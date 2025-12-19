(live) CMC, în ședință. Cojocaru: Cer ca banii mei să fie dați la copii
UNIMEDIA, 19 decembrie 2025 12:30
Consilierii municipali încercă astăzi să se întrunească, din nou, în ședință. Întrunirile anterioare au eșuat din lipsă decvorum, după ce aleșii PAS și cei din PSRM nu s-au prezentat în sală. Urmărește live doar pe UNIMEDIA pentru a fi la curent cu ce se va întâmpla.
• • •
12:50
(live) CMC, în ședință. Moțpan: Solicit consilierilor PAS să se rupă de la „matcă” și să vină aici # UNIMEDIA
12:50
Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a afișat noile prețuri la carburanți, pentru zilele de weekend 20 - 22 decembrie. Astfel, prețul la benzină vă scădea cu 14 bani, iar cel al motorinei va scădea cu 9 bani.
Acum 15 minute
12:40
(video) „Candidatul merge la roșu, examinatorul frânează, dar nu-l penalizează”: Imagini video arată cum erau fraudate examenele auto practice # UNIMEDIA
Mai multe persoane s-au pomenit, peste noapte, cu permisul de conducere anulat, după ce reprezentanții Agenției Servicii Publice au depistat că proba practică a examenului a fost fraudată. Iacob Zavtur, șef Departamentul Examinare auto al ASP, a prezentat probele video în cadrul conferinței de astăzi a Agenției Servicii Publice.
Acum 30 minute
12:30
Acum o oră
12:10
(video) „Examinatorul pune frâna în locul elevului.” ASP prezintă imagini video cu momentul fraudării examenelor practice pentru permisul de conducere # UNIMEDIA
Agenția Servicii Publice a prezentat astăzi detalii și înregistrări video, în contextul anunțului recent al șefului ASP, că sute de șoferi vor rămâne fără permise de conducere, după ce examenele teoretice au fost fraudate. Reprezentanții instituției au susținut o conferiță de presă cu tema: „Permisele obșinute prin fraudarea probelor vor fi anulate. Toleranță zero față de mită”.
12:10
12:00
12:00
(video) „Priom, priom, am probleme.” Momentele în care elevii la examenele teoretice pentru permisul de conducere se dau de gol: Iată cum au fraudat # UNIMEDIA
Sute de șoferi din nordul țării, care riscă acum să rămână fără permis de conducere, au fost filmați în momentul în care fraudau examenul teoretic. Iacob Zavtur, șef Departamentul Examinare auto al ASP, a prezentat probele video în cadrul conferinței de astăzi a Agenției Servicii Publice.
Acum 2 ore
11:50
Theo Rose exclude să aibă al doilea copil în viitorul apropiat: Cum a fost primul an de căsnicie pentru ea și Anghel Damian # UNIMEDIA
Theo Rose a îmbrățișat cu toată deschiderea rolul de mamă, dar spune că nu e pregătită să aibă al doilea copil prea curând. Anul viitor, artista se va concentra pe proiectele profesionale și pe creșterea lui Sasha, astfel că exclude ideea de a-și mări familia. Ea a spus și cum a decurs primul an de căsnicie cu soțul ei, Anghel Damian, scrie viva.ro.
11:50
(video) Nicolae Eșanu: Dacă judecătorii percep dosarul Plahotniuc drept un test, atunci noi justiție nu mai avem # UNIMEDIA
Nicolae Eșanu, fost viceministru al Justiției și membru al Comisiei de la Veneția, atrage atenția asupra unor pretinse abateri în măsura preventivă aplicată lui Vlad Plahotniuc. Juristul susține că societatea nu a primit „explicații clare” legate de motivarea arestului în cazul fostului lider al PDM. De asemenea, Eșanu califică drept inadmisibile declarațiile politicienilor prin care dosarul Plahotniuc este descris drept un „test al justiției”, lucru ce pune la îndoială asigurarea unui proces echitabil.
11:40
(video) „Examinatorul pune frâna în locul elevului.” ASP prezintă imagini video cum erau fraudate examenele practice pentru permisul de conducere # UNIMEDIA
Agenția Servicii Publice a prezentat astăzi detalii și înregistrări video, în contextul anunțului recent al șefului ASP, că sute de șoferi vor rămâne fără permise de conducere, după ce examenele teoretice au fost fraudate. Reprezentanții instituției au susținut o conferiță de presă cu tema: „Permisele obșinute prin fraudarea probelor vor fi anulate. Toleranță zero față de mită”.
11:20
(live) „Priom, priom, am probleme, ajută-mă.” ASP prezintă imagini cum erau fraudate examenele teoretice pentru permisul de conducere # UNIMEDIA
11:20
(video) „Unde sunteți?” Maia Sandu a mers la concertul lui Ionel Istrati și a revenit acasă cu flori: „Eu numai, numai...” # UNIMEDIA
Ionel Istrati i-a oferit o dedicație specială Președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, în timpul unui concert. Acesta i-a oferit un buchet de flori și nu a ezitat să o felicite cu sărbătorile care vine. „La mulți ani! Sunteți minunată”, i-a spus artistul.
11:10
(live) ASP, cu detalii după ce Eșanu a anunțat că sute de șoferi vor rămâne fără carnet de conducere: Permisele obținute prin fraudarea probelor - anulate # UNIMEDIA
11:00
După o noapte de discuții, liderii UE au renunțat la varianta activelor rusești și vor ajuta altfel Ucraina. Moscova a reacționat imediat: „O mare lovitură pentru eșuata Ursula” # UNIMEDIA
Liderii Uniunii Europene au decis vineri să împrumute bani pentru a finanța apărarea Ucrainei împotriva Rusiei în următorii doi ani și nu să folosească activele rusești „înghețate” în UE, ocolind astfel neînțelegerile cu privire la planul fără precedent de finanțare a Kievului cu banii Moscovei, potrivit Reuters, citată de HotNews.ro.
Acum 4 ore
10:50
(doc) „Decretele Maiei Sandu să fie declarate neconstituționale.” PSRM, PCRM, Democrația Acasă și Alternativa, cu sesizare la CC pe emisarii președintei # UNIMEDIA
Patru fracțiuni din Parlament au depus o sesizare la Curtea Constituțională, prin care le cer magistraților CC să declare neconstituționale decretele Maiei Sandu privind numirea lui Dorin Recean și a lui Nicu Popescu în funcții de emisari speciali pe lângă Președinție.
10:40
10:30
Vladimir Putin ține, vineri dimineață, marea sa conferință anuală: Cele două întrebări la care vor răspuns rușii de rând # UNIMEDIA
Vladimir Putin susține, vineri, marea sa conferință anuală în care face bilanțul anului care a trecut pentru Rusia și răspunde la întrebări puse de jurnaliști și cetățeni, anunță HotNews.ro.
10:20
Atenție, călători! Trafic intens la postul vamal Otaci-Moghilev-Podolsk, pe sensul de ieșire din Moldova # UNIMEDIA
Serviciul vamal anunță că la această oră, în PVFI Otaci-Moghilev-Podolsk se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport, pe sensul de ieșire din Republica Moldova.
10:20
Fostul guvernator BNM, Dorin Drăguțanu, la audieri în dosarul Plahotniuc: „Nu am primit indicații oficiale sau private de la Plahotniuc” # UNIMEDIA
„Rădăcina cauzelor crizei financiare de acum mai bine de un deceniu de la Banca de Economii a fost repartizarea „politico-administrativă” a domeniilor de responsabilitate”. Este afirmația făcută de fostul guvernator al Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu, care a declarat că după 2009, când la guvernare au fost alianțele pentru integrare europeană, sectorul financiar-bancar „ar fi avut înclinații” mai mult spre Partidului Liberal Democrat din Moldova. Drăguțanu, propulsat de PL la conducerea BNM, este inculpat în dosarul Frauda Bancară.
10:10
Delia nu a mai suportat și a zis-o. Derapaj la adresa celor care o hărțuiesc: „Deci, dacă mai aud asta, mă duc la poliție!” # UNIMEDIA
Delia a răbufnit în mediul online. Artista nu a mai ținut cont de nimic și i-a mustrat serios pe cei care își permit glume deplasate. Câțiva internauți au enervat-o la culme, iar cântăreața a reacționat vehement. Le-a ținut o „lecție” tuturor cârcotașilor și le-a bătut obrazul, scrie Can Can.
10:00
Tragedie aviatică în Carolina de Nord: Șapte persoane au murit după ce avionul în care erau s-a prăbușit # UNIMEDIA
Tragedie aviatică pe un aeroport regional din statul american Carolina de Nord. Șapte oameni și-au pierdut viața după ce un avion Cessna s-a prăbușit în timpul aterizării, scrie presa română.
09:40
(video) Va fi sau nu va fi PACCO? Avizul critic al Comisiei de la Veneția a pus autorii în dificultate. Deputat PAS: Așteptăm propuneri # UNIMEDIA
Deputatul PAS, Igor Chiriac, unul dintre autorii inițiativei legislative PACCO, a declarat că sunt analizate mai multe scenarii privind viitorul proiectului, după avizul critic al Comisiei de la Veneția. „Astăzi, ministerul Justiției are un grup de lucru format din reprezentanții Procuraturii, ai Consiliului Superior al Procurorilor și îi așteptăm să vină cu propuneri”, a menționat parlamentarul.
09:30
Mărar, pătrunjel și ceai negru contaminate cu pesticide: ANSA a distrus marfa înainte ca aceasta să ajungă pe rafturile magazinelor din țară # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță blocarea și distrugerea mai multor loturi de produse alimentare de import: 7500 kg mărar, 7500 kg pătrunjel și 171,36 kg (4032 pliculețe a câte 42,5 gr.) de „Ceai negru”.
09:20
„Se apropie de ceva”: Trump îndeamnă Ucraina să acționeze „rapid” în privința acordului de încheiere a războiului # UNIMEDIA
Președintele american Donald Trump a îndemnat Ucraina să acționeze „rapid” în privința proiectului de acord menit să pună capăt războiului lansat de Rusia în februarie 2022, potrivit AFP și Reuters, în contextul discuțiilor care urmează să aibă loc la Miami în această săptămână, scrie hotnews.ro.
09:10
Pe 19 decembrie, abdicarea lui Licinius și semnarea acordului privind Hong Kong au marcat transformări politice majore în istoria globală.
Acum 6 ore
08:50
Parlamentul a constituit Comisia specială pentru reintegrare: Cine o va conduce și cine sunt membri # UNIMEDIA
Parlamentul a constituit Comisia parlamentară specială pentru monitorizarea și controlul realizării politicii de reintegrare a Republicii Moldova. Structura va avea 11 membri, reprezentanți ai tuturor fracțiunilor parlamentare, fiind condusă de Ion Groza, cu Olga Cebotari în funcția de vicepreședintă.
08:30
Berbecii vor avea parte de aventuri, iar Peștii vor renunța la trecut: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Pentru Pești, renunțarea la trecut este cheia progresului lor astăzi. Trebuie să învățați lecția din trecut, dar apoi va trebui să o lăsați să plece. Dacă puteți realiza acest lucru, puteți face un pas uriaș către rezolvarea problemelor majore cu care v-ați confruntat în viața voastră.
08:10
Creștinii ortodocși de stil vechi îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Nicolae, supranumit „Făcătorul de minuni”: Tradiții și obiceiuri # UNIMEDIA
Creștinii ortodocși îl sărbătoresc pe Sfântul Ierarh Nicolae Făcătorul de Minuni – cel mai cunoscut și îndrăgit sfânt al Bisericii Ortodoxe, simbol al milosteniei, generozității și faptelor bune. Cu prilejul acestei sărbători, fostul șef de stat a transmit cele mai calde și sincere felicitări tuturor celor care își sărbătoresc astăzi onomastica, precum și familiilor care marchează Hramul casei. „Vă doresc sănătate, pace, bucurie și bunăstare. Sărbători fericite tuturor”, a scris Igor Dodon.
08:00
Euro crește ușor, în timp ce Dolarul scade: Cursul valutar stabilit de BNM pentru weekend # UNIMEDIA
Leul moldovenesc a înregistrat o ușoară slăbire în raport cu euro, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei, în timp ce față de dolarul american moneda națională s-a apreciat.
07:40
Ultima oră! Nou atac cu drone asupra podului de pe traseul Odesa-Reni: Circulația, sistată # UNIMEDIA
Poliția de Frontieră informează că, potrivit informațiilor primite de la omologii ucraineni, la ora 04:10 traversarea podului Maiaki-Udobnoe a fost suspendată, ca urmare a unui nou atac cu drone.
07:40
Lukașenko pregătește „un mare acord” cu SUA și se așteaptă la o întâlnire cu Trump: Ce a spus despre relațiile dintre Belarus și Rusia # UNIMEDIA
Belarus se apropie de un acord major pentru restabilirea relațiilor cu SUA, dar nu va renunța la legăturile strânse pe care le are cu Rusia, a declarat președintele Aleksandr Lukașenko, joi, potrivit Reuters, citat de hotnews.ro.
07:30
Conform datelor furnizate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, astăzi, vremea în Moldova va fi caracterizată de condiții meteorologice stabile și fără precipitații semnificative.
07:20
Poliția de Frontieră informează că, potrivit informațiilor primite de la omologii ucraineni, la ora 04:10 traversarea podului Maiaki-Udobnoe a fost suspendată, ca urmare a unui nou atac cu drone.
07:10
Femeia prinsă în brațele șefului la concertul Coldplay a vorbit pentru prima dată de la incident: „A fost primul și singurul sărut” # UNIMEDIA
Femeia care a fost prinsă în brațele șefului său, la concertul Coldplay, a rupt tăcerea! La luni bune de la incident, Kristin Cabot a oferit primele declarații despre întâmplarea care a aruncat în aer presa internațională. Iată ce declarații a făcut aceasta, scrie spynews.ro.
Acum 24 ore
22:40
„Pentru îndeplinirea ireproșabilă a atribuțiilor de serviciu”. Mai mulți polițiști, decorați de Maia Sandu de Ziua Profesională # UNIMEDIA
De Ziua Profesională a Poliției Naționale, mai mulți polițiști din Republica Moldova au fost decorați de președinta Maia Sandu cu Ordinul „Credință Patriei” clasa III.
22:10
(video) „Pentru cei care încă nu cred în agresivitatea Rusiei”. Grosu, reacție din Parlament după atacul cu drone asupra podului de peste Nistru # UNIMEDIA
„Pentru cei care încă nu cred în agresivitatea Federației Rusie”, astfel a comentat președintele Parlamentului, Igor Grosu, știrea că un pod de peste Nistru a fost lovit de drone în seara zilei de 18 decembrie.
22:00
(video) Nervi și voci ridicate în Parlament pe legea moratoriului: Stefanco critică lipsa finanțării. Marian: Ne dă lecții unul care nu a plătit 9 ani impozite și face bani pe live-urile de pe TikTok # UNIMEDIA
Legea moratoriului a stârnit scandal în Parlament. Deputatul Sergiu Stefanco din partea Democrației Acasă a subliniat că aceasta nu oferă soluții adecvate din cauza lipsei de finanțare. La rândul său, deputatul PAS, Radu Marian, a lansat atacuri la adresa acestuia, acuzându-l că dă lecții populiste fără a da dovadă de responsabilitate.
21:50
De Ziua Poliției Naționale, președinta Maia Sandu a transmis mulțumiri polițiștilor și polițistelor pentru munca lor zilnică în prima linie. „Sunt recunoscătoare pentru devotamentul, profesionalismul și curajul cu care vă îndepliniți misiunea, în slujba siguranței oamenilor și a țării noastre. La mulți ani, Poliției Naționale!”, a scris șefa statului pe rețele.
21:30
Vamele „Palanca-Maiaki-Udobnoe” și „Tudora-Starokazacie”, redeschise pentru unii călători, după atacul cu drone asupra podului peste Nistru # UNIMEDIA
Punctele de trecere a frontierei „Palanca-Maiaki-Udobnoe” și „Tudora-Starokazacie” au fost redeschise pentru călătorii care traversează frontiera în direcția Belgorod (Ucraina), după restricțiile impuse în urma incidentului produs în zonă.
21:00
„Gata să fie împușcat”. Cum s-a opus unul dintre principalii „locotenenți” ai lui Putin, Dmitri Kozak războiului din Ucraina # UNIMEDIA
Fostul șef adjunct al administrației prezidențiale ruse, politicianul Dmitri Kozak, a fost unul dintre cei care nu s-au temut să vorbească împotriva invaziei Rusiei în Ucraina, în fața lui Vladimir Putin, scrie adevarul.ro.
20:40
(foto) Aur pentru Moldova: Parajudocanul Ion Basoc, medaliat la Grand Prix-ul de la São Paulo # UNIMEDIA
Parajudocanul Ion Basoc a încheiat anul competițional pe cea mai înaltă treaptă a podiumului de premiere. Sportivul a cucerit medalia de aur la Grand Prix-ul de la São Paulo, Brazilia.
20:40
Doliu în judo. Antrenorul Vitalie Lohov a trecut în neființă: „O pierdere grea pentru toți cei care l-au cunoscut” # UNIMEDIA
Antrenorul Vitalie Lohov a trecut în neființă. Anunțul trist a fost făcut de Federația de Judo a Republicii Moldova, care a exprimat condoleanțe familiei și celor apropiați.
20:10
(video) Când votul o ia înaintea deputaților. Doi parlamentari „au votat” un proiect nefiind în sala de ședințe. Grosu: Sper că din necunoaștere. E interzis categoric # UNIMEDIA
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a anunțat la sfârșitul ședinței Legislativului din 18 decembrie, că în plen s-au constatat două cazuri, în care votul a fost exprimat în numele unor deputați absenți din sală. „Sper foarte mult că e din necunoaștere, dar acest lucru este interzis categoric”, a menționat Grosu.
19:40
Guvernul României achită o datorie istorică de 6,8 milioane de $ către SUA, după un împrumut din 1992 pentru bumbac # UNIMEDIA
Guvernul României a decis să achite o datorie istorică de 6,8 milioane de dolari, rezultată dintr-un împrumut acordat în 1992 de Guvernul SUA pentru importul de bumbac destinat industriei textile. Deoarece firmele care au beneficiat de credit au intrat în faliment sau au fost radiate, statul preia acum întreaga responsabilitate a plății pentru a evita penalități suplimentare și a menține relațiile cu partenerii americani. Plata va fi făcută din bugetul Ministerului Economiei în 2026, scrie observatornews.ro.
19:20
Atacul cu drone asupra podului de peste Nistru: O mașină în care se afla o mamă cu 3 copii, lovită. Femeia a murit în ambulanță # UNIMEDIA
Șeful administrației militare a regiunii Odesa, Oleg Kiper, a anunțat pe Telegram că, în atacul cu drone asupra podului de peste Nistru, a fost lovit un autoturism civil, în care se afla o mama cu 3 copii. În urma rănilor primite, femeia a decedat în ambulanță.
19:00
Parlamentul francez a adoptat joi, în unanimitate, în Adunarea Națională, o lege care reabilitează femeile condamnate pentru că au făcut avort înaintea Legii Veil din 1975, transmite AFP. Noua lege recunoaște prejudiciile suferite de aceste femei și le oferă un cadru legal de reabilitare, scrie adevarul.ro.
18:50
(video) Scandal în Parlament: Usatîi: Nu sunteți la discotecă în sat și o faceți pe „neznaiu”! Grosu: Alegeți limbajul, nu aș vrea să vă avertizez # UNIMEDIA
Un scandal a izbucnit între liderul PAS și cel al Partidului Nostru, în plină ședință a Parlamentului. Renato Usatii s-a arătat indignat, atunci când Igor Grosu nu a vrut să-i ofere „un drept la replică” cerut. „Eu nu v-am vizat”, i-a răspuns Grosu, apoi l-a „sfătuit” să se calmeze înainte să primească o sancțiune de avertizare.
18:40
(video) Ședința Parlamentului. Gherman: Domn' Usatîi, dacă aveți vacanțe planificate, să le anulați. Nu putem consulta proiectele fără prezența dvs. # UNIMEDIA
Deputații s-au întrunit astăzi într-o nouă ședință, cu 16 chestiuni pe ordinea de zi, cele mai multe vizând armonizarea legislației naționale la standardele europene.
18:30
(video) Primele imagini video de pe podul peste Nistru, lovit de drone cu încărcătură explozivă # UNIMEDIA
Pe rețelele de socializare au apărut primele imagini video de pe podul situat în extravilanul localității Maiaki-Udobnoe (Ucraina), lovit de drone cu încărcătură explozivă.
