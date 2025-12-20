VIDEO Accident grav la Botanica: Un șofer a ajuns cu mașina într-un gard și a doborât un pilon
Realitatea.md, 20 decembrie 2025 10:00
Un șofer a ajuns cu mașina într-un gard și a doborât un pilon de iluminare stradală. Accidentul a avut loc în sectorul Botanica al Capitalei. Martorii susțin că impactul s-a produs la intersecția străzilor Tudor Strișcă și Arheolog Ion Casian Suruceanu. Aceștia au publicat pe rețelele de socializare imagini de la fața locului. Pentru cele […] Articolul VIDEO Accident grav la Botanica: Un șofer a ajuns cu mașina într-un gard și a doborât un pilon apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 30 minute
10:00
VIDEO Accident grav la Botanica: Un șofer a ajuns cu mașina într-un gard și a doborât un pilon # Realitatea.md
Un șofer a ajuns cu mașina într-un gard și a doborât un pilon de iluminare stradală. Accidentul a avut loc în sectorul Botanica al Capitalei. Martorii susțin că impactul s-a produs la intersecția străzilor Tudor Strișcă și Arheolog Ion Casian Suruceanu. Aceștia au publicat pe rețelele de socializare imagini de la fața locului. Pentru cele […] Articolul VIDEO Accident grav la Botanica: Un șofer a ajuns cu mașina într-un gard și a doborât un pilon apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
09:50
Vlad Musteață, Founder & CEO al North Bucharest Investments, a fost distins cu titlul de Business Champion în cadrul Business Champions Awards Gala, organizată de Business Review. Premiul recunoaște leadershipul lui Vlad Musteață și modul în care acesta reușește să convertească performanța comercială în impact pozitiv pentru comunitate, printr-o organizație centrată pe oameni și o […] Articolul Vlad Musteață, distins cu titlul de Business Champion la gala Business Review apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
Iarna își intră în drepturi înainte de sărbători. Meteorologii anunță că în următoarele zile minimele nocturne vor coborî până la -3 grade Celsius. Pentru 20 decembrie, și ziua va fi ger, fiind prognozat până la -1 grad. În restul weekendului, temperaturile diurne vor oscila între +2 și +7 grade Celsius. Noaptea mercurul din termometre va […] Articolul METEO Gerul ne bate noaptea la ușă. Minimele sub 0 grade și fenomenele prognozate apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
23:00
Ministerul german al Apărării a deschis o investigaţie după ce la o petrecere de Crăciun a armatei germane a fost cântată prima strofă din piesa în care se regăseşte imnul naţional al Germaniei, respectiv strofa cu versul „Deutschland, Deutschland über alles” (Germania, Germania mai presus de orice), care nu mai există în imnul actual, întrucât […] Articolul Anchetă în armata germană după ce la o petrecere de Crăciun s-a cântat imnul nazist apare prima dată în Realitatea.md.
22:40
Un avion Boeing 747 a efectuat o evacuare de urgenţă a kerosenului deasupra a opt comune din Liège, în Belgia, după ce a avut o problemă cu trenul de aterizare în timpul zborului, relatează Digi24. Un miros neobişnuit a surprins numeroşi locuitori din periferia oraşului Liège. Semnalat pe reţelele sociale şi autorităţilor locale, acest miros […] Articolul Incident aviatic în Belgia: tone de kerosen au căzut peste opt comune apare prima dată în Realitatea.md.
22:20
Produsele agroalimentare din Republica Moldova, în special fructele și vinurile, câștigă tot mai multă popularitate pe piața chineză, fiind apreciate pentru calitatea lor și potențialul de a reprezenta țara noastră în China. Subiectul a fost discutat vineri, 19 decembrie curent, de ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, și ambasadoarea Chinei în Moldova, E.S. Dong […] Articolul Noi perspective de colaborare agricolă între Moldova și China apare prima dată în Realitatea.md.
21:50
Poliția de Frontieră informează despre ultimele evoluții la punctele de trecere dintre Republica Moldova și Ucraina. Astfel, în apropierea localității Maiaki a fost amenajat un pod provizoriu peste râul Nistru, care permite traversarea, iar pentru traversarea spre regiunea Odesa au fost impuse restricții. Prin PTF Tudora–Starokazacie, traversarea spre Belgorod-Dnestrovsk este permisă tuturor călătorilor, fără restricții. […] Articolul Pod provizoriu peste Nistru și restricții de trecere pentru transport spre Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
21:30
Școala Profesională din Bubuieci, transformată într-un atelier al bunătății în cadrul campaniei „Crăciunul ne unește” # Realitatea.md
Școala Profesională din Bubuieci a devenit, pentru câteva ore, un adevărat atelier al bunătății. Aici a avut loc unul dintre cele zece evenimente ale campaniei naționale „Crăciunul ne unește. Fii mai bun în ajun de Crăciun!”, iar atmosfera a fost de sărbătoare. Toate resursele colectate de pe urma târgurilor organizate vor fi repartizate pentru necesitățile […] Articolul Școala Profesională din Bubuieci, transformată într-un atelier al bunătății în cadrul campaniei „Crăciunul ne unește” apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
21:00
Spații publice moderne la Criuleni: bulevard pietonal și parc riveran, inaugurate pentru locuitori # Realitatea.md
Locuitorii orașului Criuleni beneficiază de un bulevard pietonal modern și un parc riveran reamenajat. Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a participat vineri, 19 decembrie curent, la inaugurarea bulevardului pietonal Mihai Eminescu și a parcului orășenesc. Locuitorii orașului se bucură de spații moderne, sigure și prietenoase pentru plimbare, recreere, sport și socializare, iar centrul […] Articolul Spații publice moderne la Criuleni: bulevard pietonal și parc riveran, inaugurate pentru locuitori apare prima dată în Realitatea.md.
20:40
Premii pentru performanță: elevi și profesori din Chișinău, distinși la Gala excelenței în educație 2025 # Realitatea.md
Câștigătorii olimpiadelor și concursurilor municipale, alături de elevii cu rezultate academice remarcabile, au fost recompensați pentru performanțele obținute la Gala excelenței în educație 2025. Distincții au fost acordate și cadrelor didactice, precum și instituțiilor de învățământ. Laureații au primit premii bănești, vouchere, diplome, cupe și seturi de cărți. Primarul Capitalei, Ion Ceban, a declarat că […] Articolul Premii pentru performanță: elevi și profesori din Chișinău, distinși la Gala excelenței în educație 2025 apare prima dată în Realitatea.md.
20:30
VIDEO Documentar realizat în Moldova: cum afectează dezinformarea comunitățile locale # Realitatea.md
Un documentar realizat în cadrul proiectului „Inițiativa de educație media și informațională (MILI) în Republica Moldova” aduce în prim-plan impactul campaniilor de dezinformare asupra cetățenilor și răspunsurile construite la nivel local prin educație media. Producția analizează modul în care dezinformarea influențează comunitățile și evidențiază soluții dezvoltate prin implicarea directă a oamenilor în procese de alfabetizare […] Articolul VIDEO Documentar realizat în Moldova: cum afectează dezinformarea comunitățile locale apare prima dată în Realitatea.md.
19:50
Republica Moldova nu se află într-o criză generală de bani, iar accesul la finanțare nu reprezintă, în prezent, o problemă majoră, a declarat ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, în cadrul emisiunii de la Realitatea TV. Potrivit oficialului, țara se află într-o etapă de dezvoltare care presupune o schimbare de paradigmă în modul de finanțare a economiei. […] Articolul Ministrul Finanțelor: „Nu suntem într-o criză de bani per total” apare prima dată în Realitatea.md.
19:40
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a dat asigurări, în cadrul emisiunii de la Realitatea TV, că Republica Moldova va semna un nou acord cu Fondul Monetar Internațional (FMI) în anul 2026. Potrivit oficialului, un astfel de acord ar transmite un semnal important de credibilitate pentru ceilalți parteneri externi ai țării. „În primul rând s-ar bucura și […] Articolul În 2026, Moldova va avea un memorandum cu FMI, promite ministrul Finanțelor apare prima dată în Realitatea.md.
19:40
Ceban: Grădinița „Spicușor”, modernizată printr-un proiect de eficiență energetică susținut de BERD # Realitatea.md
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat lansarea a două picturi murale pe pereții Grădiniței „Spicușor” din sectorul Ciocana, cea mai mare grădiniță din capitală și din țară. Evenimentul a avut loc în prezența unor înalți oficiali, a reprezentanților Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), precum și a altor invitați. Grădinița „Spicușor” […] Articolul Ceban: Grădinița „Spicușor”, modernizată printr-un proiect de eficiență energetică susținut de BERD apare prima dată în Realitatea.md.
19:00
Lumina sărbătorilor de iarnă a ajuns și la Președinție, unde a fost inaugurat bradul de Crăciun, într-o atmosferă caldă și plină de emoție. La eveniment au participat copii, care s-au bucurat de momente festive și de surprizele pregătite special pentru ei. Programul artistic a fost susținut de Teatrul „Licurici”, apreciat pentru spectacolul dedicat celor mici, […] Articolul Președinția deschide ușile pentru doritorii de a admira bradul de Crăciun apare prima dată în Realitatea.md.
18:40
Vortexul polar își revine după ruptură și ar putea aduce un nou val de aer rece la început de ianuarie # Realitatea.md
Vortexul polar, afectat recent de un proces de divizare, intră într-o nouă fază de recuperare și se consolidează treptat, ceea ce va influența semnificativ tiparele meteorologice din Europa, Statele Unite și Canada, potrivit analizei publicate de severe-weather.eu. Deși această intensificare este considerată temporară, prognozele arată că începutul lunii ianuarie ar putea aduce din nou aer […] Articolul Vortexul polar își revine după ruptură și ar putea aduce un nou val de aer rece la început de ianuarie apare prima dată în Realitatea.md.
18:20
Veronica Cupcea, președintă interimară a Judecătoriei Orhei, nu promovează evaluarea de integritate # Realitatea.md
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a finalizat procedura de evaluare a Veronicăi Cupcea, președintă interimară a Judecătoriei Orhei, și a transmis raportul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Potrivit concluziilor, judecătoarea nu întrunește criteriile de integritate prevăzute de lege și, prin urmare, nu promovează evaluarea. CSM urmează să examineze raportul și să decidă asupra acceptării sau […] Articolul Veronica Cupcea, președintă interimară a Judecătoriei Orhei, nu promovează evaluarea de integritate apare prima dată în Realitatea.md.
18:10
Pâinea și lactatele domină mesele chișinăuienilor, peștele și uleiurile, mai puțin consumate # Realitatea.md
Locuitorii municipiului Chișinău au avut în anul 2024 un profil de consum alimentar diferit față de media Uniunii Europene, cu un accent pe pâine, lactate și ouă, dar cu un consum mai redus de pește și uleiuri vegetale, scrie BANI.MD. Datele reies din statistica oficială privind consumul anual mediu de alimente pe persoană, comparate cu […] Articolul Pâinea și lactatele domină mesele chișinăuienilor, peștele și uleiurile, mai puțin consumate apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Alexandru Munteanu: „2025 este anul în care Europa a devenit „Acasă” și pentru plățile moldovenești” # Realitatea.md
Republica Moldova se integrează treptat în arhitectura financiară europeană. În 2025, țara noastră a înregistrat progrese semnificative, precum aderarea la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA) și dezvoltarea sistemului MIA de plăți instant. Realizările acestui an și prioritățile pentru perioada următoare au fost discutate la conferința „Momentum European: Un an de progrese și integrare”, […] Articolul Alexandru Munteanu: „2025 este anul în care Europa a devenit „Acasă” și pentru plățile moldovenești” apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
Autoritățile din Ucraina informează că, în urma închiderii podului din localitatea Maiaki, regiunea Odesa, afectat de atacuri rusești, este recomandată evitarea mai multor puncte de trecere a frontierei cu Republica Moldova. Restricțiile au fost impuse din motive de siguranță și pentru a preveni blocajele de trafic în zonele afectate. Cetățenii sunt îndemnați să utilizeze punctele […] Articolul Atacul de la Maiaki-Udobnoe: Ucraina recomandă rute alternative spre Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
Parlamentul Rusiei a aprobat, în lectura a treia, un proiect de lege care elimină obligația funcționarilor publici de a depune anual declarații privind veniturile, cheltuielile și bunurile, notează BBC, citat de bani.md. Potrivit documentului, declarațiile de avere vor mai fi depuse doar în „cazuri speciale”, precum numirea într-o funcție publică, transferul între instituții sau includerea […] Articolul Lege nouă la Moscova: fără declarații anuale, fără răspundere publică apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
Chișinăul se alătură rețelei regionale pentru dezvoltarea destinațiilor turistice durabile din Bazinul Mării Negre # Realitatea.md
Municipiul Chișinău face cunoscută implementarea proiectului european „Sustainable Destinations Black Sea Network (SUSDEST-NET)”, finanțat prin Programul Interreg NEXT Bazinul Mării Negre 2021–2027, cu sprijinul Uniunii Europene. Proiectul se va desfășura în perioada noiembrie 2025 – mai 2028 și are ca obiectiv consolidarea unei regiuni a Mării Negre mai competitive, mai inteligente și mai sustenabile, prin […] Articolul Chișinăul se alătură rețelei regionale pentru dezvoltarea destinațiilor turistice durabile din Bazinul Mării Negre apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
Unsprezece posturi TV au fost sancționate de CA cu amenzi în valoare totală de 68 000 de lei, trei avertizări publice și trei notificări de intrare în legalitate, pentru nerespectarea cerințelor privind volumul de programe locale și difuzarea operelor producătorilor independenți. „Membrii Consiliului Audiovizualului (CA) au examinat în ședința de astăzi (n.r. 19 decembrie) rezultatele […] Articolul 11 posturi TV s-au ales cu amenzi de la CA. Din ce motiv? apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
Cer salarii mai mari! Peste 10 mii de persoane au semnat o petiție adresată conducerii țării # Realitatea.md
Peste 10 mii de persoane au semnat o petiție publică, lansată de Federația Sindicală a Educației și Științei (FSEȘ), prin care este solicitată organizarea unor audieri publice privind înghețarea valorii de referință în bugetul de stat pentru anul 2026 la nivelul de 2500 de lei. Demersul a fost făcut public pe 19 decembrie 2025. În […] Articolul Cer salarii mai mari! Peste 10 mii de persoane au semnat o petiție adresată conducerii țării apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
Partidul lui Usatîi a contestat la CC legea privind organizarea și funcționarea camerelor agricole # Realitatea.md
Un grup de deputați ai Partidului Nostru a depus o sesizare la Curtea Constituțională pentru controlul constituționalității Legii privind organizarea și funcționarea camerelor agricole. Legea impune agricultorilor aderarea obligatorie la camerele agricole, fără consimțământ, precum și asumarea unor obligații financiare și administrative aferente acestei apartenențe. Autorii sesizării sunt deputații Serghei Ivanov, președintele Comisiei agricultură și […] Articolul Partidul lui Usatîi a contestat la CC legea privind organizarea și funcționarea camerelor agricole apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Risipa alimentară explodează de sărbători. Moldova aruncă mâncare de un milion de oameni # Realitatea.md
Republica Moldova aruncă anual cantități de produse alimentare suficiente pentru a hrăni peste un milion de persoane care nu își permit în prezent o alimentație adecvată, iar fenomenul se amplifică semnificativ în perioada sărbătorilor de iarnă. Declarațiile au fost făcute de economistul Veaceslav Ioniță, expert în politici economice la IDIS „Viitorul”, în cadrul emisiunii „Analize […] Articolul Risipa alimentară explodează de sărbători. Moldova aruncă mâncare de un milion de oameni apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Zeci de zboruri au fost întârziate sau anulate vineri, 19 decembrie, în Emiratele Arabe Unite, după ce o furtună violentă a lovit neașteptat regiunea deșertică. Ploile torențiale au provocat inundații rapide în mai multe orașe importante, afectând traficul aerian și rutier. Compania aeriană Emirates a anulat 13 zboruri de pe aeroportul din Dubai, unul dintre […] Articolul VIDEO Furtună violentă în Emiratele Arabe Unite: zeci de zboruri au fost anulate apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Securitatea cetățenilor, prioritară. Poliția de Frontieră vine cu recomandări după atacurile cu drone # Realitatea.md
În contextul atacurilor cu drone asupra Ucrainei și pentru a spori siguranța cetățenilor, Poliția de Frontieră îndeamnă populația să respecte următoarele măsuri de securitate: Dacă depistați drone sau resturi de drone la sol, nu vă apropiați de acestea și nu încercați să le atingeți, mutați sau transportați; Apelați numărul unic de urgență 112; Păstrați o […] Articolul Securitatea cetățenilor, prioritară. Poliția de Frontieră vine cu recomandări după atacurile cu drone apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Crește numărul studenților în Moldova: peste 62.000 de tineri în universități, tot mai mulți la studii la distanță # Realitatea.md
Numărul studenților din instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova este în creștere. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, la începutul anului de studii 2025/26, în universitățile din țară erau înscriși 62,9 mii de studenți, cu 6,8% mai mult față de anul precedent. Cei mai mulți studenți, peste 74%, urmează studii superioare de licență, în […] Articolul Crește numărul studenților în Moldova: peste 62.000 de tineri în universități, tot mai mulți la studii la distanță apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
VIDEO Ana Cucerescu rămâne în completul de judecători care examinează dosarul lui Plahotniuc # Realitatea.md
Ana Cucerescu rămâne în completul de judecători, care examinează dosarul lui Vlad Plahotniuc. Judecătorii au respins cererea de recuzare a magistratei, după cerere făcută de avocații lui Plahotniuc. Amintim că la ședința din 15 decembrie, martorul apărării Natalia Politov-Cangaș a recunoscut existența unei conversații telefonice cu judecătoarea Ana Cucerescu, mai exact aceasta a menționat o […] Articolul VIDEO Ana Cucerescu rămâne în completul de judecători care examinează dosarul lui Plahotniuc apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
Primăria Municipiului Chișinău a primit, vineri, primele cete de colindători, care au adus atmosfera sărbătorilor de iarnă în sediul administrației publice locale. Angajații municipali au fost colindați, urați și semănați de colectivele Liceului de Arte „Ion și Doina Aldea Teodorovici”, Ansamblul „Doinița”, Ansamblul „Stejarii” de la Liceul Teoretic „Bogdan Petriceicu Hasdeu” și Grupul de copii […] Articolul Să înceapă sărbătorile! Primele cete de colindători au ajuns la primăria capitalei apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare Cod Galben de ceață, valabilă în perioada 19 decembrie, ora 17:00 – 20 decembrie, ora 11:00. Potrivit meteorologilor, în zonele vizate se va forma ceață densă, cu vizibilitate de 200 de metri și mai puțin, conform hărții oficiale. În acest context, autoritățile recomandă șoferilor să circule cu […] Articolul Moldova, în ceață! Avertizarea meteorologilor apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Vreme extremă în Orientul Mijlociu: ninsori neașteptate în Arabia Saudită și Qatar, inundații în Emiratele Arabe Unite # Realitatea.md
Mai multe regiuni din Orientul Mijlociu se confruntă cu fenomene meteo neobișnuite. Ninsoarea a acoperit, pe neașteptate, zone din Arabia Saudită și Qatar, în timp ce în Emiratele Arabe Unite ploile torențiale și furtunile au provocat inundații extinse, în special în Dubai. Autoritățile din Emiratele Arabe Unite le-au cerut locuitorilor să rămână în case și […] Articolul Vreme extremă în Orientul Mijlociu: ninsori neașteptate în Arabia Saudită și Qatar, inundații în Emiratele Arabe Unite apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Traversarea podului Maiaki-Udobnoe a fost suspendată, ca urmare a unui nou atac cu drone. La moment, în cadrul PTF „Palanca-Maiaki-Udobnoe” și PTF „Tudora-Starokazacie” se efectuează procesarea persoanelor și a mijloacelor de transport doar pe sensul de intrare în Republica Moldova. Ieșirea din Republica Moldova se autorizează doar cetățenilor care se deplasează spre Belgorod-Dnestrovsk (Ucraina), anunță […] Articolul Atacul de la podul Maiaki-Udobnoe închide din nou frontiera moldo-ucraineană apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
FOTO Programul „Start-up pentru Tineri și Migranți”: Încă 27 de proiecte aprobate pentru finanțare # Realitatea.md
Primăria Municipiului Chișinău anunță că alte 27 de proiecte investiționale au fost aprobate pentru finanțare în cadrul Programului Municipal „START-UP pentru TINERI ȘI MIGRANȚI”. Astfel, în total, în acest an, 54 de proiecte investiționale au beneficiat de sprijin financiar. „Credem în tinerii noștri și îi susținem”, a declarat primăria. Astăzi, 19 decembrie, a avut loc […] Articolul FOTO Programul „Start-up pentru Tineri și Migranți”: Încă 27 de proiecte aprobate pentru finanțare apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Vlah nu comunică de câțiva ani cu fratele: „El are de suferit de pe urma faptului că m-am implicat în politică” # Realitatea.md
În cadrul unui interviu pentru hotnews.md, fiind întrebată cum reacţionează apropiaţii săi la activitatea politică pe care o desfășoară, ea a declarat: „Fiica mă susţine şi face parte din echipa pe care am onoarea să o conduc. Mama retrăieşte mult, pentru că vede ce înseamnă să faci politică în Republica Moldova şi înţelege riscurile ce […] Articolul Vlah nu comunică de câțiva ani cu fratele: „El are de suferit de pe urma faptului că m-am implicat în politică” apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
Ministerul Educației a transmis un nou lot de microbuze școlare: circa 700 de elevi vor beneficia de transport modern # Realitatea.md
Ministerul Educației și Cercetării a transmis, vineri, 19 decembrie, un nou lot de microbuze școlare pentru instituțiile de învățământ general din Republica Moldova. În total, au fost oferite 23 de microbuze, dintre care 21 vor ajunge în școli din sistemul de învățământ general, iar două, în premieră, vor fi repartizate școlilor sportive. Mijloacele de transport […] Articolul Ministerul Educației a transmis un nou lot de microbuze școlare: circa 700 de elevi vor beneficia de transport modern apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
Cel puțin 59 de persoane au fost rănite în confruntările dintre suporteri în noaptea de miercuri spre joi, pe stadionul Atanasio Girardot din Medellin, cu ocazia finalei Cupei Columbiei la fotbal, au anunțat autoritățile columbiene, transmite AFP, citat de stirileprotv.ro. Fanii echipei Atletico Nacional și cei ai formației Deportivo Independiente Medellin, principalele cluburi ale orașului, […] Articolul VIDEO Bătaie uriașă pe stadion: 59 de răniți la finala Cupei Columbiei apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
Republica Moldova va primi 150 de milioane de euro suplimentare din partea BERD pentru modernizarea drumurilor strategice, proiect ce va avea impact direct asupra conectivității regionale și a legăturilor cu Uniunea Europeană. Astăzi, 19 decembrie, la Chișinău, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, și președinta BERD, Odile Renaud-Basso, au semnat Acordul de modificare la […] Articolul Moldova va moderniza drumurile strategice cu 150 milioane € de la BERD apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
14 loturi au fost adjudecate în cadrul licitației „cu strigare” organizate pe 19 decembrie de către Primăria Chișinău pentru obținerea dreptului de locațiune a spațiilor cu altă destinație decât cea locativă, aflate în proprietatea municipiului Chișinău, valoarea totală a acestora fiind de 328 250 de lei. Cele mai mari sume oferite de participanți pentru loturile […] Articolul Chișinăul a vândut 14 loturi de pământ contra unei sume de peste 328 mii de lei apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
VIDEO Un nou atac cu drone pe podul Odesa–Reni, la scurt timp după reluarea parțială a traficului # Realitatea.md
Un nou atac cu drone a avut loc în această după-amiază asupra podului de pe traseul Odesa–Reni, scrie presa ucraineană. Atacul s-a produs la scurt timp după ce autoritățile anunțaseră reluarea parțială a activităților pe acest segment, în urma bombardamentului de ieri seară, soldat cu moartea unei femei și rănirea a trei copii. Articolul VIDEO Un nou atac cu drone pe podul Odesa–Reni, la scurt timp după reluarea parțială a traficului apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Ioniță, după mărturiile despre „furtul miliardului”: Am spus sub jurământ că Plahotniuc niciodată nu mi-a dat indicații # Realitatea.md
Veaceslav Ioniță, fost președinte al Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, a oferit declarații după audierea sa în instanță, în dosarul „furtul miliardului”, în care este învinuit Vlad Plahotniuc. Acesta a respins acuzațiile potrivit cărora membrii comisiei ar fi ignorat semnalele de alarmă privind situația din sectorul bancar, în special de la Banca de Economii […] Articolul Ioniță, după mărturiile despre „furtul miliardului”: Am spus sub jurământ că Plahotniuc niciodată nu mi-a dat indicații apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Declarațiile președintelui rus, Vladimir Putin, făcute în cadrul evenimentului „Rezultatele anului”, au fost critice la adresa liderilor europeni și a politicilor occidentale referitoare la Rusia. Putin a condamnat planurile țărilor occidentale de a confisca activele rusești blocate, catalogând astfel de acțiuni drept un jaf. „Furtul este furtul secret de proprietate, dar în țara noastră, dacă […] Articolul VIDEO Putin acuză Europa de jaf: „Dacă vor să o facă în mod public, este jaf” apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Lansare de excepție! „Endometrita Cronică și Infertilitatea” – cartea care aduce claritate în diagnosticul reproductiv # Realitatea.md
Profesorul Veaceslav Moșin, expert și pionier al Fertilizării In Vitro, fondatorul primului laborator FIV din Republica Moldova (1994) și fondator Alternativa Clinic, a lansat o nouă carte de specialitate „Endometria Cronică și Infertilitatea”, ce cuprinde informații complexe bazate pe experiența acumulată pe parcursul celor peste 40 de ani de activitate în acest domeniu. Prezentarea cărții a […] Articolul Lansare de excepție! „Endometrita Cronică și Infertilitatea” – cartea care aduce claritate în diagnosticul reproductiv apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Carburanții, tot mai ieftini. Motorina coboară sub pragul de 19 lei/litru, iar benzina mai aproape de un nou minim # Realitatea.md
Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul ale produselor petroliere continuă să înregistreze scăderi semnificative în ultimele săptămâni. Benzina s-a ieftinit cu 1,07 lei/litru, iar motorina cu 2,24 lei/litru. În prezent, motorina standard a coborât sub pragul de 19 lei/litru, iar benzina COR 95 se apropie de cel mai scăzut nivel din ultimii trei ani. „Evoluția […] Articolul Carburanții, tot mai ieftini. Motorina coboară sub pragul de 19 lei/litru, iar benzina mai aproape de un nou minim apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Sărbătorile de iarnă sunt despre apropiere și generozitate, iar OTP Bank știe cât de important este ca gesturile frumoase să ajungă rapid la destinație. Din acest motiv, grație aderării la SEPA, transferurile în euro au devenit mai simple, mai sigure și mai accesibile pentru toți clienții băncii. Fie că este vorba despre remiterea banilor către […] Articolul De sărbători ești mai aproape de cei dragi cu OTP Bank S.A. apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Cum ASP identifică candidații care obțin permisul de conducere prin fraudă: ”Cămașa cu vultur le-a jucat festa” # Realitatea.md
Agenția Servicii Publice (ASP) a prezentat, în cadrul unei conferințe de presă, principalele metode utilizate de candidații care încearcă să obțină permisul de conducere prin mijloace ilegale, precum și semnele după care aceștia pot fi identificați. Reprezentanții ASP au subliniat că fenomenul fraudării examenelor nu este unul specific doar Republicii Moldova, ci reprezintă o problemă […] Articolul Cum ASP identifică candidații care obțin permisul de conducere prin fraudă: ”Cămașa cu vultur le-a jucat festa” apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Sistemul medical, între reforme și deficit de personal: ce priorități anunță Emil Ceban pentru 2026 # Realitatea.md
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, afirmă că sistemul medical din Republica Moldova se află într-un proces continuu de reformare, cu accent pe digitalizare, descentralizare și investiții majore în infrastructura spitalicească. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună Dimineața”, unde oficialul a prezentat principalele realizări și provocări ale domeniului sănătății în 2025. Potrivit ministrului, una dintre […] Articolul Sistemul medical, între reforme și deficit de personal: ce priorități anunță Emil Ceban pentru 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
ASP: Peste 300 de permise de conducere, anulate în 2025 pentru fraude la examenele auto # Realitatea.md
Agenția Servicii Publice (ASP) anunță că, de la începutul acestui an, au fost anulate peste 300 de permise de conducere, ca urmare a depistării unor nereguli și fraude în procesul de examinare auto. Declarațiile au fost făcute de directorul Agenției Servicii Publice, Mircea Eșanu, care a subliniat că prioritatea instituției este asigurarea unui proces de […] Articolul ASP: Peste 300 de permise de conducere, anulate în 2025 pentru fraude la examenele auto apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Un bărbat își va petrece următorii patru ani după gratii pentru finanțarea ilegală a PP „Șansa” # Realitatea.md
Un bărbat a fost condamnat la patru ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis, pentru finanțarea ilegală a partidului „Șansa”. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Totodată, instanța a dispus confiscarea în folosul statului a sumei de 1.420.000 de lei, considerate mijloace financiare utilizate la comiterea infracțiunii. De […] Articolul Un bărbat își va petrece următorii patru ani după gratii pentru finanțarea ilegală a PP „Șansa” apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.