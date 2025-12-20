VIDEO Investiții BERD, la Bălți: 28 de milioane de euro pentru modernizarea sistemului termoenergetic

10:50

Ion Ceban a prezentat raportul de activitate pentru doi ani. Primarul Capitalei s-a lăudat că sub administrarea sa, în această perioadă, au fost implementate peste 200 de proiecte în care s-au investit mai mult de 170 de milioane de lei. Edilul s-a referit la renovarea drumurilor și căilor de acces, a instituțiilor de învățământ, modernizarea