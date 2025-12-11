ANSA retrage de pe piață un lot de margarină contaminată cu 3-MCPD
Agrobook, 11 decembrie 2025 13:10
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat distrugerea unui lot de margarină în cantitate de 10.720 kg, după ce analizele de laborator au depistat depășirea semnificativă a nivelurilor admise pentru contaminantul 3-monoclorpropandiol (3-MCPD) și esterii săi cu acizi grași. Lotul analizat a prezentat valori de 6.900 + 1.700 µg/kg, comparativ cu limita maximă legală de 2.500 µg/kg. The post ANSA retrage de pe piață un lot de margarină contaminată cu 3-MCPD appeared first on Opinia are valoare.
• • •
Alte ştiri de Agrobook
Acum 30 minute
13:10
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat distrugerea unui lot de margarină în cantitate de 10.720 kg, după ce analizele de laborator au depistat depășirea semnificativă a nivelurilor admise pentru contaminantul 3-monoclorpropandiol (3-MCPD) și esterii săi cu acizi grași. Lotul analizat a prezentat valori de 6.900 + 1.700 µg/kg, comparativ cu limita maximă legală de 2.500 µg/kg. The post ANSA retrage de pe piață un lot de margarină contaminată cu 3-MCPD appeared first on Opinia are valoare.
Acum 4 ore
11:10
Iurie Rija: Analiza răspunsului CFM privind politica tarifară și situația operațională – între eroare managerială și realitate economică # Agrobook
Asociația Agrocereale a analizat răspunsul oferit de Î.S. „Calea Ferată din Moldova” (CFM) și constată cu îngrijorare persistența unei abordări opace și a unei confuzii fundamentale între costul contabil mediu și strategia comercială de piață. În loc de soluții pentru revitalizarea sectorului, primim justificări pentru un declin accelerat. Mai jos detaliem argumentele economice și comparative care demonstrează necesitatea unei schimbări urgente de paradigmă. The post Iurie Rija: Analiza răspunsului CFM privind politica tarifară și situația operațională – între eroare managerială și realitate economică appeared first on Opinia are valoare.
Acum 8 ore
06:50
Exporturile de ulei de floarea-soarelui din Republica Moldova înregistrează, în sezonul 2025–2026, primele semnale de revenire după prăbușirea din anul precedent, însă nivelurile rămân încă mult sub potențialul atins în anii de vârf ai industriei de procesare. The post Exporturile de ulei de floarea-soarelui din Republica Moldova, iulie- noiembrie 2025 appeared first on Opinia are valoare.
Acum 24 ore
18:10
Prim-viceguvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, domnul Petru Rotaru, a participat astăzi la evenimentul dedicat prezentării Raportului de evaluare a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului (SB/FT) la nivel național. Reuniunea, organizată de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor cu sprijinul Consiliul Europei, a întrunit reprezentanți ai instituțiilor naționale, partenerilor internaționali și sectorului financiar. The post Prezentarea Raportului național privind spălarea banilor și finanțarea terorismului appeared first on Opinia are valoare.
16:50
Conducerea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) s-a întrunit cu reprezentanții Băncii Mondiale pentru a analiza rezultatele obținute prin valorificarea asistenței financiare și tehnice oferite în cadrul Proiectului Competitivității pentru Întreprinderile Micro, Mici și Mijlocii (MSME). Discuțiile au vizat eficiența investițiilor realizate și modul în care acestea au contribuit la consolidarea capacităților operaționale ale instituției. The post Banca Mondială și ANSA accelerează modernizarea siguranței alimentare appeared first on Opinia are valoare.
15:30
Circa 200 de fermieri au organizat un protest „preventiv” în fața clădirii Guvernului, la inițiativa agricultorilor din sudul țării. Participanții au avertizat că, în cazul în care autoritățile nu vor reacționa la solicitările lor, sunt pregătiți pentru acțiuni de amploare, inclusiv proteste regionale cu tehnică agricolă și posibile blocaje ale unor trasee și puncte vamale. The post Criza din agricultură scoate fermierii în fața Guvernului appeared first on Opinia are valoare.
14:10
Republica Moldova a apelat recent la energia de avarie, achiziționată de Moldelectrica, însă această energie nu se cumpără în mod obișnuit de pe piață. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, explică: The post Curentul s-ar putea scumpi: Junghietu explică de ce appeared first on Opinia are valoare.
Ieri
12:20
Sezonul agricol 2025–2026, cu referire directă la perioada iulie–noiembrie 2025, se evidențiază ca cel mai bun sezon istoric înregistrat vreodată la capitolul exporturilor de floarea-soarelui din Republica Moldova. Intervalul august–noiembrie 2025 a reușit să depășească inclusiv sezonul anterior, considerat până de curând sezon-record. The post Exportul de floarea-soarelui din R. Moldova, august- noiembrie 2025 appeared first on Opinia are valoare.
12:00
Cea de-a X-a ediție a Conferinței anuale a Asociațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigații (AUAI) a avut loc astăzi la Chișinău, fiind organizată de Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare. Evenimentul a reunit fermieri, reprezentanți ai autorităților și organizațiilor internaționale, pentru a discuta politicile publice și oportunitățile de dezvoltare a infrastructurii de irigare în Republica Moldova. The post Modernizarea irigațiilor discutată la cea de-a X-a ediție a Conferinței AUAI appeared first on Opinia are valoare.
10:00
În perioada 8–10 decembrie 2025, delegația Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), condusă de directorul general Radu Musteața, participă la reuniunea trilaterală România – Ucraina – Republica Moldova, găzduită de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a României. Evenimentul reprezintă un nou pas în consolidarea cooperării regionale în domeniul siguranței alimentelor și al sănătății animalelor. The post Siguranța alimentelor în centrul dialogului România–Ucraina–Moldova appeared first on Opinia are valoare.
09:50
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) informează că, în luna noiembrie 2025, au fost autorizate spre plată cereri de acordare a subvențiilor din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural (FNDAMR), în valoare totală de 8,10 milioane de lei. The post Subvențiile pentru noiembrie 2025, autorizate de AIPA appeared first on Opinia are valoare.
9 decembrie 2025
18:20
Nouă posturi teritoriale și voluntare de pompieri din Republica Moldova au fost renovate datorită sprijinului financiar al Uniunii Europene, în valoare totală de peste 4,2 milioane de lei. Pe 5 decembrie a avut loc inaugurarea postului de pompieri și salvatori voluntari din satul Scoreni, raionul Strășeni, unde infrastructura de intervenție a fost modernizată, iar echipa locală beneficiază acum de condiții mai bune. The post Nouă posturi de pompieri au fost renovate cu suportul Uniunii Europene appeared first on Opinia are valoare.
16:40
Молдавский рынок шин и покрышек демонстрирует устойчивую динамику, отражающую общее состояние автомобильного парка страны и транспортной инфраструктуры. За анализируемый период с января 2024 года по ноябрь 2025 года в республику было ввезено более 2,1 млн единиц шинной продукции на общую сумму 2,17 млрд леев. The post Динамика импорта шин в Молдову: обзор торговли за 2024–2025 гг. appeared first on Opinia are valoare.
15:20
Pe 18 decembrie, la Agrotek Arena, în cadrul Facultății de Științe Agricole, Silvice și ale Mediului a Universității Tehnice a Moldovei, se va desfășura cea de-a doua ediție a Târgului Inovației în Agricultură. Realizări și oportunități — un eveniment dedicat soluțiilor moderne pentru agricultura viitorului, dialogului dintre mediul academic și cel privat, precum și prezentării celor mai noi tehnologii aplicate în pomicultură, agricultura conservativă, viticultură, legumicultură și zootehnie. The post Târgul Inovației în Agricultură: Realizări și Oportunități – Ediția a II-a appeared first on Opinia are valoare.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:40
Transportul fluvial pe Prut și potențialul cheiurilor temporare: între cadrul legal aprobat și lipsa implementării practice # Agrobook
La aproape doi ani de la angajamentul public asumat de autorități în august 2023 privind facilitarea construcției cheiurilor temporare pe râul Prut, acest proiect strategic pentru exporturile Republicii Moldova este încă neimplementat. În pofida modificărilor legislative, a demersurilor repetate ale mediului de afaceri și a necesității de diversificare logistică, proiectele rămân blocate în proceduri de avizare și în rezistența instituțiilor abilitate în domeniul protecției mediului. The post Transportul fluvial pe Prut și potențialul cheiurilor temporare: între cadrul legal aprobat și lipsa implementării practice appeared first on Opinia are valoare.
15:50
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) anunță că, în luna noiembrie 2025, a autorizat spre plată subvenții în valoare totală de 8,10 milioane de lei din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural (FNDAMR), destinate fermierilor și autorităților publice locale pentru diverse măsuri de sprijin. The post Noiembrie cu injecții financiare pentru fermieri appeared first on Opinia are valoare.
11:50
Moldova intenționează să majoreze volumul anual al exporturilor de struguri de masă cu 60%, ceea ce ar însemna aproximativ 38 de milioane de dolari SUA, în cadrul unui scenariu optimist care ar putea atrage până în 2036 investiții de circa 98 de milioane de dolari SUA. Această direcție este conturată de noua strategie națională, aflată în prezent în curs de elaborare. The post Moldova pregătește boomul exporturilor de struguri appeared first on Opinia are valoare.
11:30
În perioada 1–7 decembrie 2025, Serviciul Vamal a încasat la bugetul de stat peste 942,9 milioane de lei, iar de la începutul anului suma colectată a ajuns la aproximativ 38,0 miliarde lei. The post Încasări record la Serviciul Vamal în decembrie appeared first on Opinia are valoare.
11:10
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează despre reținerea și nimicirea unui lot de peste 374 kg de ceai importat, echivalentul a 11.016 pliculețe a câte 34 g, care nu respecta normele de siguranță alimentară ale Republicii Moldova. Analizele de laborator au arătat că produsul depășea limitele maxime admise pentru pesticidul Clorpirifos, prezentând un risc real pentru sănătatea consumatorilor. The post ANSA reține și nimicește un lot de ceai cu pesticide peste limitele admise appeared first on Opinia are valoare.
10:50
Reprezentanții Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) și ai Camerei de Comerț și Industrie au discutat experiența statelor membre ale Uniunii Europene în implementarea Directivei (UE) 2019/633 privind practicile comerciale neloiale în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar, în cadrul unei noi ședințe a Grupului de mentorat pentru transpunerea acquis-ului european în sectorul agroalimentar. The post Sectorul agroalimentar din Moldova adoptă standarde UE appeared first on Opinia are valoare.
10:10
În satul Popeasca, raionul Ștefan Vodă, brânza nu este doar un produs alimentar, ci o parte din identitatea locală. De generații întregi, familiile din această localitate au crescut ovine și au transformat laptele în brânzeturi, iar tradiția este dusă mai departe astăzi de oameni ca Alexandru Caraman, proprietarul unei stâne din sat și continuator al unei meserii moștenite din tată în fiu. The post Din Popeasca pe mesele lumii: brânza de oi cu recunoaștere internațională appeared first on Opinia are valoare.
6 decembrie 2025
08:30
Asociația exportatorilor de cereale "Agrocereale" solicită conducerii Î.S. „Calea Ferată din Moldova” să prezinte informații privind volumele de transport al cerealelor și culturilor oleaginoase în perioada septembrie–noiembrie, precum și date despre cantitatea comenzilor confirmate pentru transport în decembrie 2025. The post Agrocereale: Calea Ferată din Moldova are nevoie de tarife competitive appeared first on Opinia are valoare.
5 decembrie 2025
11:50
Astăzi, Republica Moldova marchează Ziua Mondială a Solului, o inițiativă globală lansată de FAO pentru a evidenția rolul vital al solului în agricultură, ecosisteme și securitate alimentară. Tema din acest an, „Soluri sănătoase pentru orașe sănătoase”, subliniază importanța protejării și gestionării responsabile a solurilor urbane. The post Agricultură sănătoasă începe cu soluri sănătoase appeared first on Opinia are valoare.
11:20
La începutul lunii decembrie, aproape jumătate din sfecla de zahăr rămânea încă în pământ. În zona Sudzucker Moldova, procentul era de 40%, iar în zona Moldova Zahăr ajungea până la 60-70%. Jacek Ludwiczak, șeful departamentului tehnic al companiei, spune că fabrica de zahăr din Cupcini a trebuit să oprească producția încă de la mijlocul lunii noiembrie, pentru că vremea nu a ținut cu ei și recoltarea a devenit imposibilă. The post Criza recoltelor de sfeclă ridică prețul zahărului în Moldova appeared first on Opinia are valoare.
10:50
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează operatorii din domeniul alimentar că, la 11 noiembrie 2025, au intrat în vigoare modificările esențiale aduse Legii nr. 279/2017 privind informarea consumatorilor despre produsele alimentare. The post ANSA: reguli stricte pentru etichetarea produselor cu arome appeared first on Opinia are valoare.
10:30
De la lansarea programului în luna martie și până la sfârșitul lunii noiembrie, prin Programul „Facilitatea de creditare în agricultură” au fost finanțate 250 de afaceri agricole micro și mici, dintre care 47 numai în luna noiembrie. Programul are acoperire în toate raioanele țării, cu o concentrare mai pronunțată în partea de nord. The post 250 de afaceri agricole finanțate cu dobândă fixă 5,1% appeared first on Opinia are valoare.
4 decembrie 2025
11:10
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) desfășoară un exercițiu național dedicat gestionării situațiilor de urgență din domeniul siguranței alimentare, reunind membrii Celulei Naționale de Criză și experți internaționali. Inițiativa are drept obiectiv consolidarea capacității instituțiilor de a interveni rapid în cazul apariției unor riscuri majore pentru sănătatea populației. The post Simulare de criză: cum se pregătește ANSA appeared first on Opinia are valoare.
3 decembrie 2025
13:20
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare lansează campania națională „Cumpăr BUN de-acasă” # Agrobook
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunță lansarea campaniei naționale „Cumpăr BUN de-acasă”, un demers prin care cetățenii sunt încurajați să aleagă produsele autohtone atât în perioada sărbătorilor de iarnă, cât și pe parcursul întregului an. The post Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare lansează campania națională „Cumpăr BUN de-acasă” appeared first on AgroBook - Cele mai noi știri despre agricultură.
09:10
Pe 4 și 5 decembrie, Chișinăul devine din nou capitala vinului de calitate odată cu desfășurarea Wine of Moldova Contest 2025, competiția care, de peste un deceniu, funcționează ca un adevărat barometru al industriei vitivinicole din Republica Moldova. La ediția din acest an participă 63 de crame cu 340 de probe, evaluate de un juriu format din 25 de experți recunoscuți din țară și din străinătate. The post Cele mai bune vinuri moldovenești appeared first on AgroBook - Cele mai noi știri despre agricultură.
2 decembrie 2025
13:30
Ministrul Economiei respinge cota obligatorie de 50% pentru produsele autohtone în magazine # Agrobook
Ministrul Economiei, Eugeniu Osmochescu, a declarat la Radio Moldova că introducerea unei cote obligatorii de 50% pentru produsele fabricate în Republica Moldova pe rafturile magazinelor ar încălca regulile economiei de piață și normele internaționale. The post Ministrul Economiei respinge cota obligatorie de 50% pentru produsele autohtone în magazine appeared first on AgroBook - Cele mai noi știri despre agricultură.
13:10
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au pus sub restricție oficială un lot de 2.305 kg de carne separată mecanic de pui, importat în Republica Moldova, după ce analizele de laborator de la Postul de inspecție Leușeni au confirmat prezența bacteriei Salmonella. The post ANSA blochează 2,3 tone de carne de pui cu Salmonella appeared first on AgroBook - Cele mai noi știri despre agricultură.
11:50
BNM, premiată la Romanian PR Award 2025: Proiectul „MIA” – recunoaștere internațională pentru inovația financiară a Republicii Moldova # Agrobook
Banca Națională a Moldovei (BNM) a obținut un nou succes pe scena comunicării internaționale, Silver Award - Tech PR & Communication of Innovation la prestigioasa competiție Romanian PR Award 2025, cu proiectul „A thousand reasons to try MIA” (O mie de motive să încerci MIA). Proiectele nominalizate s-au evidențiat prin rigoare, creativitate și impact, fiind selectate de un juriu internațional de top, care a reunit competențe în comunicare din 22 de țări. The post BNM, premiată la Romanian PR Award 2025: Proiectul „MIA” – recunoaștere internațională pentru inovația financiară a Republicii Moldova appeared first on AgroBook - Cele mai noi știri despre agricultură.
11:10
Exporturile de porumb ale Republicii Moldova din primele patru luni ale sezonului 2025–2026 (iulie–octombrie 2025) au înregistrat o ușoară revenire față de anul precedent. În intervalul analizat au fost exportate 31,4 mii de tone de porumb, ceea ce reprezintă o creștere de 20,6% comparativ cu perioada similară din 2024, când volumul livrat a fost de 26 de mii de tone. The post Exporturile de porumb ale Republicii Moldova în sezonul 2025–2026 appeared first on AgroBook - Cele mai noi știri despre agricultură.
1 decembrie 2025
18:00
Serviciul Fiscal de Stat a raportat că, în perioada ianuarie–noiembrie 2025, încasările la Bugetul public național (BPN) au atins circa 72,6 miliarde lei, înregistrând o creștere de 8,6 miliarde lei, sau 13,5%, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. The post Bugetul național atinge 72,6 miliarde lei în 11 luni appeared first on AgroBook - Cele mai noi știri despre agricultură.
17:20
Lidia Ionaș, Ionex Trans: în acest sezon avem 2.500 de tone de struguri Moldova pentru piața europeană # Agrobook
Într-un an marcat de provocări climatice, Ionex Trans reușește să își consolideze poziția drept unul dintre furnizorii de struguri de masă cu cea mai stabilă calitate din Republica Moldova. The post Lidia Ionaș, Ionex Trans: în acest sezon avem 2.500 de tone de struguri Moldova pentru piața europeană appeared first on AgroBook - Cele mai noi știri despre agricultură.
13:50
Spumantele produse în Republica Moldova au obținut rezultate remarcabile la competiția internațională Effervescents du Monde 2025, desfășurată în Burgundia (Franța), una dintre cele mai recunoscute și competitive regiuni vitivinicole din lume. The post Republica Moldova se poziționează în Top 10 mondial al spumantelor appeared first on AgroBook - Cele mai noi știri despre agricultură.
12:30
Un lot de 5 tone de ulei de palmier a fost blocat direct la depozitul importatorului de inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), după ce analizele au arătat depășirea semnificativă a nivelului maxim admis de 3-MCPD și esterii săi. Testele au relevat 4500 µg/kg, depășind clar limita legală de 2500 µg/kg. The post ANSA blochează 5 tone de ulei de palmier periculos pentru sănătate appeared first on AgroBook - Cele mai noi știri despre agricultură.
11:40
În perioada 24 - 30 noiembrie 2025, Serviciul Vamal al Republicii Moldova a înregistrat încasări la bugetul de stat de peste 987,5 milioane lei, atingând 110,2% din cifra de control stabilită. Pe întreaga lună noiembrie 2025, încasările au depășit 3,6 miliarde lei, reprezentând 101,8% din planul lunar. The post Serviciul Vamal înregistrează încasări record: peste 3,6 miliarde lei în noiembrie 2025 appeared first on AgroBook - Cele mai noi știri despre agricultură.
11:20
Ziua Națională a României: BNM evidențiază sprijinul constant al României și colaborarea cu BNR # Agrobook
Banca Națională a Moldovei (BNM) adresează României și românilor de pretutindeni felicitări cu prilejul Zilei Naționale, o zi care marchează momentul istoric al Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, un reper în consolidarea statului modern român și în evoluția sa către democrație, stabilitate și pace. The post Ziua Națională a României: BNM evidențiază sprijinul constant al României și colaborarea cu BNR appeared first on AgroBook - Cele mai noi știri despre agricultură.
11:10
UTM analizează soluții europene pentru modernizarea Stațiunii de Cercetare și Extensiune în Agricultură # Agrobook
Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) își propune să identifice cele mai eficiente soluții pentru valorificarea celor 570 de hectare de terenuri agricole ale Stațiunii de Cercetare și Extensiune în Agricultură Criuleni, prin aplicarea celor mai bune practici europene, în vederea utilizării acestora în scopuri academice, de cercetare și comerciale. The post UTM analizează soluții europene pentru modernizarea Stațiunii de Cercetare și Extensiune în Agricultură appeared first on AgroBook - Cele mai noi știri despre agricultură.
07:30
Cea de-a XI-a ediție a Conferinței Businessul Fructelor în Moldova, desfășurată pe 27 noiembrie, a reunit peste 300 de producători, exportatori și experți naționali și internaționali, consolidându-și statutul de cel mai important eveniment pomicol al anului. Organizată de Asociația Moldova Fruct, cu sprijinul Uniunii Europene și al Agenției de Investiții, conferința a oferit o platformă solidă pentru analizarea tendințelor din sector, schimbul de tehnologii moderne, promovarea bunelor practici și elaborarea strategiilor pentru extinderea exporturilor pe piețele externe. The post Businessul Fructelor 2025: peste 300 de experți discută competitivitatea sectorului appeared first on AgroBook - Cele mai noi știri despre agricultură.
29 noiembrie 2025
11:50
Majorarea tarifelor feroviare și riscul pierderii volumelor de cereale în Republica Moldova # Agrobook
Din luna septembrie, operatorii economici implicați în transportul cerealelor au început să reducă treptat volumele expediate pe calea ferată, imediat după ce a fost anunțată intenția Căii Ferate din Moldova de a majora tarifele cu 7%, începând cu 12 septembrie 2025. Ulterior, administrația CFM a decis să mențină temporar tarifele vechi pentru luna septembrie, urmând ca majorarea să intre în vigoare din octombrie. The post Majorarea tarifelor feroviare și riscul pierderii volumelor de cereale în Republica Moldova appeared first on AgroBook - Cele mai noi știri despre agricultură.
27 noiembrie 2025
15:30
Conferința Businessul Fructelor: soluțiile producătorilor pentru livezile moderne și acces pe piețele externe # Agrobook
Circa 300 de producători și exportatori de fructe, alături de experți naționali și internaționali în pomicultură, participă astăzi, 27 noiembrie, la cea de-a XI-a ediție a Conferinței „Businessul Fructelor în Moldova”, cel mai important eveniment pomicol al anului. The post Conferința Businessul Fructelor: soluțiile producătorilor pentru livezile moderne și acces pe piețele externe appeared first on AgroBook - Cele mai noi știri despre agricultură.
26 noiembrie 2025
10:40
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a avut o întrevedere cu Excelența Sa Iwona Piórko, Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova. Discuțiile au evidențiat rolul BNM în procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și progresele înregistrate în modernizarea sectorului financiar. The post BNM și UE consolidează integrarea Moldovei în sistemul financiar european appeared first on AgroBook - Cele mai noi știri despre agricultură.
09:50
Exporturile de porumb ale Republicii Moldova în sezonul 2025–2026: un început mai activ decât anul trecut, dar încă departe de nivelurile istorice # Agrobook
Exporturile de porumb ale Republicii Moldova din primele patru luni ale sezonului 2025–2026, respectiv perioada iulie–octombrie 2025, au înregistrat o ușoară revenire față de anul precedent. În total, în intervalul analizat au fost exportate 31,4 mii de tone de porumb, ce reprezintă o creștere de 20,6% comparativ cu perioada similară din 2024, când volumul livrat a fost de 26 mii de tone. The post Exporturile de porumb ale Republicii Moldova în sezonul 2025–2026: un început mai activ decât anul trecut, dar încă departe de nivelurile istorice appeared first on AgroBook - Cele mai noi știri despre agricultură.
25 noiembrie 2025
09:10
Proiecțiile USDA pentru sezonul 2025/26, în „Major Country View – Vegetable Oils”, arată o piață globală a uleiurilor vegetale care rămâne pe un trend de creștere moderată, cu diferențe clare între polii de producție (Americas + Asia de Sud-Est) și principalii poli de consum (India și China). The post Piața globală a uleiurilor vegetale rămâne pe trend ascendent în 2025/26 appeared first on AgroBook - Cele mai noi știri despre agricultură.
21 noiembrie 2025
19:30
Astăzi, 21 noiembrie, guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, a participat la Conferința privind Integrarea Economică Europeană (CEEI 2025), eveniment organizat de Banca Națională a Austriei la Viena. The post Anca Dragu prezintă la Viena planul BNM pentru integrarea financiară a Moldovei în UE appeared first on AgroBook.
13:00
Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM) reafirmă sprijinul ferm pentru proiectul Legii privind medierea și statutul mediatorului, aprobat de Guvern pe 18 iunie 2025. Instituția subliniază că prima ședință de mediere va fi obligatorie doar ca etapă preliminară pentru anumite litigii civile și comerciale, păstrând accesul integral la instanță și oferind un cadru confidențial și flexibil pentru soluționarea disputelor. The post CCI a RM susține proiectul noii Legi a Medierii și anunță consultări publice appeared first on AgroBook.
12:50
Ouăle de găină s-au scumpit cu 20–25% în retailul din Republica Moldova, iar în luna noiembrie prețul a depășit 40 de lei pentru o cutie de 10 ouă, potrivit crescătorilor de păsări, citați de Logos Press. The post Ouăle s-au scumpit în Moldova: cutia de 10 bucăți depășește 40 lei appeared first on AgroBook.
11:30
Republica Moldova va începe, treptat, delegarea competențelor legate de politica comercială către Uniunea Europeană, a declarat Rodica Crudu, secretar general adjunct al Guvernului, într-un interviu pentru agenția IPN. Aceasta a subliniat că politica comercială reprezintă o competență exclusivă a Comisiei Europene, iar Chișinăul urmează să stabilească etapele transferului printr-un plan de acțiune concret. The post Republica Moldova va delega competențele comerciale către UE appeared first on AgroBook.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.