Centrul Cultural din Sipoteni a devenit exemplu de eficiență energetică: Instituția plătește 0 lei pentru energie după investiția în fotovoltaice
Curentul.md, 18 decembrie 2025 16:10
Centrul Cultural Multifuncțional din satul Sipoteni, raionul Călărași, a reușit să devină independent energetic, să reducă semnificativ cheltuielile pentru încălzire și energie electrică, și să ofere condiții optime pentru cei peste 200 de copii care frecventează zilnic instituția. Primăria s. Sipoteni a fost desemnată câștigătoare a competiției „Moldova Eco Energetică 2025”, la categoria „Cel mai […]
• • •
Acum 30 minute
16:10
Acum o oră
15:40
Deputații fracțiunii parlamentare a socialiștilor, Vladimir Odnostalco și Alla Ursu-Antoci, au prezentat astăzi în Parlament inițiativele fracțiunii PSRM în domeniul educației și sănătății, ca parte a bugetului alternativ al PSRM pentru anul 2026. La deschiderea briefingului, deputații au atras atenția asupra situației dificile a pedagogilor și medicilor, în pofida misiunii lor esențiale — de a […]
Acum 2 ore
15:10
Fosta președinte a oficiului teritorial Călărași al unui partid politic interzis, condamnată la 4 ani de inchisoare # Curentul.md
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința fostei președinte a oficiului teritorial Călărași al unui fost partid politic, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat. Instanța i-a aplicat o pedeapsă de 4 ani de închisoare, cu executarea pedepsei […]
14:40
Poliția Națională a Republicii Moldova împlinește astăzi 35 de ani de la înființare. Igor Grosu, președintele Parlamentului, a adresat felicitări tuturor celor care poartă cu mândrie uniforma de polițist și care aleg să servească societatea cu demnitate și onoare. „Vă mulțumim pentru efort, pentru sacrificiu și pentru devotamentul față de lege și față de cetățeni. […]
Acum 4 ore
14:10
Primarul capitalei, Ion Ceban, a participat ieri la emisiunea „Novaya nedelea” de la TV8 și a declarat că a adus în direct mai multe documente cu care a demontat falsuri și minciuni. După emisiune, prezentatorul Anatolie Golea a venit cu o reacție, afirmând că „timp de trei săptămâni Primăria a căutat documente care să dovedească […]
13:40
Ca reacție la criza profundă în care a fost adus sectorul agricol, opoziția s-a consolidat și a înaintat astăzi o moțiune simplă de cenzură. Declarația a fost făcută de Igor Dodon, liderul fracțiunii socialiștilor din Parlament. Socialistul a spus că, ministrul Agriculturii va fi obligat să vină în Parlament să dea explicații și să răspundă […]
13:10
Vladislav Cojuhari, ministrul Justiției, spune că, „în ultimii ani, sistemul de justiție a trecut prin mai multe schimbări. Toate au avut un singur scop – să facă lupta anticorupție mai eficientă și să întărească instituțiile statului”. „În prezent, constatăm progrese semnificative în combaterea flagelului corupției. Instituțiile statului au reușit să facă față unor ingerințe externe […]
12:40
Fracțiunea PSRM a examinat propunerile pentru Bugetul de stat 2026, elaborate în baza solicitărilor din teritoriu # Curentul.md
La ședința fracțiunii PSRM în Parlamentul Republicii Moldova, condusă de Igor Dodon, în cadrul căreia au fost examinate și sistematizate propunerile PSRM privind politica bugetar-fiscală, Proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2026, Proiectul Legii Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat și Proiectul Legii Fondurilor Obligatorii de Asigurare Medicală, elaborate în baza solicitărilor parvenite din teritoriu. Printre […]
Acum 6 ore
12:10
Primarul capitalei: Am pus punct unui fals: cui aparține și la balanța cărei instituții este Arcul de Triumf?! # Curentul.md
Ion Ceban, primarul capitalei, a declarat că, ieri, la TV8, a pus punct unui fals: cui aparține și la balanța cărei instituții este Arcul de Triumf. Edilul a precizat că, Arcul de Triumf este parte a Catedralei Mitropolitane: „E obiect al patrimoniului cultural, protejat de stat”. „Atunci când afirm ceva, mă bazez pe informații și […]
12:10
Ion Ceban a transmis un mesaj de felicitare cu ocazia aniversării a 35 de ani ai Poliției Naționale # Curentul.md
Cu ocazia aniversării a 35-a a Poliției Naționale, Ion Ceban, primarul capitalei, liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN), a venit cu un mesaj de felicitare pentru polițiști. „La mulți ani de Ziua Poliției. Felicitări tuturor colaboratorilor și veteranilor care au muncit în acest domeniu. Respect pentru munca fiecăruia. Știu cât vă este de greu, dar capul […]
11:40
Petr Vlah: La viitoarele alegeri din Găgăuzia am putea asista la un absenteism pronunţat. De aceea, candidații vor avea o misiune dificilă # Curentul.md
Ex-deputatul Petr Vlah afirmă că viitorilor candidați la alegerile din Găgăuzia le va reveni o misiune foarte dificilă – restabilirea încrederii oamenilor din regiune în politicieni și convingerea lor să iasă la vot. „Astăzi, mulţi vorbesc despre preconizatele alegeri din Găgăuzia (alegerile în Adunarea Populară şi posibilele alegeri ale Başcanului Găgăuziei), dar nimeni nu se […]
11:10
Directorul Serviciului Vamal, Radu Vrabie, a participat la semnarea memorandumurilor „Green Lanes” la Bruxelles # Curentul.md
Directorul Serviciului Vamal, Radu Vrabie a participat, la invitația Direcției Generale pentru Extindere și Vecinătate Estică (DG ENEST) a Comisiei Europene, Secretariatului Acordului Central European de Comerț Liber (CEFTA) și ai Comunității Transporturilor, la ceremonia oficială de semnare a Memorandumurilor de Înțelegere privind schimbul electronic de date, organizată la sediul Comisiei Europene, în cadrul inițiativei […]
10:40
Irina Vlah: Dacă pornim de la premisa că toţi ne dorim securitate pentru Moldova, haideţi să identificăm căile cele mai bune în acest sens # Curentul.md
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, în contextul discuțiilor privind pacea din regiune, spune că Republica Moldova trebuie să depună eforturile necesare pentru a deveni parte a pachetului de securitate regională ce se va discuta ca şi condiţie obligatorie pentru încetarea focului în Ucraina. De asemenea, ea reiterează ideea că Republica Moldova trebuie să ceară recunoaşterea neutralităţii […]
Acum 8 ore
10:10
Premierul Alexandru Munteanu întreprinde astăzi, 18 decembrie, o vizită de lucru în Unitatea Teritorială Autonomă (UTA) Găgăuzia. Șeful Executivului va avea o ședință cu reprezentanții administrației publice și locale și ai serviciilor desconcentrate. Totodată, premierul va vizita Incubatorul de afaceri din municipiul Ceadîr-Lunga, unde are stabilită o întâlnire cu mai mulți antreprenori. De asemenea, Prim-ministrul […]
09:40
Poliția Republicii Moldova împlinește 35 de ani de la înființare, timp în care polițiștii și polițistele noastre au muncit zi de zi pentru a construi o instituție care protejează drepturile cetățenilor, garantează supremația legii și ordinea publică și care, prin acțiuni concrete, se bucură, de o încredere tot mai mare din partea societății – a […]
09:10
IMM-urile din Republica Moldova vor beneficia de sprijin pentru energie regenerabilă, printr-un nou proiect UE # Curentul.md
Guvernul va sprijini dezvoltarea IMM-urilor, reducerea costurilor energetice, promovarea energiei regenerabile și apropierea Republicii Moldova de politicile și practicile economice ale Uniunii Europene. Cabinetul de miniștri a votat un proiect cu impact pentru antreprenorii din Republica Moldova. Este vorba despre aprobarea Acordului de grant pentru proiectul „REC4SMEs – sprijinirea IMM-urilor prin Comunități de Energie Regenerabilă […]
Acum 24 ore
18:10
În contextul misiunii Fondului Monetar Internațional (FMI), desfășurate în perioada 4–17 decembrie 2025, la Ministerul Finanțelor a avut loc ședința de încheiere, în cadrul căreia ministrul Andrian Gavriliță s-a întâlnit cu echipa misiunii FMI, condusă de Alina Iancu. Discuțiile au vizat prioritățile de reformă ale Ministerului Finanțelor și perspectivele macroeconomice ale Republicii Moldova. La întrevedere […]
17:40
Viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, împreună cu ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, au anunțat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, lansarea unui nou apel de concurs în cadrul Programului Național „Servicii de creșe publice – Părinți angajați, copii la creșe”, ediția III, pentru perioada 2026-2027. Apelul este deschis, începând […]
17:00
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță reținerea și interzicerea de la comercializare a unui lot de 495 kg biscuiți de import, în urma depistării unei concentrații alarmante de acizi grași trans, substanțe nocive pentru sănătatea umană. Astfel, urmare a controalelor oficiale, efectuate de către inspectorii ANSA, a fost depistat un conținut de acizi gași […]
16:40
Președinția daneză a Consiliului UE a publicat concluziile în urma reuniunii Consiliului pentru Afaceri Generale. Uniunea Europeană transmite Republicii Moldova un mesaj clar: Moldova avansează, este apreciată și susținută, iar următorii pași în procesul de aderare trebuie să urmeze fără întârzieri. Mesajele principale transmise pentru țara noastră: – Uniunea Europeană apreciază faptul că Moldova continuă […]
Ieri
16:10
Curtea de Conturi a examinat auditul utilizării Fondului național de dezvoltare a agriculturii # Curentul.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la data de 16 decembrie curent, proiectul Raportului auditului conformității asupra utilizării resurselor financiare publice din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural (FNDAMR) în anii 2023-2024. Auditul a avut drept obiectiv obținerea unei asigurări limitate privind acordarea subsidiilor din FNDAMR în conformitate cu […]
15:40
La 16 decembrie 2025, în incinta sediului din or. Bender al Misiunii OSCE în Moldova, a avut loc ședința comună a grupurilor de lucru pentru economie, cu participarea experților pe probleme statistice de pe ambele maluri ale Nistrului. Delegația Chișinăului a fost condusă de secretara de stat a Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, dna Cristina […]
15:10
Astăzi, la ședința de Guvern, au fost propuse două numiri importante în domeniul mediului. Victoria Gratii va ocupa funcția de secretar de stat la Ministerul Mediului al Republicii Moldova. În prezent, doamna Gratii este șefă de direcție în cadrul ministerului și este recunoscută drept unul dintre cei mai performanți conducători. Dorin Poverjuc va prelua funcția […]
14:40
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a reunit la Digital Park, antreprenori și reprezentanți ai asociațiilor de profil în cadrul evenimentului „Dialog pentru infrastructură”, dedicat unui schimb deschis de idei despre proiectele, provocările și soluțiile din domeniul infrastructurii. În deschiderea evenimentului, viceprim-ministrul Vladimir Bolea a subliniat importanța unui dialog real și orientat spre rezultate concrete: „Infrastructura […]
14:10
Vicepreședintele Parlamentului, deputatul PSRM Vlad Batrîncea, împreună cu consilierii Ion Perju și Victor Poleacov, au prezentat inițiativele fracțiunii parlamentare PSRM în domeniul protecției mediului și al dezvoltării regionale. Vicepreședintele Parlamentului a declarat că bugetul propus de Guvern pentru anul 2026 nu prevede o dezvoltare strategică a statului pe direcții-cheie. În acest context, PSRM înaintează propriile […]
13:40
În marja Conferinței diplomatice dedicate adoptării Convenției privind stabilirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, desfășurată la Haga, Regatul Țărilor de Jos, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut întrevederi cu Prim-ministrul Regatului Țărilor de Jos, Dick Schoof, cu Președinta Senatului, Mei Li Vos, și cu Președintele Camerei Reprezentanților, Thom van Campen. Discuțiile s-au axat […]
13:10
Opoziția acuză PAS de încălcarea Constituției prin modificarea regulamentului Parlamentului # Curentul.md
Roate fracțiunile de opoziție au semnat o declarație comună prin care condamnă ferm tentativa PAS de a modifica regulamentul Parlamentului, acțiune care ar restrânge drepturile deputaților. Președintele PSRM, Igor Dodon, a declarat: „Considerăm că aceste modificări reprezintă o încălcare gravă a Constituției, o lovitură asupra pluralismului politic și o amenințare la adresa dezbaterii democratice în […]
13:00
Dmitri Torner, despre salariile șefilor întreprinderilor de stat: Un conducător bun, care înregistrează rezultate remarcabile, trebuie remunerat pe măsură # Curentul.md
Dmitri Torner, lider al Partidului „NOI-Noua Opțiune Istorică”, consideră că, conducătorii întreprinderilor de stat ar trebui remunerați în baza indicatorilor de performanță. „În ultimele zile, una dintre cele mai discutate teme în spaţiul public este preconizata plafonare a salariilor mai multor conducători de instituţii, despre care se spune că ar primi lunar sume astronomice. Astfel, […]
12:40
Ion Ceban, primarul municipiului Chișinău, a spus că, astăzi, la ședința Consiliului local Băcioi urma să ajungă suplimentar pe ordinea de zi un proiect cu privire la construcția a aproape 6 mii de apartamente. „De ce face PAS bruiaj și își acoperă cele 35 de hectare și cele 5.941 de apartamente care urmează a fi […]
12:10
Irina Vlah: Autoritățile au pus la cale o nouă reformă pe la spatele poporului — vor să redeseneze harta raioanelor și să comaseze satele, dar există o singură cale ca aceste schimbări să fie cu adevărat în interesul oamenilor # Curentul.md
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, spune că autoritățile au pus la cale o nouă reformă pe la spatele poporului — vor să redeseneze harta raioanelor și să comaseze satele, dar și că există o singură cale ca aceste schimbări să fie cu adevărat în interesul oamenilor – referendumul. „Autorităţile se pregătesc să implementeze […]
11:40
Partidul Liberal, solidar cu pedagogii: Cere revizuirea salariilor mari din agențiile de stat pentru a sprijini profesorii # Curentul.md
Partidul Liberal își exprimă solidaritatea față de solicitările cadrelor didactice privind necesitatea unui salariu care să le asigure demnitatea profesională și un trai decent. „Partidul Liberal consideră că respectul pentru profesia de pedagog și stoparea exodului din sistemul educațional depind în mod direct de o motivare salarială adecvată. Doar astfel tinerii specialiști, dar și profesorii cu […]
11:10
Republica Moldova și Comisia Europeană coordonează următoarele acțiuni privind integrarea europeană # Curentul.md
Aflată la Bruxelles, viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a avut o întrevedere cu Marta Kos, Comisara europeană pentru Extindere. „Am discutat despre acțiunile pe care le vom realiza în următoarea perioadă, precum și despre modul de monitorizare a progresului în baza orientărilor oferite de statele membre ale UE. Am convenit să avem discuții ulterioare […]
10:40
În Republica Moldova urmează să fie lansate noi mecanisme de finanțare pilot, în cadrul programului de stat Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul Rezidențial (FEERM), dedicate construcției caselor pasive individuale și a locuințelor cu consum de energie aproape zero (NZEB). Pentru a adapta viitoarele produse de finanțare la realitățile pieței și la specificul construcțiilor cu […]
10:10
Serviciul Fiscal de Stat continuă să întreprindă măsuri pentru combaterea transportului ilicit de persoane în regim taxi. În perioada 8-12 decembrie 2025, de comun cu angajații Agenției Naționale Transport Auto și Inspectoratului Național de Securitate Publică, inspectorii fiscali au efectuat mai multe controale în municipiul Chișinău, fiind vizați contribuabilii care prestează servicii în domeniul transportului de pasageri […]
09:40
Avocatul Denis Lesnic, candidat din partea societății civile la funcția de membru în Colegiul pentru selecția și evaluarea judecătorilor, nu a promovat evaluarea externă desfășurată de Comisia de Evaluare a Judecătorilor. Potrivit concluziilor Comisiei, candidatul nu întrunește criteriile de integritate prevăzute de Legea nr. 26/2022, în temeiul căreia a fost realizată procedura de evaluare. Decizia […]
09:10
Comisia Electorală Centrală a aprobat o Metodologie care stabilește cadrul procedural minim pentru efectuarea misiunii pe baza procedurilor convenite privind gestiunea financiară a partidelor politice. Scopul misiunii este de a sprijini partea contractantă sau, după caz, alți beneficiari, cu implicarea Comisiei Electorale Centrale și/sau a Curții de Conturi, în determinarea măsurii în care gestiunea financiară […]
16 decembrie 2025
17:40
Și-a maltratat familia și și-a abuzat sexual fiica minoră: Un bărbat a fost condamnat la 19 ani de închisoare # Curentul.md
Procuratura informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui bărbat de 41 de ani, pentru săvârșirea infracțiunilor de violență în familie, acțiuni violente cu caracter sexual și viol. Prin decizia instanței, inculpatul a fost sancționat cu 19 ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip închis. Potrivit materialelor cauzei, în perioada 2019-2023, […]
17:10
PSRM propune sprijinirea producătorilor autohtoni și majorarea impozitului pentru companiile energetice # Curentul.md
Fracțiunea PSRM a înregistrat în Parlament două proiecte de lege care vizează sprijinirea producătorilor autohtoni și majorarea impozitului pe profit pentru companiile din sectorul energetic. Anunțul a fost făcut de președintele PSRM, Igor Dodon, care a declarat că primul proiect de lege prevede obligarea rețelelor comerciale să aloce cel puțin 50% din spațiul de pe […]
16:40
Tradițiile de iarnă în viziunea tinerilor artiști: Parlamentul găzduiește expoziția „Dialoguri vizuale” # Curentul.md
Parlamentul găzduiește expoziția de artă „Dialoguri vizuale”, realizată de studenții Facultății Arte Vizuale și Design a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, sub coordonarea artistică a cadrelor universitare Alexandru Alavațchi,Eleonora Brigalda și Ludmila Moisei. Expoziția reunește lucrări de pictură, grafică, tapiserie, arte decorative și alte practici artistice universitare, oferind publicului o incursiune vizuală […]
Mai mult de 2 zile în urmă
16:10
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a participat, astăzi, la cea de-a șaptea ediție a Forumului „Reformarea Justiției și Combaterea Corupției”, organizat de Centrul de Resurse Juridice din Moldova. Premierul a reafirmat că reforma justiției este o prioritate pentru Guvern, pentru a spori încrederea cetățenilor, a asigura dezvoltarea economică a țării și integrarea Republicii Moldova în familia europeană. […]
15:40
În dimineața zilei de 15 decembrie 2025, pompierii din capitală au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit pe teritoriul unei parcări individuale de pe strada Ginta Latină 20. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 10:08. La fața locului a fost observată o flacără deschisă la o construcție auxiliară de aproximativ 20 m², […]
15:10
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) își exprimă solidaritatea deplină cu Federația Sindicală a Educației și Științei (FSEȘ) și cu toți angajații din sistemul educațional care, astăzi, 16 decembrie, desfășoară acțiuni de sensibilizare la nivel național, sub sloganul „Demnitate pentru Educație – Solidaritate pentru un viitor echitabil”. CNSM susține ferm revendicările formulate de FSEȘ, […]
14:40
„Hai Acasă de Crăciun” 2025: Peste 40 de spectacole vor fi organizate în întreaga țară # Curentul.md
Ministerul Culturii lansează campania „Hai Acasă de Crăciun”, care va include peste 40 de spectacole muzicale în localitățile din întreaga țară, organizate în perioada 18 decembrie 2025 – 15 ianuarie 2026. În program sunt incluse nouă ansambluri și formații – „Joc”, „Lăutarii”, „Kadinja”, „Fluieraș”, „Mugurel”, „Folclor”, „Joc”, „Millenium”, Orchestra Națională de Tineret – precum și […]
14:10
Republica Moldova începe discuțiile tehnice cu UE pe trei grupuri de capitole de negocieri # Curentul.md
Ieri, la Bruxelles, a avut loc reuniunea de totalizare a Președinției daneze a Consiliului UE. În cadrul acesteia, s-a anunțat faptul că Republica Moldova începe discuțiile la nivel tehnic cu Comisia Europeană pe trei din cele șase grupuri de capitole de negocieri pentru aderare la UE: Valori fundamentale, Piața internă și Relații externe, informează CURENTUL. […]
13:40
În marja Conferinței diplomatice pentru instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, care se desfășoară la Haga, Regatul Țărilor de Jos, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenskyy. Șefa statului a reafirmat sprijinul ferm al Republicii Moldova pentru Ucraina și pentru eforturile de restabilire a păcii, subliniind că […]
13:30
Tânără de 19 ani, condamnată la 4 ani de închisoare pentru escrocherie prin schema „ruda implicată în accident” # Curentul.md
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în cazul unei tinere de 19 ani, acuzate de comiterea infracțiunii de escrocherie prin schema „ruda implicată în accident”. Prin sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, tânăra a fost condamnată la 4 ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis pentru femei. Potrivit […]
13:10
Granturi de până la 50% pentru case eficiente energetic: Casa Verde, primele rezultate # Curentul.md
Primii beneficiari ai produsului de finanțare Casa Verde, dezvoltat în cadrul Programului guvernamental Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul Rezidențial din Moldova (FEERM), au implementat măsuri de creștere a eficienței energetice a locuințelor lor. Programul oferă sprijin nerambursabil gospodăriilor individuale care investesc în reducerea pierderilor de energie și modernizarea sistemelor de consum energetic. Casa Verde […]
13:10
Primarul General al Chișinăului, Ion Ceban, precizează că este nevoie de o legislație pentru reglementarea parcărilor și că deputații trebuie să voteze proiectul de lege propus de Partidul MAN. „Urmează noi investigații. Primăria continuă să creeze parcări, peste 5.000 de locuri doar în ultima perioadă, iar acum este nevoie de adoptarea legii parcării și parcajelor”, […]
12:30
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, afirmă că societatea moldovenească este acum mai divizată decât oricând, iar consolidarea trebuie făcută printr-un Mare Angajament Național, în care să se regăsească valorile care unesc oamenii. Ea a mai spus că, angajamentul dat ar trebui asumat de un Comitet Popular, constituit la inițiativa cetățenilor. „Alegerile au trecut, […]
12:10
Serviciul Fiscal de Stat a colectat circa 1,2 miliarde de lei la buget într-o singură săptămână # Curentul.md
În perioada săptămânii precedente, 08 – 12 decembrie 2025, conform informațiilor operative, încasările la Bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat constituie circa 1,2 miliarde lei. Autoritatea fiscală pune un accent deosebit pe promovarea conformării voluntare a contribuabililor, un instrument eficient în acest sens fiind vizita fiscală. În perioada de referință, angajații Serviciului […]
