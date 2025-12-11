ANSA retrage de pe piață un lot de margarină contaminată cu 3-MCPD

09:50

Exporturile de porumb ale Republicii Moldova din primele patru luni ale sezonului 2025–2026, respectiv perioada iulie–octombrie 2025, au înregistrat o ușoară revenire față de anul precedent. În total, în intervalul analizat au fost exportate 31,4 mii de tone de porumb, ce reprezintă o creștere de 20,6% comparativ cu perioada similară din 2024, când volumul livrat a fost de 26 mii de tone. The post Exporturile de porumb ale Republicii Moldova în sezonul 2025–2026: un început mai activ decât anul trecut, dar încă departe de nivelurile istorice appeared first on AgroBook - Cele mai noi știri despre agricultură.