Ultima oră! Dronele au lovit din nou podul de pe traseul Odesa-Reni. Circulația, sistată. Ce recomandă Poliția de Frontieră

„Rădăcina cauzelor crizei financiare de acum mai bine de un deceniu de la Banca de Economii a fost repartizarea „politico-administrativă” a domeniilor de responsabilitate”. Este afirmația făcută de fostul guvernator al Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu, care a declarat că după 2009, când la guvernare au fost alianțele pentru integrare europeană, sectorul financiar-bancar „ar fi avut înclinații” mai mult spre Partidului Liberal Democrat din Moldova. Drăguțanu, propulsat de PL la conducerea BNM, este inculpat în dosarul Frauda Bancară.