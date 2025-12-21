Solstițiul de iarnă 2025: Cea mai lungă noapte a anului. De când începe să crească durata zilei
Realitatea.md, 21 decembrie 2025 11:00
Pe 21 decembrie 2025 are loc solstițiul de iarnă, cea mai scurtă zi a anului, care marchează începutul iernii astronomice. Această zi este momentul anului în care întunericul atinge maximul și începe să cedeze luminii, din punct de vedere metaforic. Este cea mai lungă noapte, iar după acest moment, ziua crește treptat.
• • •
Solstițiul de iarnă 2025: Cea mai lungă noapte a anului. De când începe să crească durata zilei
Pentru ziua de duminică, 21 decembrie, meteorologii anunță cer noros pe întreg teritoriul țării și ceață ușoară aproape în toată țara. Temperaturile vor varia nesemnificativ față de ziua de sâmbătă. În zona de centru sunt prognozate temperaturi maxime de 3 grade și minime de 2 grade Celsius, cu vânt slab. În nord, valorile termice vor
Scandalul Epstein: Trump, „pomenit" mai rar decât anterior în documente. Și un alt fost președinte american este vizat
Departamentul de Justiţie al Statelor Unite al Aemricii (SUA) a publicat mii de documente masiv redactate, referitoare la Jeffrey Epstein, implicat într-un scandal care se referă la abuzul sexual al minorilor. În dosar se menționează frecvent numele fostului lider american Bill Clinton, dar este pomenit și Donald Trump. Dispariția numelui lui Trump pare suspectă, deoarece
Racii îți exprimă sentimentele, iar Leii au nevoie de apreciere. Zodia care este în pragul unui nou început
Weekendul aduce energie și reflecții mai multor zodii. Soarele intră curând în Capricorn, favorizând liniștea, claritatea emoțională și alegerile mature. Perioada este potrivită pentru odihnă, conversații sincere și reconectare. Berbec Acest weekend te îndeamnă să încetinești ritmul. Chiar dacă ai multe idei sau planuri, ai nevoie de pauză și de timp pentru tine. Sâmbăta este
Macron, vulnerabil în fața hoților? Furt de 40.000€ de la Palatul Elysee. Vreo legătură cu incidentul de la Luvre?
Un angajat responsabil de argintăria palatului prezidențial din Franța și alte două persoane urmează să fie judecate pentru furt de porțelanuri și alte tipuri de veselă. Valoarea veselei sustrase este estimată între 15.000 și 40.000 de euro. Obiectele erau folosite pentru dineuri de stat și alte evenimente oficiale. Suspecții au fost reținuți marți, iar ulterior Poliția
Ajutor pentru Ucraina: Tabără mobilă la Palanca și permis de tranzitare a Moldovei pentru camioanele cu marfă
Camioanele cu mărfuri esențiale, care se deplasează spre Ucraina, vor tranzita temporar Republica Moldova. Decizia a fost luată de către Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC). Autoritățile de la Chișinău au luat decizia după bombardarea podului Odesa-Reni, care traversează Nistrul și a dus la blocarea unor rute logistice. Autoritățile de la Chișinău consideră că
Un bărbat a să treacă vama Albița cu un BMW furat din Germania. Vehiculul valorează aproape un milion de lei moldovenești sau circa 240.000 de roni. Pe 19 decembrie, în jurul orei 23:10, un bucureștean de 39 de ani s-a prezentat la vama Albița. Bărbatul transporta vehiculul pe o platformă.
Minuni de sărbători: Pompierii vor deveni Moși Crăciuni pentru o seară, iar autospecialele se transformă în sănii
Mai multe autospeciale ale pompierilor, decorate și iluminate vor face un tur al Chișinăului. Într-un final, salvatorii vor ajunge în instituții medicale și centre de plasament, pentru a le oferi cadouri copiilor. Evenimentul se va desfășura pe 24 decembrie, la ora 17:30. Caravana pompierilor va porni din fața Ministerului Afacerilor Interne. Coloana va trece de
Moldova în pericol? Rapoarte americane arată că Putin vrea teritorii ale fostei URSS. Balticii cred că vor fi primii
Putin vrea să preia mai multe teritorii ale fostei URSS și nu se va opri în Ucraina, se arată în rapoarte ale agențiilor de informații americane. Serviciile de inteligență consideră că inclusiv Republica Moldova ar fi în pericol. Cea mai recentă analiză de acest gen a fost elaborată la sfârșitul lunii septembrie, conform Antena3. Datele
Igor Grosu și Cristian Jardan și-au schimbat meseria pentru puțin timp. Aceștia, alături de mai mulți artiști și influenceri din țară, au participat la o campanie caritabilă. Unii cumpărători nu s-au așteptat, iar alții au făcut fotografii și au dat mâna cu oficialii, dar și cu vedetele de pe internet. Au fost și persoane care
Detalii despre accidentul de la Ceadîr-Lunga: Microbuzul a ieșit pe contrasens și a tamponat Poliția
Microbuzul implicat în accidentul din raionul Ceadîr-Lunga a ieșit pe contrasens și a tamponat mașina oamenilor legii, informează Poliția Națională. Nimeni dintre șoferi nu era în stare de ebrietate, conform rezultatelor testelor alcoolscopice. Impactul s-a produs pe 20 decembrie, în jurul orei 10:00. Echipajul se afla în misiune și avea semnalele luminoase pornite. Vehiculul Poliției
VIDEO Victimele ceții? O mașină a Poliției și un microbuz s-au tamponat la sudul țării
O mașină a Poliției și un microbuz s-au tamponat la sudul țării. Impactul a avut loc în apropiere de Ceadîr-Lunga. Din imaginile publicate pe rețelele de socializare de martori și canalele locale de Telegram se observă că vehiculul oamenilor legii a fost grav deteriorat. Microbuzul
Pensionar, atacat de bou la Chițcani. A fost internat în reanimare, în stare extrem de gravă
Un bărbat de 64 de ani a ajuns în reanimare după ce a fost atacat de bou. Incidentul a avut loc pe 19 decembrie la Chițcani, stânga Nistrului. Pensionarul de 64 de ani a scos animalul la păscut în grădină. Ulterior, bărbatul a vrut să îi schimbe locul, însă boul a devenit agresiv.
VIDEO Scandal în fața camerelor: Mihai Ghimpu și Dinu Plîngău nu s-au putut înțelege cine a furat miliardul
Mihai Ghimpu și Dinu Plîngău nu s-au putut înțelege cine a furat miliardul. Politicienii au făcut schimb acid de replici în fața camerelor de filmat, în cadrul emisiunii „Întreabă Ghețu", difuzată la TV8. Cei doi și-au amintit despre mai multe evenimente care au avut loc în perioada guvernării PLDM și PDM. Ghimpu a susținut că
VIDEO Investiții BERD, la Bălți: 28 de milioane de euro pentru modernizarea sistemului termoenergetic
Stații moderne de cogenerare, reducerea emisiilor de CO₂ și planuri ambițioase pentru viitor. La CET-Nord din Bălți, investițiile realizate cu sprijinul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare au ajuns deja la 11 milioane de euro, iar alte 17 milioane sunt în derulare. Lucrările au fost inspectate joi, 18 decembrie, de guvernatoarea BERD, Odile Renaud-Basso. „O
Calea Ferată din Ucraina suplinește numărul vagoanelor pe ruta Kiev – Chișinău. Garnitura va lua pasageri de la Odesa
Calea Ferată din Ucraina suplinește numărul de vagoane pentru cursa Kiev- Chișinău. Garnitura va prelua pasageri de la Odesa. Biletele au fost scoase la vânzare pe 20 decembrie. Decizia vine după ce podul din apropierea localității Palanca, la hotar cu Ucraina, a fost bombradat. Drept urmare circulația a fost sistată o perioadă la punctele de
Ion Ceban, raport pentru 2 ani de activitate: Sunt peste 200 de proiecte în care am investit peste 170 de milioane lei
Ion Ceban a prezentat raportul de activitate pentru doi ani. Primarul Capitalei s-a lăudat că sub administrarea sa, în această perioadă, au fost implementate peste 200 de proiecte în care s-au investit mai mult de 170 de milioane de lei. Edilul s-a referit la renovarea drumurilor și căilor de acces, a instituțiilor de învățământ, modernizarea
Rusia a lansat un atac masiv asupra regiunii Odesa în seara de 19 decembrie. Șapte persoane au murit, iar 27 sunt rănite și spitalizate, anunță procurorii. Cei decedați sunt bărbați cu vârste cuprinse între 20 și 62 de ani. Informațiile și identitatea celor răniți sunt în curs de precizare, notează presa ucraineană.
VIDEO Accident grav la Botanica: Un șofer a ajuns cu mașina într-un gard și a doborât un pilon
Un șofer a ajuns cu mașina într-un gard și a doborât un pilon de iluminare stradală. Accidentul a avut loc în sectorul Botanica al Capitalei. Martorii susțin că impactul s-a produs la intersecția străzilor Tudor Strișcă și Arheolog Ion Casian Suruceanu. Aceștia au publicat pe rețelele de socializare imagini de la fața locului.
Vlad Musteață, Founder & CEO al North Bucharest Investments, a fost distins cu titlul de Business Champion în cadrul Business Champions Awards Gala, organizată de Business Review. Premiul recunoaște leadershipul lui Vlad Musteață și modul în care acesta reușește să convertească performanța comercială în impact pozitiv pentru comunitate, printr-o organizație centrată pe oameni și o
Iarna își intră în drepturi înainte de sărbători. Meteorologii anunță că în următoarele zile minimele nocturne vor coborî până la -3 grade Celsius. Pentru 20 decembrie, și ziua va fi ger, fiind prognozat până la -1 grad. În restul weekendului, temperaturile diurne vor oscila între +2 și +7 grade Celsius. Noaptea mercurul din termometre va
Ministerul german al Apărării a deschis o investigaţie după ce la o petrecere de Crăciun a armatei germane a fost cântată prima strofă din piesa în care se regăseşte imnul naţional al Germaniei, respectiv strofa cu versul „
Un avion Boeing 747 a efectuat o evacuare de urgenţă a kerosenului deasupra a opt comune din Liège, în Belgia, după ce a avut o problemă cu trenul de aterizare în timpul zborului, relatează Digi24. Un miros neobişnuit a surprins numeroşi locuitori din periferia oraşului Liège. Semnalat pe reţelele sociale şi autorităţilor locale, acest miros […] Articolul Incident aviatic în Belgia: tone de kerosen au căzut peste opt comune apare prima dată în Realitatea.md.
Produsele agroalimentare din Republica Moldova, în special fructele și vinurile, câștigă tot mai multă popularitate pe piața chineză, fiind apreciate pentru calitatea lor și potențialul de a reprezenta țara noastră în China. Subiectul a fost discutat vineri, 19 decembrie curent, de ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, și ambasadoarea Chinei în Moldova, E.S. Dong […] Articolul Noi perspective de colaborare agricolă între Moldova și China apare prima dată în Realitatea.md.
Poliția de Frontieră informează despre ultimele evoluții la punctele de trecere dintre Republica Moldova și Ucraina. Astfel, în apropierea localității Maiaki a fost amenajat un pod provizoriu peste râul Nistru, care permite traversarea, iar pentru traversarea spre regiunea Odesa au fost impuse restricții. Prin PTF Tudora–Starokazacie, traversarea spre Belgorod-Dnestrovsk este permisă tuturor călătorilor, fără restricții. […] Articolul Pod provizoriu peste Nistru și restricții de trecere pentru transport spre Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
Școala Profesională din Bubuieci, transformată într-un atelier al bunătății în cadrul campaniei „Crăciunul ne unește” # Realitatea.md
Școala Profesională din Bubuieci a devenit, pentru câteva ore, un adevărat atelier al bunătății. Aici a avut loc unul dintre cele zece evenimente ale campaniei naționale „Crăciunul ne unește. Fii mai bun în ajun de Crăciun!”, iar atmosfera a fost de sărbătoare. Toate resursele colectate de pe urma târgurilor organizate vor fi repartizate pentru necesitățile […] Articolul Școala Profesională din Bubuieci, transformată într-un atelier al bunătății în cadrul campaniei „Crăciunul ne unește” apare prima dată în Realitatea.md.
Spații publice moderne la Criuleni: bulevard pietonal și parc riveran, inaugurate pentru locuitori # Realitatea.md
Locuitorii orașului Criuleni beneficiază de un bulevard pietonal modern și un parc riveran reamenajat. Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a participat vineri, 19 decembrie curent, la inaugurarea bulevardului pietonal Mihai Eminescu și a parcului orășenesc. Locuitorii orașului se bucură de spații moderne, sigure și prietenoase pentru plimbare, recreere, sport și socializare, iar centrul […] Articolul Spații publice moderne la Criuleni: bulevard pietonal și parc riveran, inaugurate pentru locuitori apare prima dată în Realitatea.md.
Premii pentru performanță: elevi și profesori din Chișinău, distinși la Gala excelenței în educație 2025 # Realitatea.md
Câștigătorii olimpiadelor și concursurilor municipale, alături de elevii cu rezultate academice remarcabile, au fost recompensați pentru performanțele obținute la Gala excelenței în educație 2025. Distincții au fost acordate și cadrelor didactice, precum și instituțiilor de învățământ. Laureații au primit premii bănești, vouchere, diplome, cupe și seturi de cărți. Primarul Capitalei, Ion Ceban, a declarat că […] Articolul Premii pentru performanță: elevi și profesori din Chișinău, distinși la Gala excelenței în educație 2025 apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Documentar realizat în Moldova: cum afectează dezinformarea comunitățile locale # Realitatea.md
Un documentar realizat în cadrul proiectului „Inițiativa de educație media și informațională (MILI) în Republica Moldova” aduce în prim-plan impactul campaniilor de dezinformare asupra cetățenilor și răspunsurile construite la nivel local prin educație media. Producția analizează modul în care dezinformarea influențează comunitățile și evidențiază soluții dezvoltate prin implicarea directă a oamenilor în procese de alfabetizare […] Articolul VIDEO Documentar realizat în Moldova: cum afectează dezinformarea comunitățile locale apare prima dată în Realitatea.md.
Republica Moldova nu se află într-o criză generală de bani, iar accesul la finanțare nu reprezintă, în prezent, o problemă majoră, a declarat ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, în cadrul emisiunii de la Realitatea TV. Potrivit oficialului, țara se află într-o etapă de dezvoltare care presupune o schimbare de paradigmă în modul de finanțare a economiei. […] Articolul Ministrul Finanțelor: „Nu suntem într-o criză de bani per total” apare prima dată în Realitatea.md.
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a dat asigurări, în cadrul emisiunii de la Realitatea TV, că Republica Moldova va semna un nou acord cu Fondul Monetar Internațional (FMI) în anul 2026. Potrivit oficialului, un astfel de acord ar transmite un semnal important de credibilitate pentru ceilalți parteneri externi ai țării. „În primul rând s-ar bucura și […] Articolul În 2026, Moldova va avea un memorandum cu FMI, promite ministrul Finanțelor apare prima dată în Realitatea.md.
Ceban: Grădinița „Spicușor”, modernizată printr-un proiect de eficiență energetică susținut de BERD # Realitatea.md
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat lansarea a două picturi murale pe pereții Grădiniței „Spicușor” din sectorul Ciocana, cea mai mare grădiniță din capitală și din țară. Evenimentul a avut loc în prezența unor înalți oficiali, a reprezentanților Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), precum și a altor invitați. Grădinița „Spicușor” […] Articolul Ceban: Grădinița „Spicușor”, modernizată printr-un proiect de eficiență energetică susținut de BERD apare prima dată în Realitatea.md.
Lumina sărbătorilor de iarnă a ajuns și la Președinție, unde a fost inaugurat bradul de Crăciun, într-o atmosferă caldă și plină de emoție. La eveniment au participat copii, care s-au bucurat de momente festive și de surprizele pregătite special pentru ei. Programul artistic a fost susținut de Teatrul „Licurici”, apreciat pentru spectacolul dedicat celor mici, […] Articolul Președinția deschide ușile pentru doritorii de a admira bradul de Crăciun apare prima dată în Realitatea.md.
Vortexul polar își revine după ruptură și ar putea aduce un nou val de aer rece la început de ianuarie # Realitatea.md
Vortexul polar, afectat recent de un proces de divizare, intră într-o nouă fază de recuperare și se consolidează treptat, ceea ce va influența semnificativ tiparele meteorologice din Europa, Statele Unite și Canada, potrivit analizei publicate de severe-weather.eu. Deși această intensificare este considerată temporară, prognozele arată că începutul lunii ianuarie ar putea aduce din nou aer […] Articolul Vortexul polar își revine după ruptură și ar putea aduce un nou val de aer rece la început de ianuarie apare prima dată în Realitatea.md.
Veronica Cupcea, președintă interimară a Judecătoriei Orhei, nu promovează evaluarea de integritate # Realitatea.md
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a finalizat procedura de evaluare a Veronicăi Cupcea, președintă interimară a Judecătoriei Orhei, și a transmis raportul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Potrivit concluziilor, judecătoarea nu întrunește criteriile de integritate prevăzute de lege și, prin urmare, nu promovează evaluarea. CSM urmează să examineze raportul și să decidă asupra acceptării sau […] Articolul Veronica Cupcea, președintă interimară a Judecătoriei Orhei, nu promovează evaluarea de integritate apare prima dată în Realitatea.md.
Pâinea și lactatele domină mesele chișinăuienilor, peștele și uleiurile, mai puțin consumate # Realitatea.md
Locuitorii municipiului Chișinău au avut în anul 2024 un profil de consum alimentar diferit față de media Uniunii Europene, cu un accent pe pâine, lactate și ouă, dar cu un consum mai redus de pește și uleiuri vegetale, scrie BANI.MD. Datele reies din statistica oficială privind consumul anual mediu de alimente pe persoană, comparate cu […] Articolul Pâinea și lactatele domină mesele chișinăuienilor, peștele și uleiurile, mai puțin consumate apare prima dată în Realitatea.md.
Alexandru Munteanu: „2025 este anul în care Europa a devenit „Acasă” și pentru plățile moldovenești” # Realitatea.md
Republica Moldova se integrează treptat în arhitectura financiară europeană. În 2025, țara noastră a înregistrat progrese semnificative, precum aderarea la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA) și dezvoltarea sistemului MIA de plăți instant. Realizările acestui an și prioritățile pentru perioada următoare au fost discutate la conferința „Momentum European: Un an de progrese și integrare”, […] Articolul Alexandru Munteanu: „2025 este anul în care Europa a devenit „Acasă” și pentru plățile moldovenești” apare prima dată în Realitatea.md.
Autoritățile din Ucraina informează că, în urma închiderii podului din localitatea Maiaki, regiunea Odesa, afectat de atacuri rusești, este recomandată evitarea mai multor puncte de trecere a frontierei cu Republica Moldova. Restricțiile au fost impuse din motive de siguranță și pentru a preveni blocajele de trafic în zonele afectate. Cetățenii sunt îndemnați să utilizeze punctele […] Articolul Atacul de la Maiaki-Udobnoe: Ucraina recomandă rute alternative spre Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
Parlamentul Rusiei a aprobat, în lectura a treia, un proiect de lege care elimină obligația funcționarilor publici de a depune anual declarații privind veniturile, cheltuielile și bunurile, notează BBC, citat de bani.md. Potrivit documentului, declarațiile de avere vor mai fi depuse doar în „cazuri speciale”, precum numirea într-o funcție publică, transferul între instituții sau includerea […] Articolul Lege nouă la Moscova: fără declarații anuale, fără răspundere publică apare prima dată în Realitatea.md.
Chișinăul se alătură rețelei regionale pentru dezvoltarea destinațiilor turistice durabile din Bazinul Mării Negre # Realitatea.md
Municipiul Chișinău face cunoscută implementarea proiectului european „Sustainable Destinations Black Sea Network (SUSDEST-NET)”, finanțat prin Programul Interreg NEXT Bazinul Mării Negre 2021–2027, cu sprijinul Uniunii Europene. Proiectul se va desfășura în perioada noiembrie 2025 – mai 2028 și are ca obiectiv consolidarea unei regiuni a Mării Negre mai competitive, mai inteligente și mai sustenabile, prin […] Articolul Chișinăul se alătură rețelei regionale pentru dezvoltarea destinațiilor turistice durabile din Bazinul Mării Negre apare prima dată în Realitatea.md.
Unsprezece posturi TV au fost sancționate de CA cu amenzi în valoare totală de 68 000 de lei, trei avertizări publice și trei notificări de intrare în legalitate, pentru nerespectarea cerințelor privind volumul de programe locale și difuzarea operelor producătorilor independenți. „Membrii Consiliului Audiovizualului (CA) au examinat în ședința de astăzi (n.r. 19 decembrie) rezultatele […] Articolul 11 posturi TV s-au ales cu amenzi de la CA. Din ce motiv? apare prima dată în Realitatea.md.
Cer salarii mai mari! Peste 10 mii de persoane au semnat o petiție adresată conducerii țării # Realitatea.md
Peste 10 mii de persoane au semnat o petiție publică, lansată de Federația Sindicală a Educației și Științei (FSEȘ), prin care este solicitată organizarea unor audieri publice privind înghețarea valorii de referință în bugetul de stat pentru anul 2026 la nivelul de 2500 de lei. Demersul a fost făcut public pe 19 decembrie 2025. În […] Articolul Cer salarii mai mari! Peste 10 mii de persoane au semnat o petiție adresată conducerii țării apare prima dată în Realitatea.md.
Partidul lui Usatîi a contestat la CC legea privind organizarea și funcționarea camerelor agricole # Realitatea.md
Un grup de deputați ai Partidului Nostru a depus o sesizare la Curtea Constituțională pentru controlul constituționalității Legii privind organizarea și funcționarea camerelor agricole. Legea impune agricultorilor aderarea obligatorie la camerele agricole, fără consimțământ, precum și asumarea unor obligații financiare și administrative aferente acestei apartenențe. Autorii sesizării sunt deputații Serghei Ivanov, președintele Comisiei agricultură și […] Articolul Partidul lui Usatîi a contestat la CC legea privind organizarea și funcționarea camerelor agricole apare prima dată în Realitatea.md.
Risipa alimentară explodează de sărbători. Moldova aruncă mâncare de un milion de oameni # Realitatea.md
Republica Moldova aruncă anual cantități de produse alimentare suficiente pentru a hrăni peste un milion de persoane care nu își permit în prezent o alimentație adecvată, iar fenomenul se amplifică semnificativ în perioada sărbătorilor de iarnă. Declarațiile au fost făcute de economistul Veaceslav Ioniță, expert în politici economice la IDIS „Viitorul”, în cadrul emisiunii „Analize […] Articolul Risipa alimentară explodează de sărbători. Moldova aruncă mâncare de un milion de oameni apare prima dată în Realitatea.md.
Zeci de zboruri au fost întârziate sau anulate vineri, 19 decembrie, în Emiratele Arabe Unite, după ce o furtună violentă a lovit neașteptat regiunea deșertică. Ploile torențiale au provocat inundații rapide în mai multe orașe importante, afectând traficul aerian și rutier. Compania aeriană Emirates a anulat 13 zboruri de pe aeroportul din Dubai, unul dintre […] Articolul VIDEO Furtună violentă în Emiratele Arabe Unite: zeci de zboruri au fost anulate apare prima dată în Realitatea.md.
Securitatea cetățenilor, prioritară. Poliția de Frontieră vine cu recomandări după atacurile cu drone # Realitatea.md
În contextul atacurilor cu drone asupra Ucrainei și pentru a spori siguranța cetățenilor, Poliția de Frontieră îndeamnă populația să respecte următoarele măsuri de securitate: Dacă depistați drone sau resturi de drone la sol, nu vă apropiați de acestea și nu încercați să le atingeți, mutați sau transportați; Apelați numărul unic de urgență 112; Păstrați o […] Articolul Securitatea cetățenilor, prioritară. Poliția de Frontieră vine cu recomandări după atacurile cu drone apare prima dată în Realitatea.md.
Crește numărul studenților în Moldova: peste 62.000 de tineri în universități, tot mai mulți la studii la distanță # Realitatea.md
Numărul studenților din instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova este în creștere. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, la începutul anului de studii 2025/26, în universitățile din țară erau înscriși 62,9 mii de studenți, cu 6,8% mai mult față de anul precedent. Cei mai mulți studenți, peste 74%, urmează studii superioare de licență, în […] Articolul Crește numărul studenților în Moldova: peste 62.000 de tineri în universități, tot mai mulți la studii la distanță apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Ana Cucerescu rămâne în completul de judecători care examinează dosarul lui Plahotniuc # Realitatea.md
Ana Cucerescu rămâne în completul de judecători, care examinează dosarul lui Vlad Plahotniuc. Judecătorii au respins cererea de recuzare a magistratei, după cerere făcută de avocații lui Plahotniuc. Amintim că la ședința din 15 decembrie, martorul apărării Natalia Politov-Cangaș a recunoscut existența unei conversații telefonice cu judecătoarea Ana Cucerescu, mai exact aceasta a menționat o […] Articolul VIDEO Ana Cucerescu rămâne în completul de judecători care examinează dosarul lui Plahotniuc apare prima dată în Realitatea.md.
Primăria Municipiului Chișinău a primit, vineri, primele cete de colindători, care au adus atmosfera sărbătorilor de iarnă în sediul administrației publice locale. Angajații municipali au fost colindați, urați și semănați de colectivele Liceului de Arte „Ion și Doina Aldea Teodorovici”, Ansamblul „Doinița”, Ansamblul „Stejarii” de la Liceul Teoretic „Bogdan Petriceicu Hasdeu” și Grupul de copii […] Articolul Să înceapă sărbătorile! Primele cete de colindători au ajuns la primăria capitalei apare prima dată în Realitatea.md.
