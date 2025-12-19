Cum s-a împărțit averea soților Cebotari: Katy Black ar fi achiziționat casa de la fostul soț

07:30

Renumita soprană Valentina Naforniță, care a pus cariera pe plan secund pentru a se dedica celor trei fii ai săi, dintre care doi gemeni, a dezvăluit motivul pentru care a ales să-i crească în Republica Moldova. „Deciziile lor de mai târziu le vom lua împreună ca familie, însă acum vreau să le ofer toată dragostea […] Articolul Valentina Naforniță explică de ce a ales Moldova pentru a-și crește fiii, nu Austria, Elveția sau Italia apare prima dată în ea.md.