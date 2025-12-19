Putin susține că armata rusă avansează în Ucraina și își va atinge obiectivele militare
Ziua, 19 decembrie 2025 17:10
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat vineri, în cadrul conferinței sale anuale de presă, că armata rusă avansează pe câmpul de luptă din Ucraina și că Moscova își va atinge obiectivele militare dacă Kievul nu va accepta condițiile impuse de Rusia în eventualele negocieri de pace, relatează Associated Press. Putin a susținut că forțele ruse
• • •
Acum 10 minute
17:30
Șoferii vor plăti mai puțin pentru carburanți în acest weekend. Motorina standard coboară sub pragul de 19 lei pentru un litru, iar benzina COR 95 ajunge aproape de cel mai scăzut nivel din ultimii trei ani, transmite IPN. Pentru perioada 20-22 decembrie, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit prețul maxim de 22,32 lei
Acum 30 minute
17:10
Acum o oră
17:00
Veaceslav Ioniță, audiat în dosarul „Frauda Bnacară”: Nu am primit niciodată indicații de la Vlad Plahotniuc # Ziua
Fostul deputat și președintele Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, Veaceslav Ioniță, a fost audiat vineri, 19 decembrie, în calitate de martor al apărării în dosarul privind frauda bancară. Acesta a afirmat că nu a primit niciodată indicații din partea fostului lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, și că a acționat în limitele legii și ale
16:50
Revoltă în sistemul educațional. Peste 10 mii de cadre didactice au semnat o petiție prin care cer majorarea salariilor # Ziua
Peste 10 mii de persoane au semnat o petiție publică, lansată de Federația Sindicală a Educației și Științei (FSEȘ), prin care este solicitată organizarea unor audieri publice privind înghețarea valorii de referință în bugetul de stat pentru anul 2026 la nivelul de 2500 de lei, potrivit Bani.md. Demersul a fost făcut public pe 19 decembrie
16:40
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a dispus inițierea controalelor la băncile comerciale și companiile de asigurare pentru „a verifica respectarea cerințelor legale privind protecția consumatorilor". Într-un comunicat e presă, CNPF va examina respectarea de către bănci a modului de calcul și aplicare a ratei dobânzii aferente creditului, precum și a elementelor de cost ce
Acum 2 ore
16:20
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că nu exclude posibilitatea unui război cu Venezuela, pe fondul escaladării presiunilor exercitate de Washington asupra regimului de la Caracas. Declarația a fost făcută într-un interviu telefonic acordat NBC News. „Nu o exclud, nu", a spus Trump, întrebat dacă ia în calcul un conflict militar cu Venezuela. Comentariile
16:00
A fost lansată licitația pentru construcția centralelor eoliene cu capacitatea de 170 MW, însoțite de baterii de stocare a energiei # Ziua
Licitația pentru construcția centralelor eoliene cu o capacitate totală de 170 MW cu obligația instalării sistemelor de stocare a energiei de 44 MWh a fost lansată astăzi, odată cu publicarea anunțului în Monitorul oficial și pe pagina web oficială a Ministerului Energiei, potrivit unui comunicat de presă. Potrivit autorităților, această licitație marchează o premieră pentru Republica
15:40
VIDEO | Cristina Ciubotaru, după avizul negativ al Comisiei de la Veneția privind PACCO: Guvernanții ori nu înțeleg, ori se fac că nu înțeleg # Ziua
Avizul Comisiei de la Veneția privind crearea PACCO este unul foarte clar, iar guvernarea PAS fie nu înțelege mesajul transmis, fie se face că nu îl înțelege. Este opinia expertei anticorupție Cristina Ciubotaru, fost director adjunct al CNA, exprimată la emisiunea Contrasens de la ZIUA.md. Ea a subliniat că documentul Comisiei de la Veneția descrie
Acum 4 ore
15:00
VIDEO | SBU anunță prima lovitură asupra unui petrolier din „flota din umbră” a Rusiei, în apele neutre ale Mării Mediterane # Ziua
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat desfășurarea unei operațiuni speciale fără precedent, în cadrul căreia a fost lovit un petrolier aparținând așa-numitei „flote din umbră" a Rusiei, în apele neutre ale Mării Mediterane. Operațiunea a fost realizată la o distanță de peste 2.000 de kilometri de teritoriul Ucrainei. Potrivit surselor din cadrul SBU,
14:50
Mitropolia Basarabiei, la ceas aniversar. Se fac 33 de ani de la reactivarea Bisericii românești în spațiul canonic dintre Prut și Nistru # Ziua
În 19 decembrie 1992, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, sub conducerea Preafericitului Părinte Teoctist, a emis Actul patriarhal și sinodal privind recunoașterea reactivării Mitropoliei Basarabiei, cu reședința în Chișinău. Astfel, începea un amblu proces de renaștere națională și spirituală a românilor din acest spațiu canonic, după o lungă perioadă de prigoană comunistă. Cu acest
14:40
Un grup de deputați ai formațiunii politice „Partidului Nostru" a depus o sesizare la Curtea Constituțională pentru controlul constituționalității Legii privind organizarea și funcționarea camerelor agricole. Autorii sesizării sunt deputații Serghei Ivanov, președintele Comisiei agricultură și industrie alimentară, și Alexandr Berlinschii, membru al Comisiei juridice, pentru numiri și imunități. Potrivit lor, legea impune agricultorilor aderarea obligatorie
14:30
VIDEO | Panică în capitala Taiwanului. Cel puțin nouă persoane rănite într-un atac cu cuțitul la Taipei # Ziua
Cel puțin nouă persoane au fost rănite vineri într-un atac cu cuțitul produs în capitala Taiwanului, Taipei, relatează presa locală, citată de Associated Press. Potrivit informațiilor preliminare, suspectul a aruncat grenade fumigene în stația de metrou Taipei Main, aflată în apropierea principalei gări a orașului. Ulterior, acesta ar fi urcat într-un tren de metrou, a
14:20
ATITUDINI | George Damian: Picioarele schemelor frauduloase privind acordarea cetățeniei române cresc de la Chișinău # Ziua
Am mai zis-o de multe ori și de multă vreme: explicația pentru cetățenia română acordată rușilor se găsește la Chișinău. Anume la Chișinău acționează firmele care scot din buzunar arbori genealogici românești pentru cetățeni ruși, la Chișinău se găsesc explicațiile pentru emiterea actelor false care atestă origini românești. Zero investigații de presă pe tema asta,
14:10
Administrația Trump suspendă loteria vizelor pentru SUA după atacul armat de la Universitatea Brown # Ziua
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a decis joi suspendarea programului de viză prin loterie („Diversity Visa Lottery"), după atacul armat de la Universitatea Brown și uciderea unui profesor al Institutului de Tehnologie din Massachusetts (MIT), relatează Associated Press. Decizia vine în contextul în care suspectul în cele două atacuri, Claudio Neves Valente, în vârstă de
13:50
Cei mai buni sportivi și antrenori ai Capitalei, premiați la Gala Performanțelor Sportive 2025 # Ziua
Peste 120 de sportivi și antrenori care au obținut rezultate de excepție pentru municipiul Chișinău și Republica Moldova au fost premiați în cadrul Galei Performanțelor Sportive 2025, eveniment dedicat recunoașterii realizărilor deosebite din acest an. De asemenea, peste 300 de sportivi și antrenori au primit diplome de apreciere, în semn de recunoaștere a contribuției lor
13:40
VIDEO | O nouă lovitură asupra podului Maiaki–Udobnoe, la scurt timp după reluarea parțială a circulației # Ziua
Podul Maiaki–Udobnoe, din regiunea Odesa, a fost lovit din nou, potrivit informațiilor preliminare apărute cu puțin timp în urmă, la scurt timp după ce autoritățile anunțaseră reluarea parțială a activității pe acest segment de infrastructură. Atacul a avut loc la doar câteva minute după ce Poliția de Frontieră informase, pe baza datelor transmise de autoritățile
Acum 6 ore
13:30
VIDEO | Regiunea Odesa, din nou sub atacul dronelor. Mii de gospodării fără curent și încălzire după bombardamentele nocturne # Ziua
Regiunea Odesa a fost din nou ținta unui atac rusesc în cursul nopții, loviturile vizând infrastructura energetică și cea de transport. În urma bombardamentului masiv, aproximativ peste 74 de mii de consumatori din regiune au rămas fără energie electrică. Cel mai afectat a fost orașul Odesa, unde circa 65 de mii de gospodării au rămas
13:10
Activitatea pe podul Maiaki–Udobnoe a fost reluată parțial. Poliția de frontieră recomandă evitarea deplasărilor în această direcție # Ziua
Poliția de Frontieră informează că, potrivit datelor transmise de autoritățile de frontieră ucrainene, la ora 12:13 a fost reluată parțial activitatea pe podul Maiaki–Udobnoe, aflat pe teritoriul Ucrainei. Traversarea este permisă pentru toate tipurile de mijloace de transport, cu excepția camioanelor. Totodată, Poliția de Frontieră anunță că, începând cu ora 12:30, în cadrul punctelor de
13:00
Suspectul în cazul atacului armat de la Universitatea Brown, găsit mort. Ar fi implicat și în uciderea unui profesor de la MIT # Ziua
Suspectul în atacul armat produs săptămâna trecută la Universitatea Brown a fost găsit mort joi seară, au anunțat autoritățile americane, citate de Euronews. Bărbatul a fost descoperit într-un depozit din statul New Hampshire, pe care îl închiriase, iar potrivit presei din SUA, acesta s-ar fi sinucis. O sursă din cadrul forțelor de ordine, care a
12:30
Măsuri speciale la frontiera cu Ucraina, după bombardamentele de noaptea trecută. Se ia în calcul opțiunea instalării unui pod de pontoane # Ziua
Ministerul Afacerilor Interne a instituit un set de măsuri operative la punctele de trecere Palanca – Maiaki – Udobnoe și Tudora – Starokazacie, după atacul rusesc cu drone de noaptea trecută asupra podului asupra podului de peste Nistru, care au blocat cele două puncte de trecere a frontierei. MAI mai anunță că este menținută
12:00
Compania Electrica din România cumpără toate acțiunile din Electrica Furnizare Chișinău, din R. Moldova # Ziua
Electrica, compania din România axată pe distribuţia şi furnizarea de energie, a anunţat vineri la Bursa de Valori București (BVB) că va prelua societatea Electrica Furnizare Grup SRL – Chişinău, din Republica Moldova, de la filiala Electrica Furnizare, transmite Ziarul Financiar. Preţul la care se va face cumpararea de catre Electrica va fi stabilit in
11:40
UE amână acordul comercial cu Mercosur până în ianuarie, pe fondul protestelor fermierilor și opoziției Franței și Italiei # Ziua
Uniunea Europeană a decis să amâne semnarea acordului de liber schimb cu blocul sud-american Mercosur, pe fondul protestelor fermierilor europeni și al opoziției de ultim moment exprimate de Franța și Italia. Informația a fost confirmată joi de purtătorul de cuvânt-șef al Comisiei Europene, Paula Pinho, care a precizat că semnarea acordului este amânată până în
Acum 8 ore
11:30
15 tone de mărar și pătrunjel, distruse de ANSA. Conțineau substanțe chimice interzise și urmau să ajungă în piețe și magazine # Ziua
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță blocarea și distrugerea mai multor loturi de produse alimentare de import. Este vorba despre 7500 kilograme de mărar, 7500 kilograme de pătrunjel și peste 170 de kilograme de ceai negru. Potrivit ANSA, analizele de laborator au indicat depășirea limitei maxime admise (LMA) pentru pesticidele Penconazol, Kresoxim-metil și Novaluron,
11:20
VIDEO | Trump îi cere Kievului să grăbească acordul de pace: „Rusia își schimbă poziția pe măsură ce avansează” # Ziua
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a cerut Ucrainei să acționeze rapid în negocierile pentru încheierea războiului cu Rusia, afirmând că Moscova își modifică poziția pe măsură ce ocupă noi teritorii. Declarațiile au fost făcute în contextul pregătirilor pentru o nouă rundă de discuții privind Ucraina, programată pentru acest sfârșit de săptămână în Florida. „Sper că
11:00
Liderii a patru fracțiuni parlamentare au depus o sesizare la Curtea Constituțională, solicitând declararea neconstituționalității decretelor prezidențiale privind numirea lui Nicolae Popescu și a lui Dorin Recean în funcția de emisar special. Potrivit autorilor sesizării, această funcție nu este prevăzută de lege, iar actele de numire ar încălca prevederile constituționale, transmite IPN. Liderul Partidului Socialiștilor,
10:50
Energocom a efectuat prima tranzacție pe Piața pe Parcursul Zilei (PPZ), administrată de Operatorul Pieței de Energie Electrică din Moldova (OPEM), la scurt timp după lansarea oficială a acesteia. Potrivit Energocom, tranzacția confirmă funcționalitatea noii piețe și eficiența acesteia în optimizarea mecanismelor de achiziție a energiei, transmite IPN. Energocom a achiziționat simbolic 1 MWh de
10:30
VIDEO | Un fost pilot NASCAR și familia sa, printre cele șapte victime ale unui accident aviatic în Carolina de Nord # Ziua
Un avion s-a prăbușit joi dimineață în apropierea aeroportului din Statesville, din statul american Carolina de Nord, provocând moartea tuturor celor șapte persoane aflate la bord, au anunțat autoritățile. Printre victime se numără fostul pilot NASCAR Greg Biffle, soția sa și cei doi copii. Potrivit autorităților, avionul de tip Cessna C550 decolase de la aeroportul
10:00
Poliția de Frontieră informează că, la această oră, la punctul de trecere a frontierei Otaci–Moghilev-Podolsk se înregistrează trafic intens de călători și mijloace de transport. Aglomerația este semnalată pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Autoritățile de control au anunțat că au fost întreprinse măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier, activitatea fiind desfășurată la capacitate maximă.
10:00
O organizație obștească, care-și spune „consiliul de presă", ne somează să le oferim nu știu ce explicații în legătură cu o știre de pe ZIUA. De ce și până unde, nu mi-i clar. Așa că hai să clarificăm. Nici ZIUA, nici Asociația „Civic Media", fondatorul acestui portal, nu au absolut nicio legătură cu respectiva organizație
09:40
România susţine acordul UE-Mercosur, în ciuda protestelor fermierilor europeni. Nicușor Dan: E foarte util pentru Europa # Ziua
Preşedintele României,
Acum 12 ore
09:20
Macron susține că Europa ar trebui să reia dialogul cu Rusia pentru a participa la negocierile de pace # Ziua
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat că Europei i-ar fi util să reia dialogul cu Rusia pentru a avea un rol direct în negocierile privind războiul din Ucraina. Declarațiile au fost făcute vineri, la Bruxelles, în cadrul unei conferințe de presă, relatează Bloomberg. „Fie în cadrul negocierilor actuale se ajunge la o pace durabilă, fie […] Articolul Macron susține că Europa ar trebui să reia dialogul cu Rusia pentru a participa la negocierile de pace apare prima dată în ZIUA.md.
09:00
IGSU și UNHCR asigură cazarea cetățenilor ucraineni blocați la frontieră după bombardarea podului peste Nistru # Ziua
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), în comun cu Agenția ONU pentru Refugiați (UNHCR), asigură cazarea temporară a cetățenilor ucraineni a căror deplasare spre Ucraina a fost limitată în urma bombardamentelor asupra podului peste Nistru. Pentru a garanta siguranța persoanelor afectate, IGSU a operaționalizat o tabără mobilă în localitatea Palanca, destinată sprijinirii celor care […] Articolul IGSU și UNHCR asigură cazarea cetățenilor ucraineni blocați la frontieră după bombardarea podului peste Nistru apare prima dată în ZIUA.md.
08:50
Statele UE nu au ajuns la un acord privind folosirea activelor rusești înghețate. Ucraina va primi 90 de miliarde de euro sub formă de împrumut # Ziua
Liderii Uniunii Europene au convenit să acorde Ucrainei un sprijin financiar de 90 de miliarde de euro pentru perioada 2026–2027, a anunțat președintele Consiliului European, Antonio Costa. „Ne-am asumat angajamentele și le-am îndeplinit”, a scris acesta pe platforma X. Cancelarul german Friedrich Merz a precizat că finanțarea va fi acordată sub forma unui împrumut fără […] Articolul Statele UE nu au ajuns la un acord privind folosirea activelor rusești înghețate. Ucraina va primi 90 de miliarde de euro sub formă de împrumut apare prima dată în ZIUA.md.
08:30
Creștinii ortodocși de stil vechi îl cinstesc pe Sfântul Nicolae, ocrotitorul celor nedreptățiți, al copiilor și marinarilor # Ziua
Creștinii ortodocși de stil vechi îl cinstesc astăzi pe Sfântul Ierarh Nicolae, făcătorul de minuni, unul dintre cei mai cunoscuți și iubiți sfinți ai Bisericii Creștine. Este sărbătoare cu cruce roșie în calendarul bisericesc, iar credincioșii care țin post au dezlegare la pește. Sfântul Nicolae a fost un episcop creștin născut în anul 280 în […] Articolul Creștinii ortodocși de stil vechi îl cinstesc pe Sfântul Nicolae, ocrotitorul celor nedreptățiți, al copiilor și marinarilor apare prima dată în ZIUA.md.
08:20
La final de 2025, Barometrul socio-politic realizat de IMAS (18 noiembrie – 4 decembrie 2025) oferă o diagnoză complexă a societății din Republica Moldova, evidențiind modul în care cetățenii percep situațiile economice, sociale și politice ale țării. Încrederea în instituțiile statului capătă o importanță sporită în contextul parcursului de integrare europeană, unde implementarea reformelor depinde nu doar […] Articolul ANALIZĂ | Nu traim în același stat. Nici măcar în aceeași percepție despre el apare prima dată în ZIUA.md.
08:00
Principalul drum de legătură dintre R. Moldova și Odesa, blocat din nou după un atac cu drone. Traversarea podului Maiaki–Udobnoe, suspendată # Ziua
Poliția de Frontieră a Republicii Moldova a anunțat că, potrivit informațiilor transmise de autoritățile ucrainene, traversarea podului Maiaki–Udobnoe, pe traseul Odesa–Reni, a fost suspendată la ora 04:10, ca urmare a unui nou atac cu drone. Pentru siguranța cetățenilor, toate mijloacele de transport care se deplasau spre Odesa au fost redirecționate și întoarse pe teritoriul Republicii […] Articolul Principalul drum de legătură dintre R. Moldova și Odesa, blocat din nou după un atac cu drone. Traversarea podului Maiaki–Udobnoe, suspendată apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 24 ore
20:30
Parlamentul a votat instituirea un moratoriu asupra urmăririi silite a bunurilor agricultorilor afectați de calamitățile naturale # Ziua
Parlamentul a votat în primă lectură instituirea un moratoriu asupra urmăririi silite a bunurilor fermierilor afectați de calamitățile naturale în perioada 2024–2025. Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost aprobat joi, 18 decembrie, în prima lectură. Moratoriul va fi aplicat pentru o perioadă de 12 luni și va viza fermierii micro și […] Articolul Parlamentul a votat instituirea un moratoriu asupra urmăririi silite a bunurilor agricultorilor afectați de calamitățile naturale apare prima dată în ZIUA.md.
20:10
Senatul Kazahstanului a adoptat, în două lecturi, un proiect de lege care prevede interzicerea propagandei LGBT, precum și a conținutului ce promovează pedofilia, în spațiul public, în mass-media, pe rețelele de telecomunicații și pe platformele online. Informația a fost relatată de portalul Baq.kz. Documentul poartă denumirea „Legea privind modificarea și completarea unor acte legislative ale […] Articolul Kazahstanul a adoptat legea care interzice propaganda LGBT în spațiul public apare prima dată în ZIUA.md.
19:50
Alți doi martori din partea apărării au fost audiați joi în dosarul „frauda bancară” în care este învinuit Vlad Plahotniuc. Este vorba despre Dorin Drăguțanu, fost guvernator al Băncii Naționale a Moldovei și Ion Ropot, fost administrator special al Băncii de Economii, transmite IPN. În fața instanței Dorin Drăguțanu a declarat că problemele de la […] Articolul Fostul guvernator al BNM, Dorin Drăguțanu, a depus mărturii în dosarul „Frauda bancară” apare prima dată în ZIUA.md.
19:50
Termenul limită pentru evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor va fi extins până pe 31 august 2026. Un proiect de lege în acest sens a fost votat joi de Parlament în primă lectură. Președinta Comisiei parlamentare juridice, pentru numiri și imunități, Veronica Roșca, a precizat pentru IPN că documentul vizează și extinderea subiecților vettingului, care […] Articolul Evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor, extinsă până în august 2026 apare prima dată în ZIUA.md.
19:30
VIDEO | Scandal în Parlamentul Albaniei. Opoziția cere arestarea vicepremierului lui Edi Rama, acuzat de corupție # Ziua
Parlamentul Albaniei a fost scena unor incidente violente, joi, după ce tensiunile politice legate de acuzațiile de corupție împotriva vicepremierului Belinda Balluku au degenerat. Deputați ai opoziției s-au îmbrâncit cu forțele de ordine chiar în plen, în încercarea de a bloca lucrările legislativului, relatează Reuters. Membrii Partidului Democrat, principala formațiune de opoziție, au aprins torțe, […] Articolul VIDEO | Scandal în Parlamentul Albaniei. Opoziția cere arestarea vicepremierului lui Edi Rama, acuzat de corupție apare prima dată în ZIUA.md.
19:20
Centura orașului Vulcănești, parte a traseului M3 Chișinău – Giurgiulești, a fost deschisă pentru circulație după construcție # Ziua
Drumul de ocolire a orașului Vulcănești, construit pe unele porțiuni de la zero, a fost deschis pentru circulație. Sectorul de peste 8,5 kilometri face parte din traseul național M3 Chișinău – Giurgiulești, care a fost supus unor reabilitări periodice în ultimii ani, iar acum au loc ultimele lucrări în zona satelor Slobozia Mare și Giurgiulești. […] Articolul Centura orașului Vulcănești, parte a traseului M3 Chișinău – Giurgiulești, a fost deschisă pentru circulație după construcție apare prima dată în ZIUA.md.
19:00
Scandal la Institutul pentru Studiul Războiului (ISW). Un angajat ar fi falsificat date despre „capturarea” Mirnogradului pentru a câștiga la pariuri # Ziua
Un scandal a izbucnit la Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), după ce un angajat ar fi manipulat harta interactivă a frontului pentru a influența rezultatele unor pariuri online legate de evoluția luptelor din estul Ucrainei. Informația a fost relatată de publicația Responsible Statecraft, care citează o investigație realizată de 404 Media, relatează Suspilne. Incidentul ar […] Articolul Scandal la Institutul pentru Studiul Războiului (ISW). Un angajat ar fi falsificat date despre „capturarea” Mirnogradului pentru a câștiga la pariuri apare prima dată în ZIUA.md.
18:50
UE înăsprește regulile de azil. Acord pentru extinderea conceptului de „țară terță sigură”, pentru procesarea cererilor în afara Uniunii # Ziua
Consiliul Uniunii Europene și Parlamentul European au ajuns la un acord provizoriu asupra unei noi legislații care revizuiește conceptul de „țară terță sigură” și extinde situațiile în care cererile de azil pot fi respinse ca inadmisibile, fără a fi analizate pe fond. Acordul, negociat sub președinția daneză a Consiliului UE, reflectă dorința legislatorilor europeni de […] Articolul UE înăsprește regulile de azil. Acord pentru extinderea conceptului de „țară terță sigură”, pentru procesarea cererilor în afara Uniunii apare prima dată în ZIUA.md.
18:30
O femeie a murit, iar cei trei copii ai săi au fost răniți în urma atacului asupra podului din regiunea Odesa # Ziua
O femeie în vârstă de 40 de ani a murit, iar cei trei copii ai săi au fost răniți, după ce un autoturism civil a fost lovit de o dronă „Geran” în timp ce se deplasa pe podul din regiunea Odesa, în apropierea frontierei cu R. Moldova, potrivit autorităților ucrainene și presei locale. „Astăzi, în […] Articolul O femeie a murit, iar cei trei copii ai săi au fost răniți în urma atacului asupra podului din regiunea Odesa apare prima dată în ZIUA.md.
18:10
Trafic blocat după atacul asupra podului din Odesa. Cozi kilometrice pe singura rută care duce spre sudul Ucrainei și R. Moldova # Ziua
Un atac asupra infrastructurii din regiunea Odesa a dus la blocarea singurei artere rutiere care face legătura dintre Odesa și sudul Ucrainei, precum și cu Republica Moldova și România. Zeci de șoferi au rămas blocați în cozi kilometrice la ieșirea din regiune, în zona localității Maiaki. Potrivit martorilor citați de publicația ucraineană Dumskaya, forțele ruse […] Articolul Trafic blocat după atacul asupra podului din Odesa. Cozi kilometrice pe singura rută care duce spre sudul Ucrainei și R. Moldova apare prima dată în ZIUA.md.
17:50
Drumul spre Odesa, blocat în urma unui atac cu drone asupra podului peste Nistru de la Maiaki, lângă Palanca # Ziua
Principalul drum de legătură dintre R. Moldova și orașul Odesa, blocat în urma unui atac asupra podului peste Nistru din preajma localității Maiaki, la câțiva kilometri de vama Palanca. Poliția de Frontieră anunță că atacul cu drone a fost lansat în jurul orei 16.00, iar în urma loviturilor circulația pe pod a fost sistată. În […] Articolul Drumul spre Odesa, blocat în urma unui atac cu drone asupra podului peste Nistru de la Maiaki, lângă Palanca apare prima dată în ZIUA.md.
17:40
CONTRASENS | Cristina Ciubotaru: Criticile Comisiei de la Veneția, temerile FMI și soarta PACCO # Ziua
Opinia extrem de critică a Comisiei de la Veneția față de intenția guvernării PAS de a lichida procuraturile specializate și de a crea în loc alta, denumită PACCO, dar și scepticismul pronunțat al reprezentanților Fondului Monetar Internațional în legătură cu așa-numitele reforme anticorupție au fost subiectele centrale ale ediției de astăzi a emisiunii Contrasens. Jurnaliștii […] Articolul CONTRASENS | Cristina Ciubotaru: Criticile Comisiei de la Veneția, temerile FMI și soarta PACCO apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
17:10
Datoriile față de fermieri ar putea fi transformate în obligațiuni de stat, susține ministrul Agriculturii, Ludmila Catlabuga # Ziua
Datoriile pe care statul le are față de fermieri ar putea fi transformate în obligațiuni de stat, o soluție analizată de autorități pentru a sprijini sectorul agricol și a facilita accesul producătorilor la finanțare bancară. Anunțul a fost făcut de ministra agriculturii și industriei alimentare, Ludmila Catlabuga. Potrivit ei, inițiativa aparține Ministerului Finanțelor și urmează […] Articolul Datoriile față de fermieri ar putea fi transformate în obligațiuni de stat, susține ministrul Agriculturii, Ludmila Catlabuga apare prima dată în ZIUA.md.
16:50
VIDEO | Imagini cu urmările atacului asupra infrastructurii energetice din Arciz, regiunea Odesa. Curentul ar putea reveni abia pe 26 decembrie # Ziua
Compania energetică ucraineană DTEK a prezentat imagini video care arată consecințele atacului rusesc asupra infrastructurii critice din orașul Arciz, din regiunea Odesa. Informația a fost făcută publică joi pe canalul de Telegram al companiei. „Arciz, toată Ucraina este alături de voi. Știm cât de greu este în aceste zile fără electricitate. Facem tot posibilul pentru […] Articolul VIDEO | Imagini cu urmările atacului asupra infrastructurii energetice din Arciz, regiunea Odesa. Curentul ar putea reveni abia pe 26 decembrie apare prima dată în ZIUA.md.
