine, ascundeam câte ceva de-ale gurii și le duceam la școală colegilor flămânzi (Audio)

18:45

Aproximativ 700 de permise de conducere obținute prin fraudarea examenelor auto, în special a probei teoretice, vor fi anulate de către Agenția Servicii Publice (ASP). În cadrul unei conferințe de presă, instituția a prezentat astăzi metodele folosite de candidați și a subliniat politica de toleranță zero față de corupție, avertizând că astfel de practici conduc la pierderea banilor, a dreptului de a conduce și la dosare penale, transmite MOLDPRES.