(update) Un pod provizoriu din pontoane a fost amenajat în apropiere de Maiaki, după atacul cu drone. Ieșirea din RM pe la Palanca, permisă doar ucrainenilor
,
19 decembrie 2025 21:20
UPDATE 20: 45 Potrivit ultimelor evoluții din zona de frontieră, Poliția de Frontieră informează că, prin PTF Tudora-Starokazacie, traversarea spre Belgorod-Dnestrovsk (Ucraina) este permisă tuturor călătorilor, fără restricții. În direcția regiunea Odesa (Ucraina), traversarea este autorizată doar cetățenilor ucraineni și mijloacelor de transport cu masa de până la 3,5 tone. Totodată, menționăm că, în apropierea localității Maiaki (Ucraina), a fost amenajat un pod provizoriu din pontoane peste râul Nistru, care permite traversarea acestuia.ȘTIREA INIȚIALĂ 15:24 Traversarea podului Maiaki-Udobnoe a fost suspendată, ca urmare a unui nou atac cu dronă, anunță Poliția de Frontieră. Ieșirea din Republica Moldova se autorizează doar cetățenilor care se deplasează spre Belgorod-Dnestrovsk (Ucraina).
21:20
21:10
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Maxim Potîrniche, afirmă că investește de câțiva ani în criptomonede și alte instrumente financiare, cu scopul de a-și asigura o stabilitate financiară la vârsta pensionării. Oficialul a dezvăluit, în cadrul emisiunii „Tinerii care împing Moldova înainte”, marca UNIMEDIA, că obiectivul său este să aibă posibilitatea de a călători și de a duce un trai activ, similar vârstnicilor din Europa și Statele Unite.
21:00
Turiştii vor trebuie să plătească doi euro pentru a avea acces la Fontana di Trevi din Roma începând cu luna februarie, taxă care ar urma să aducă municipalităţii 6,5 milioane de euro pe an, a anunţat vineri primarul Romei, Roberto Gualtieri, informează AFP, citată de digi24.ro.
20:40
Pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienţilor, Premier Energy anunţă că sâmbătă, 20 decembrie, vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice.
20:10
11 posturi TV au fost sancționate de Consiliul Audiovizualului cu amenzi în valoare totală de 68 000 de lei, trei avertizări publice și trei notificări de intrare în legalitate. Potrivit CA, acestea nu au respectat cerințele privind volumul de programe locale și difuzarea operelor producătorilor independenți.
19:50
Grupa unică de UEFA Conference League s-a terminat ieri. Echipa lui Vitalie Damașcan, HŠK Zrinjski Mostar din Bosnia și Herțegovina s-a calificat dramatic în play-off-ul pentru optimi la penultima fază a meciului cu Rapid Viena, scor 1-1, potrivit Federației Moldovenești de Fotbal.
19:50
Guvernul american condus de Donald Trump este cel mai bogat din istoria modernă a Statelor Unite, având o avere cumulată de peste 390 de miliarde de dolari, incluzând 12 miliardari instalați în funcții din ianuarie 2025, scrie adevărul.ro.
19:20
Actorul Emilian Crețu a trecut printr-un moment de panică după ce a primit o imagine șocantă de la un urmăritor, chiar în contextul pregătirilor pentru un eveniment caritabil important. Totul s-a întâmplat cu doar câteva zile înainte de „Căldura pomului de Crăciun”, acțiune organizată anual de actor, scrie shok.md.
19:00
Un microbuz semnalat ca fiind furat din Olanda a fost descoperit de polițiștii de frontieră români în Punctul de Trecere a Frontierei Albița, în timpul unui control de rutină. Autovehiculul a fost indisponibilizat pentru continuarea cercetărilor, iar cazul este documentat de angajații Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră (ITPF) Iași.
18:50
Prințesa moștenitoare Mette-Marit a Norvegiei urmează să fie supusă unui transplant de plămâni în urma deteriorării stării sale de sănătate în ultimele luni, a anunțat vineri Casa Regală, scrie adevărul.ro.
18:40
Poliția de Frontieră a emis mai multe recomandări pentru cetățeni, în contextul atacurilor cu drone asupra Ucrainei, pentru a asigura siguranța populației.
18:10
Modela Nina Crețu a stârnit un val de reacții în mediul online, după ce a publicat imagini care i-au pus pe fani pe jar. Tânăra a fost invadată de buchete de flori, însoțite de bilețele misterioase, mesajul cărora este ținut în mare secret, scrie SHOK.md.
17:50
Președintele Donald Trump a anunțat că, în 2026, Casa Albă va găzdui „Jocurile Patriotice”, o competiție sportivă dedicată tinerilor americani, menită să marcheze cea de-a 250-a aniversare a Statelor Unite. Inițiativa a stârnit reacții ironice în mediul online, mai ales din partea democraților, care au comparat evenimentul cu „Jocurile Foamei”, scrie adevărul.ro.
17:40
Deputații Partidului Socialiștilor din Republica Moldova au înregistrat un amendament privind reîntoarcerea Portului Internațional Liber Giurgiulești în proprietatea statului. Potrivit liderului PSRM, statul este obligat să exercite controlul asupra acestui obiectiv strategic.
17:20
Scene mai puțin obișnuite au fost surprinse, joi, pe străzile din Bruxelles, după ce fermierii furioși au aruncat tone de cartofi din tractoare, la protestele împotriva semnării acordului Mercosur. În timp ce un șofer a rămas împotmolit cu un BMW în mijlocul mormanelor, unii localnici au venit înarmați cu sacoșe și au început să adune din cartofii abandonați pe marginea drumului, scrie Libertatea.
17:10
Avocații fostului lider al PDM, Vladimir Plahotniuc, au înaintat o cerere de recuzare pe numele judecătoarei Ana Cucerescu, membră a completului de magistrați care examinează dosarul fostului parlamentar. Astăzi, 19 decembrie, judecătorii au respins cererea.
16:40
Directorul Asociației „Forța Fermierilor”, Alexandru Bădărău, îl acuză pe deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Alex Trubca, că a mințit în Parlament, afirmând că proiectul legii privind moratoriul asupra executărilor silite ale agricultorilor a fost consultat cu el. „Această afirmație este complet falsă și creează confuzie publică gravă, inclusiv în relația mea cu fermierii pe care îi reprezint”, a menționat Bădărău, care a precizat că nu a participat niciodată la elaborarea legii și a solicitat o dezmințire publică.
16:30
După multe discuții, cei doi au stabilit o nouă limită în relația lor, iar Clooney un nou capitol în cariera lui. Actorul i-a promis soției lui, Amal, că nu va mai săruta nicio altă femeie — nici măcar în filme, scrie Can Can.
16:20
Vladimir Putin a recunoscut că este îndrăgostit. Președintele rus a răspuns afirmativ la această întrebare în timpul conferinței anuale din 19 decembrie 2025.
16:10
Decuplarea Republicii Moldova de Ucraina în procesul de aderare la Uniunea Europeană nu se discută în acest moment. Cel puțin asta a dat de înțeles comisarul european pentru extindere, Marta Kos. „Eu înțeleg frustrarea care există poate în țara dvs, însă întregul proces de aderare nu este unul simplu, dimpotrivă - este unul complicat și noi trebuie să luăm în calcul și tabloul mare, geopolitic, iar acesta este următorul - ați început acest proces împreună cu Ucraina, acum nu este momentul să vă decuplăm, dar în momentul în care procesul va fi inițiat, el va fi bazat în totalitate pe meritele țării”, a menționat oficiala, la emisiunea „În profunzime” de la Protv.
16:10
Rapperul american Wiz Khalifa a fost condamnat joi de Curtea de Apel Constanţa la nouă luni de închisoare cu executare pentru deţinere de droguri de risc, după ce, în vara anului 2024, a fumat o țigară cu cannabis pe scena festivalului Beach, Please!, desfăşurat la Costineşti. Decizia instanţei este definitivă, iar artistul a fost deja dat în urmărire naţională, urmând să fie iniţiată şi procedura de urmărire internaţională, scrie profm.ro.
15:50
Premierul Italiei, Giorgia Meloni, și președintele Franței, Emmanuel Macron, au jucat un rol-cheie în eșecul planului Uniunii Europene de a folosi activele rusești înghețate pentru a ajuta economic Ucraina, relatează Financial Times, citând surse din cercurile diplomatice ale UE, scrie observatornews.ro.
15:50
Economistul Veaceslav Ioniță, fost președinte al Comisiei pentru economie, buget și finanțe, a fost audiat astăzi ca martor al apărării în dosarul lui Vlad Plahotniuc. După ședință, acesta a fost întrebat de jurnaliști dacă a primit în acea perioadă indicații de la ex-liderul democrat.
15:20
15:10
Politiciana Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, a mărturisit că, din cauza implicării sale în politică, relația cu fratele său a avut de suferit foarte mult - ei nu mai comunică deja de câțiva ani.
15:10
Condiții mai stricte pentru candidații care susțin examenul practic pentru obținerea permisului de conducere. Șeful Agenției Servicii Publice, Mircea Eșanu, a anunțat că mașinile destinate pentru desfășurarea probei au fost dotate cu încă două camere de supraveghere, având în total 6 la moment. „Înregistrăm și din alte unghiuri, pornind de la analiza riscurilor pe care noi le avem”, a precizat Eșanu, în cadrul conferinței de astăzi a ASP.
15:00
Profesorul Veaceslav Moșin, expert și pionier al Fertilizării In Vitro, fondatorul primului laborator FIV din Republica Moldova (1994) și fondator Alternativa Clinic, a lansat o nouă carte de specialitate „Endometria Cronică și Infertilitatea”, ce cuprinde informații complexe bazate pe experiența acumulată pe parcursul celor peste 40 de ani de activitate în acest domeniu.
14:50
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis astăzi, 19 decembrie 2025, un cod galben de ceață, valabil de la ora 17:00 până mâine, 20 decembrie, ora 11:00.
14:10
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale anunță trimiterea în judecată a dosarului penal privind tentativa de contrabandă cu aproape 1.000.000 țigări ascunse-n tavanul semiremorcii unui Mercedes Actros, la ieșirea din Moldova spre România.
13:50
„Ploaia de sânge” de pe Insula Ormuz a făcut rapid înconjurul Internetului, stârnind uimire și curiozitate. Imaginile spectaculoase cu nisipul și apele de mică adâncime transformate peste noapte într-un roșu intens par desprinse dintr-un film, scrie adevarul.ro.
13:40
Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat la conferinţa sa anuală de presă de vineri că Moscova „nu crede că Ucraina este pregătită pentru negocieri de pace”, informează Reuters. Totuşi, potrivit EFE, Putin a afirmat că autorităţile ruse au primit „unele semnale” că Ucraina vrea să dialogheze cu Rusia pentru a pune capăt războiului, dar nu şi pentru rezolvarea problemei teritoriale, scrie digi24.ro.
13:40
Actorul turc Can Yaman, în vârstă de 36 de ani, a confirmat despărţirea de iubita sa, Sara Bluma, marcând unul dintre cele mai discutate momente din showbiz-ul turcesc, scrie Can Can.
13:30
Consilierii municipali au încearcat astăzi să se întrunească, din nou, în ședință. Întrunirile nu a putut avea loc din lipsă de cvorum.
13:30
Trei angajați ai Agenției Servicii Publice din nordul țării au fost demiși, după ce s-a depistat fraudarea în masă a examenului teoretic pentru obținerea permisului de conducere. „Persoanele respective au fost încadrate relativ recent, în lunile noiembrie-decembrie anul trecut. Au stat o lună, două, au pus la cale schema și au pus-o în aplicare”, a precizat șeful ASP, Mircea Eșanu, în cadrul conferinței de astăzi.
13:20
Ministerul Afacerilor Interne anunță că situația la punctele de trecere a frontierei Palanca–Maiaki–Udobnoe și Tudora–Starokazacie rămâne sub control, după atacurile cu drone produse în noaptea trecută pe teritoriul Ucrainei, care au afectat infrastructura rutieră din proximitatea frontierei cu Republica Moldova.
13:20
Pavel Volea, cunoscutul prezentator TV și stand-up comedian rus, și-a înscris, din nou, numele în Cartea Recordurilor din Rusia. De această dată, colecția realizărilor sale a fost completată cu două noi certificate.
13:00
Restricții temporare de circulație au fost impuse la punctele de trecere Palanca și Tudora, după atacurile cu drone produse în Ucraina, care au afectat infrastructura rutieră din apropierea frontierei, anunță Ministerul Afacerilor Interne.
12:50
12:50
Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a afișat noile prețuri la carburanți, pentru zilele de weekend 20 - 22 decembrie. Astfel, prețul la benzină vă scădea cu 14 bani, iar cel al motorinei va scădea cu 9 bani.
12:40
Mai multe persoane s-au pomenit, peste noapte, cu permisul de conducere anulat, după ce reprezentanții Agenției Servicii Publice au depistat că proba practică a examenului a fost fraudată. Iacob Zavtur, șef Departamentul Examinare auto al ASP, a prezentat probele video în cadrul conferinței de astăzi a Agenției Servicii Publice.
12:30
12:10
Agenția Servicii Publice a prezentat astăzi detalii și înregistrări video, în contextul anunțului recent al șefului ASP, că sute de șoferi vor rămâne fără permise de conducere, după ce examenele teoretice au fost fraudate. Reprezentanții instituției au susținut o conferiță de presă cu tema: „Permisele obșinute prin fraudarea probelor vor fi anulate. Toleranță zero față de mită”.
12:10
12:00
12:00
Sute de șoferi din nordul țării, care riscă acum să rămână fără permis de conducere, au fost filmați în momentul în care fraudau examenul teoretic. Iacob Zavtur, șef Departamentul Examinare auto al ASP, a prezentat probele video în cadrul conferinței de astăzi a Agenției Servicii Publice.
11:50
Theo Rose a îmbrățișat cu toată deschiderea rolul de mamă, dar spune că nu e pregătită să aibă al doilea copil prea curând. Anul viitor, artista se va concentra pe proiectele profesionale și pe creșterea lui Sasha, astfel că exclude ideea de a-și mări familia. Ea a spus și cum a decurs primul an de căsnicie cu soțul ei, Anghel Damian, scrie viva.ro.
11:50
Nicolae Eșanu, fost viceministru al Justiției și membru al Comisiei de la Veneția, atrage atenția asupra unor pretinse abateri în măsura preventivă aplicată lui Vlad Plahotniuc. Juristul susține că societatea nu a primit „explicații clare” legate de motivarea arestului în cazul fostului lider al PDM. De asemenea, Eșanu califică drept inadmisibile declarațiile politicienilor prin care dosarul Plahotniuc este descris drept un „test al justiției”, lucru ce pune la îndoială asigurarea unui proces echitabil.
11:40
11:20
11:20
Ionel Istrati i-a oferit o dedicație specială Președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, în timpul unui concert. Acesta i-a oferit un buchet de flori și nu a ezitat să o felicite cu sărbătorile care vine. „La mulți ani! Sunteți minunată”, i-a spus artistul.