Tabără mobilă la Palanca: IGSU și UNHCR oferă adăpost și asistență cetățenilor afectați de închiderea punctelor de frontieră

Fracțiunea PSRM a înregistrat în Parlament două proiecte de lege care vizează sprijinirea producătorilor autohtoni și majorarea impozitului pe profit pentru companiile din sectorul energetic. Anunțul a fost făcut de președintele PSRM, Igor Dodon, care a declarat că primul proiect de lege prevede obligarea rețelelor comerciale să aloce cel puțin 50% din spațiul de pe […]