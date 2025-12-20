Trei zodii care își pot întâlni marea iubire în 2026. Astrologii vorbesc despre relații cu final fericit
EA.md, 20 decembrie 2025 12:00
Anul 2026 se anunță decisiv pentru viața sentimentală a unor nativi. Astrologii spun că trei zodii au șanse reale să întâlnească persoana alături de care își vor construi o relație de durată, posibil chiar o căsătorie. Sfârșitul lui 2025 vine cu semne clare că lucrurile încep să se așeze, iar iubirea apare într-o formă matură,
• • •
Acum 15 minute
12:10
Liderii Uniunii Europene s-au reunit la Bruxelles pentru a decide dacă vor sprijini Ucraina folosind banii blocați din activele rusești. Decizia poate fi crucială pentru evoluția războiului, pe fondul unei cereri urgente de finanțare din partea Kievului. Premierul Poloniei, Donald Tusk, avertizează că o capitulare a Ucrainei ar reprezenta o amenințare directă pentru țara sa,
12:10
Donald Trump a semnat un ordin istoric prin care canabisul nu mai este clasificat ca substanță de mare risc, la fel ca heroina sau cocaina, și i se recunoaște beneficiul medical, transmite observatornews.ro. Liderul de la Casa Albă a explicat că măsura va permite cercetătorilor să studieze mai în detaliu proprietățile plantei în tratarea durerilor
12:10
sursa foto: peroz.ro Pe 20 decembrie, Luna a început un nou ciclu în semnul Săgetătorului. Aștrii recomandă ca în aceste zile să păstrăm calmul și să evităm graba și agitația, deoarece energia este intensă și rapidă. Luna Nouă coincide cu ajunul Solstițiului de iarnă, ceea ce face această zi ideală pentru stabilirea obiectivelor și intențiilor
Acum 30 minute
12:00
„Nu vă apropiați de ele”. Avertisment ferm al autorităților: ce trebuie să faceți dacă găsiți drone sau resturi de aparate de zbor # EA.md
Poliția de Frontieră vine cu un apel clar către populație, în contextul atacurilor cu drone asupra Ucrainei și al riscurilor directe pentru zonele din apropierea frontierei Republicii Moldova. Autoritățile avertizează că dronele sau resturile acestora pot fi extrem de periculoase și pot reprezenta un risc major pentru viață. Dacă observați o dronă sau fragmente de
12:00
„E singura noastră ieșire la mare”. PSRM cere revenirea Portului Giurgiulești în proprietatea statului # EA.md
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova a înregistrat în Parlament un amendament care vizează reîntoarcerea Portului Internațional Liber Giurgiulești în proprietatea statului. Liderul PSRM susține că obiectivul este unul strategic și că statul are obligația de a exercita control deplin asupra acestuia. Potrivit lui Igor Dodon, Portul Giurgiulești reprezintă unica ieșire a Republicii Moldova la mare
12:00
Acum o oră
11:50
(VIDEO) Deputatul PAS Maxim Potîrniche spune că își construiește „banii de pensie” prin investiții în criptomonede # EA.md
Deputatul PAS Maxim Potîrniche afirmă că investește de aproximativ patru ani în criptomonede și alte instrumente financiare, cu un obiectiv clar: o bătrânețe activă și independentă financiar. „Vreau să pot călători, așa cum fac vârstnicii din Europa și SUA", a declarat Potîrniche în cadrul emisiunii „Tinerii care împing Moldova înainte", marca UNIMEDIA. Deputatul spune că
11:50
Microbuz declarat furat în Olanda, depistat la frontiera moldo-română. Ce a declarat șoferul # EA.md
Foto: ITPF Un microbuz semnalat ca fiind furat din Olanda a fost descoperit de polițiștii de frontieră români în Punctul de Trecere a Frontierei Albița, în urma unui control de rutină. Autovehiculul a fost indisponibilizat, iar cazul este documentat de Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași, scrie UNIMEDIA. Incidentul a avut loc pe 17
Acum 2 ore
11:10
Finala sezonului 13 al emisiunii Vocea României a avut loc vineri seara, pe 19 decembrie, iar marele premiu de 100.000 de euro a fost câștigat de Alessia Pop, concurenta din echipa lui Tudor Chirilă. Decizia a aparținut exclusiv telespectatorilor, care au votat în număr mare pentru tânăra artistă. În vârstă de 17 ani și originară
10:50
Dezechilibrele hormonale pot afecta energia, greutatea, somnul, pielea, ciclul menstrual și starea emoțională. Alimentația este unul dintre cei mai importanți factori care pot susține sistemul endocrin, iar studiile recente arată că anumite nutrienți, tipuri de grăsimi și fibre alimentare contribuie direct la reglarea hormonilor. Nu este vorba despre diete drastice, ci despre o abordare echilibrată,
10:50
Bolile cardiovasculare reprezintă una dintre principalele cauze de mortalitate în rândul femeilor, de multe ori fiind diagnosticate mai târziu decât la bărbați, deoarece simptomele pot fi mai subtile. Prevenția rămâne cel mai eficient mod de protecție, iar cercetările arată că stilul de viață poate reduce semnificativ riscul de infarct, hipertensiune sau ateroscleroză. Unele schimbări pot
10:50
În ultimii ani, termenul „oboseală suprarenală" a devenit tot mai prezent în mediul online și în discuțiile despre sănătate holistică. Mulți oameni descriu simptome precum oboseală cronică, dificultate de concentrare, scăderea libidoului, somn neodihnitor sau poftă de zahăr, asociindu-le cu ideea că glandele suprarenale „cedeză" din cauza stresului prelungit. Deși aceste simptome sunt reale și
10:50
Fierul este un mineral esențial pentru funcționarea organismului, iar rolul său principal este transportul oxigenului către celule prin hemoglobină. Atunci când nivelul de fier scade sub limitele normale, corpul nu mai poate oxigena eficient țesuturile, iar acest lucru se reflectă direct în nivelul de oboseală, capacitatea de concentrare și chiar în starea emoțională. Deficitul de
10:50
Migrena este mai mult decât o simplă durere de cap. Poate fi însoțită de greață, sensibilitate puternică la lumină, zgomot sau mirosuri, iar crizele pot dura ore sau chiar zile. Organizația Mondială a Sănătății clasifică migrena drept una dintre principalele cauze de dizabilitate temporară la nivel global, iar aproape 1 din 7 oameni se confruntă
Acum 24 ore
18:30
Cum să alegi o companie pentru importul unei mașini din SUA în Moldova și să eviți pierderile pe etapele de livrare # EA.md
Importul unui automobil din SUA în Republica Moldova pornește, de regulă, de la un scop simplu — să găsești o mașină bine echipată, la un preț clar și justificat. În practică însă, rezultatul depinde nu doar de alegerea mașinii: decisive sunt actele, logistica, controlul termenelor și transparența costurilor la fiecare etapă. De aceea, înainte
15:40
Nina Crețu, una dintre cele mai râvnite burlăcițe: un admirator misterios a decis să o cucerească într-un mod cu totul diferit. Sora lui Emilian Crețu a primit ieri tocmai cinci buchete de flori, la interval de a câte o oră, toate însoțite de mesaje a căror conținut Nina a preferat să-l ascundă. Cert e că
13:50
Evenimente de neratat Ultimul weekend complet înainte de Crăciun vine cu o varietate bogată de evenimente pentru toate gusturile. De la spectacole simfonice și concerte alternative, până la piese de teatru și spectacole pentru copii, opțiuni care îți pot transforma complet sfârșitul de săptămână. Iată selecția noastră de evenimente recomandate, cu bilete disponibile pe iTicket.md:
Ieri
07:30
Accident la Sângerei: Un șofer și-a pierdut controlul asupra mașinii și a intrat direct în gardul unei gospodării. Totul s-a întâmplat miercuri, 17 decembrie. Șoferul automobilului a pierdut controlul volanului din cauza condițiilor climaterice și a derapat de pe carosabil, izbindu-se într-un gard, transmite realitatea.md. În urma impactului, gardul s-a prăbușit, iar mașina a
07:30
Cum s-a împărțit averea soților Cebotari: Katy Black ar fi achiziționat casa de la fostul soț # EA.md
Noi detalii în divorțul anului! Deși Cristian Cebotari susținea că i-a cedat lui Katy Black casa construită împreună pentru a nu rămâne fără un cămin alături de cei patru copii, influencera dezvăluie subtil contrariul: și-a cumpărat partea sa de proprietate. Într-un răspuns criticilor săi, Instagram bloggerița le-a zis că este sută la sută independentă
07:30
(Foto) Vânzare surpriză în Capitală: O casă pe jumătate dărâmată, pusă la bătaie pentru 40.000 de euro # EA.md
O casă aproape dărâmată a fost scoasă la vânzare în Capitală pentru 40.000 de euro. Anunțul, postat pe TikTok de un agent imobiliar cu descrierea „apartament fără reparație", a stârnit amuzament printre utilizatorii rețelei sociale. Casa este situată pe strada Moara Roșie. Potrivit agentului imobiliar, terenul pe care este construit nu este privatizat, iar
07:30
Deputata PAS Ludmila Adamciuc îi invită pe parlamentarii moldoveni să devină „Moși Crăciun" pentru 101 copii cu dizabilități severe. Fiecare deputat a primit o scrisoare specială, redactată de copii împreună cu părinții sau îngrijitorii, în care aceștia și-au împărtășit dorințele de sărbători. „Indiferent de partidul politic din care facem parte, există momente în care
07:30
Gabi Nebunu promite o recompensă generoasă pentru recuperarea costumelor furate! A lipit afișe peste tot în oraș # EA.md
Excentricul interpret de muzică populară Gabriel Nebunu s-a întors din Italia, unde a depus plângere la poliție după ce i-a fost furată valiza din autocar. Artistul a încercat să-și recupereze singur bunurile, însă fără succes. Nebunu a lipit afișe în zona unde s-a întâmplat jaful, anunțând că oferă recompensă de 2 mii de euro,
07:30
Sezonul rece aduce dilema părinților: cum să îmbrace corect copiii pentru a-i proteja de frig, fără să îi supraîncălzească. Medicii avertizează că hainele necorespunzătoare pot slăbi imunitatea și favoriza apariția bolilor frecvente iarna. Medicul pediatru Olesea Jalbă subliniază că părinții trebuie să fie vigilenți pe tot parcursul copilăriei, nu doar în primii ani de
07:20
„De frică nu mă întrebați pe mine”. Mesaj tăios al lui Filat pentru Plahotniuc, după ședința de judecată # EA.md
Adevărul va ieși la iveală, mai devreme sau mai târziu, susține fostul premier Vlad Filat, prezent ieri la ședința de judecată a ex-liderului PDM, Vladimir Plahotniuc. „Nu simt nimic în raport cu el", a declarat Filat. „Mesajul este că dânsul trebuie să accepte situația în care adevărul mai devreme sau mai târziu iese la
07:20
O femeie din Căușeni și-a pierdut viața după ce a fost incendiată de propriul fiu, în urma unui conflict. Victima, imobilizată la pat, ar fi intervenit pentru a o proteja pe tânăra care o îngrijea. Bărbatul a fost condamnat la 20 de ani de detenție. „Potrivit acuzării, la 1 februarie 2025, inculpatul, aflându-se la
07:20
Rise: Firma „fantomă” din dosarul Plahotniuc. Cum a fost „curățată” o companie afiliată oligarhului chiar înainte de aducerea sa în Moldova # EA.md
Înainte ca Vladimir Plahotniuc să fie adus încătușat în țară, autoritățile de la Chișinău au exclus din „lista neagră" o companie despre care anterior insistau că este afiliată oligarhului, informează RISE, care a refăcut traseul companiei care deține o rețea de benzinării și l-a suprapus cu fuga, reținerea și extrădarea fostului lider democrat în plină
07:20
Un moldovean, căutat pentru un viol comis acum 15 ani în R. Moldova, a fost arestat de carabinierii italieni. Timp de un deceniu și jumătate, bărbatul s-a ascuns în provincia Novara, din nord-vestul Italiei. Potrivit presei apenine, în anul 2010, bărbatul, aflându-se în R. Moldova, a agresat sexual o minoră. Pentru a scăpa de
07:20
În contextul protestelor profesorilor pentru salarii mai mari, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a transmis că autoritățile înțeleg dificultățile cadrelor didactice, dar le cere acestora să aibă răbdare. Speakerul a promis, în cadrul emisiunii „Secretele Puterii", că majorările salariale vor veni în mod absolut sigur, dar acest lucru se va întâmpla abia în anul următor.
07:20
Igor Dodon a pus sub semnul întrebării promisiunile PAS privind aderarea rapidă a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, susținând că acestea reprezintă „o momeală electorală". Într-o intervenție la Exclusiv TV, Dodon a afirmat că mesajele venite de la Bruxelles indică faptul că negocierile de aderare nu vor fi lansate până la finalul anului. „În
07:20
Se încheie programul „Prima Casă”? FMI: Condițiile pentru debitori trebuie să se alinieze standardelor obișnuite de creditare # EA.md
FMI vede o creșt
07:20
Emilian Crețu vrea un nou parc modern în Râșcani: Actorul propune transformarea unei fâșii forestiere într-un spațiu verde modern, continuându-și implicarea în proiecte de mediu din Chișinău și Negureni. Actorul promite: Este gata să preia responsabilitatea amenajării spațiului verde pentru o perioadă determinată, într-un video postat pe rețelele sociale. „Uitați ce frumos spațiu curățat […] Articolul Chișinău capătă verde: Crețu propune un parc modern în sectorul Râșcani apare prima dată în ea.md.
07:20
Deputatul PSRM Marcel Cenușa a solicitat ca ministrul Educației, Dan Perciun, să fie audiat în plenul Parlamentului privind planurile Guvernului de a desființa Universitatea Bogdan Petriceicu-Hașdeu din Cahul. Potrivit deputatului, procesul de optimizare care are loc în domeniul educației este foarte controversat și ridică multe semne de întrebare, transmite noi.md. Pe lângă opinia ministerului […] Articolul PSRM cere audieri urgente: Perciun, chemat în fața Parlamentului apare prima dată în ea.md.
07:20
Sfântul Nicolae: Tot ce trebuie să știi despre semnificații, tradiții, obiceiuri și superstiții de 19 decembrie # EA.md
Sfântul Nicolae, unul dintre cei mai iubiți și populari sfinți ai creștinătății, este sărbătorit în fiecare an pe 19 decembrie. Legenda spune că păzește soarele, împiedicându-l să se strecoare în tărâmurile de miazănoapte și să lase lumea fără lumină și căldură. Cine a fost Sfântul Nicolae Sfântul Nicolae s-a născut în timpul împăraților romani Dioclețian […] Articolul Sfântul Nicolae: Tot ce trebuie să știi despre semnificații, tradiții, obiceiuri și superstiții de 19 decembrie apare prima dată în ea.md.
07:10
O investigație realizată de ant1news.gr și citată de presa română dezvăluie cum gazul rusesc este „botezat” drept turcesc și continuă să curgă spre Europa, inclusiv Republica Moldova. Creștere de 7% a fluxurilor de gaze rusești către Europa prin conducta Turkstream Jurnaliștii au analizat zeci de documente cu date tehnice despre fluxurile de gaze și încercări […] Articolul Investigație: Gaz rusesc cu „pașaport” turcesc ajunge în Europa și în Republica Moldova apare prima dată în ea.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
07:30
Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, susține că încheierea războiului din Ucraina depinde în mare măsură de poziția președintelui SUA, Donald Trump, și de acțiunile Washingtonului. Despre aceasta informează РБК-Украина, citând un interviu acordat de Lukașenko postului de televiziune Newsmax. Potrivit lui Lukașenko, factorul cheie este consecvența poziției lui Trump. El a declarat că, în cazul […] Articolul Lukașenko: Pacea în Ucraina stă în mâinile lui Trump și SUA – Europa, exclusă din ecuație apare prima dată în ea.md.
07:30
Reorganizarea școlilor mici: Profesorii mutați în alte raioane ar putea primi până la 15.000 € # EA.md
Aproape jumătate dintre elevii din Republica Moldova nu ating competențele necesare la 15 ani, problema fiind mai pronunțată în școlile cu un număr redus de elevi. Acesta este principalul argument al autorităților pentru necesitatea reorganizării școlilor mici, o reformă care urmărește îmbunătățirea calității educației și care va cuprinde, la anul viitor, peste 1.300 de […] Articolul Reorganizarea școlilor mici: Profesorii mutați în alte raioane ar putea primi până la 15.000 € apare prima dată în ea.md.
07:30
Salariu minim majorat din 2026: Guvernul ridică pragul la 6.300 lei – ce salariu mediu pe economie se estimează # EA.md
Guvernul a stabilit e salariul minim și salariul mediu pe economie pentru 2026. Leafa minimă va ajunge la 6.300 de lei, în creștere cu 15% față de anul curent. Astfel, Cabinetul de miniștri a aprobat oficial proiectul privind salariul minim pe țară pentru anul viitor. „Se propune stabilirea salariului minim lunar la suma 6300 […] Articolul Salariu minim majorat din 2026: Guvernul ridică pragul la 6.300 lei – ce salariu mediu pe economie se estimează apare prima dată în ea.md.
07:30
Război rece în showbiz: Adriana Ochișanu versus soții Cuciuc – „Interpretează cum îi bate mintea!” # EA.md
După ce Igor și Diana Cuciuc au sugerat implicarea „nepotului unui instrumentist” în moartea fiicei lor, Andreea, Adriana Ochișanu, mama lui Cristi Botgros, la care făceau referire părinții îndurerați, a decis să nu mai comunice cu ei. Într-un interviu acordat peste Prut, Ochișanu a explicat motivele pentru care nu a inițiat niciun dialog cu cuplul […] Articolul Război rece în showbiz: Adriana Ochișanu versus soții Cuciuc – „Interpretează cum îi bate mintea!” apare prima dată în ea.md.
07:20
Grosu răspunde zvonului „Partidului PAS-iștilor Supărați”: Prima reacție a președintelui Parlamentului # EA.md
Liderul PAS, Igor Grosu, afirmă că nu a primit indicii că foștii săi colegi de partid, inclusiv Andrei Spînu și Ala Nemerenco, ar plănui să înființeze un nou partid. „Este decizia lor”, a declarat Grosu în emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova. „Mai păstrați legătura cu foștii colegi din PAS?”, a […] Articolul Grosu răspunde zvonului „Partidului PAS-iștilor Supărați”: Prima reacție a președintelui Parlamentului apare prima dată în ea.md.
07:20
Fosta șefă Victoriabank, martoră în dosarul Plahotniuc: „Procurorii mi-au promis că scap de dosar dacă depun mărturie împotriva lui PDM” # EA.md
Primul martor al apărării în dosarul Plahotniuc, fosta președintă a Victoriabank, Natalia Politov-Cangaș, a fost audiată pe 15 decembrie și și-a prezentat declarațiile favorabile fostului lider PD. Aceasta a afirmat că „nu a primit niciodată indicații de la Vlad Plahotniuc” și a respins acuzațiile privind activități ilegale sau tranzacții suspecte în perioada în care Plahotniuc […] Articolul Fosta șefă Victoriabank, martoră în dosarul Plahotniuc: „Procurorii mi-au promis că scap de dosar dacă depun mărturie împotriva lui PDM” apare prima dată în ea.md.
07:20
„Era deja fără viață când l-am găsit”: Tragedie la Edineț – copil de 16 ani ucis în bătaie, sub privirile mamei # EA.md
Băiatul de 16 ani din Edineț a fost ucis în bătaie de o rudă, chiar în fața mamei sale. Femeia a povestit pentru tvn.md că nu a putut interveni pentru că a fost amenințată. „Nu puteam intra că nu-mi dădea voie. Nici la poliție nu puteam să sunăm, a zis că dacă o facem, ne […] Articolul „Era deja fără viață când l-am găsit”: Tragedie la Edineț – copil de 16 ani ucis în bătaie, sub privirile mamei apare prima dată în ea.md.
07:20
Scandal în justiție: Detalii despre apartamentul cumpărat cu implicarea judecătoarei Ana Cucerescu și a unui martor din dosarul Plahotniuc # EA.md
În cadrul ședinței din 15 decembrie de examinare a dosarului penal privind frauda bancară, în care este vizat Vlad Plahotniuc, partea apărării a chemat-o în calitate de martor pe Natalia Politov-Cangaș, fost președinte al Victoriabank pentru o perioadă îndelungată. Aceasta a făcut mai multe dezvăluiri, inclusiv că a avut o discuție la telefon, anterior, cu […] Articolul Scandal în justiție: Detalii despre apartamentul cumpărat cu implicarea judecătoarei Ana Cucerescu și a unui martor din dosarul Plahotniuc apare prima dată în ea.md.
07:20
Vești bune pentru părinți: Indemnizația unică la nașterea copilului crește la 21.886 lei de la 1 ianuarie 2026, cu 536 lei mai mult decât acum. Ministra Muncii și Protecției sociale, Natalia Plugaru, a declarat că indemnizația unică la naștere s-a dublat din anul 2021 și până în prezent, transmite moldpres.md. „Venim cu o veste bună pentru […] Articolul Confirmat: Indemnizația unica la nașterea copilului crește de la 1 ianuarie 2026 apare prima dată în ea.md.
07:20
Fosta președintă a organizației teritoriale Călărași a Partidului „Șor” (interzis) a fost condamnată la patru ani de închisoare și amendată cu aproape 470.000 de lei pentru că a acceptat finanțare ilegală de la un grup criminal organizat. Instanța a stabilit că, în perioada 24 iulie 2022 – 20 octombrie 2022, femeia a contribuit la organizarea […] Articolul Rețeaua lui Șor se prăbușește: Șefa organizației din Călărași, încarcerată apare prima dată în ea.md.
07:20
În ciuda creșterii presiunii SUA asupra Kievului, ucrainenii se opun vehement cererilor Rusiei. Dacă ideea unor concesii teritoriale va fi supusă votului, majoritatea celor intervievați de jurnaliștii Kyiv Independent afirmă că o vor respinge categoric. Săptămâna trecută, președintele Vladimir Zelenski a declarat că orice concesii teritoriale pentru a pune capăt războiului total al Rusiei, […] Articolul Presiune din Washington, refuz la Kiev: Ucraina nu cedează teritorii apare prima dată în ea.md.
07:10
Profesorii, lăsați „cu foaia albă”: Guvernul spune NU majorării salariilor în acest an școlar # EA.md
Semnal clar de la Finanțe: profesorii fără majorări salariale în acest an, lefurile – pe agenda din septembrie. „Este această solicitare. Profesorii se află pe cea mai numeroasă linie de salarizare ca valoare de referință, de rând cu polițiștii, medicii, asistenții sociali și alte categorii. Angajamentul nostru a fost, și cred că undeva am […] Articolul Profesorii, lăsați „cu foaia albă”: Guvernul spune NU majorării salariilor în acest an școlar apare prima dată în ea.md.
07:10
Tragedie în capitală: Un pieton care mergea pe carosabil, în beznă, lovit mortal de un Lexus # EA.md
Un bărbat care se deplasa pe carosabil, pe șoseaua Balcani, a fost lovit mortal de un automobil Lexus. Accidentul s-a produs pe 16 decembrie. „Marți, în jurul orei 23:05, în municipiul Chișinău, la intersecția străzilor Calea Ieșilor cu șoseaua Balcani, s-a produs un accident rutier soldat cu decesul unei persoane. Potrivit informațiilor preliminare, un […] Articolul Tragedie în capitală: Un pieton care mergea pe carosabil, în beznă, lovit mortal de un Lexus apare prima dată în ea.md.
07:10
Socialiștii revin cu inițiativa „50% autohton”: jumătate din rafturile magazinelor, rezervate producătorilor locali # EA.md
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) a anunțat că a depus în Parlament două proiecte de lege considerate esențiale. Liderul socialist Igor Dodon a făcut anunțul și a îndemnat colegii parlamentari să sprijine inițiativele. „Am înregistrat în Parlament două proiecte de lege importante. 1. Proiect de lege în sprijinul producătorilor autohtoni. Acesta obligă rețelele […] Articolul Socialiștii revin cu inițiativa „50% autohton”: jumătate din rafturile magazinelor, rezervate producătorilor locali apare prima dată în ea.md.
07:10
Moscova intensifică controlul asupra comunicațiilor digitale. Președintele rus, Vladimir Putin, a anunțat recent că Rusia va bloca apelurile telefonice venite din 47 de state catalogate drept „neprietenoase”, fără acordul prealabil al utilizatorilor, scrie adevărul.ro. Printre țările vizate se numără Statele Unite, Marea Britanie, Canada, Australia, Japonia, Coreea de Sud, majoritatea statelor membre UE și Ucraina. […] Articolul Blocaj global: Rusia taie apelurile din 47 de țări „neprietenoase” apare prima dată în ea.md.
07:10
Dosarul „BEM”: Două condamnări grele – 9 și 5 ani de închisoare pentru prejudiciu de 4,4 milioane de lei # EA.md
Dosarul „Banca de Economii”: Judecătoria Buiucani a pronunțat condamnări grele pentru spălare de bani și escrocherie – prejudiciu de 4,4 milioane de lei. Marți, două persoane au fost recunoscute vinovate în dosarul BEM: unul a primit 9 ani de închisoare, cu interdicția de a administra bunuri timp de 5 ani, iar celălalt – 5 ani […] Articolul Dosarul „BEM”: Două condamnări grele – 9 și 5 ani de închisoare pentru prejudiciu de 4,4 milioane de lei apare prima dată în ea.md.
