Cine sunt cei 12 miliardari ai administrației Trump. Au o avere netă de 390 de miliarde de dolari

16:10

Decuplarea Republicii Moldova de Ucraina în procesul de aderare la Uniunea Europeană nu se discută în acest moment. Cel puțin asta a dat de înțeles comisarul european pentru extindere, Marta Kos. „Eu înțeleg frustrarea care există poate în țara dvs, însă întregul proces de aderare nu este unul simplu, dimpotrivă - este unul complicat și noi trebuie să luăm în calcul și tabloul mare, geopolitic, iar acesta este următorul - ați început acest proces împreună cu Ucraina, acum nu este momentul să vă decuplăm, dar în momentul în care procesul va fi inițiat, el va fi bazat în totalitate pe meritele țării”, a menționat oficiala, la emisiunea „În profunzime” de la Protv.