Leii primesc perspective noi și oportunități financiare, iar Gemenii vor fi confruntați cu opinii și alegeri contradictorii: Ce se întâmplă cu zodia ta
UNIMEDIA, 20 decembrie 2025 09:50
În timp ce alinierea planetelor aduce astăzi schimbări semnificative, fiecare semn zodiacal va resimți influența într-un mod unic. Arhetipurile astrologice se vor manifesta prin decizii curajoase și introspecție profundă.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 5 minute
10:20
„Ea, este Vocea României!”. Cine e câștigătoarea trofeului râvnit și al premiului de 100.000€. A fost înmânat de inconfundabila Patricia Kass # UNIMEDIA
Publicul a votat câștigătorul în finala Vocea României 2025. Cine dintre concurenți a câștigat râvnitul trofeu și suma impresionantă de 100.000 de euro, transmite protv.ro.
Acum 15 minute
10:10
Pe 20 decembrie, istoria a fost marcată de prima atestare a cetății Sibiului și de naționalizarea Băncii Naționale a României.
Acum o oră
09:50
Leii primesc perspective noi și oportunități financiare, iar Gemenii vor fi confruntați cu opinii și alegeri contradictorii: Ce se întâmplă cu zodia ta # UNIMEDIA
În timp ce alinierea planetelor aduce astăzi schimbări semnificative, fiecare semn zodiacal va resimți influența într-un mod unic. Arhetipurile astrologice se vor manifesta prin decizii curajoase și introspecție profundă.
09:30
Drona rusească „Orlan-10” s-a prăbușit în zona rurală a orașului Izmit, Turcia. Partea turcă a început o anchetă, srie adevarul.ro.
Acum 2 ore
09:10
Conform datelor furnizate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, astăzi vremea în Moldova va fi predominant noroasă, cu condiții meteo specifice sezonului rece și temperaturi scăzute pe parcursul zilei.
Acum 24 ore
21:20
(update) Un pod provizoriu din pontoane a fost amenajat în apropiere de Maiaki, după atacul cu drone. Ieșirea din RM pe la Palanca, permisă doar ucrainenilor # UNIMEDIA
UPDATE 20: 45 Potrivit ultimelor evoluții din zona de frontieră, Poliția de Frontieră informează că, prin PTF Tudora-Starokazacie, traversarea spre Belgorod-Dnestrovsk (Ucraina) este permisă tuturor călătorilor, fără restricții. În direcția regiunea Odesa (Ucraina), traversarea este autorizată doar cetățenilor ucraineni și mijloacelor de transport cu masa de până la 3,5 tone. Totodată, menționăm că, în apropierea localității Maiaki (Ucraina), a fost amenajat un pod provizoriu din pontoane peste râul Nistru, care permite traversarea acestuia.ȘTIREA INIȚIALĂ 15:24 Traversarea podului Maiaki-Udobnoe a fost suspendată, ca urmare a unui nou atac cu dronă, anunță Poliția de Frontieră. Ieșirea din Republica Moldova se autorizează doar cetățenilor care se deplasează spre Belgorod-Dnestrovsk (Ucraina).
21:10
(video) Maxim Potîrniche, deputat PAS, face „bani de pensie” în criptomonede: „Vreau să pot călători ca vârstnicii din Europa și SUA”. Ce sume investește lunar # UNIMEDIA
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Maxim Potîrniche, afirmă că investește de câțiva ani în criptomonede și alte instrumente financiare, cu scopul de a-și asigura o stabilitate financiară la vârsta pensionării. Oficialul a dezvăluit, în cadrul emisiunii „Tinerii care împing Moldova înainte”, marca UNIMEDIA, că obiectivul său este să aibă posibilitatea de a călători și de a duce un trai activ, similar vârstnicilor din Europa și Statele Unite.
21:00
Accesul la Fontana di Trevi se va face contra cost din luna februarie, a anunţat primarul Romei # UNIMEDIA
Turiştii vor trebuie să plătească doi euro pentru a avea acces la Fontana di Trevi din Roma începând cu luna februarie, taxă care ar urma să aducă municipalităţii 6,5 milioane de euro pe an, a anunţat vineri primarul Romei, Roberto Gualtieri, informează AFP, citată de digi24.ro.
20:40
Pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienţilor, Premier Energy anunţă că sâmbătă, 20 decembrie, vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice.
20:10
11 posturi TV, amendate în total cu 68 de mii de lei: Au primit și avertizări, și notificări publice. Care este motivul # UNIMEDIA
11 posturi TV au fost sancționate de Consiliul Audiovizualului cu amenzi în valoare totală de 68 000 de lei, trei avertizări publice și trei notificări de intrare în legalitate. Potrivit CA, acestea nu au respectat cerințele privind volumul de programe locale și difuzarea operelor producătorilor independenți.
19:50
Vitalie Damașcan s-a calificat cu Zrinjski în play-off-ul pentru optimile din UEFA Conference League: Pe ce dată sunt programate partidele # UNIMEDIA
Grupa unică de UEFA Conference League s-a terminat ieri. Echipa lui Vitalie Damașcan, HŠK Zrinjski Mostar din Bosnia și Herțegovina s-a calificat dramatic în play-off-ul pentru optimi la penultima fază a meciului cu Rapid Viena, scor 1-1, potrivit Federației Moldovenești de Fotbal.
19:50
Cine sunt cei 12 miliardari ai administrației Trump. Au o avere netă de 390 de miliarde de dolari # UNIMEDIA
Guvernul american condus de Donald Trump este cel mai bogat din istoria modernă a Statelor Unite, având o avere cumulată de peste 390 de miliarde de dolari, incluzând 12 miliardari instalați în funcții din ianuarie 2025, scrie adevărul.ro.
19:20
(video) „Am crezut că chem ambulanța chiar acum”: Ce imagine i-a trimis un urmăritor lui Emilian Crețu. „Vă rog, nu mai faceți așa ceva” # UNIMEDIA
Actorul Emilian Crețu a trecut printr-un moment de panică după ce a primit o imagine șocantă de la un urmăritor, chiar în contextul pregătirilor pentru un eveniment caritabil important. Totul s-a întâmplat cu doar câteva zile înainte de „Căldura pomului de Crăciun”, acțiune organizată anual de actor, scrie shok.md.
19:00
Un microbuz declarat furat în Olanda a fost depistat la frontiera moldo-română. Ce le-a spus șoferul polițiștilor de frontieră # UNIMEDIA
Un microbuz semnalat ca fiind furat din Olanda a fost descoperit de polițiștii de frontieră români în Punctul de Trecere a Frontierei Albița, în timpul unui control de rutină. Autovehiculul a fost indisponibilizat pentru continuarea cercetărilor, iar cazul este documentat de angajații Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră (ITPF) Iași.
18:50
Prințesa moștenitoare Mette-Marit a Norvegiei urmează să fie supusă unui transplant de plămâni în urma deteriorării stării sale de sănătate în ultimele luni, a anunțat vineri Casa Regală, scrie adevărul.ro.
18:40
„Nu vă apropiați de ele”. Cum trebuie să procedeze cetățenii dacă găsesc drone sau resturi de aparate de zbor # UNIMEDIA
Poliția de Frontieră a emis mai multe recomandări pentru cetățeni, în contextul atacurilor cu drone asupra Ucrainei, pentru a asigura siguranța populației.
18:10
(foto/video) Mister la palat: Nina Crețu a primit 5 buchete de flori la o oră distanță, însoțite de bilețele care se încheie cu aceeași întrebare # UNIMEDIA
Modela Nina Crețu a stârnit un val de reacții în mediul online, după ce a publicat imagini care i-au pus pe fani pe jar. Tânăra a fost invadată de buchete de flori, însoțite de bilețele misterioase, mesajul cărora este ținut în mare secret, scrie SHOK.md.
17:50
Trump anunță organizarea „Jocurilor Patriotice”. Reacții ironice și referiri la Jocurile Foamei # UNIMEDIA
Președintele Donald Trump a anunțat că, în 2026, Casa Albă va găzdui „Jocurile Patriotice”, o competiție sportivă dedicată tinerilor americani, menită să marcheze cea de-a 250-a aniversare a Statelor Unite. Inițiativa a stârnit reacții ironice în mediul online, mai ales din partea democraților, care au comparat evenimentul cu „Jocurile Foamei”, scrie adevărul.ro.
17:40
„E singura noastră ieșire la mare”. PSRM a înregistrat un amendat pe reîntoarcerea Portului Giurgiulești în proprietatea statului # UNIMEDIA
Deputații Partidului Socialiștilor din Republica Moldova au înregistrat un amendament privind reîntoarcerea Portului Internațional Liber Giurgiulești în proprietatea statului. Potrivit liderului PSRM, statul este obligat să exercite controlul asupra acestui obiectiv strategic.
17:20
(video) Un șofer a rămas împotmolit cu BMW-ul în cartofii aruncați pe stradă de fermieri, la protestul din Bruxelles # UNIMEDIA
Scene mai puțin obișnuite au fost surprinse, joi, pe străzile din Bruxelles, după ce fermierii furioși au aruncat tone de cartofi din tractoare, la protestele împotriva semnării acordului Mercosur. În timp ce un șofer a rămas împotmolit cu un BMW în mijlocul mormanelor, unii localnici au venit înarmați cu sacoșe și au început să adune din cartofii abandonați pe marginea drumului, scrie Libertatea.
17:10
Ana Cucerescu rămâne în completul de magistrați care îl judecă pe Vlad Plahotniuc. Cererea de recuzare, respinsă de judecători # UNIMEDIA
Avocații fostului lider al PDM, Vladimir Plahotniuc, au înaintat o cerere de recuzare pe numele judecătoarei Ana Cucerescu, membră a completului de magistrați care examinează dosarul fostului parlamentar. Astăzi, 19 decembrie, judecătorii au respins cererea.
16:40
Scandal între șeful „Forța Fermierilor” și un deputat PAS. Bădărău îl acuză pe Trubca de minciuni, după ce a spus că și el a participat la consultări pe legea moratoriului: Să dezmintă # UNIMEDIA
Directorul Asociației „Forța Fermierilor”, Alexandru Bădărău, îl acuză pe deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Alex Trubca, că a mințit în Parlament, afirmând că proiectul legii privind moratoriul asupra executărilor silite ale agricultorilor a fost consultat cu el. „Această afirmație este complet falsă și creează confuzie publică gravă, inclusiv în relația mea cu fermierii pe care îi reprezint”, a menționat Bădărău, care a precizat că nu a participat niciodată la elaborarea legii și a solicitat o dezmințire publică.
16:30
Pactul de fidelitate care a uimit Hollywoodul: Ce promisiune i-a făcut George Clooney soției sale, Amal # UNIMEDIA
După multe discuții, cei doi au stabilit o nouă limită în relația lor, iar Clooney un nou capitol în cariera lui. Actorul i-a promis soției lui, Amal, că nu va mai săruta nicio altă femeie — nici măcar în filme, scrie Can Can.
16:20
(video) „A вы влюблены?”: Întrebare neașteptată pentru Vladimir Putin în timpul conferinței anuale. Ce a răspuns liderul de la Kremlin # UNIMEDIA
Vladimir Putin a recunoscut că este îndrăgostit. Președintele rus a răspuns afirmativ la această întrebare în timpul conferinței anuale din 19 decembrie 2025.
16:10
(video) Marta Kos dă de înțeles Moldovei să mai zăbovească: Nu e momentul ca UE să vă decupleze de Ucraina, în procesul de aderare. Înțeleg frustrarea # UNIMEDIA
Decuplarea Republicii Moldova de Ucraina în procesul de aderare la Uniunea Europeană nu se discută în acest moment. Cel puțin asta a dat de înțeles comisarul european pentru extindere, Marta Kos. „Eu înțeleg frustrarea care există poate în țara dvs, însă întregul proces de aderare nu este unul simplu, dimpotrivă - este unul complicat și noi trebuie să luăm în calcul și tabloul mare, geopolitic, iar acesta este următorul - ați început acest proces împreună cu Ucraina, acum nu este momentul să vă decuplăm, dar în momentul în care procesul va fi inițiat, el va fi bazat în totalitate pe meritele țării”, a menționat oficiala, la emisiunea „În profunzime” de la Protv.
16:10
Wiz Khalifa, condamnat definitiv la închisoare după ce a fumat cannabis pe scena Beach Please. Rapperul, dat în urmărire internațională # UNIMEDIA
Rapperul american Wiz Khalifa a fost condamnat joi de Curtea de Apel Constanţa la nouă luni de închisoare cu executare pentru deţinere de droguri de risc, după ce, în vara anului 2024, a fumat o țigară cu cannabis pe scena festivalului Beach, Please!, desfăşurat la Costineşti. Decizia instanţei este definitivă, iar artistul a fost deja dat în urmărire naţională, urmând să fie iniţiată şi procedura de urmărire internaţională, scrie profm.ro.
15:50
„Meloni a fost ucigașa”. Culisele negocierilor pentru banii rușilor: Cum au fost învinși Friedrich Merz și Ursula Von der Leyen # UNIMEDIA
Premierul Italiei, Giorgia Meloni, și președintele Franței, Emmanuel Macron, au jucat un rol-cheie în eșecul planului Uniunii Europene de a folosi activele rusești înghețate pentru a ajuta economic Ucraina, relatează Financial Times, citând surse din cercurile diplomatice ale UE, scrie observatornews.ro.
15:50
(video) Veaceslav Ioniță, audiat ca martor în dosarul lui Vlad Plahotniuc: „Am răspuns sub jurământ, nu mi-a dat niciodată indicații” # UNIMEDIA
Economistul Veaceslav Ioniță, fost președinte al Comisiei pentru economie, buget și finanțe, a fost audiat astăzi ca martor al apărării în dosarul lui Vlad Plahotniuc. După ședință, acesta a fost întrebat de jurnaliști dacă a primit în acea perioadă indicații de la ex-liderul democrat.
15:20
Ultima oră! Dronele au lovit din nou podul de pe traseul Odesa-Reni. Circulația, sistată. Ce recomandă Poliția de Frontieră # UNIMEDIA
Traversarea podului Maiaki-Udobnoe a fost suspendată, ca urmare a unui nou atac cu dronă, anunță Poliția de Frontieră. Ieșirea din Republica Moldova se autorizează doar cetățenilor care se deplasează spre Belgorod-Dnestrovsk (Ucraina).
15:10
Irina Vlah nu comunică de câțiva ani cu fratele său: „Anume din cauza că el are de suferit de pe urma faptului că m-am implicat în politică” # UNIMEDIA
Politiciana Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, a mărturisit că, din cauza implicării sale în politică, relația cu fratele său a avut de suferit foarte mult - ei nu mai comunică deja de câțiva ani.
15:10
Filmați din toate unghiurile, inclusiv examinatorul: Mașinile ASP pentru examenele practice la șoferie, dotate cu 6 camere video în loc de 4 # UNIMEDIA
Condiții mai stricte pentru candidații care susțin examenul practic pentru obținerea permisului de conducere. Șeful Agenției Servicii Publice, Mircea Eșanu, a anunțat că mașinile destinate pentru desfășurarea probei au fost dotate cu încă două camere de supraveghere, având în total 6 la moment. „Înregistrăm și din alte unghiuri, pornind de la analiza riscurilor pe care noi le avem”, a precizat Eșanu, în cadrul conferinței de astăzi a ASP.
15:00
Profesorul Veaceslav Moșin a lansat noua carte: „Este un ghid practic pentru rezidenți, medici tineri, dar și specialiștii care se ocupă de reproducere” # UNIMEDIA
Profesorul Veaceslav Moșin, expert și pionier al Fertilizării In Vitro, fondatorul primului laborator FIV din Republica Moldova (1994) și fondator Alternativa Clinic, a lansat o nouă carte de specialitate „Endometria Cronică și Infertilitatea”, ce cuprinde informații complexe bazate pe experiența acumulată pe parcursul celor peste 40 de ani de activitate în acest domeniu.
14:50
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis astăzi, 19 decembrie 2025, un cod galben de ceață, valabil de la ora 17:00 până mâine, 20 decembrie, ora 11:00.
14:10
(video) Cazul camionului burdușit cu 1.000.000 de țigări, ascunse în tavanul remorcii: Organizatorul schemei, șoferul și soția acestuia, trimiși în judecată # UNIMEDIA
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale anunță trimiterea în judecată a dosarului penal privind tentativa de contrabandă cu aproape 1.000.000 țigări ascunse-n tavanul semiremorcii unui Mercedes Actros, la ieșirea din Moldova spre România.
13:50
(video) „Ploaia de sânge”, fenomenul natural spectaculos care a uimit Internetul: De ce s-au înroșit peste noapte țărmurile unei insule # UNIMEDIA
„Ploaia de sânge” de pe Insula Ormuz a făcut rapid înconjurul Internetului, stârnind uimire și curiozitate. Imaginile spectaculoase cu nisipul și apele de mică adâncime transformate peste noapte într-un roșu intens par desprinse dintr-un film, scrie adevarul.ro.
13:40
Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat la conferinţa sa anuală de presă de vineri că Moscova „nu crede că Ucraina este pregătită pentru negocieri de pace”, informează Reuters. Totuşi, potrivit EFE, Putin a afirmat că autorităţile ruse au primit „unele semnale” că Ucraina vrea să dialogheze cu Rusia pentru a pune capăt războiului, dar nu şi pentru rezolvarea problemei teritoriale, scrie digi24.ro.
13:40
(foto) Despărțire neașteptată în showbizul turcesc: Actorul și-a părăsit iubita, la scurt timp după ce a cerut-o în căsătorie # UNIMEDIA
Actorul turc Can Yaman, în vârstă de 36 de ani, a confirmat despărţirea de iubita sa, Sara Bluma, marcând unul dintre cele mai discutate momente din showbiz-ul turcesc, scrie Can Can.
13:30
(video) Ședința CMC a eșuat, din nou, din lipsă de cvorum. Moțpan: Solicit consilierilor PAS să se rupă de la „matcă” și să vină aici # UNIMEDIA
Consilierii municipali au încearcat astăzi să se întrunească, din nou, în ședință. Întrunirile nu a putut avea loc din lipsă de cvorum.
13:30
Trei angajați ASP, dați afară după fraudarea în masă a examenului teoretic pentru carnetul de șofer, la Bălți și Edineț: „Ei au pus schema la cale” # UNIMEDIA
Trei angajați ai Agenției Servicii Publice din nordul țării au fost demiși, după ce s-a depistat fraudarea în masă a examenului teoretic pentru obținerea permisului de conducere. „Persoanele respective au fost încadrate relativ recent, în lunile noiembrie-decembrie anul trecut. Au stat o lună, două, au pus la cale schema și au pus-o în aplicare”, a precizat șeful ASP, Mircea Eșanu, în cadrul conferinței de astăzi.
13:20
Situația la frontiera cu Ucraina, după atacurile cu drone în apropiere de RM: Ce spune MAI # UNIMEDIA
Ministerul Afacerilor Interne anunță că situația la punctele de trecere a frontierei Palanca–Maiaki–Udobnoe și Tudora–Starokazacie rămâne sub control, după atacurile cu drone produse în noaptea trecută pe teritoriul Ucrainei, care au afectat infrastructura rutieră din proximitatea frontierei cu Republica Moldova.
13:20
(video) Pavel Volea scrie istorie în standup-ul rusesc. Comediantul a intrat în Cartea Recordurilor cu două performanțe: „A fost foarte neașteptat” # UNIMEDIA
Pavel Volea, cunoscutul prezentator TV și stand-up comedian rus, și-a înscris, din nou, numele în Cartea Recordurilor din Rusia. De această dată, colecția realizărilor sale a fost completată cu două noi certificate.
13:00
Trafic suspendat la vama Palanca și restricții de circulație la Tudora, după atacurile cu drone din Ucraina, în apropiere de RM: Precizările MAI # UNIMEDIA
Restricții temporare de circulație au fost impuse la punctele de trecere Palanca și Tudora, după atacurile cu drone produse în Ucraina, care au afectat infrastructura rutieră din apropierea frontierei, anunță Ministerul Afacerilor Interne.
12:50
(live) CMC, în ședință. Moțpan: Solicit consilierilor PAS să se rupă de la „matcă” și să vină aici # UNIMEDIA
Consilierii municipali încearcă astăzi să se întrunească, din nou, în ședință. Întrunirile anterioare au eșuat din lipsă decvorum, după ce aleșii PAS și cei din PSRM nu s-au prezentat în sală. Urmărește live doar pe UNIMEDIA pentru a fi la curent cu ce se va întâmpla.
12:50
Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a afișat noile prețuri la carburanți, pentru zilele de weekend 20 - 22 decembrie. Astfel, prețul la benzină vă scădea cu 14 bani, iar cel al motorinei va scădea cu 9 bani.
12:40
(video) „Candidatul merge la roșu, examinatorul frânează, dar nu-l penalizează”: Imagini video arată cum erau fraudate examenele auto practice # UNIMEDIA
Mai multe persoane s-au pomenit, peste noapte, cu permisul de conducere anulat, după ce reprezentanții Agenției Servicii Publice au depistat că proba practică a examenului a fost fraudată. Iacob Zavtur, șef Departamentul Examinare auto al ASP, a prezentat probele video în cadrul conferinței de astăzi a Agenției Servicii Publice.
12:30
Consilierii municipali încercă astăzi să se întrunească, din nou, în ședință. Întrunirile anterioare au eșuat din lipsă decvorum, după ce aleșii PAS și cei din PSRM nu s-au prezentat în sală. Urmărește live doar pe UNIMEDIA pentru a fi la curent cu ce se va întâmpla.
12:10
(video) „Examinatorul pune frâna în locul elevului.” ASP prezintă imagini video cu momentul fraudării examenelor practice pentru permisul de conducere # UNIMEDIA
Agenția Servicii Publice a prezentat astăzi detalii și înregistrări video, în contextul anunțului recent al șefului ASP, că sute de șoferi vor rămâne fără permise de conducere, după ce examenele teoretice au fost fraudate. Reprezentanții instituției au susținut o conferiță de presă cu tema: „Permisele obșinute prin fraudarea probelor vor fi anulate. Toleranță zero față de mită”.
12:10
Consilierii municipali încercă astăzi să se întrunească, din nou, în ședință. Întrunirile anterioare au eșuat din lipsă decvorum, după ce aleșii PAS și cei din PSRM nu s-au prezentat în sală. Urmărește live doar pe UNIMEDIA pentru a fi la curent cu ce se va întâmpla.
12:00
Sărbătorile de iarnă sunt despre apropiere și generozitate, iar OTP Bank știe cât de important este ca gesturile frumoase să ajungă rapid la destinație. Din acest motiv, grație aderării la SEPA, transferurile în euro au devenit mai simple, mai sigure și mai accesibile pentru toți clienții băncii.
12:00
(video) „Priom, priom, am probleme.” Momentele în care elevii la examenele teoretice pentru permisul de conducere se dau de gol: Iată cum au fraudat # UNIMEDIA
Sute de șoferi din nordul țării, care riscă acum să rămână fără permis de conducere, au fost filmați în momentul în care fraudau examenul teoretic. Iacob Zavtur, șef Departamentul Examinare auto al ASP, a prezentat probele video în cadrul conferinței de astăzi a Agenției Servicii Publice.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.