Petr Vlah: La viitoarele alegeri din Găgăuzia am putea asista la un absenteism pronunţat. De aceea, candidații vor avea o misiune dificilă

Șapte inculpați au fost condamnați pentru trafic de droguri, după pronunțarea a patru sentințe de condamnare de către instanță, în dosare instrumentate de Procuratura municipiului Chișinău și Procuratura Căușeni, Oficiul Anenii Noi. Este vorba despre o femeie de 48 de ani, o tânără de 27 de ani și cinci bărbați cu vârste cuprinse între 28 […]