Pâinea și lactatele domină mesele chișinăuienilor, peștele și uleiurile, mai puțin consumate

14:20

În cadrul unui interviu pentru hotnews.md, fiind întrebată cum reacţionează apropiaţii săi la activitatea politică pe care o desfășoară, ea a declarat: „Fiica mă susţine şi face parte din echipa pe care am onoarea să o conduc. Mama retrăieşte mult, pentru că vede ce înseamnă să faci politică în Republica Moldova şi înţelege riscurile ce […] Articolul Vlah nu comunică de câțiva ani cu fratele: „El are de suferit de pe urma faptului că m-am implicat în politică” apare prima dată în Realitatea.md.