„Vocea lui Tudor” sau Vocea României? Controverse după victoria Alessiei Pop

Poliția de Frontieră vine cu un apel clar către populație, în contextul atacurilor cu drone asupra Ucrainei și al riscurilor directe pentru zonele din apropierea frontierei Republicii Moldova. Autoritățile avertizează că dronele sau resturile acestora pot fi extrem de periculoase și pot reprezenta un risc major pentru viață. Dacă observați o dronă sau fragmente de