Evoluția pieței DEPOZITELOR în luna noiembrie 2025

BNM.md, 19 decembrie 2025 18:20

În luna noiembrie 2025, depozitele noi atrase la termen au constituit 3 566,1 milioane lei, micșorându-se cu 20,3 la sută față de luna octombrie 2025.

Acum 30 minute
18:20
Acum o oră
18:00
Evoluția pieței CREDITELOR bancare în luna noiembrie 2025 BNM.md
În luna noiembrie 2025, creditele noi acordate au constituit 6 930,5 milioane lei, în descreștere cu 1,6 la sută față de luna precedentă.
Acum 2 ore
17:10
Conferință de nivel înalt organizată de BNM: Un an istoric în care sistemul financiar al Republicii Moldova a devenit parte a marii familii europene BNM.md
Banca Națională a Moldovei a găzduit astăzi conferința de nivel înalt „BNM 2025 – Momentum European: Un an de progrese și integrare”, un eveniment care a marcat un moment definitoriu pentru parcursul european al Republicii Moldova.
Acum 4 ore
15:00
Activele oficiale de rezervă şi alte active valutare, 12 Decembrie 2025 BNM.md
Acum 8 ore
11:30
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 19 Decembrie 2025 BNM.md
11:20
Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Cerințelor funcționale și tehnice pentru interfețele prestatorilor de servicii de plată care oferă servicii de administrare cont” (data-limită de primire a recomandărilor și propunerilor - 09.01.2026) BNM.md
  ANUNȚ privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de decizie Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu data de 17.12.2025, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al BNM „Pentru aprobarea Cerințelor funcționale și tehnice pentru interfețele prestatorilor de servicii de plată care oferă servicii de administrare cont”. Elaborarea proiectului este condiționată de punerea în aplicare a pct. 65 din Regulamentul cu privire la autentificarea strictă a clienţilor şi standardul deschis, comun şi sigur de comunicare între prestatorii de servicii de plată, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.12 din 11.01.2024 care prevede că „Prestatorii de servicii de plată care oferă servicii de administrare cont se asigură că interfeţele lor respectă standardul deschis, comun şi sigur de comunicare emis de organizaţii de standardizare internaţionale sau europene astfel cum este stabilit în cerinţele funcţionale şi tehnice emise de Banca Naţională a Moldovei”. Cerințele reprezintă standardul național pentru Open Banking, fiind elaborat pe baza specificațiilor Berlin Group și adaptate necesităților pieței din Republica Moldova. Acestea sunt destinate prestatorilor de servicii de plată care oferă servicii de administrare cont și au ca obiectiv asigurarea conformității cu cadrul normativ național, facilitarea interoperabilității cu prestatorii de servicii terți și crearea unei platforme sigure și standardizate pentru utilizatori. Recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi expediate până la data de 09 ianuarie 2026, pe adresa poștală: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău sau pe adresa electronică: open.banking@bnm.md. Proiectul hotărârii şi nota de fundamentare aferentă acestuia  sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md și la sediul Băncii Naționale pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău.   Limba Română
11:10
Ratele nominale medii ponderate ale dobânzilor și volumele creditelor noi acordate, BNM.md
11:10
Ratele medii ponderate ale dobânzilor și volumele depozitelor noi atrase, BNM.md
11:10
Rata medie ponderată a dobânzii la depozitele atrase la vedere cu dobândă, BNM.md
11:00
Bilanțul contabil al băncilor licențiate, Noiembrie 2025 BNM.md
11:00
Contul de profit sau pierdere, Noiembrie 2025 BNM.md
11:00
Structura depozitelor pe sectorul bancar, Noiembrie 2025 BNM.md
10:50
Volumul operaţiunilor de casă pe sistemul bancar din Republica Moldova, mil. lei, BNM.md
Acum 12 ore
10:40
Ratele medii ponderate ale dobânzilor la tranzacțiile interbancare, Noiembrie 2025 BNM.md
10:40
Ratele nominale medii ponderate ale dobânzilor aferente soldurilor creditelor și depozitelor, BNM.md
10:40
Sinteza monetară, Noiembrie 2025 BNM.md
09:50
Moldova în Zona Unică de Plăți în Euro BNM.md
Monedă comemorativă din seria „Moldova Europeană”, în circulație din 19 decembrie 2025.
09:50
VIDEO// BNM pune în circulație o nouă monedă comemorativă BNM.md
Începând cu 19 decembrie 2025, Banca Națională a Moldovei deschide o nouă serie de monede jubiliare și comemorative „Moldova Europeană”, lansând în circuitul numismatic prima monedă din această serie„Moldova în Zona Unică de Plăți în Euro”.
Ieri
17:20
Devizul de cheltuieli și Alocațiile pentru investițiile Băncii Naționale a Moldovei pentru anul 2026 BNM.md
Aprobate pentru anul 2026 prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere al BNM nr.43 din 11 decembrie 2025.
14:30
FMI confirmă progresele Băncii Naționale a Moldovei în consolidarea sectorului financiar BNM.md
Fondul Monetar Internațional recunoaște progresele realizate de BNM în consolidarea supravegherii sectorului financiar și a cadrului de gestionare a crizelor, potrivit Declarației de încheiere a misiunii FMI privind consultările prevăzute de Articolul IV al Statutului FMI.
11:10
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 18 Decembrie 2025 BNM.md
Mai mult de 2 zile în urmă
11:10
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 17 Decembrie 2025 BNM.md
16 decembrie 2025
18:30
Rezervele obligatorii menţinute de bănci în VLC, Octombrie 2025 BNM.md
17:10
Rezervele obligatorii menţinute de bănci în lei moldoveneşti, Octombrie 2025 BNM.md
14:00
BNM lansează un nou serviciu digital: Informația privind cursul oficial de schimb al leului moldovenesc semnată electronic BNM.md
Banca Națională a Moldovei lansează un serviciu digital privind Informația privind cursul oficial în format digital – un instrument modern care simplifică accesul persoanelor fizice și juridice la informații de interes public privind cursul oficial de schimb al leului moldovenesc, stabilit de BNM în raport cu valutele străine.
11:00
Banca Națională a Moldovei organizează conferința de nivel înalt „BNM 2025 – Momentum European: Un an de progrese și integrare” BNM.md
BNM organizează pe data de 19 decembrie 2025 conferința de nivel înalt „BNM 2025 – Momentum European: Un an de progrese și integrare”, un eveniment dedicat anului 2025 și etapelor-cheie ale integrării Republicii Moldova în arhitectura financiară europeană.
15 decembrie 2025
11:10
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 15 Decembrie 2025 BNM.md
10:40
BNM preia președinția Grupului Supraveghetorilor Bancari din Europa Centrală și de Sud-Est BNM.md
Începând cu 16 decembrie 2025, BNM preia președinția Grupului Supraveghetorilor Bancari din Europa Centrală și de Sud-Est (BSCEE), una dintre cele mai importante platforme de cooperare între autoritățile de supraveghere bancară din regiune.
12 decembrie 2025
23:00
Rata medie ponderată a dobânzii la depozitele atrase la vedere cu dobândă, BNM.md
17:00
Rata medie ponderată a dobânzii la depozitele atrase la vedere cu dobândă, BNM.md
15:20
Activele oficiale de rezervă şi alte active valutare, 05 Decembrie 2025 BNM.md
14:50
Sinteza monetară, Noiembrie 2025 BNM.md
14:00
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu: Republica Moldova contribuie activ la dialogul european privind reziliența economică BNM.md
Guvernatoarea BNM, doamna Anca Dragu, a participat la masa rotundă cu tema „Recovery and resilience at local level” (Politici de redresare și reziliență la nivel local), organizată de Academia de Studii Economice din București și German Marshall Fund.
11:50
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 12 Decembrie 2025 BNM.md
11 decembrie 2025
13:20
Ratele de dobândă la instrumentele de reglementare monetară ale BNM, 11 Decembrie 2025 BNM.md
13:20
Decizia de politică monetară, 11.12.2025 BNM.md
Decizia continuă măsurile de relaxare a politicii monetare și urmărește astfel readucerea și menținerea pe termen mediu a inflației în limitele intervalului de variație de ±1,5 puncte procentuale de la ținta de 5,0 la sută, considerat nivelul favorabil pentru creșterea și dezvoltarea economică a Republicii Moldova.
11:20
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 11 Decembrie 2025 BNM.md
10 decembrie 2025
18:00
Prim-viceguvernatorul Petru Rotaru: BNM rămâne angajată în implementarea măsurilor de prevenire și gestionare a riscurilor, în cooperare cu toate instituțiile responsabile BNM.md
Prim-viceguvernatorul BNM, domnul Petru Rotaru, a participat astăzi la evenimentul dedicat prezentării Raportului de evaluare a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului (SB/FT) la nivel național.
15:30
Devizul de cheltuieli și Alocațiile pentru investițiile Băncii Naționale a Moldovei pentru anul 2025 BNM.md
Aprobat prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 39 din 16 decembrie 2024 și rectificat prin Hotărârea Consiliului de supraveghere nr. 41 din 05 decembrie 2025.
11:10
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 10 Decembrie 2025 BNM.md
9 decembrie 2025
18:20
Asistența de lichiditate în situații de urgență BNM.md
Asistența de lichiditate în situații de urgență (Emergency Liquidity Assistance , ELA) reprezintă un mecanism prin care Banca Națională a Moldovei (BNM) furnizează lichiditate băncilor solvabile și viabile care se confruntă cu probleme temporare de lichiditate, la deplina sa discreție și în condițiile stabilite de BNM.
12:50
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 09 Decembrie 2025 BNM.md
8 decembrie 2025
11:20
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 08 Decembrie 2025 BNM.md
5 decembrie 2025
14:40
Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 279/2025 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la autorizarea și notificarea conexiunilor între depozitari centrali” BNM.md
Hotărârea hotărîre Hotărâre Hotărârea nr. 279 din 27 noiembrie 2025 Hotărârea nr. 279 27 noiembrie 2025 27.11.2025 Hotărârea nr 279 Hotărârea 279 279 HCE 279 HCE nr 279 HCE nr. 279 în vigoare din 03.01.2026 în vigoare din 3 ianuarie 2026 3 ianuarie 2025 03.11.2025 autorizarea și notificarea conexiunilor între depozitari centrali
14:20
Informație privind evoluția activelor oficiale de rezervă în luna noiembrie 2025 BNM.md
La 28 noiembrie 2025, activele oficiale de rezervă au constituit 5 080,87  mil. euro, în scădere cu 60,56 mil. euro în comparație cu 31 octombrie 2025, când acestea au însumat  5 141,43 mil. euro.
14:00
Activele oficiale de rezervă şi alte active valutare, 28 Noiembrie 2025 BNM.md
11:20
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 05 Decembrie 2025 BNM.md
08:10
Raportul asupra stabilității financiare 2024 BNM.md
Anul 2024 a fost marcat de o serie de provocări sistemice, generate atât de persistența incertitudinilor economice internaționale, cât și de vulnerabilitățile structurale ale economiei interne.
4 decembrie 2025
17:10
Guvernatoarea BNM la Summitul UE - Balcanii de Vest: „Moldova își consolidează direcția europeană prin determinare și credibilitate” BNM.md
Astăzi, 4 decembrie 2025, guvernatoarea BNM, doamna Anca Dragu, a participat la Summitul UE - Balcanii de Vest 2025: Extinderea UE contează: noua frontieră geopolitică, de securitate și economică a Europei, organizat la Bruxelles.
11:10
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 04 Decembrie 2025 BNM.md
