Ministrul Finanțelor și ambasadoarea Marii Britanii au discutat prioritățile cooperării bilaterale

15:10

Astăzi, la ședința de Guvern, au fost propuse două numiri importante în domeniul mediului. Victoria Gratii va ocupa funcția de secretar de stat la Ministerul Mediului al Republicii Moldova. În prezent, doamna Gratii este șefă de direcție în cadrul ministerului și este recunoscută drept unul dintre cei mai performanți conducători. Dorin Poverjuc va prelua funcția […]