Ultima oră! Dronele au lovit din nou podul de pe traseul Odesa-Reni. Circulația, sistată. Ce recomandă Poliția de Frontieră
UNIMEDIA, 19 decembrie 2025 15:20
Traversarea podului Maiaki-Udobnoe a fost suspendată, ca urmare a unui nou atac cu dronă, anunță Poliția de Frontieră. Ieșirea din Republica Moldova se autorizează doar cetățenilor care se deplasează spre Belgorod-Dnestrovsk (Ucraina).
15:20
15:10
Irina Vlah nu comunică de câțiva ani cu fratele său: „Anume din cauza că el are de suferit de pe urma faptului că m-am implicat în politică” # UNIMEDIA
Politiciana Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, a mărturisit că, din cauza implicării sale în politică, relația cu fratele său a avut de suferit foarte mult - ei nu mai comunică deja de câțiva ani.
15:10
Filmați din toate unghiurile, inclusiv examinatorul: Mașinile ASP pentru examenele practice la șoferie, dotate cu 6 camere video în loc de 4 # UNIMEDIA
Condiții mai stricte pentru candidații care susțin examenul practic pentru obținerea permisului de conducere. Șeful Agenției Servicii Publice, Mircea Eșanu, a anunțat că mașinile destinate pentru desfășurarea probei au fost dotate cu încă două camere de supraveghere, având în total 6 la moment. „Înregistrăm și din alte unghiuri, pornind de la analiza riscurilor pe care noi le avem”, a precizat Eșanu, în cadrul conferinței de astăzi a ASP.
15:00
Profesorul Veaceslav Moșin a lansat noua carte: „Este un ghid practic pentru rezidenți, medici tineri, dar și specialiștii care se ocupă de reproducere” # UNIMEDIA
Profesorul Veaceslav Moșin, expert și pionier al Fertilizării In Vitro, fondatorul primului laborator FIV din Republica Moldova (1994) și fondator Alternativa Clinic, a lansat o nouă carte de specialitate „Endometria Cronică și Infertilitatea”, ce cuprinde informații complexe bazate pe experiența acumulată pe parcursul celor peste 40 de ani de activitate în acest domeniu.
14:50
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis astăzi, 19 decembrie 2025, un cod galben de ceață, valabil de la ora 17:00 până mâine, 20 decembrie, ora 11:00.
14:10
(video) Cazul camionului burdușit cu 1.000.000 de țigări, ascunse în tavanul remorcii: Organizatorul schemei, șoferul și soția acestuia, trimiși în judecată # UNIMEDIA
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale anunță trimiterea în judecată a dosarului penal privind tentativa de contrabandă cu aproape 1.000.000 țigări ascunse-n tavanul semiremorcii unui Mercedes Actros, la ieșirea din Moldova spre România.
13:50
(video) „Ploaia de sânge”, fenomenul natural spectaculos care a uimit Internetul: De ce s-au înroșit peste noapte țărmurile unei insule # UNIMEDIA
„Ploaia de sânge” de pe Insula Ormuz a făcut rapid înconjurul Internetului, stârnind uimire și curiozitate. Imaginile spectaculoase cu nisipul și apele de mică adâncime transformate peste noapte într-un roșu intens par desprinse dintr-un film, scrie adevarul.ro.
13:40
Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat la conferinţa sa anuală de presă de vineri că Moscova „nu crede că Ucraina este pregătită pentru negocieri de pace”, informează Reuters. Totuşi, potrivit EFE, Putin a afirmat că autorităţile ruse au primit „unele semnale” că Ucraina vrea să dialogheze cu Rusia pentru a pune capăt războiului, dar nu şi pentru rezolvarea problemei teritoriale, scrie digi24.ro.
13:40
(foto) Despărțire neașteptată în showbizul turcesc: Actorul și-a părăsit iubita, la scurt timp după ce a cerut-o în căsătorie # UNIMEDIA
Actorul turc Can Yaman, în vârstă de 36 de ani, a confirmat despărţirea de iubita sa, Sara Bluma, marcând unul dintre cele mai discutate momente din showbiz-ul turcesc, scrie Can Can.
13:30
(video) Ședința CMC a eșuat, din nou, din lipsă de cvorum. Moțpan: Solicit consilierilor PAS să se rupă de la „matcă” și să vină aici # UNIMEDIA
Consilierii municipali au încearcat astăzi să se întrunească, din nou, în ședință. Întrunirile nu a putut avea loc din lipsă de cvorum.
13:30
Trei angajați ASP, dați afară după fraudarea în masă a examenului teoretic pentru carnetul de șofer, la Bălți și Edineț: „Ei au pus schema la cale” # UNIMEDIA
Trei angajați ai Agenției Servicii Publice din nordul țării au fost demiși, după ce s-a depistat fraudarea în masă a examenului teoretic pentru obținerea permisului de conducere. „Persoanele respective au fost încadrate relativ recent, în lunile noiembrie-decembrie anul trecut. Au stat o lună, două, au pus la cale schema și au pus-o în aplicare”, a precizat șeful ASP, Mircea Eșanu, în cadrul conferinței de astăzi.
13:20
Situația la frontiera cu Ucraina, după atacurile cu drone în apropiere de RM: Ce spune MAI # UNIMEDIA
Ministerul Afacerilor Interne anunță că situația la punctele de trecere a frontierei Palanca–Maiaki–Udobnoe și Tudora–Starokazacie rămâne sub control, după atacurile cu drone produse în noaptea trecută pe teritoriul Ucrainei, care au afectat infrastructura rutieră din proximitatea frontierei cu Republica Moldova.
13:20
(video) Pavel Volea scrie istorie în standup-ul rusesc. Comediantul a intrat în Cartea Recordurilor cu două performanțe: „A fost foarte neașteptat” # UNIMEDIA
Pavel Volea, cunoscutul prezentator TV și stand-up comedian rus, și-a înscris, din nou, numele în Cartea Recordurilor din Rusia. De această dată, colecția realizărilor sale a fost completată cu două noi certificate.
13:00
Trafic suspendat la vama Palanca și restricții de circulație la Tudora, după atacurile cu drone din Ucraina, în apropiere de RM: Precizările MAI # UNIMEDIA
Restricții temporare de circulație au fost impuse la punctele de trecere Palanca și Tudora, după atacurile cu drone produse în Ucraina, care au afectat infrastructura rutieră din apropierea frontierei, anunță Ministerul Afacerilor Interne.
12:50
(live) CMC, în ședință. Moțpan: Solicit consilierilor PAS să se rupă de la „matcă” și să vină aici # UNIMEDIA
12:50
Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a afișat noile prețuri la carburanți, pentru zilele de weekend 20 - 22 decembrie. Astfel, prețul la benzină vă scădea cu 14 bani, iar cel al motorinei va scădea cu 9 bani.
12:40
(video) „Candidatul merge la roșu, examinatorul frânează, dar nu-l penalizează”: Imagini video arată cum erau fraudate examenele auto practice # UNIMEDIA
Mai multe persoane s-au pomenit, peste noapte, cu permisul de conducere anulat, după ce reprezentanții Agenției Servicii Publice au depistat că proba practică a examenului a fost fraudată. Iacob Zavtur, șef Departamentul Examinare auto al ASP, a prezentat probele video în cadrul conferinței de astăzi a Agenției Servicii Publice.
12:30
12:10
(video) „Examinatorul pune frâna în locul elevului.” ASP prezintă imagini video cu momentul fraudării examenelor practice pentru permisul de conducere # UNIMEDIA
Agenția Servicii Publice a prezentat astăzi detalii și înregistrări video, în contextul anunțului recent al șefului ASP, că sute de șoferi vor rămâne fără permise de conducere, după ce examenele teoretice au fost fraudate. Reprezentanții instituției au susținut o conferiță de presă cu tema: „Permisele obșinute prin fraudarea probelor vor fi anulate. Toleranță zero față de mită”.
12:10
12:00
Sărbătorile de iarnă sunt despre apropiere și generozitate, iar OTP Bank știe cât de important este ca gesturile frumoase să ajungă rapid la destinație. Din acest motiv, grație aderării la SEPA, transferurile în euro au devenit mai simple, mai sigure și mai accesibile pentru toți clienții băncii.
12:00
(video) „Priom, priom, am probleme.” Momentele în care elevii la examenele teoretice pentru permisul de conducere se dau de gol: Iată cum au fraudat # UNIMEDIA
Sute de șoferi din nordul țării, care riscă acum să rămână fără permis de conducere, au fost filmați în momentul în care fraudau examenul teoretic. Iacob Zavtur, șef Departamentul Examinare auto al ASP, a prezentat probele video în cadrul conferinței de astăzi a Agenției Servicii Publice.
11:50
Theo Rose exclude să aibă al doilea copil în viitorul apropiat: Cum a fost primul an de căsnicie pentru ea și Anghel Damian # UNIMEDIA
Theo Rose a îmbrățișat cu toată deschiderea rolul de mamă, dar spune că nu e pregătită să aibă al doilea copil prea curând. Anul viitor, artista se va concentra pe proiectele profesionale și pe creșterea lui Sasha, astfel că exclude ideea de a-și mări familia. Ea a spus și cum a decurs primul an de căsnicie cu soțul ei, Anghel Damian, scrie viva.ro.
11:50
(video) Nicolae Eșanu: Dacă judecătorii percep dosarul Plahotniuc drept un test, atunci noi justiție nu mai avem # UNIMEDIA
Nicolae Eșanu, fost viceministru al Justiției și membru al Comisiei de la Veneția, atrage atenția asupra unor pretinse abateri în măsura preventivă aplicată lui Vlad Plahotniuc. Juristul susține că societatea nu a primit „explicații clare” legate de motivarea arestului în cazul fostului lider al PDM. De asemenea, Eșanu califică drept inadmisibile declarațiile politicienilor prin care dosarul Plahotniuc este descris drept un „test al justiției”, lucru ce pune la îndoială asigurarea unui proces echitabil.
11:40
(video) „Examinatorul pune frâna în locul elevului.” ASP prezintă imagini video cum erau fraudate examenele practice pentru permisul de conducere # UNIMEDIA
11:20
(live) „Priom, priom, am probleme, ajută-mă.” ASP prezintă imagini cum erau fraudate examenele teoretice pentru permisul de conducere # UNIMEDIA
11:20
(video) „Unde sunteți?” Maia Sandu a mers la concertul lui Ionel Istrati și a revenit acasă cu flori: „Eu numai, numai...” # UNIMEDIA
Ionel Istrati i-a oferit o dedicație specială Președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, în timpul unui concert. Acesta i-a oferit un buchet de flori și nu a ezitat să o felicite cu sărbătorile care vine. „La mulți ani! Sunteți minunată”, i-a spus artistul.
11:10
(live) ASP, cu detalii după ce Eșanu a anunțat că sute de șoferi vor rămâne fără carnet de conducere: Permisele obținute prin fraudarea probelor - anulate # UNIMEDIA
11:00
După o noapte de discuții, liderii UE au renunțat la varianta activelor rusești și vor ajuta altfel Ucraina. Moscova a reacționat imediat: „O mare lovitură pentru eșuata Ursula” # UNIMEDIA
Liderii Uniunii Europene au decis vineri să împrumute bani pentru a finanța apărarea Ucrainei împotriva Rusiei în următorii doi ani și nu să folosească activele rusești „înghețate” în UE, ocolind astfel neînțelegerile cu privire la planul fără precedent de finanțare a Kievului cu banii Moscovei, potrivit Reuters, citată de HotNews.ro.
10:50
(doc) „Decretele Maiei Sandu să fie declarate neconstituționale.” PSRM, PCRM, Democrația Acasă și Alternativa, cu sesizare la CC pe emisarii președintei # UNIMEDIA
Patru fracțiuni din Parlament au depus o sesizare la Curtea Constituțională, prin care le cer magistraților CC să declare neconstituționale decretele Maiei Sandu privind numirea lui Dorin Recean și a lui Nicu Popescu în funcții de emisari speciali pe lângă Președinție.
10:40
Brilic Media – companie IT din Moldova, cu peste 80 de milioane de descărcări ale aplicațiilor # UNIMEDIA
Fondată în 2018 în Republica Moldova, Brilic Media a parcurs drumul de la un mic startup la una dintre cele mai dinamice echipe de dezvoltare de produse IT din țară. În opt ani, compania a construit un portofoliu de aplicații mobile care ajung constant în topurile App Store și sunt utilizate de milioane de oameni din întreaga lume.
10:30
Vladimir Putin ține, vineri dimineață, marea sa conferință anuală: Cele două întrebări la care vor răspuns rușii de rând # UNIMEDIA
Vladimir Putin susține, vineri, marea sa conferință anuală în care face bilanțul anului care a trecut pentru Rusia și răspunde la întrebări puse de jurnaliști și cetățeni, anunță HotNews.ro.
10:20
Atenție, călători! Trafic intens la postul vamal Otaci-Moghilev-Podolsk, pe sensul de ieșire din Moldova # UNIMEDIA
Serviciul vamal anunță că la această oră, în PVFI Otaci-Moghilev-Podolsk se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport, pe sensul de ieșire din Republica Moldova.
10:20
Fostul guvernator BNM, Dorin Drăguțanu, la audieri în dosarul Plahotniuc: „Nu am primit indicații oficiale sau private de la Plahotniuc” # UNIMEDIA
„Rădăcina cauzelor crizei financiare de acum mai bine de un deceniu de la Banca de Economii a fost repartizarea „politico-administrativă” a domeniilor de responsabilitate”. Este afirmația făcută de fostul guvernator al Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu, care a declarat că după 2009, când la guvernare au fost alianțele pentru integrare europeană, sectorul financiar-bancar „ar fi avut înclinații” mai mult spre Partidului Liberal Democrat din Moldova. Drăguțanu, propulsat de PL la conducerea BNM, este inculpat în dosarul Frauda Bancară.
10:10
Delia nu a mai suportat și a zis-o. Derapaj la adresa celor care o hărțuiesc: „Deci, dacă mai aud asta, mă duc la poliție!” # UNIMEDIA
Delia a răbufnit în mediul online. Artista nu a mai ținut cont de nimic și i-a mustrat serios pe cei care își permit glume deplasate. Câțiva internauți au enervat-o la culme, iar cântăreața a reacționat vehement. Le-a ținut o „lecție” tuturor cârcotașilor și le-a bătut obrazul, scrie Can Can.
10:00
Tragedie aviatică în Carolina de Nord: Șapte persoane au murit după ce avionul în care erau s-a prăbușit # UNIMEDIA
Tragedie aviatică pe un aeroport regional din statul american Carolina de Nord. Șapte oameni și-au pierdut viața după ce un avion Cessna s-a prăbușit în timpul aterizării, scrie presa română.
09:40
(video) Va fi sau nu va fi PACCO? Avizul critic al Comisiei de la Veneția a pus autorii în dificultate. Deputat PAS: Așteptăm propuneri # UNIMEDIA
Deputatul PAS, Igor Chiriac, unul dintre autorii inițiativei legislative PACCO, a declarat că sunt analizate mai multe scenarii privind viitorul proiectului, după avizul critic al Comisiei de la Veneția. „Astăzi, ministerul Justiției are un grup de lucru format din reprezentanții Procuraturii, ai Consiliului Superior al Procurorilor și îi așteptăm să vină cu propuneri”, a menționat parlamentarul.
09:30
Mărar, pătrunjel și ceai negru contaminate cu pesticide: ANSA a distrus marfa înainte ca aceasta să ajungă pe rafturile magazinelor din țară # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță blocarea și distrugerea mai multor loturi de produse alimentare de import: 7500 kg mărar, 7500 kg pătrunjel și 171,36 kg (4032 pliculețe a câte 42,5 gr.) de „Ceai negru”.
09:20
„Se apropie de ceva”: Trump îndeamnă Ucraina să acționeze „rapid” în privința acordului de încheiere a războiului # UNIMEDIA
Președintele american Donald Trump a îndemnat Ucraina să acționeze „rapid” în privința proiectului de acord menit să pună capăt războiului lansat de Rusia în februarie 2022, potrivit AFP și Reuters, în contextul discuțiilor care urmează să aibă loc la Miami în această săptămână, scrie hotnews.ro.
09:10
Pe 19 decembrie, abdicarea lui Licinius și semnarea acordului privind Hong Kong au marcat transformări politice majore în istoria globală.
08:50
Parlamentul a constituit Comisia specială pentru reintegrare: Cine o va conduce și cine sunt membri # UNIMEDIA
Parlamentul a constituit Comisia parlamentară specială pentru monitorizarea și controlul realizării politicii de reintegrare a Republicii Moldova. Structura va avea 11 membri, reprezentanți ai tuturor fracțiunilor parlamentare, fiind condusă de Ion Groza, cu Olga Cebotari în funcția de vicepreședintă.
08:30
Berbecii vor avea parte de aventuri, iar Peștii vor renunța la trecut: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Pentru Pești, renunțarea la trecut este cheia progresului lor astăzi. Trebuie să învățați lecția din trecut, dar apoi va trebui să o lăsați să plece. Dacă puteți realiza acest lucru, puteți face un pas uriaș către rezolvarea problemelor majore cu care v-ați confruntat în viața voastră.
08:10
Creștinii ortodocși de stil vechi îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Nicolae, supranumit „Făcătorul de minuni”: Tradiții și obiceiuri # UNIMEDIA
Creștinii ortodocși îl sărbătoresc pe Sfântul Ierarh Nicolae Făcătorul de Minuni – cel mai cunoscut și îndrăgit sfânt al Bisericii Ortodoxe, simbol al milosteniei, generozității și faptelor bune. Cu prilejul acestei sărbători, fostul șef de stat a transmit cele mai calde și sincere felicitări tuturor celor care își sărbătoresc astăzi onomastica, precum și familiilor care marchează Hramul casei. „Vă doresc sănătate, pace, bucurie și bunăstare. Sărbători fericite tuturor”, a scris Igor Dodon.
08:00
Euro crește ușor, în timp ce Dolarul scade: Cursul valutar stabilit de BNM pentru weekend # UNIMEDIA
Leul moldovenesc a înregistrat o ușoară slăbire în raport cu euro, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei, în timp ce față de dolarul american moneda națională s-a apreciat.
07:40
Ultima oră! Nou atac cu drone asupra podului de pe traseul Odesa-Reni: Circulația, sistată # UNIMEDIA
Poliția de Frontieră informează că, potrivit informațiilor primite de la omologii ucraineni, la ora 04:10 traversarea podului Maiaki-Udobnoe a fost suspendată, ca urmare a unui nou atac cu drone.
07:40
Lukașenko pregătește „un mare acord” cu SUA și se așteaptă la o întâlnire cu Trump: Ce a spus despre relațiile dintre Belarus și Rusia # UNIMEDIA
Belarus se apropie de un acord major pentru restabilirea relațiilor cu SUA, dar nu va renunța la legăturile strânse pe care le are cu Rusia, a declarat președintele Aleksandr Lukașenko, joi, potrivit Reuters, citat de hotnews.ro.
07:30
Conform datelor furnizate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, astăzi, vremea în Moldova va fi caracterizată de condiții meteorologice stabile și fără precipitații semnificative.
07:20
07:10
Femeia prinsă în brațele șefului la concertul Coldplay a vorbit pentru prima dată de la incident: „A fost primul și singurul sărut” # UNIMEDIA
Femeia care a fost prinsă în brațele șefului său, la concertul Coldplay, a rupt tăcerea! La luni bune de la incident, Kristin Cabot a oferit primele declarații despre întâmplarea care a aruncat în aer presa internațională. Iată ce declarații a făcut aceasta, scrie spynews.ro.
22:40
„Pentru îndeplinirea ireproșabilă a atribuțiilor de serviciu”. Mai mulți polițiști, decorați de Maia Sandu de Ziua Profesională # UNIMEDIA
De Ziua Profesională a Poliției Naționale, mai mulți polițiști din Republica Moldova au fost decorați de președinta Maia Sandu cu Ordinul „Credință Patriei” clasa III.
