Fracțiunea PSRM a examinat propunerile pentru Bugetul de stat 2026, elaborate în baza solicitărilor din teritoriu

Medicii de la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” au realizat cinci intervenții de transplant, în doar 48 de ore: două transplanturi de ficat și trei transplanturi renale, toate finalizate cu succes. Operațiile au fost efectuate săptămâna trecută. Transplanturile hepatice au fost realizate de echipa coordonată de profesorul Adrian Hotineanu, șeful Catedrei chirurgie nr. 2 a […]