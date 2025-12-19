(Foto) Nina Crețu, curtată în secret: buchete și mesaje misterioase
Nina Crețu, una dintre cele mai râvnite burlăcițe: un admirator misterios a decis să o cucerească într-un mod cu totul diferit. Sora lui Emilian Crețu a primit ieri tocmai cinci buchete de flori, la interval de a câte o oră, toate însoțite de mesaje a căror conținut Nina a preferat să-l ascundă.
Evenimente de neratat Ultimul weekend complet înainte de Crăciun vine cu o varietate bogată de evenimente pentru toate gusturile. De la spectacole simfonice și concerte alternative, până la piese de teatru și spectacole pentru copii, opțiuni care îți pot transforma complet sfârșitul de săptămână.
Accident la Sângerei: Un șofer și-a pierdut controlul asupra mașinii și a intrat direct în gardul unei gospodării. Totul s-a întâmplat miercuri, 17 decembrie. Șoferul automobilului a pierdut controlul volanului din cauza condițiilor climaterice și a derapat de pe carosabil, izbindu-se într-un gard, transmite realitatea.md. În urma impactului, gardul s-a prăbușit, iar mașina a
Cum s-a împărțit averea soților Cebotari: Katy Black ar fi achiziționat casa de la fostul soț
Noi detalii în divorțul anului! Deși Cristian Cebotari susținea că i-a cedat lui Katy Black casa construită împreună pentru a nu rămâne fără un cămin alături de cei patru copii, influencera dezvăluie subtil contrariul: și-a cumpărat partea sa de proprietate. Într-un răspuns criticilor săi, Instagram bloggerița le-a zis că este sută la sută independentă
(Foto) Vânzare surpriză în Capitală: O casă pe jumătate dărâmată, pusă la bătaie pentru 40.000 de euro
O casă aproape dărâmată a fost scoasă la vânzare în Capitală pentru 40.000 de euro. Anunțul, postat pe TikTok de un agent imobiliar cu descrierea „apartament fără reparație", a stârnit amuzament printre utilizatorii rețelei sociale. Casa este situată pe strada Moara Roșie. Potrivit agentului imobiliar, terenul pe care este construit nu este privatizat, iar
Deputata PAS Ludmila Adamciuc îi invită pe parlamentarii moldoveni să devină „Moși Crăciun" pentru 101 copii cu dizabilități severe. Fiecare deputat a primit o scrisoare specială, redactată de copii împreună cu părinții sau îngrijitorii, în care aceștia și-au împărtășit dorințele de sărbători. „Indiferent de partidul politic din care facem parte, există momente în care
Gabi Nebunu promite o recompensă generoasă pentru recuperarea costumelor furate! A lipit afișe peste tot în oraș
Excentricul interpret de muzică populară Gabriel Nebunu s-a întors din Italia, unde a depus plângere la poliție după ce i-a fost furată valiza din autocar. Artistul a încercat să-și recupereze singur bunurile, însă fără succes. Nebunu a lipit afișe în zona unde s-a întâmplat jaful, anunțând că oferă recompensă de 2 mii de euro,
Sezonul rece aduce dilema părinților: cum să îmbrace corect copiii pentru a-i proteja de frig, fără să îi supraîncălzească. Medicii avertizează că hainele necorespunzătoare pot slăbi imunitatea și favoriza apariția bolilor frecvente iarna. Medicul pediatru Olesea Jalbă subliniază că părinții trebuie să fie vigilenți pe tot parcursul copilăriei, nu doar în primii ani de
„De frică nu mă întrebați pe mine". Mesaj tăios al lui Filat pentru Plahotniuc, după ședința de judecată
Adevărul va ieși la iveală, mai devreme sau mai târziu, susține fostul premier Vlad Filat, prezent ieri la ședința de judecată a ex-liderului PDM, Vladimir Plahotniuc. „Nu simt nimic în raport cu el", a declarat Filat. „Mesajul este că dânsul trebuie să accepte situația în care adevărul mai devreme sau mai târziu iese la
O femeie din Căușeni și-a pierdut viața după ce a fost incendiată de propriul fiu, în urma unui conflict. Victima, imobilizată la pat, ar fi intervenit pentru a o proteja pe tânăra care o îngrijea. Bărbatul a fost condamnat la 20 de ani de detenție. „Potrivit acuzării, la 1 februarie 2025, inculpatul, aflându-se la
Rise: Firma „fantomă" din dosarul Plahotniuc. Cum a fost „curățată" o companie afiliată oligarhului chiar înainte de aducerea sa în Moldova
Înainte ca Vladimir Plahotniuc să fie adus încătușat în țară, autoritățile de la Chișinău au exclus din „lista neagră" o companie despre care anterior insistau că este afiliată oligarhului, informează RISE, care a refăcut traseul companiei care deține o rețea de benzinării și l-a suprapus cu fuga, reținerea și extrădarea fostului lider democrat în plină
Un moldovean, căutat pentru un viol comis acum 15 ani în R. Moldova, a fost arestat de carabinierii italieni. Timp de un deceniu și jumătate, bărbatul s-a ascuns în provincia Novara, din nord-vestul Italiei. Potrivit presei apenine, în anul 2010, bărbatul, aflându-se în R. Moldova, a agresat sexual o minoră. Pentru a scăpa de
În contextul protestelor profesorilor pentru salarii mai mari, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a transmis că autoritățile înțeleg dificultățile cadrelor didactice, dar le cere acestora să aibă răbdare. Speakerul a promis, în cadrul emisiunii „Secretele Puterii", că majorările salariale vor veni în mod absolut sigur, dar acest lucru se va întâmpla abia în anul următor.
Igor Dodon a pus sub semnul întrebării promisiunile PAS privind aderarea rapidă a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, susținând că acestea reprezintă „o momeală electorală". Într-o intervenție la Exclusiv TV, Dodon a afirmat că mesajele venite de la Bruxelles indică faptul că negocierile de aderare nu vor fi lansate până la finalul anului. „În
Se încheie programul „Prima Casă"? FMI: Condițiile pentru debitori trebuie să se alinieze standardelor obișnuite de creditare
FMI vede o creștere economică modestă pentru Moldova: 2,7% în 2025 și doar 2,3% în 2026. Experții recomandă guvernului să supravegheze prețurile imobilelor și să adapteze programul „Prima Casă" la standardele generale de creditare. „Moldova colectează mai puține venituri fiscale decât alte state 3 similare și o face printr-un sistem fiscal complex și distorsionant.
Emilian Crețu vrea un nou parc modern în Râșcani: Actorul propune transformarea unei fâșii forestiere într-un spațiu verde modern, continuându-și implicarea în proiecte de mediu din Chișinău și Negureni. Actorul promite: Este gata să preia responsabilitatea amenajării spațiului verde pentru o perioadă determinată, într-un video postat pe rețelele sociale. „Uitați ce frumos spațiu curățat
Deputatul PSRM Marcel Cenușa a solicitat ca ministrul Educației, Dan Perciun, să fie audiat în plenul Parlamentului privind planurile Guvernului de a desființa Universitatea Bogdan Petriceicu-Hașdeu din Cahul. Potrivit deputatului, procesul de optimizare care are loc în domeniul educației este foarte controversat și ridică multe semne de întrebare, transmite noi.md. Pe lângă opinia ministerului
Sfântul Nicolae: Tot ce trebuie să știi despre semnificații, tradiții, obiceiuri și superstiții de 19 decembrie
Sfântul Nicolae, unul dintre cei mai iubiți și populari sfinți ai creștinătății, este sărbătorit în fiecare an pe 19 decembrie. Legenda spune că păzește soarele, împiedicându-l să se strecoare în tărâmurile de miazănoapte și să lase lumea fără lumină și căldură. Cine a fost Sfântul Nicolae Sfântul Nicolae s-a născut în timpul împăraților romani Dioclețian
O investigație realizată de ant1news.gr și citată de presa română dezvăluie cum gazul rusesc este „botezat" drept turcesc și continuă să curgă spre Europa, inclusiv Republica Moldova. Creștere de 7% a fluxurilor de gaze rusești către Europa prin conducta Turkstream Jurnaliștii au analizat zeci de documente cu date tehnice despre fluxurile de gaze și încercări
Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, susține că încheierea războiului din Ucraina depinde în mare măsură de poziția președintelui SUA, Donald Trump, și de acțiunile Washingtonului. Despre aceasta informează РБК-Украина, citând un interviu acordat de Lukașenko postului de televiziune Newsmax. Potrivit lui Lukașenko, factorul cheie este consecvența poziției lui Trump. El a declarat că, în cazul
Reorganizarea școlilor mici: Profesorii mutați în alte raioane ar putea primi până la 15.000 €
Aproape jumătate dintre elevii din Republica Moldova nu ating competențele necesare la 15 ani, problema fiind mai pronunțată în școlile cu un număr redus de elevi. Acesta este principalul argument al autorităților pentru necesitatea reorganizării școlilor mici, o reformă care urmărește îmbunătățirea calității educației și care va cuprinde, la anul viitor, peste 1.300 de
Salariu minim majorat din 2026: Guvernul ridică pragul la 6.300 lei – ce salariu mediu pe economie se estimează
Guvernul a stabilit e salariul minim și salariul mediu pe economie pentru 2026. Leafa minimă va ajunge la 6.300 de lei, în creștere cu 15% față de anul curent. Astfel, Cabinetul de miniștri a aprobat oficial proiectul privind salariul minim pe țară pentru anul viitor. „Se propune stabilirea salariului minim lunar la suma 6300
Război rece în showbiz: Adriana Ochișanu versus soții Cuciuc – „Interpretează cum îi bate mintea!"
După ce Igor și Diana Cuciuc au sugerat implicarea „nepotului unui instrumentist" în moartea fiicei lor, Andreea, Adriana Ochișanu
Grosu răspunde zvonului „Partidului PAS-iștilor Supărați”: Prima reacție a președintelui Parlamentului # EA.md
Liderul PAS, Igor Grosu, afirmă că nu a primit indicii că foștii săi colegi de partid, inclusiv Andrei Spînu și Ala Nemerenco, ar plănui să înființeze un nou partid. „Este decizia lor”, a declarat Grosu în emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova. „Mai păstrați legătura cu foștii colegi din PAS?”, a […] Articolul Grosu răspunde zvonului „Partidului PAS-iștilor Supărați”: Prima reacție a președintelui Parlamentului apare prima dată în ea.md.
Fosta șefă Victoriabank, martoră în dosarul Plahotniuc: „Procurorii mi-au promis că scap de dosar dacă depun mărturie împotriva lui PDM” # EA.md
Primul martor al apărării în dosarul Plahotniuc, fosta președintă a Victoriabank, Natalia Politov-Cangaș, a fost audiată pe 15 decembrie și și-a prezentat declarațiile favorabile fostului lider PD. Aceasta a afirmat că „nu a primit niciodată indicații de la Vlad Plahotniuc” și a respins acuzațiile privind activități ilegale sau tranzacții suspecte în perioada în care Plahotniuc […] Articolul Fosta șefă Victoriabank, martoră în dosarul Plahotniuc: „Procurorii mi-au promis că scap de dosar dacă depun mărturie împotriva lui PDM” apare prima dată în ea.md.
„Era deja fără viață când l-am găsit”: Tragedie la Edineț – copil de 16 ani ucis în bătaie, sub privirile mamei # EA.md
Băiatul de 16 ani din Edineț a fost ucis în bătaie de o rudă, chiar în fața mamei sale. Femeia a povestit pentru tvn.md că nu a putut interveni pentru că a fost amenințată. „Nu puteam intra că nu-mi dădea voie. Nici la poliție nu puteam să sunăm, a zis că dacă o facem, ne […] Articolul „Era deja fără viață când l-am găsit”: Tragedie la Edineț – copil de 16 ani ucis în bătaie, sub privirile mamei apare prima dată în ea.md.
Scandal în justiție: Detalii despre apartamentul cumpărat cu implicarea judecătoarei Ana Cucerescu și a unui martor din dosarul Plahotniuc # EA.md
În cadrul ședinței din 15 decembrie de examinare a dosarului penal privind frauda bancară, în care este vizat Vlad Plahotniuc, partea apărării a chemat-o în calitate de martor pe Natalia Politov-Cangaș, fost președinte al Victoriabank pentru o perioadă îndelungată. Aceasta a făcut mai multe dezvăluiri, inclusiv că a avut o discuție la telefon, anterior, cu […] Articolul Scandal în justiție: Detalii despre apartamentul cumpărat cu implicarea judecătoarei Ana Cucerescu și a unui martor din dosarul Plahotniuc apare prima dată în ea.md.
Vești bune pentru părinți: Indemnizația unică la nașterea copilului crește la 21.886 lei de la 1 ianuarie 2026, cu 536 lei mai mult decât acum. Ministra Muncii și Protecției sociale, Natalia Plugaru, a declarat că indemnizația unică la naștere s-a dublat din anul 2021 și până în prezent, transmite moldpres.md. „Venim cu o veste bună pentru […] Articolul Confirmat: Indemnizația unica la nașterea copilului crește de la 1 ianuarie 2026 apare prima dată în ea.md.
Fosta președintă a organizației teritoriale Călărași a Partidului „Șor” (interzis) a fost condamnată la patru ani de închisoare și amendată cu aproape 470.000 de lei pentru că a acceptat finanțare ilegală de la un grup criminal organizat. Instanța a stabilit că, în perioada 24 iulie 2022 – 20 octombrie 2022, femeia a contribuit la organizarea […] Articolul Rețeaua lui Șor se prăbușește: Șefa organizației din Călărași, încarcerată apare prima dată în ea.md.
În ciuda creșterii presiunii SUA asupra Kievului, ucrainenii se opun vehement cererilor Rusiei. Dacă ideea unor concesii teritoriale va fi supusă votului, majoritatea celor intervievați de jurnaliștii Kyiv Independent afirmă că o vor respinge categoric. Săptămâna trecută, președintele Vladimir Zelenski a declarat că orice concesii teritoriale pentru a pune capăt războiului total al Rusiei, […] Articolul Presiune din Washington, refuz la Kiev: Ucraina nu cedează teritorii apare prima dată în ea.md.
Profesorii, lăsați „cu foaia albă”: Guvernul spune NU majorării salariilor în acest an școlar # EA.md
Semnal clar de la Finanțe: profesorii fără majorări salariale în acest an, lefurile – pe agenda din septembrie. „Este această solicitare. Profesorii se află pe cea mai numeroasă linie de salarizare ca valoare de referință, de rând cu polițiștii, medicii, asistenții sociali și alte categorii. Angajamentul nostru a fost, și cred că undeva am […] Articolul Profesorii, lăsați „cu foaia albă”: Guvernul spune NU majorării salariilor în acest an școlar apare prima dată în ea.md.
Tragedie în capitală: Un pieton care mergea pe carosabil, în beznă, lovit mortal de un Lexus # EA.md
Un bărbat care se deplasa pe carosabil, pe șoseaua Balcani, a fost lovit mortal de un automobil Lexus. Accidentul s-a produs pe 16 decembrie. „Marți, în jurul orei 23:05, în municipiul Chișinău, la intersecția străzilor Calea Ieșilor cu șoseaua Balcani, s-a produs un accident rutier soldat cu decesul unei persoane. Potrivit informațiilor preliminare, un […] Articolul Tragedie în capitală: Un pieton care mergea pe carosabil, în beznă, lovit mortal de un Lexus apare prima dată în ea.md.
Socialiștii revin cu inițiativa „50% autohton”: jumătate din rafturile magazinelor, rezervate producătorilor locali # EA.md
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) a anunțat că a depus în Parlament două proiecte de lege considerate esențiale. Liderul socialist Igor Dodon a făcut anunțul și a îndemnat colegii parlamentari să sprijine inițiativele. „Am înregistrat în Parlament două proiecte de lege importante. 1. Proiect de lege în sprijinul producătorilor autohtoni. Acesta obligă rețelele […] Articolul Socialiștii revin cu inițiativa „50% autohton”: jumătate din rafturile magazinelor, rezervate producătorilor locali apare prima dată în ea.md.
Moscova intensifică controlul asupra comunicațiilor digitale. Președintele rus, Vladimir Putin, a anunțat recent că Rusia va bloca apelurile telefonice venite din 47 de state catalogate drept „neprietenoase”, fără acordul prealabil al utilizatorilor, scrie adevărul.ro. Printre țările vizate se numără Statele Unite, Marea Britanie, Canada, Australia, Japonia, Coreea de Sud, majoritatea statelor membre UE și Ucraina. […] Articolul Blocaj global: Rusia taie apelurile din 47 de țări „neprietenoase” apare prima dată în ea.md.
Dosarul „BEM”: Două condamnări grele – 9 și 5 ani de închisoare pentru prejudiciu de 4,4 milioane de lei # EA.md
Dosarul „Banca de Economii”: Judecătoria Buiucani a pronunțat condamnări grele pentru spălare de bani și escrocherie – prejudiciu de 4,4 milioane de lei. Marți, două persoane au fost recunoscute vinovate în dosarul BEM: unul a primit 9 ani de închisoare, cu interdicția de a administra bunuri timp de 5 ani, iar celălalt – 5 ani […] Articolul Dosarul „BEM”: Două condamnări grele – 9 și 5 ani de închisoare pentru prejudiciu de 4,4 milioane de lei apare prima dată în ea.md.
Ortodontistul indian Sachin Sachdev: „Am rămas în Republica Moldova pentru că am fost primit cu brațele deschise” (Foto) # EA.md
Suntem un pic nedumeriți când auzim că străinii rămân la noi în țară să profeseze, în timp ce ai noștri pleacă peste hotarele țării, în căutarea unui trai mai bun. De această dată, l-am întrebat pe stomatologul Sachin Sachdev care au fost motivele ce l-au făcut să rămână în RM. Pe lângă faptul că și-a […] Articolul Ortodontistul indian Sachin Sachdev: „Am rămas în Republica Moldova pentru că am fost primit cu brațele deschise” (Foto) apare prima dată în ea.md.
Filat critică dur ancheta din dosarul „Furtul miliardului”: „Se transformă într-o farsă judiciară” Fostul premier Vlad Filat lansează critici dure la adresa modului în care este instrumentat dosarul „Furtul miliardului”, în care figurează Vladimir Plahotniuc, afirmând că acceptarea unor mărturii controversate compromite esența procesului și îl transformă într-o „farsă judiciară”, nu într-un demers penal de […] Articolul Filat, prezent la fiecare ședință din dosarul Plahotniuc: „Totul e o farsă” apare prima dată în ea.md.
Autoritățile planifică crearea unui fond de insolvență pentru garantarea salariilor angajaților, ca parte a adaptării legislației Moldovei la normele Uniunii Europene. Declarația a fost făcută de Marcel Spatari, președinte al Comisiei parlamentare pentru integrare europeană într-un interviu. Potrivit lui, fondul ar urma să asigure protecția muncitorilor din companiile care intră în procedură de insolvență, […] Articolul Guvernul pregătește un fond de insolvență special pentru plata salariilor apare prima dată în ea.md.
Andrian Candu a declarat astăzi, în fața judecătorului, detalii despre așa-numita „tranzacție cu Țopii”, implicarea partidelor politice în administrarea sistemului financiar-bancar și contextul care a declanșat criza de la Banca de Economii (BEM). Candu a explicat că „tranzacția cu Țopii”, așa cum este denumită de Vladimir Plahotniuc, a avut loc după ajungerea la maturitate a […] Articolul Candu, mărturii explozive în instanță: Cum a pornit criza bancară și implicarea politicului apare prima dată în ea.md.
O moldoveancă de 48 de ani din Italia este cercetată după ce ar fi transformat un apartament într-un salon ilegal de estetică, aplicând botox și filler, inclusiv produse expirate. Ancheta a pornit în urmă cu aproximativ o lună, după ce locuitori din cartierul Santa Rita au semnalat un trafic neobișnuit de persoane către un […] Articolul Șoc în Italia: o moldoveancă a deschis un salon ilegal și injecta clientelor botox expirat apare prima dată în ea.md.
Fracțiunea Alternativa cere un audit amplu la Energocom pentru achizițiile și livrările de gaze și păcură. Solicitarea vizează extinderea cu un an a perioadei de verificare, începând cu 2021 până în 2024, invocând necesitatea transparenței de gestionare a banilor publici de ordinul miliardelor de lei, transmite ipn.md. În opinia deputatului Alexandr Stoianoglo, raportul prezentat de […] Articolul Alternativa cere audit la Energocom pentru achizițiile de gaze și păcură din 2021-2024 apare prima dată în ea.md.
Fostul lider PD, Vlad Plahotniuc, reacționează la acuzații: ar fi condus Victoriabank „din umbră”. Discuția a avut loc după audierea unui martor în instanță. Jurnaliștii au întrebat de ce a fost necesară audierea Nataliei Politov-Cangaș, fosta președintă a Consiliului de Administrație al Victoriabank, și dacă Plahotniuc însuși a insistat pentru acest lucru. El a declarat […] Articolul Plahotniuc, întrebat despre controlul Victoriabank: „Din tufișuri” apare prima dată în ea.md.
Regiunea Odesa se pregătește să producă sare alimentară și tehnică, folosind materia primă extrasă din limanul Kuialnik. După oprirea activității „Artemsoli”, cel mai mare producător din regiune și monopolist în Ucraina, Moldova acoperă deja de trei ani acest deficit prin importuri din România, Turcia, Egipt și alte țări, scrie logos-pres.md. Periodic apar probleme: de […] Articolul Noutate pe piața moldovenească: va fi disponibilă sare importată din Kuialnik apare prima dată în ea.md.
În timpul ședinței de judecată, martora Natalia Politov-Cangaș a confirmat că a purtat o conversație telefonică cu judecătoarea Ana Cucerescu, membră a completului care examinează cazul lui Vladimir Plahotniuc. Unul dintre judecătorii care examinează dosarul „furtul miliardului”, Ana Cucerescu, ar putea fi recuzat. Apărarea lui Vladimir Plahotniuc a anunțat că se pregătește să depună […] Articolul Apărarea lui Plahotniuc cere recuzarea judecătoarei Ana Cucerescu apare prima dată în ea.md.
Șoferul unui Opel a fost la un pas de a provoca un accident, depășind un camion pe contrasens, chiar într-o curbă. Scenele surprinse de camera de bord a mașinii care venea din sens opus au fost distribuite pe rețelele sociale. În imagini se vede cum șoferul automobilului face deplasarea ieșind pe contrasens. Conducătorul mașinii […] Articolul Șoferul unui Opel, la un pas de tragedie: a depășit un camion pe contrasens apare prima dată în ea.md.
Igor Grosu îi transmite un mesaj ferm lui Vladimir Putin: „Istoria nu se repetă, imperiile nu pot fi reînviate”, fie că e vorba de cel țarist sau de fosta Uniune Sovietică. Moderatoarea unei emisiuni l-a întrebat pe președintele Parlamentului, Igor Grosu, ce mesaj i-ar transmite lui Vladimir Putin în cazul unei întâlniri directe. „Istoria […] Articolul Grosu către Putin: Istoria nu se repetă, imperiul nu poate fi reînviat apare prima dată în ea.md.
Record medical: cinci transplanturi realizate în doar 48 de ore la Spitalul Timofei Moșneaga # EA.md
Un nou record la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”: în doar 48 de ore, medicii au efectuat cinci transplanturi — două de ficat și trei renale — toate încheiate cu succes. Potrivit Ministerului Sănătății, intervențiile au fost realizate săptămâna trecută. Transplanturile de ficat au fost efectuate de echipa coordonată de profesorul Adrian Hotineanu, șeful […] Articolul Record medical: cinci transplanturi realizate în doar 48 de ore la Spitalul Timofei Moșneaga apare prima dată în ea.md.
Doisprezece cetățeni moldoveni, cu vârste între 20 și 40 de ani, au fost depistați într-un imobil abandonat din localitatea italiană Villanova și expulzați din Italia, după o acțiune a Poliției de Stat din provincia Forlì-Cesena, desfășurată în urma sesizărilor făcute de locuitorii din zonă, transmite rotalianul.com. Operațiunea, relatată de Teleromagna, a fost declanșată după ce […] Articolul Ascunși într-o casă părăsită: 12 moldoveni fără permis de ședere, expulzați din Italia apare prima dată în ea.md.
Înșelați cu mașini fantomă: 28 de persoane păgubite cu 2,5 milioane de lei pentru bolizi din UE care existau doar în poze # EA.md
PCCOCS trimite în judecată organizatorul unei escrocherii de 2,5 milioane de lei: 28 de persoane păcălite cu „mașini fantomă” la prețuri avantajoase. „Schema infracțională a fost pus la cale în vara și toamna lui 2021 de către inculpatul din Tighina cu vârsta de 41 de ani și complicii din anturajul acestuia cu vârste cuprinse între […] Articolul Înșelați cu mașini fantomă: 28 de persoane păgubite cu 2,5 milioane de lei pentru bolizi din UE care existau doar în poze apare prima dată în ea.md.
Valentina Naforniță explică de ce a ales Moldova pentru a-și crește fiii, nu Austria, Elveția sau Italia # EA.md
Renumita soprană Valentina Naforniță, care a pus cariera pe plan secund pentru a se dedica celor trei fii ai săi, dintre care doi gemeni, a dezvăluit motivul pentru care a ales să-i crească în Republica Moldova. „Deciziile lor de mai târziu le vom lua împreună ca familie, însă acum vreau să le ofer toată dragostea […] Articolul Valentina Naforniță explică de ce a ales Moldova pentru a-și crește fiii, nu Austria, Elveția sau Italia apare prima dată în ea.md.
