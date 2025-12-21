MEMORIAL BASARABEAN | Elena Vasilache, fostă profesoară, despre anii grei de după război: La internat eram îngrijiți mai bine, ascundeam câte ceva de-ale gurii și le duceam la școală colegilor flămânzi (Audio)
Radio Chisinau, 21 decembrie 2025 13:10
Elena Vasilache, pensionară, fostă profesoară de muzică, este invitata emisiunii Memorial Basarabean. S-a născut în anul 1940, iar copilăria sa a coincis cu una dintre cele mai grele perioade ale Basarabiei, când copii, alături de maturi, au avut de îndurat ororile războiului și ale foametei.
• • •
Acum 10 minute
13:25
Ministra Afacerilor Externe a României, Oana Țoiu, vine luni în vizită oficială la Chișinău # Radio Chisinau
Ministra Afacerilor Externe a României, Oana Țoiu, va efectua luni, 22 decembrie, o vizită de lucru în Republica Moldova, la invitația ministrului afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi. Vizita are loc în contextul participării la Reuniunea șefilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Moldova din străinătate.
Acum 30 minute
13:10
MEMORIAL BASARABEAN | Elena Vasilache, fostă profesoară, despre anii grei de după război: La internat eram îngrijiți mai bine, ascundeam câte ceva de-ale gurii și le duceam la școală colegilor flămânzi (Audio) # Radio Chisinau
Acum o oră
12:40
Trei persoane, dintre care doi copii, au ajuns la spital după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon # Radio Chisinau
Trei persoane, inclusiv două minore, au ajuns la spital după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon. Cazul a avut loc astăzi într-o gospodărie din localitatea Puhoi, raionul Ialoveni. Gazul toxic a fost emanat de la o sobă de încălzit defectă.
Acum 2 ore
12:20
În România va exista un al doilea mare centru logistic european pentru a asigura aprovizionarea cu armament a Ucrainei, scrie publicația ucraineană Defence Express. Generalul maior Maik Keller, comandant adjunct al unității NATO pentru Asistență de Securitate și Antrenament pentru Ucraina (NSATU) a spus că acest centru logistic din România va fi sub comanda Alianței Nord-Atlantice până la finalul lunii ianuarie.
11:55
Peste 100 de gospodării agricole din Crocmaz vor beneficia de un sistem modern de irigare (FOTO) # Radio Chisinau
În localitatea Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, se construiește un sistem de irigare care va deservi peste 100 de gospodării agricole. Instalația va avea o capacitate de irigare de aproximativ 2.500 de hectare, a subliniat președintele Parlamentului, Igor Grosu, care a vizitat șantierul de lucru.
Acum 4 ore
11:35
Volodimir Zelenski vrea să-l înlocuiască pe Dmitro Karpenko, șeful Comandamentului Aerian Sudic. Care sunt motivele # Radio Chisinau
Kievul intenționează să-l înlocuiască pe șeful Comandamentului Aerian Sudic, Dmitro Karpenko, în urma mai multor atacuri rusești asupra regiunii Odesa, a declarat președintele Volodimir Zelenski.
11:05
Câtă energie a livrat România Republicii Moldova după atacurile asupra infrastructurii din Ucraina # Radio Chisinau
Importurile de energie electrică în Republica Moldova, după ce a fost activat ajutorul de avarie din România din cauza atacurilor militare din Ucraina, au reprezentat 60 – 70% din consumul zilnic de peste Prut, a declarat ministrul Energiei din Republica Moldova, Dorin Junghietu.
10:45
De ce au atacat rușii o zonă izolată în apropierea graniței dintre Ucraina și Republica Moldova. Importanța podului de la Maiaki # Radio Chisinau
Singurul pod viabil al Ucrainei peste râul Nistru a fost atacat de drone rusești, într-o tentativă de a izola logistica ucraineană care circulă pe rețeaua de drumuri din regiunea Dunării, scrie Kyiv Post. Atacul a avut loc în urma a două lovituri succesive cu drone, care au provocat avarii grave podului ucrainean situat în apropierea graniței cu Republica Moldova, transmite MOLDPRES.
10:25
Situația la frontieră în ultimele 24 de ore: Câți cetățeni străini au primit refuz de intrare în R. Moldova # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 66 847 traversări.
10:00
Solstițiul de iarnă 2025: Cea mai lungă noapte a anului. De când începe să crească durata zilei # Radio Chisinau
Solstițiul de iarnă marchează cea mai scurtă zi și cea mai lungă noapte a anului și reprezintă, din punct de vedere astronomic, începutul sezonului rece în emisfera nordică. În 2025, fenomenul va avea loc duminică, 21 decembrie, la ora 17:03. De la acest moment și până la solstițiul de vară, din 21 iunie 2026, durata zilelor va începe să crească treptat, în timp ce nopțile se vor scurta, potrivit ritmului natural al succesiunii anotimpurilor.
Acum 6 ore
09:30
21 decembrie 1989. Ultimul discurs al lui Nicolae Ceaușescu în fața mulțimii și prima zi de Revoluție în București # Radio Chisinau
În ziua de 21 decembrie 1989, mitingul de sprijinire a politicii duse de Nicolae Ceaușescu avea loc la prânz, în București, dar în multe orașe din România, deja, la acea oră, autoritățile începeau să piardă controlul. Debutau ultimele 24 de ore în care represiunea comunistă se agăța de putere.
09:05
Comunitatea științifică din R. Moldova, omagiată la Gala Cercetătorilor 2025. Dan Perciun: „Munca cercetătorilor are un viitor aici, acasă” # Radio Chisinau
Comunitatea științifică din Republica Moldova a fost omagiată astăzi în cadrul Galei Cercetătorilor 2025, eveniment tradițional organizat de Ministerul Educației și Cercetării (MEC). În cadrul ceremoniei, 53 de cercetători au fost distinși cu diplome, comunică MOLDPRES.
Acum 24 ore
18:05
Ucraina și Portugalia vor produce drone maritime ucrainene. „Am dovedit că funcționează perfect împotriva navelor rusești” # Radio Chisinau
Ucraina și Portugalia au convenit asupra co-producției de drone maritime ucrainene, a anunțat sâmbătă un consilier al președintelui ucrainean, citat de Reuters.
17:40
Republica Moldova trebuie să atingă un nivel mai ridicat de conformitate cu cerințele tehnice ale Uniunii Europene pentru a-și spori accesul și comerțul pe piața europeană. După semnarea Acordului de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA), peste 200 000 de euro au fost investiți în echipamente pentru Centrul Național pentru Sănătatea Animalelor, Protecția Plantelor și Siguranța Alimentelor.
17:20
Consiliul Audiovizualului sancționează 11 televiziuni pentru încălcarea Codului media # Radio Chisinau
Consiliul Audiovizualului (CA) a sancționat 11 furnizori de servicii media audiovizuale de televiziune, aplicând amenzi totale de 68.000 de lei, trei avertizări publice și trei notificări de intrare în legalitate. Verificările au vizat respectarea prevederilor Codului serviciilor media audiovizuale, în special a cotelor obligatorii de programe audiovizuale locale, comunică MOLDPRES.
16:55
Taxă pe una din cele mai importante atracții turistice din Roma. Accesul la Fontana di Trevi se va face contra cost din luna februarie # Radio Chisinau
Turiștii vor trebuie să plătească doi euro pentru a avea acces la Fontana di Trevi din Roma începând cu luna februarie, taxă care ar urma să aducă municipalității 6,5 milioane de euro pe an, a anunțat vineri primarul Romei, Roberto Gualtieri.
16:35
Transporturile de mărfuri din Ucraina, redirecționate temporar prin R. Moldova după atacurile asupra infrastructurii din sudul țării # Radio Chisinau
O parte din fluxurile de transport de mărfuri din Ucraina vor fi redirecționate temporar prin Republica Moldova, ca urmare a atacurilor recente asupra infrastructurii critice din sudul Ucrainei. Autoritățile moldovene au activat mecanisme de coordonare pentru a gestiona tranzitul și a preveni blocajele majore.
16:05
Negociatori ruși și americani se întâlnesc astăzi în Florida pentru noi discuții privind un acord de pace cu Ucraina # Radio Chisinau
Negociatori americani urmează să se întâlnească sâmbătă, în Florida, cu oficiali ruși pentru o nouă rundă de discuții menite să ducă la încheierea războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, au declarat surse oficiale, citate de Reuters.
15:40
Comisia de evaluare a procurorilor propune promovarea evaluării externe de către Elena Cazacov, adjunctă interimară a procurorului-șef al Procuraturii municipiului Chișinău și șefă a Oficiului de reprezentare a învinuirii în instanță, și de către Ghennadi Epure, adjunct al directorului Institutului Național al Justiției. Rapoartele de evaluare au fost transmise astăzi subiecților evaluării și Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), informează MOLDPRES.
15:25
Ministerul Educației și Cercetării lucrează la elaborarea unui curs de inteligență artificială destinat elevilor, care ar urma să fie pus la dispoziție începând de anul viitor. Anunțul a fost făcut de ministrul Educației, Dan Perciun, într-o transmisiune live pe Facebook.
15:00
VIDEO | SUA au lansat un atac masiv împotriva ISIS în Siria, după uciderea unor militari americani. Anunțul făcut de Trump # Radio Chisinau
Armata americană a desfășurat vineri un „atac masiv” pentru a „elimina luptătorii grupării Stat Islamic, infrastructuri și depozite de arme”, ca răspuns la uciderea a trei cetățeni americani, doi dintre ei militari, într-un atac armat produs în deșertul sirian, anunță Pentagonul, transmite BBC.
14:35
Un accident rutier s-a produs în această dimineață pe traseul R-29, în apropiere de Ceadîr-Lunga. Un echipaj de poliție aflat în misiune a fost tamponat de un microbuz.
14:15
Plan B în cadrul NATO: statele din flancul estic fac presiuni pentru unitate împotriva Rusiei # Radio Chisinau
Flancul estic al Europei se conturează ca un bloc politic și militar independent, pe măsură ce statele din prima linie își reevaluează securitatea în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei și al incertitudinii crescânde cu privire la angajamentele SUA față de Europa. În cadrul unui interviu acordat TVP World, fostul ministru al Apărării și al Afacerilor Externe al Letoniei, Artis Pabriks, a declarat că decizia Uniunii Europene de a finanța Ucraina prin împrumuturi garantate din bugetul blocului reprezintă „doar o victorie parțială”.
13:50
Poliția de Frontieră: Traversarea prin PTF Tudora–Starokazacie se desfășoară fără restricții # Radio Chisinau
Poliția de Frontieră informează că, traversarea prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Tudora–Starokazacie spre Belgorod-Dnestrovsk, Ucraina, este permisă tuturor călătorilor, fără restricții. Totodată, în direcția regiunii Odesa (Ucraina), traversarea este autorizată doar cetățenilor ucraineni și mijloacelor de transport cu masa de până la 7 tone.
Ieri
13:25
DOSAR TRANSNISTREAN | Oazu Nantoi: Când vorbim despre reîntregire, în primul rând, trebuie să integrăm populația din stânga Nistrului în spațiul valoric al R. Moldova (Audio) # Radio Chisinau
Regimul separatist de la Tiraspol se află în pragul unui colaps și au apărut noi oportunități de reintegrare teritorială a R. Moldova. Procesul, însă, va fi unul foarte complex și va necesita, în primul rând, schimbarea percepției populației de dincolo de Nistru, care a trăit în frică și a fost educată în ideologia „lumii ruse”, a declarat expertul în problema transnistreană Oazu Nantoi, în cadrul emisiunii Dosar Transnistrean de la Radio Chișinău.
13:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis Cod galben de ceață pe aproape întreg teritoriul R. Moldova. Alerta este valabilă de astăzi, de la ora 12:00 și până mâine, 21 decembrie, ora 12:00.
12:35
O companie feroviară ucraineană suplimentează vagoane pentru cursele Odesa–Chișinău și Kiev–Chișinău # Radio Chisinau
Compania feroviară ucraineană „Ukrzaliznytsia” a anunțat alocarea unor vagoane suplimentare pentru cursele care leagă Odesa și Kiev de Chișinău. Biletele pentru aceste trenuri vor fi puse în vânzare în cursul zilei de 20 decembrie, anunță UNIAN, preluat de MOLDPRES.
12:10
Târgurile din Chișinău de unde poți cumpăra produse și mărfuri autohtone în acest weekend # Radio Chisinau
În acest weekend, în sectoarele capitalei vor fi desfășurate iarmaroace și târguri cu produse și mărfuri autohtone, cu scopul de a sprijini producătorii locali și de a oferi orășenilor acces la produse agricole de sezon.
11:45
Platforma petrolieră a Lukoil din Marea Caspică, atacată din nou cu drone de Ucraina # Radio Chisinau
Drone ucrainene au efectuat vineri un nou atac asupra unei platforme petroliere ruse aparținând grupului Lukoil, în Marea Caspică, precum și a unei nave militare de patrulare aflată în apropierea instalației, în contextul intensificării atacurilor Kievului asupra infrastructurii energetice a Rusiei, transmite Reuters.
11:35
Investițiile în economie au crescut cu aproape 18% în trimestrul III al anului 2025 # Radio Chisinau
Activitatea investițională din Republica Moldova a continuat să crească în anul 2025 și a avut o contribuție importantă la evoluția economiei, potrivit unui comunicat al Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării.
11:05
Consiliul Uniunii Europene a aprobat vineri poziția sa de negociere privind euro digital, susținând un model care include atât utilizarea online, cât și offline a monedei digitale, diferit de propunerile anterioare ale Parlamentului European, care puneau accent exclusiv pe funcționarea offline, relatează Reuters.
10:40
Ambasada Republicii Moldova în Republica Belarus anunță că va suspenda, începând cu 23 decembrie 2025, recepționarea cererilor ce țin de cetățenia Republicii Moldova, pentru o perioadă nedeterminată, comunică MOLDPRES.
10:15
Bombardament cu rachete balistice asupra portului Odesa. Șapte persoane au murit, iar alți 15 oameni au fost răniți # Radio Chisinau
Un atac al forțelor ruse cu rachete balistice, efectuat vineri seara târziu, asupra infrastructurii portuare din jurul orașului ucrainean Odesa, de la Marea Neagră, a ucis șapte persoane și a rănit alți 15 oameni, au anunțat oficialii ucraineni, potrivit Reuters și The Kyiv Independent.
09:55
Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie prin punctul de trecere Palanca # Radio Chisinau
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru zona punctului de trecere a frontierei Palanca, în contextul atacurilor cu drone ale Federației Ruse asupra Ucrainei.
09:30
METEO | Vreme posomorâtă și cer noros. Câte grade se vor înregistra în acest weekend # Radio Chisinau
Meteorologii prognozează pentru acest weekend vreme fără precipitații esențiale. Cerul va fi noros, pe alocuri variabil.
09:05
20 decembrie 1989. În urmă cu 36 de ani, Timișoara se declara primul oraș liber de comunism din România # Radio Chisinau
Pe 20 decembrie 1989, Timișoara se declara primul oraș liber de comunism din România, iar scânteia care aprinsese revolta se transforma în revoluție.
19 decembrie 2025
21:25
Numărul studenților a crescut cu 6,8% într-un an: în universități învață 63 de mii de tineri # Radio Chisinau
Numărul studenților înscriși în instituțiile de învățământ superior din Moldova în acest an de învățământ constituie aproape 63 000. Dintre ei, 46 700 de tineri fac studii de licență, 10 600 – de master și 5 600 – studii integrate. Datele au fost publicate în raportul anual al Biroului Național de Statistică cu privire la activitatea instituțiilor de învățământ superior, 16 la număr – 11 publice și 5 private.
21:05
Primăria Chișinău invită seniorii la o nouă ediție a spectacolelor muzicale în cadrul Proiectului socio-cultural de weekend „Dialog între generații”.
20:45
Liderii Uniunii Europene cer ca în următoarea jumătate de an să fie pornite proiecte legate de întărirea capabilităților militare și să fie aplicate restricții suplimentare împotriva campaniilor hibride dinspre Rusia și Belarus.
20:25
Salvatorii și pompierii s-au alăturat Campaniei Guvernului Republicii Moldova „Biblioteca de sub brad” # Radio Chisinau
Astăzi, 19 decembrie 2025, salvatorii și pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență din toate subdiviziunile s-au alăturat Campaniei „Biblioteca de sub brad”, lansată de Guvernul Republicii Moldova în ajunul sărbătorilor de iarnă.
20:10
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viață (studiu) # Radio Chisinau
Cel mai mare satelit al planetei Saturn, Titan, ar putea ascunde viață într-o lume de tuneluri mocirloase aflată sub crusta înghețată de la suprafață, prin care ar putea circula apă lichidă, conform unui nou studiu publicat miercuri, 17 decembrie, în jurnalul Nature, transmite Live Science.
19:45
Secretarul de stat Sergiu Mihov a participat la reuniunea Consiliului Miniștrilor Afacerilor Externe ai statelor membre ale OCEMN # Radio Chisinau
Secretarul de stat Sergiu Mihov a participat astăzi, în format online, la reuniunea Consiliului Miniștrilor Afacerilor Externe ai statelor membre ale Organizației pentru Cooperare Economică la Marea Neagră (OCEMN).
19:25
Progresele Republicii Moldova în domeniul climei, prezentate de Ministrul Mediului la Viena # Radio Chisinau
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, împreună cu Secretara de Stat, Aliona Rusnac, au participat la cea de-a 23-a reuniune a Consiliului Ministerial al Tratatului Comunității Energetice, desfășurată la Viena.
19:05
Galerie FOTO | Sărbătorile au venit la președinție, unde a fost împodobit bradul de Crăciun # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat că la Președinție a fost inaugurat bradul de Crăciun, marcând astfel începutul sărbătorilor de iarnă.
18:45
Examene auto fraudate: ASP anulează 700 de permise de conducere și reafirmă toleranța zero față de corupție # Radio Chisinau
Aproximativ 700 de permise de conducere obținute prin fraudarea examenelor auto, în special a probei teoretice, vor fi anulate de către Agenția Servicii Publice (ASP). În cadrul unei conferințe de presă, instituția a prezentat astăzi metodele folosite de candidați și a subliniat politica de toleranță zero față de corupție, avertizând că astfel de practici conduc la pierderea banilor, a dreptului de a conduce și la dosare penale, transmite MOLDPRES.
18:30
Persoanele care au achitat servicii medicale în anul 2025 își pot recupera o parte din bani prin reducerea impozitului pe venit, dacă întrunesc condițiile prevăzute de Codul fiscal. Facilitatea se aplică la depunerea declarației fiscale și permite diminuarea venitului impozabil cu cheltuielile suportate pentru servicii medicale sau pentru asigurarea medicală facultativă, în limita unui salariu mediu pe economie - 16.100 de lei în 2025.
18:05
Consiliul Europei și Ministerul Culturii consolidează capacitățile instituțiilor media privind sustenabilitate financiară # Radio Chisinau
Peste 40 de redacții naționale și locale din Republica Moldova au participat la un program de instruire organizat de Ministerul Culturii, cu sprijinul Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, dedicat consolidării capacităților instituțiilor mass-media în domeniul sustenabilității financiare și al elaborării proiectelor eligibile pentru Fondul de subvenționare a mass-mediei.
17:45
Alexandru Munteanu, despre realizările din sectorul financiar-bancar: Europa a devenit „Acasă” # Radio Chisinau
Republica Moldova se integrează treptat în arhitectura financiară europeană, în anul 2025 fiind parcurse etape importante – aderarea la Zona Unică de Plăți în Euro SEPA și dezvoltarea sistemului MIA plăți instant.
17:25
USMF „Nicolae Testemițanu” și Crucea Roșie din Elveția au semnat un Acord privind instruirea studenților, medicilor și farmaciștilor rezidenți # Radio Chisinau
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie (USMF) „Nicolae Testemițanu” și Crucea Roșie din Elveția au semnat un Acord de colaborare ce vizează instruirea studenților, medicilor și farmaciștilor rezidenți, și a practicienilor din domeniul sănătății. Acțiunile au scopul de a îmbunătăți managementul calității în sănătate și facilitarea accesului grupurilor vulnerabile la serviciile medicale,.
17:10
Amenzi de peste 20 mii de lei în urma raziilor efectuate de inspectorii de mediu la Bălți # Radio Chisinau
Inspectorii de mediu din municipiul Bălți au depistat, pe parcursul săptămânii, mai multe încălcări ale legislației privind protecția mediului, în urma unor controale desfășurate în teritoriu.
